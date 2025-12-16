KD-590 5GL WAREHOUSE FLOOR CLEANER
Warehouse Floor Cleaner is formulated for everyday warehouse concrete floor cleaning. Use on finished or unfinished concrete.
Specifications
Technical data
|pH value
|10.5
Compatible machines
- B 150 R BP W/305 AH WET CLEANING LID 36V
- B 150 R BP W/305 AH WET,TCL W/D90 HEAD
- B 150 R BP W/305 AH WET,TCL W/R75 HEAD
- B 150 R BP W/305 AH WET,TCL W/R90 HEAD
- B 150 R BP W/330 AH AGM CLEANING LID 36V
- B 150 R BP W/330 AH AGM, TCL W/D90 HEAD
- B 150 R BP W/330 AH AGM,TCL W/ R90 HEAD
- B 150 R BP W/330 AH AGM,TCL W/D75 HEAD
- B 150 R BP W/330 AH AGM,TCL W/R75 HEAD
- B 150 R BP WITH 305 AH WET CELL BAT 36 V
- B 150 R BP WITH 330 AH AGM BAT 36 V
- B 150 R Bp
- B 250 R + D 100
- B 250 R + R 100
- B 250 R + R 120
- B 250 R RIDE-0N SCRUBBER W/640 AMP ONE
- B 250 R, W/640 AH Battery, W/ D100 Head
- B 250 R, W/640 AH Battery, W/ R100 Head
- B 40 W Bp (with wet batteries and D51 orbital head)
- B 60 W Bp (with AGM Battery, On-Board Charger, D65 Head)
- B 60/10 C
- B 90 R ADV DOSE - AGM BATTERIES
- B 90 R DOSE, AGM Battery, W/ D65 Head
- B 90 R DOSE, AGM Battery, W/ D75 Head
- B 90 R DOSE, AGM Battery, W/ R 55 Head
- B 90 R DOSE, AGM Battery, W/ R 65 Head
- B 90 R DOSE, AGM Battery, W/ R 75 Head
- B 90(11613040) DOSE REG BATT & CHRGR
- B90, 1.161-304 With Larger Batteries
- BD 38/12 C Bp