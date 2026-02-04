Saugwischer

Revolutionäre Reinigung für dein Zuhause. Erlebe die neue Generation der Bodenreinigung mit den 3-in-1 Xtra!Clean Saugwischern. Du vereinst Innovation, Nachhaltigkeit und herausragende Qualität in einem einzigen Gerät: saugen, wischen und trocknen – und das auf allen Bodenarten, sogar Teppich. Entdecke, wie modernste Technologie deinen Alltag erleichtert, wertvolle Zeit spart und dein Zuhause in neuem Glanz erstrahlen lässt. Schluss mit zeitaufwendigem Putzen – geniesse pure Effizienz und makellose Sauberkeit.

Geniesse makellose Sauberkeit dank den Saugwischern von Kärcher.

Produkte

Vorteile

Maximale Sauberkeit mit Kärcher Saugwischer

3-in-1 Xtra!Clean: maximale Sauberkeit, minimaler Aufwand

Mit den Saugwischern sparst du Zeit und Mühe – mit der 3-in-1 Xtra!Clean Funktion. Wischen, saugen und trocknen: die innovative 3-in-1-Technologie sorgt für eine tiefgehende Reinigung auf allen Bodenarten, sogar Teppichen. Hartnäckiger Schmutz und grosse Mengen Flüssigkeit verschwinden im Handumdrehen, während du bis zu 50 Prozent Zeit sparst. So bleibt dir mehr Zeit für die Dinge, die wirklich zählen.

FCV 4 Hygienic Spin

Hygienische Sauberkeit dank Hygienic!Spin Technologie

Geniesse ein rundum hygienisches Zuhause: Die ultimative Hygienic!Spin Technologie der Kärcher Saugwischer entfernt mit bis zu 500 Walzenumdrehungen pro Minute bis zu 99 Prozent der Bakterien** (laborgeprüft) und sorgt mit dem 2-Tank-System für eine permanente Frischwasserbefeuchtung. Kein Schmieren, kein Wiederauftragen von Schmutz – nur strahlend reine Böden.

** Basierend auf Tests von einem unabhängigen Prüflabor.

Kärcher Saugwischer mit intelligentem Schmutzsensor

Dynamic!Control – der intelligente Schmutzsensor

Unser Saugwischer FCV 4 denkt für dich mit: Der smarte Schmutzsensor erkennt automatisch den Verschmutzungsgrad und passt sowohl die Saugleistung als auch die Wassermenge optimal an. So erhältst du immer das perfekte Reinigungsergebnis – ganz ohne manuelles Nachjustieren.

Über das grosse 3,2-Zoll Vision!Clean Display behältst du dabei stets den Überblick: ob Restlaufzeit, Reinigungsmodus oder Systemstatus – alle wichtigen Informationen sind auf einen Blick sichtbar.

Kärcher Saugwischer für jede Bodenart

Universell auf allen Böden einsetzbar – auch auf Teppich

Von empfindlichem Parkett über Fliesen bis hin zu Teppichen – unsere Saugwischer meistern jede Bodenart und nehmen auch grosse Flüssigkeitsmengen spielend auf. Ob verschütteter Kaffee oder eingetrocknete Flecken, deine Böden werden makellos sauber.

Im Standardmodus entfernt der Advanced!Power Modus Verschmutzungen mühelos.

Advanced!Power Modus – maximale Reinigungsleistung

Mit bis zu 100 Prozent höherer Saugleistung und 20 Prozent mehr Wasserausbringung als im Auto-Modus bzw. im Standardmodus entfernt der Advanced!Power Modus selbst hartnäckigste, angetrocknete Verschmutzungen mühelos. Dank der leistungsstarken Technologie trocknen die Böden im Handumdrehen und sind schnell wieder begehbar.

Kärcher Saugwischer zum einfachen Treppen reinigen

Cleverer Stair!Assist Treppenmodus

Mit dem cleveren Stair!Assist Modus wird die Reinigung von Treppen und schwer zugänglichen Stellen zum Kinderspiel. Dank optimaler Voreinstellungen reinigt der Saugwischer FCV 4 mit der intelligenten Auto-Start-Stopp-Funktion in allen Haltepositionen mühelos – sogar im 90°-Winkel. Für maximale Flexibilität und Sauberkeit, wo sie am meisten gebraucht wird.

Kärcher Saugwischer mit Selbstreinigungsfunktion in der Ladestation

System!Clean Selbstreinigung

Die effektive Selbstreinigungsfunktion mit bis zu 550 Walzenumdrehungen pro Minute sorgt für eine schnelle und komfortable Reinigung – ganz ohne Schmutzkontakt. Gleichzeitig ermöglicht die praktische Aufbewahrung des Geräts und Zubehörs eine platzsparende Lagerung, während der Akku bequem geladen wird.

Saugwischer-Walze ist für die Waschmaschine bei 60 °C geeignet.

Pure!Roll: Hygiene trifft auf Nachhaltigkeit

Maximale Sauberkeit mit minimalem Aufwand: Die FCV 4 Pure!Roll Walze lässt sich bequem bei 60 °C in der Waschmaschine reinigen. So sorgst du dauerhaft für hygienische Frische und sparst gleichzeitig Ressourcen.

Funktionsweise des Filtersystems für saubere Luft

Duo!Pure Filtersystem: saubere Luft, perfekte Leistung

Das mehrstufige Filtersystem der Kärcher Saugwischer schützt den Motor zuverlässig vor Nässe, und die exzellente Filterung mit hocheffizientem Flachfaltenfilter fängt auch kleinste Partikel in der Luft effektiv ein. Besonders im Trockenmodus sorgt dieses System für eine optimale Luftfiltration und ein gesundes Raumklima.

Beim Saugwischer FCV 4 profitierst du von einer langen Lebensdauer.

BLDC-Motor: kraftvoll, leise und langlebig

Dank modernster, bürstenloser Motortechnologie profitierst du beim Saugwischer FCV 4 von einer besonders langen Lebensdauer, einer höheren Energieeffizienz und einem angenehm leisen Betrieb – perfekt für den Alltag.

Du reinigst du mühelos grosse Flächen.

Effizienter Comfort!Cell Li-Ionen Akku: längere Laufzeit, nachhaltige Performance

Mit einer Laufzeit von bis zu 45 Minuten reinigst du mühelos auch grosse Flächen, und im Servicefall kann der Akku unserer Saugwischer einfach getauscht werden – für eine lange Lebensdauer und weniger Elektroschrott.

FCV 4 & FCV 2: die Unterschiede.

Wie lange reinigen die Saugwischer ohne Unterbrechung und worin unterscheiden sich die beiden Modelle? Die Besonderheiten findest du hier auf einen Blick.

 

Flächenleistung je Akkuladung

FCV 4

200 m²

FCV 2

110 m²

Akkulaufzeit

FCV 4

Ca. 45 min

FCV 2

Ca. 25 min

Anzahl Reinigungsmodi für jede Art von Schmutz

FCV 4

4 (Trockenmodus, Advanced!Power Modus, Auto-Modus mit Dynamic!Control Schmutzsensor, Stair!Assist Treppenmodus)

FCV 2

2 (Standardmodus mit Wasserausbringung und Trockenmodus)

Bedienpanel

FCV 4

Auto-Start-Stopp-Funktion und Selbstreinigungsfunktion

FCV 2

Selbstreinigungsfunktion

3,2-Zoll Vision!Clean Display (Auto-Start-Stopp-Funktion und Selbstreinigungsfunktion)

FCV 4

FCV 2

-

Farbe

FCV 4

Schwarz

FCV 2

Weiss

Antrieb

FCV 4

Bürstenloser, kraftvoller Motor

FCV 2

Bürstenmotor

Selbstreinigungsfunktion

FCV 4

FCV 2

Ultra starker Advanced!Power Modus

FCV 4

FCV 2

-

Treppenmodus

FCV 4

FCV 2

-

Walzenreinigung in der Waschmaschine bei 60 °C

FCV 4

FCV 2

-

Füllstandsanzeige für Frischwassertank

FCV 4

FCV 2

-

Tragegriff

FCV 4

FCV 2

-

FCV 4 - Der Clevere

Das Multitalent, das deine Bodenreinigung revolutioniert!

Besiege mit unserem intelligenten Saugwischer FCV4 jeden Schmutz, egal ob Staub, Tierhaare oder hartnäckige Flecken. Die ultimative Hygienic!Spin Technologie mit bis zu 500 Walzenumdrehungen pro Minute sorgt nicht nur für ein perfektes Wischergebnis, sondern beseitigt auch bis zu 99 Prozent der Bakterien und sorgt so für hygienische Sauberkeit.

FCV 4 entdecken
Besiege mit unserem Saugwischer FCV 4 jeden Schmutz.

Benefits

Spart bis zu 50 Prozent Zeit bei der Reinigung.
  • Spart bis zu 50 Prozent Zeit bei der Reinigung und garantiert perfekte Sauberkeit! Dank der integrierten Saugfunktion ohne Vorsaugen. 4 Reinigungsmodi für jede Art von Schmutz.
Macht bis zu 500 Walzenumdrehungen pro Minute.
  • Bis zu 500 Walzenumdrehungen pro Minute für makellose Wischergebnisse. Cleveres 2-Tank-System für permanente Frischwasserzufuhr und getrennte Schmutzwasseraufnahme.
Die FCV 4 Pure!Roll Walze lässt sich in der Waschmaschine reinigen.
  • Maximale Sauberkeit mit minimalem Aufwand: Die FCV 4 Pure!Roll Walze lässt sich bequem bei 60 °C in der Waschmaschine reinigen. So sorgst du dauerhaft für hygienische Frische und sparst gleichzeitig Ressourcen.
Wichtige Informationen sind auf dem 3,2-Zoll-Vision!Clean-Display stets im Blick.

Wichtige Informationen wie die Restlaufzeit oder der Reinigungsmodus sind auf dem grossen 3,2-Zoll-Vision!Clean-Display stets im Blick.

Features

Mit dem Stair!Assist Modus wird die Reinigung von Treppen einfach.

Cleverer Stair!Assist Treppenmodus

Mit dem cleveren Stair!Assist Modus wird die Reinigung von Treppen und schwer zugänglichen Stellen zum Kinderspiel. Dank optimaler Voreinstellungen reinigt der Saugwischer FCV 4 mit der intelligenten Auto-Start-Stopp-Funktion in allen Haltepositionen mühelos – sogar im 90°-Winkel. Für maximale Flexibilität und Sauberkeit, wo sie am meisten gebraucht wird.

Der smarte Schmutzsensor erkennt automatisch den Verschmutzungsgrad.

Dynamic!Control – der intelligente Schmutzsensor

Der smarte Schmutzsensor erkennt automatisch den Verschmutzungsgrad und passt sowohl die Saugleistung als auch die Wassermenge optimal an. So erhältst du immer das perfekte Reinigungsergebnis – ganz ohne manuelles Nachjustieren. Über das grosse 3,2-Zoll Vision!Clean Display behältst du dabei stets den Überblick: ob Restlaufzeit, Reinigungsmodus oder Systemstatus – alle wichtigen Informationen sind auf einen Blick sichtbar.

Dank der leistungsstarken Technologie trocknen die Böden schnell.

Advanced!Power Modus – maximale Reinigungsleistung

Mit bis zu 100 Prozent höherer Saugleistung und 20 Prozent mehr Wasserausbringung als im Auto-Modus bzw. im Standardmodus entfernt der Advanced!Power Modus selbst hartnäckigste, angetrocknete Verschmutzungen mühelos. Dank der leistungsstarken Technologie trocknen die Böden im Handumdrehen und sind schnell wieder begehbar.

FCV 2 - Der Kompakte

So einfach kann Sauberkeit sein

Der 3-in-1-Saugwischer mit innovativer Xtra!Clean Funktion saugt, wischt und trocknet, meistert mühelos Hartböden, Teppiche und sogar Flüssigkeiten und spart so bis zu 50 Prozent Zeit.

FCV 2 entdecken
Der 3-in-1-Saugwischer saugt, wischt und trocknet.

Benefits

Spart bis zu 50 Prozent Zeit bei der Reinigung.
  • Dank integrierter Saugfunktion entfällt das Vorsaugen vollständig. Zwei Reinigungsmodi sorgen für optimale Ergebnisse bei jeder Verschmutzung – selbst hartnäckiger Schmutz und grosse Flüssigkeitsmengen werden mühelos entfernt.
Macht bis zu 500 Walzenumdrehungen pro Minute.
  • Mit bis zu 500 Walzenumdrehungen pro Minute erzielst du makellose Reinigungsergebnisse. Das clevere 2-Tank-System sorgt für eine kontinuierliche Frischwasserzufuhr und trennt zuverlässig Schmutzwasser.
Geniesse maximale Bewegungsfreiheit dank einer Akkulaufzeit.
  • Geniesse maximale Bewegungsfreiheit dank einer Akkulaufzeit von bis zu 25 Minuten – ideal für Flächen mit bis zu 110 m². Und im Servicefall? Der Akku lässt sich schnell und nachhaltig austauschen – das schont Umwelt und Geldbeutel.

Features

Du entfernst mühelos Staub und selbst hartnäckige Flecken.

Trockenmodus

Ob Standardmodus mit Wasserausbringung oder Trockenmodus – Du entfernst mühelos Staub, Tierhaare und selbst hartnäckige Flecken. Das Gerät passt sich optimal an unterschiedliche Bodenarten an und sorgt für eine gründliche Reinigung bis an den Rand. Im Trockenmodus auch ideal für Teppiche und Läufer geeignet.

Wichtige Informationen sind jederzeit klar.

Komfortable Reinigung mit LED-Anzeige

Wichtige Informationen wie die Restlaufzeit oder der Reinigungsmodus sind jederzeit klar und übersichtlich sichtbar. Die intelligente Tanklevelüberwachung mit Überlaufschutz sorgt für Sicherheit und schaltet das Gerät automatisch ab, falls der Schmutzwassertank nicht rechtzeitig entleert wird. Dank der einfachen Entleerung und Befüllung des Tanks gelingt die Reinigung stets hygienisch – ganz ohne Schmutzkontakt.

Macht bis zu 550 Walzenumdrehungen pro Minute.

Hygienische System!Clean Selbstreinigungsfunktion

Effiziente Selbstreinigungsfunktion mit bis zu 550 Walzenumdrehungen pro Minute sorgt für eine schnelle und komfortable Reinigung – ganz ohne Schmutzkontakt. Praktische Aufbewahrung des Geräts und der Zubehöre bei gleichzeitigem Laden.

MUSS MAN DENN ALLES SELBER MACHEN?

Smarte Roboter übernehmen die Bodenreinigung.

Mach einfach dein Ding.

Wo smarte Roboter die Bodenreinigung übernehmen, ist es immer WOW. Das Beste daran: Du kommst erst ins Spiel, wenn es ums Geniessen geht.

Es gibt im Leben eine ganze Reihe unerfreulicher Aufgaben, die leider unvermeidbar sind. Da ist es umso schöner, wenn man mit einem cleveren Gadget die To-do-Liste ein bisschen kürzer machen kann. Um anschliessend mit einem entspannten Blick auf blitzsaubere Fussböden darüber nachzudenken, wie man die gewonnene Zeit für angenehmere Dinge nutzen kann. Und da kommen die Kärcher Bodenreinigungsroboter gerade richtig.

 

Jetzt entdecken

Zubehöre und Reinigungsmittel

Mit dem Zubehörprogramm rund um die Kärcher Saugwischer kannst du Reinigung und Pflege perfekt auf die Bedürfnisse deiner Böden abstimmen. Der Bodenreiniger Universal beispielsweise eignet sich für jeden Hartboden, während spezielle Reinigungsmittel für Holz und Stein diese Böden zusätzlich pflegen und schützen.

Mit dem Zubehör passt du die Reinigung optimal an.
Zum Zubehör
Zu den Reinigungsmitteln

Saugwischer FAQs

Sowohl FCs als auch FCVs gehören zur Kategorie der Bodenreinigung und bieten eine hervorragende Wischleistung, jedoch mit unterschiedlichem Schwerpunkt. Während FCs dank der patentierten Abstreiftechnologie äusserst flexibel, leicht und leise sind, eignen sie sich ideal für die Reinigung von Hartböden. Unsere FCVs bewältigen dank leistungsstarkem Saugen und der 3-in-1 Xtra!Clean Technologie (Saugen, Wischen, Trocknen) selbst grösste Verschmutzungen (z. B. große Mengen Grobschmutz) mühelos. Im Trockenmodus können die FCVs sogar auf Teppichen und Vorlegern eingesetzt werden.

Dank der Hygienic!Spin Technologie und gründlicher Reinigung entfernen die Saugwischer bis zu 99 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf harten Oberflächen – für ein hygienisches und sauberes Zuhause, nachgewiesen durch ein externes Labor. Ein cleveres 2-Tank-System für permanente Frischwasserversorgung und separate Schmutzwassersammlung sowie eine Walzenrotation von bis zu 500 U/min garantieren ein einwandfreies Reinigungsergebnis (20 % sauberer als mit einem herkömmlichen Wischmopp). Darüber hinaus ist die Walze des FCV 4 in der Waschmaschine bei 60 °C waschbar – nachhaltig und hygienisch.

Bei den Saugwischern handelt es sich um Bodenreinigungsgeräte mit dem Schwerpunkt Nasswischen. Mit der Saugfunktion saugst du den Boden und die Walze ab, so dass auch grössere Mengen an grobem Schmutz und Haaren ohne Vorsaugen eingesaugt und in den Schmutzwassertank transportiert werden können. Die Saugwischer bieten ausserdem einen Trockenmodus ohne Wasseraustritt und ein zweistufiges Filtersystem mit einem Flachfaltenfilter, ideal für den Einsatz auf Teppichen. Die Saugwischer sollten jedoch nicht als vollwertige Staubsauger betrachtet werden und sind nicht für die Reinigung von Polstermöbeln oder hochflorigen Teppichen geeignet.

Das Duo!Pure Filtersystem schützt den Motor zuverlässig vor Feuchtigkeit und sorgt mit hocheffizientem Flachfalten- und Schwammfilter für eine hervorragende Filterung. Ideal für den Einsatz im Trockenmodus auf Teppichen und Vorlegern.

Alle unsere Saugwischer sind mit der einfach zu aktivierenden Selbstreinigungsfunktion System!Clean ausgestattet. Nach jedem Gebrauch wird eine Selbstreinigung empfohlen, um Bakterienwachstum und unangenehme Gerüche zu verhindern. Darüber hinaus werden durch regelmässiges Spülen Ventile und schmutzführende Teile geschont, was zu einer längeren Produktlebensdauer führt.

Der intelligente Schmutzsensor des FCV 4 wird im Auto-Modus aktiviert. Es passt Saugleistung und Wassermenge automatisch an den Verschmutzungsgrad an – für maximale Laufzeit.

Der Stair!Assist Modus des FCV 4 ermöglicht ein einfaches Reinigen von Treppen und engen Bereichen in allen Positionen, auch wenn der Griff im 90°-Winkel steht.

Die Batterien der Saugwischer können im Servicefall mit geringem Aufwand und mit gängigen Werkzeugen vom Kunden ausgetauscht werden, wodurch die Produktlebensdauer verlängert und Elektroschrott reduziert wird. Die austauschbaren Comfort!Cell Akkus sind als Ersatzteile erhältlich.

Die Saugwischer saugen nach dem Ausschalten noch einige Sekunden, so dass der Schmutz zuverlässig aufgesaugt und in den Schmutzbehälter transportiert wird und beim Anheben des Geräts kein Restschmutz auf dem Boden zurückbleibt.

Die Kärcher Saugwischer können auf allen Böden eingesetzt werden, egal ob Holz, Stein, Fliesen, Kunststoff oder Teppich. Die Walzen verursachen keine Beschädigungen wie z. B. Kratzer auf den Oberflächen. Verweilen Sie mit dem Gerät nicht auf einer Stelle, sondern bleiben Sie immer in Bewegung.

Zur Reinigung aller gängiger Hartböden ist das Reinigungsmittel RM 536 (Bestellnummer 6.295-944.0) ideal - alternativ die nachhaltige und vegane Rezeptur (Bestellnummer 6.296-286.0), ohne Mikroplastik, Silikon oder Farbstoffe und damit besonders geeignet für Haushalte mit Kindern oder für Besitzer von Haustieren.

Zur Reinigung versiegelter Holzböden (z. B. Parkett, Laminat) ist das Reinigungsmittel RM 534 (Bestellnummer 6.295-941.0) ideal.

Zur Reinigung geölter/gewachster Holzböden das Reinigungsmittel RM 535 (Bestellnummer. 6.295-942.0).

Zur Reinigung von Steinböden das Reinigungsmittel RM 537 (Bestellnummer 6.295-943.0).

Folgende Reinigungsmittel können Sie für die Saugwischer verwenden:

  • Bodenreiniger Universal RM 536, Bestellnummer 6.295-944.0
  • Bodenreiniger Stein RM 537, Bestellnummer 6.295-943.0
  • Bodenpflege Holz versiegelt RM 534, Bestellnummer 6.295-941.0
  • Bodenpflege Holz geölt/gewachst RM 535, Bestellnummer 6.295-942.0
  • Natürlicher Bodenreiniger RM 538N, Bestellnummer 6.296-286.0

Verwende nur das Kärcher Reinigungsmittel und achte für ein optimales Reinigungsergebnis, auf die richtige Dosierung.

Die Verwendung anderer Reinigungsmittel kann das Gerät beschädigen und zum Ausschluss von Garantieleistungen führen.

Bei Verwendung von Reinigungsmitteln anderer Hersteller oder bei Verwendung von zu viel Reinigungsmittel kann es zu einer starken Schaumbildung kommen, und die Geräteabschaltung aktiviert sich, bevor die maximale Füllmenge im Schmutzwassertank erreicht wird.

Es ist nicht nötig, die Saugwischer zu entkalken, da sich Kalk erst bei einer Temperatur ab 70 °C absetzt. Die Säure des Entkalkungsmittel kann zudem Schäden an deinem Gerät verursachen.

Die Selbstreinigung sollte nur mit klarem Wasser ohne Reinigungsmittel erfolgen. Die Verwendung von Reinigungsmittel kann zu starker Schaumbildung und einem Überlaufen des Wassers aus der Station führen.

Kärcher Saugwischer

Kärcher Saugwischer

Kärcher Saugwischer

Kärcher Saugwischer

Kärcher Saugwischer

Kärcher Saugwischer