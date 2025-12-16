RM 626 détergent universel, 1l
Nettoyant universel puissant à utiliser avec les nettoyeurs haute pression Kärcher. Avec un nouveau détachant actif qui élimine sans effort l'huile, la graisse et la saleté tenace contenant des minéraux avec juste de l'eau froide. Pour une utilisation partout dans la maison et le jardin et sur les véhicules.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|1
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|6
|Poids (kg)
|1
|Poids emballage inclus (kg)
|1.2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|100 x 100 x 215
Produit
- Nettoyant actif pour l'enlèvement rapide et efficace d'huiles, de graisses, des résidus minéraux et de salissures d'émissions
- pH neutre
- Le système Plug ’n’ Clean est la façon la plus facile et la plus rapide pour appliquer des détergents à l'aide d'un nettoyeur haute pression Kärcher
- Détergent prêt à l'emploi (RTU)
- Adapté aux appareils de Kärcher et compatibilité garantie avec les matériaux
- Le corps du flacon est constitué à 100 % de plastique recyclé
- Made in Germany
Zones d’application
- Surfaces dans la maison et le jardin