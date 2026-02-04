Saugwischer
Revolutionäre Reinigung für dein Zuhause. Erlebe die neue Generation der Bodenreinigung mit den 3-in-1 Xtra!Clean Saugwischern. Du vereinst Innovation, Nachhaltigkeit und herausragende Qualität in einem einzigen Gerät: saugen, wischen und trocknen – und das auf allen Bodenarten, sogar Teppich. Entdecke, wie modernste Technologie deinen Alltag erleichtert, wertvolle Zeit spart und dein Zuhause in neuem Glanz erstrahlen lässt. Schluss mit zeitaufwendigem Putzen – geniesse pure Effizienz und makellose Sauberkeit.
3-in-1 Xtra!Clean: maximale Sauberkeit, minimaler Aufwand
Mit den Saugwischern sparst du Zeit und Mühe – mit der 3-in-1 Xtra!Clean Funktion. Wischen, saugen und trocknen: die innovative 3-in-1-Technologie sorgt für eine tiefgehende Reinigung auf allen Bodenarten, sogar Teppichen. Hartnäckiger Schmutz und grosse Mengen Flüssigkeit verschwinden im Handumdrehen, während du bis zu 50 Prozent Zeit sparst. So bleibt dir mehr Zeit für die Dinge, die wirklich zählen.
Hygienische Sauberkeit dank Hygienic!Spin Technologie
Geniesse ein rundum hygienisches Zuhause: Die ultimative Hygienic!Spin Technologie der Kärcher Saugwischer entfernt mit bis zu 500 Walzenumdrehungen pro Minute bis zu 99 Prozent der Bakterien** (laborgeprüft) und sorgt mit dem 2-Tank-System für eine permanente Frischwasserbefeuchtung. Kein Schmieren, kein Wiederauftragen von Schmutz – nur strahlend reine Böden.
** Basierend auf Tests von einem unabhängigen Prüflabor.
Dynamic!Control – der intelligente Schmutzsensor
Unser Saugwischer FCV 4 denkt für dich mit: Der smarte Schmutzsensor erkennt automatisch den Verschmutzungsgrad und passt sowohl die Saugleistung als auch die Wassermenge optimal an. So erhältst du immer das perfekte Reinigungsergebnis – ganz ohne manuelles Nachjustieren.
Über das grosse 3,2-Zoll Vision!Clean Display behältst du dabei stets den Überblick: ob Restlaufzeit, Reinigungsmodus oder Systemstatus – alle wichtigen Informationen sind auf einen Blick sichtbar.
Universell auf allen Böden einsetzbar – auch auf Teppich
Von empfindlichem Parkett über Fliesen bis hin zu Teppichen – unsere Saugwischer meistern jede Bodenart und nehmen auch grosse Flüssigkeitsmengen spielend auf. Ob verschütteter Kaffee oder eingetrocknete Flecken, deine Böden werden makellos sauber.
Advanced!Power Modus – maximale Reinigungsleistung
Mit bis zu 100 Prozent höherer Saugleistung und 20 Prozent mehr Wasserausbringung als im Auto-Modus bzw. im Standardmodus entfernt der Advanced!Power Modus selbst hartnäckigste, angetrocknete Verschmutzungen mühelos. Dank der leistungsstarken Technologie trocknen die Böden im Handumdrehen und sind schnell wieder begehbar.
Cleverer Stair!Assist Treppenmodus
Mit dem cleveren Stair!Assist Modus wird die Reinigung von Treppen und schwer zugänglichen Stellen zum Kinderspiel. Dank optimaler Voreinstellungen reinigt der Saugwischer FCV 4 mit der intelligenten Auto-Start-Stopp-Funktion in allen Haltepositionen mühelos – sogar im 90°-Winkel. Für maximale Flexibilität und Sauberkeit, wo sie am meisten gebraucht wird.
System!Clean Selbstreinigung
Die effektive Selbstreinigungsfunktion mit bis zu 550 Walzenumdrehungen pro Minute sorgt für eine schnelle und komfortable Reinigung – ganz ohne Schmutzkontakt. Gleichzeitig ermöglicht die praktische Aufbewahrung des Geräts und Zubehörs eine platzsparende Lagerung, während der Akku bequem geladen wird.
Pure!Roll: Hygiene trifft auf Nachhaltigkeit
Maximale Sauberkeit mit minimalem Aufwand: Die FCV 4 Pure!Roll Walze lässt sich bequem bei 60 °C in der Waschmaschine reinigen. So sorgst du dauerhaft für hygienische Frische und sparst gleichzeitig Ressourcen.
Duo!Pure Filtersystem: saubere Luft, perfekte Leistung
Das mehrstufige Filtersystem der Kärcher Saugwischer schützt den Motor zuverlässig vor Nässe, und die exzellente Filterung mit hocheffizientem Flachfaltenfilter fängt auch kleinste Partikel in der Luft effektiv ein. Besonders im Trockenmodus sorgt dieses System für eine optimale Luftfiltration und ein gesundes Raumklima.
BLDC-Motor: kraftvoll, leise und langlebig
Dank modernster, bürstenloser Motortechnologie profitierst du beim Saugwischer FCV 4 von einer besonders langen Lebensdauer, einer höheren Energieeffizienz und einem angenehm leisen Betrieb – perfekt für den Alltag.
Effizienter Comfort!Cell Li-Ionen Akku: längere Laufzeit, nachhaltige Performance
Mit einer Laufzeit von bis zu 45 Minuten reinigst du mühelos auch grosse Flächen, und im Servicefall kann der Akku unserer Saugwischer einfach getauscht werden – für eine lange Lebensdauer und weniger Elektroschrott.
FCV 4 & FCV 2: die Unterschiede.
Wie lange reinigen die Saugwischer ohne Unterbrechung und worin unterscheiden sich die beiden Modelle? Die Besonderheiten findest du hier auf einen Blick.
Flächenleistung je Akkuladung
FCV 4
200 m²
FCV 2
110 m²
Akkulaufzeit
FCV 4
Ca. 45 min
FCV 2
Ca. 25 min
Anzahl Reinigungsmodi für jede Art von Schmutz
FCV 4
4 (Trockenmodus, Advanced!Power Modus, Auto-Modus mit Dynamic!Control Schmutzsensor, Stair!Assist Treppenmodus)
FCV 2
2 (Standardmodus mit Wasserausbringung und Trockenmodus)
Bedienpanel
FCV 4
Auto-Start-Stopp-Funktion und Selbstreinigungsfunktion
FCV 2
Selbstreinigungsfunktion
3,2-Zoll Vision!Clean Display (Auto-Start-Stopp-Funktion und Selbstreinigungsfunktion)
FCV 4
✔
FCV 2
-
Farbe
FCV 4
Schwarz
FCV 2
Weiss
Antrieb
FCV 4
Bürstenloser, kraftvoller Motor
FCV 2
Bürstenmotor
Selbstreinigungsfunktion
FCV 4
✔
FCV 2
✔
Ultra starker Advanced!Power Modus
FCV 4
✔
FCV 2
-
Treppenmodus
FCV 4
✔
FCV 2
-
Walzenreinigung in der Waschmaschine bei 60 °C
FCV 4
✔
FCV 2
-
Füllstandsanzeige für Frischwassertank
FCV 4
✔
FCV 2
-
Tragegriff
FCV 4
✔
FCV 2
-
FCV 4 - Der Clevere
Das Multitalent, das deine Bodenreinigung revolutioniert!
Besiege mit unserem intelligenten Saugwischer FCV4 jeden Schmutz, egal ob Staub, Tierhaare oder hartnäckige Flecken. Die ultimative Hygienic!Spin Technologie mit bis zu 500 Walzenumdrehungen pro Minute sorgt nicht nur für ein perfektes Wischergebnis, sondern beseitigt auch bis zu 99 Prozent der Bakterien und sorgt so für hygienische Sauberkeit.
Benefits
- Spart bis zu 50 Prozent Zeit bei der Reinigung und garantiert perfekte Sauberkeit! Dank der integrierten Saugfunktion ohne Vorsaugen. 4 Reinigungsmodi für jede Art von Schmutz.
- Bis zu 500 Walzenumdrehungen pro Minute für makellose Wischergebnisse. Cleveres 2-Tank-System für permanente Frischwasserzufuhr und getrennte Schmutzwasseraufnahme.
- Maximale Sauberkeit mit minimalem Aufwand: Die FCV 4 Pure!Roll Walze lässt sich bequem bei 60 °C in der Waschmaschine reinigen. So sorgst du dauerhaft für hygienische Frische und sparst gleichzeitig Ressourcen.
Wichtige Informationen wie die Restlaufzeit oder der Reinigungsmodus sind auf dem grossen 3,2-Zoll-Vision!Clean-Display stets im Blick.
Features
Cleverer Stair!Assist Treppenmodus
Mit dem cleveren Stair!Assist Modus wird die Reinigung von Treppen und schwer zugänglichen Stellen zum Kinderspiel. Dank optimaler Voreinstellungen reinigt der Saugwischer FCV 4 mit der intelligenten Auto-Start-Stopp-Funktion in allen Haltepositionen mühelos – sogar im 90°-Winkel. Für maximale Flexibilität und Sauberkeit, wo sie am meisten gebraucht wird.
Dynamic!Control – der intelligente Schmutzsensor
Der smarte Schmutzsensor erkennt automatisch den Verschmutzungsgrad und passt sowohl die Saugleistung als auch die Wassermenge optimal an. So erhältst du immer das perfekte Reinigungsergebnis – ganz ohne manuelles Nachjustieren. Über das grosse 3,2-Zoll Vision!Clean Display behältst du dabei stets den Überblick: ob Restlaufzeit, Reinigungsmodus oder Systemstatus – alle wichtigen Informationen sind auf einen Blick sichtbar.
Advanced!Power Modus – maximale Reinigungsleistung
Mit bis zu 100 Prozent höherer Saugleistung und 20 Prozent mehr Wasserausbringung als im Auto-Modus bzw. im Standardmodus entfernt der Advanced!Power Modus selbst hartnäckigste, angetrocknete Verschmutzungen mühelos. Dank der leistungsstarken Technologie trocknen die Böden im Handumdrehen und sind schnell wieder begehbar.
FCV 2 - Der Kompakte
So einfach kann Sauberkeit sein
Der 3-in-1-Saugwischer mit innovativer Xtra!Clean Funktion saugt, wischt und trocknet, meistert mühelos Hartböden, Teppiche und sogar Flüssigkeiten und spart so bis zu 50 Prozent Zeit.
Benefits
- Dank integrierter Saugfunktion entfällt das Vorsaugen vollständig. Zwei Reinigungsmodi sorgen für optimale Ergebnisse bei jeder Verschmutzung – selbst hartnäckiger Schmutz und grosse Flüssigkeitsmengen werden mühelos entfernt.
- Mit bis zu 500 Walzenumdrehungen pro Minute erzielst du makellose Reinigungsergebnisse. Das clevere 2-Tank-System sorgt für eine kontinuierliche Frischwasserzufuhr und trennt zuverlässig Schmutzwasser.
- Geniesse maximale Bewegungsfreiheit dank einer Akkulaufzeit von bis zu 25 Minuten – ideal für Flächen mit bis zu 110 m². Und im Servicefall? Der Akku lässt sich schnell und nachhaltig austauschen – das schont Umwelt und Geldbeutel.
Features
Trockenmodus
Ob Standardmodus mit Wasserausbringung oder Trockenmodus – Du entfernst mühelos Staub, Tierhaare und selbst hartnäckige Flecken. Das Gerät passt sich optimal an unterschiedliche Bodenarten an und sorgt für eine gründliche Reinigung bis an den Rand. Im Trockenmodus auch ideal für Teppiche und Läufer geeignet.
Komfortable Reinigung mit LED-Anzeige
Wichtige Informationen wie die Restlaufzeit oder der Reinigungsmodus sind jederzeit klar und übersichtlich sichtbar. Die intelligente Tanklevelüberwachung mit Überlaufschutz sorgt für Sicherheit und schaltet das Gerät automatisch ab, falls der Schmutzwassertank nicht rechtzeitig entleert wird. Dank der einfachen Entleerung und Befüllung des Tanks gelingt die Reinigung stets hygienisch – ganz ohne Schmutzkontakt.
Hygienische System!Clean Selbstreinigungsfunktion
Effiziente Selbstreinigungsfunktion mit bis zu 550 Walzenumdrehungen pro Minute sorgt für eine schnelle und komfortable Reinigung – ganz ohne Schmutzkontakt. Praktische Aufbewahrung des Geräts und der Zubehöre bei gleichzeitigem Laden.
MUSS MAN DENN ALLES SELBER MACHEN?
Mach einfach dein Ding.
Wo smarte Roboter die Bodenreinigung übernehmen, ist es immer WOW. Das Beste daran: Du kommst erst ins Spiel, wenn es ums Geniessen geht.
Es gibt im Leben eine ganze Reihe unerfreulicher Aufgaben, die leider unvermeidbar sind. Da ist es umso schöner, wenn man mit einem cleveren Gadget die To-do-Liste ein bisschen kürzer machen kann. Um anschliessend mit einem entspannten Blick auf blitzsaubere Fussböden darüber nachzudenken, wie man die gewonnene Zeit für angenehmere Dinge nutzen kann. Und da kommen die Kärcher Bodenreinigungsroboter gerade richtig.
Zubehöre und Reinigungsmittel
Mit dem Zubehörprogramm rund um die Kärcher Saugwischer kannst du Reinigung und Pflege perfekt auf die Bedürfnisse deiner Böden abstimmen. Der Bodenreiniger Universal beispielsweise eignet sich für jeden Hartboden, während spezielle Reinigungsmittel für Holz und Stein diese Böden zusätzlich pflegen und schützen.