STEUERUNG VON SMARTEN PRODUKTEN

Mit der Home & Garden App wird die Verwaltung und Steuerung der Reinigungsgeräte zum Kinderspiel. Hier bekommt man die Möglichkeit, smarte Kärcher Geräte zu registrieren und optional über das Smartphone via Bluetooth zu steuern.

Bei den Hochdruckreinigern der Smart Control Range kann man die Einstellungen manuell am Gerät vornehmen oder die in der App empfohlene Druckeinstellung für spezielle Reinigungsaktionen einfach und komfortabel vom Smartphone auf das Gerät übertragen.

Beim neuen Hartbodenreiniger FC 8 Smart Signature Line lassen sich Wasservolumen und die Walzengeschwindigkeit über die App individuell einstellen und verschiedene Bodenprofile für unterschiedliche Bereiche des Zuhauses anlegen. So stellt man sicher, dass jeder Raum optimal gereinigt wird, egal ob es sich um Fliesen, Parkett oder andere Hartböden handelt. Zusätzlich werden Statistiken zu den Reinigungsvorgängen, insbesondere zur Zeit- und Wasserersparnis im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden, angezeigt.