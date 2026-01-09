BEWÄSSERUNGSSYSTEME
Kärcher hat den Regen neu erfunden. Das umfassende Bewässerungssortiment von Kärcher lässt die Herzen von Gartenliebhabern höher schlagen. Die perfekt aufeinander abgestimmten Pumpen- und Bewässerungsprodukte stellen einen verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen sicher. So wird kostbares Wasser optimal und ökologisch sinnvoll genutzt. Innovative Technik und präzise Sensoren garantieren, dass exakt die Wassermenge fliesst, die Pflanzen zum Wachsen benötigen.
Wähle die gewünschte Produktgruppe aus:
Automatische Bewässerung
Selbst wenn Sie im Urlaub sind, brauchen Sie sich um den Garten keine Sorgen zu machen: Bewässerungsautomaten von Kärcher steuern Ihr Bewässerungssystem genau nach Plan.
Kärcher Rain System®
Das Kärcher Rain System® integriert sich ideal in Hecken, Büsche, Gemüse- und Blumenbeete. Das Wasser landet ohne Verlust umwelt- und budgetschonend genau dort, wo es gebraucht wird.
Spritzen und Giessstäbe
Ein absoluter Treffer: Kärcher Gartenspritzen und Gießstäbe überzeugen durch ergonomisches Design und hohen Bedienkomfort. Das Sprühbild verstellen Sie nach Bedarf.
Sprinkler
Bewässern bis ins hinterste Eck: Dank unserer vielfältigen Auswahl an Sprühregnern finden Sie stets die richtige Lösung für große und kleine, ebene und abschüssige Gärten.
Schlauchstecksysteme
Anschließen, Verkuppeln, Entkoppeln und Reparieren: Für alle erhältlichen Klicksysteme und gängigen Schlauchdurchmesser hat Kärcher passende Verbindungsteile im Sortiment.
Schläuche
Kärcher Gartenschläuche sind extrem flexibel, robust und knickfest. So steht der Gartenpflege nichts im Weg!
Schlauchaufbewahrung
Immer aufgeräumt, immer einsatzbereit: Mit den Kärcher Schlauchboxen, Schlauchwagen, Schlauchtrommeln und Schlauchhängern gelingt die Bewässerung unkompliziert und schnell im ganzen Garten.
Sets
Die Kärcher Bewässerungs-Packages sind perfekte Sets für die Bewässerung rund um Ihr Zuhause. Mit Startpaketen für Anfänger bis hin zu Ergänzungssets für diejenigen, welche Ihr Bewässerungssystem weiter ausbauen wollen.
BRING BACK THE WOW TO YOUR OASIS.
Dein Garten als eine Insel der Entspannung und Ruhe, der ideale Rückzugsort abseits des durchgetakteten Alltags. Mit den Bewässerungslösungen von Kärcher hast du die Wahl – und entscheidest selbst, wie viel Zeit du mit Gießen verbringen möchtest. Ob automatisiert oder manuell, die Kärcher Bewässerungssysteme sorgen dafür, dass in deiner Oase alles blüht und kostbares Wasser optimal und ökologisch sinnvoll genutzt wird.
Kärcher Rain System® – die intelligente Art der Bewässerung.
Egal ob Hecken, Blumenbeete, Büsche oder Kräuter - das intelligente Bewässerungssystem von Kärcher versorgt mit seiner gezielten feuchtigkeitsgesteuerten Ausbringung jede Pflanze individuell und bedarfsorientiert. Das Bewässerungssystem Kärcher Rain System® vereint die Vorteile von Micro-Dripping und herkömmlicher Bewässerung. Mehr dazu
Bewässern mit Köpfchen
Bei zu geringer Bodenfeuchte startet die Bewässerung automatisch‚ zum nächsteingestellten Zeitpunkt.
Bewässerung nach Mass
Mit Hilfe der Verbindungsstücke lassen sich Kärcher Rain System® Schlauch und Tropfschlauch beliebig miteinander kombinieren.
Effiziente Tropfbewässerung
Zuverlässige Bewässerung entlang der Pflanzen mit dem Kärcher Tropfschlauch. Geeignet für bis zu 50 m lange Bepflanzungen.
Gezielte Bewässerung
Tropfmanschette mit Mengenregulierung zur gezielten Bewässerung direkt an der Pflanze.
Flächenbewässerung
Sprühmanschetten mit drei verschiedenen Sprühbildern (360°, 180°, 90°) und einstellbarer Wassermenge.
Gartenspritzen und Giessstäbe.
Mit Kärcher wird die Gartenbewässerung zum rundum spritzigen Vergnügen! Entdecken Sie zum Beispiel unsere Metall-Multifunktions-Spritzpistole. Die hochwertige Pistole in anspruchsvollem Design bietet 4 einrastbare Sprühbilder. Die innovative Membrantechnologie sorgt dafür, dass das Nachtropfen sowohl beim Sprühbildwechsel als auch beim Ausschalten verhindert wird.
Weiterer Pluspunkt: Der individuell einstellbare Griff ist mit komfortablen Weichkomponenten versehen und liegt optimal in der Hand. Die robusten Metallelemente an der Pistole unterstreichen die hohe Kärcher Qualität zusätzlich und verlängern die ohnehin hohe Produktlebensdauer. Mehr erfahren
Drehbarer Griff
Der drehbare Griff kann optimal auf die individuellen Vorlieben des Anwenders eingestellt werden.
Tropfsicher
Die doppelte Membrantechnologie sorgt für zuverlässigen Tropfschutz bei Sprühbildwechsel und nach dem Abschalten.
Ökologische Vernunft.
Die intelligente und effiziente Technik von Kärcher sowie die perfekt aufeinander abgestimmten Produkte stellen einen verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen sicher.
Strom sparen
Langlebige und komfortable Kärcher Qualitätspumpen eignen sich ideal für die Nutzung alternativer Wasserquellen. Bei Bedarf schalten sich die Pumpen automatisch ein und wieder aus. Mehrstufige Pumpen bieten dabei mehr Leistung, Effizienz und Laufruhe. Bei gleicher Fördermenge kommen sie mit 30% weniger Energie aus als herkömmliche Jet-Pumpen.
Wasser sparen
Der WT 5 lässt sich für jeden Wochentag präzise programmieren und startet die Bewässerung minutengenau. Deshalb eignet er sich auch für den Einsatz in Regionen mit Bewässerungsrestriktionen. Das abnehmbare Display und die intuitive Menüführung erleichtern die Bedienung.
Verantwortungsvolle Materialauswahl
Kärcher legt grossen Wert auf sorgfältige Materialauswahl, achtet auf gute Umweltverträglichkeit und vermeidet umwelt- und gesundheitsbelastende Stoffe wie Phthalate und Schwermetalle. Die Kärcher Performance Qualitätsschläuche zeichnen sich darüber hinaus durch die Robustheit, Flexibilität und Knickfestigkeit aus.us.
Gezielt bewässern
Das Kärcher Rain System® orientiert sich exakt am Bedarf Ihrer Pflanzen und integriert sich ideal in Hecken, Büsche, Gemüse- und Blumenbeete. Das Wasser landet ohne Verlust umwelt- und budgetschonend genau dort, wo es gebraucht wird. Die einheitliche Druckverteilung stellt selbst bei 50 m Länge noch eine gleichmässige Wasserausbringung sicher. Je nach Bedarf kann die Wassermenge auch punktuell eingestellt werden.
Versorgung durch alternative Wasserquellen
Steuerung der Wassermenge
Transport der benötigten Wassermenge
Ausbringung, ohne Wasser zu verschwenden
Videos
Möchten Sie gerne mehr über die Kärcher Bewässerungssysteme erfahren? Klicken Sie auf das Vorschaubild, um die Geräte in Aktion zu sehen.
Kärcher Rain System®
Pumpen- und Bewässerungssysteme
Schlauchwagen HT 4.520
Universal Schlauchkupplung
KNOW HOW: TIPPS ZUR GARTENBEWÄSSERUNG
Ein heisser Sommer und tagelang kein Regen in Sicht bedeutet viel Arbeit für den Gartenbesitzer: Blumen, Gemüsepflanzen und der Rasen müssen regelmässig gegossen werden. Worauf man achten sollte und wie Bewässerung effektiv geht – das beantworten wir in unseren praktischen Bewässerungstipps im Kärcher Know-how.Mehr erfahren
Ihre Vorteile im Kärcher Onlineshop
√ Direkt beim Hersteller: komplettes Markensortiment
√ Professionelle und individuelle Beratung
√ Kostenloser Versand ab CHF 50.00
√ Sichere Zahlungsmöglichkeiten
√ Sichere Bestellung via SSL
√ Einfache Reparaturabwicklung über Klarer Fall
√ Kärcher Original-Ersatzteile direkt im Ersatzteile-Onlineshop bestellen
Beratung, Service und Verkauf
Händlersuche: Sei es für Produkte oder Services – finden Sie Ihren Kärcher Fachhändler in der Nähe.
Kärcher kontaktieren: Nutzen Sie hierzu unser Kontaktformular. Wir sind gerne für Sie da!
Folgen Sie uns: Sie möchten zukünftig über unsere Produktneuheiten und Aktionen informiert werden?
Abonnieren Sie unseren Newsletter und folgen Sie uns auf den Social-Media-Kanälen!
Willkommen in der Kärcher-Welt: Blättern Sie direkt online durch unsere Broschüren zu den verschiedensten Themen der Reinigung.
Oder tauchen Sie im Newsroom ein in spannende Geschichten rund um Kärcher.