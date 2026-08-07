VehiclePro Bürstenshampoo RM 811 Classic, 20l
Konzentriertes, reinigungsaktives, wachsverträgliches, VDA-konformes Bürstenshampoo. Die Wirkstoffkombination unterstützt die Gleitfähigkeit der Bürsten und schont so die Fahrzeugoberfläche.
Geeignet für die Anwendung in Fahrzeugwaschanlagen bei der Pkw- und Nfz-Wäsche entfernt das VehiclePro Bürstenshampoo RM 811 Classic zuverlässig Fett-, Öl-, Emissions- und typische Straßenverschmutzungen, unterstützt dabei effizient die Gleitfähigkeit der Bürsten, reduziert parallel ihre Wiederanschmutzung und erhält somit die Funktionalität. Zudem kann RM 811 Classic auch als Aktivschaum eingesetzt werden und schont die Lackoberflächen. Das ergiebige Bürstenshampoo ermöglicht die Reinigung von bis zu 100 Pkw pro Liter, ist auf nachfolgende Wachsprodukte abgestimmt und verhindert damit eine potenzielle Schlierenbildung auf dem Lack. In der Formulierung enthaltene Tenside sind nach OECD biologisch abbaubar, darüber hinaus ist es im Ölabscheider schnell öl- und wassertrennend.
Spezifikationen
Technische Daten
|Gebindegröße (l)
|20
|Verpackungseinheit (Stück)
|1
|pH-Wert
|9
|Gewicht (kg)
|20.4
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|22.3
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|260 x 237 x 430
Eigenschaften
- Effektives Bürstenshampoo für die PKW- und Nutzfahrzeug-Wäsche
- Entfernt zuverlässig Fett-, Öl-, Emissions- und Insektenverschmutzungen
- Unterstützt die Bürstengleitfähigkeit und schont dadurch die Fahrzeugoberfläche
- Reduziert deutlich die Wiederanschmutzung der Bürsten
- Ist wachsverträglich und verhindert dadurch Schlierenbildung auf der Lackoberfläche
- VDA-konform
- Schnell öl- / wassertrennend im Ölabscheider (abscheidefreundlich = asf)
- Tenside nach OECD biologisch abbaubar
- NTA-frei
Warnhinweise
Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien
- Signalwort Gefahr
- H315 Verursacht Hautreizungen.
- H318 Verursacht schwere Augenschäden.
- P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
- P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P332 + P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P302 + P352b BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
Anwendungsgebiete
- PKW´s
- Nutzfahrzeugwäsche