DIE HOME & GARDEN APP VON KÄRCHER
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Ob das Fahrrad von Schmutz befreit, die Terrasse gereinigt, das Auto sauber gemacht oder Bad und Böden gesäubert werden müssen – mit der Kärcher Home & Garden App wird alles einfacher. Mit ihr kann man nicht nur die smarten Helfer steuern, sondern die App unterstützt auch Schritt für Schritt bei der Inbetriebnahme neuer Geräte. Zusätzlich bietet sie Zugriff auf viele weitere Services und unser umfangreiches Kärcher Reinigungswissen. Hier findet man Anleitungen, um jegliche Reinigungsprobleme zu lösen, das Maximum aus den eigenen Produkten herauszuholen und den Lieblingsstücken schonend und effektiv das WOW zurückzugeben.
Entdecke die Home & Garden App.
Die geballte Reinigungsexpertise von Kärcher an einem Ort!
GERÄTEREGISTRIERUNG
Nutze die App als zentrale Anlaufstelle für die Geräteregistrierung. Dank einer übersichtlichen Listendarstellung behält man den Überblick über die eigenen Kärcher Produkte. Neben der Geräteübersicht hat man hier alle Informationen an einem Ort, die helfen, die Geräte richtig zu benutzen und einzusetzen. Man sieht, welche Geräte verbunden sind und kann sie direkt von der Übersicht aus koppeln. In den detaillierten Gerätekarten findet man Montageanleitungen und Geräteübersichten für eine einfache Inbetriebnahme neuer Geräte und kann Zubehöre und Reinigungsmittel direkt über die App bestellen.
REINIGUNGS- UND PFLEGETIPPS FÜR HAUS UND GARTEN
Das Highlight der App ist der Discover-Bereich, ein Wissenspool mit umfassenden Reinigungsanleitungen für alle Bereiche in Home & Garden. Hier findet man nützliche Tipps und Tricks mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen, um die Reinigungsaufgaben zu einem echten WOW-Erlebnis zu machen. Mit zusätzlichen Empfehlungen zu Produkten und Reinigungstipps wird jeder optimal auf seine Reinigungsaufgabe vorbereitet.
AKTUELLE ANGEBOTE AUF EINEN BLICK
Entdecke attraktive Angebote und Onlineshop-Specials in der Home & Garden App und spare beim nächsten Einkauf. Mit unserer App bleibt man immer auf dem Laufenden und verpasst zukünftig keine Schnäppchen mehr.
STEUERUNG VON SMARTEN PRODUKTEN
Mit der Home & Garden App wird die Verwaltung und Steuerung der Reinigungsgeräte zum Kinderspiel. Hier bekommt man die Möglichkeit, smarte Kärcher Geräte zu registrieren und optional über das Smartphone via Bluetooth zu steuern.
Bei den Hochdruckreinigern der Smart Control Range kann man die Einstellungen manuell am Gerät vornehmen oder die in der App empfohlene Druckeinstellung für spezielle Reinigungsaktionen einfach und komfortabel vom Smartphone auf das Gerät übertragen.
Beim neuen Hartbodenreiniger FC 8 Smart Signature Line lassen sich Wasservolumen und die Walzengeschwindigkeit über die App individuell einstellen und verschiedene Bodenprofile für unterschiedliche Bereiche des Zuhauses anlegen. So stellt man sicher, dass jeder Raum optimal gereinigt wird, egal ob es sich um Fliesen, Parkett oder andere Hartböden handelt. Zusätzlich werden Statistiken zu den Reinigungsvorgängen, insbesondere zur Zeit- und Wasserersparnis im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden, angezeigt.
DIGITALE SERVICELEISTUNGEN
Die Home & Garden App bietet zahlreiche Vorteile für ein optimales Nutzungserlebnis.
Finde schnelle und unkomplizierte Hilfe bei auftretenden Fragen durch unsere FAQs und direkte Kontaktmöglichkeiten zum Kärcher Service. Besonders einfach ist zum Beispiel die Beantragung der Zusatzgarantie für unsere neue Signature Line, die komfortabel und schnell über die App durchgeführt werden kann.
Unsere smarten Highlights.
Hartbodenreiniger FC 8 Smart Signature Line
Beim neuen FC 8 Smart Signature Line können vordefinierte, von Kärcher empfohlene Reinigungsmodi für verschiedene Böden direkt aus der App an das Gerät übertragen werden.
Darüber hinaus lassen sich Wasservolumen und die Walzengeschwindigkeit über die App individuell einstellen und somit verschiedene Bodenprofile für unterschiedliche Bereiche des Zuhauses konfigurieren.
Weitere Geräteeinstellungen, die über die App vorgenommen werden können, sind das Ein- und Ausschalten der LEDs, die Dauer der Vorbefeuchtung und Boost-Funktion, eine personalisierte Begrüssung durch das Gerät sowie das Ein- und Ausschalten bestimmter Meldungen und Hinweise.
Zusätzlich werden Statistiken zu den Reinigungsvorgängen, insbesondere zur Zeit- und Wasserersparnis im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden, angezeigt.
Sind neue Systemupdates für das Gerät verfügbar, ist eine Benachrichtigung sowie Ausführung über die App möglich.
Hochdruckreiniger Comfort Connect
Das ist die Königsklasse! Die Kärcher Comfort Connect Hochdruckreiniger mit App-Steuerung. Egal was gereinigt werden soll, die Reinigungstipps zeigen die richtige Einstellung an und übertragen sie vom Smartphone direkt auf den Kärcher. Immer der richtige Druck, immer die richtigen Zubehöre – für ein optimales Reinigungsergebnis.
Hochdruckreinigen ist Kärcher. Und auf die Comfort Connect-Hochdruckreiniger sind wir ganz besonders stolz. Von der smarten App-Verbindung und der Steuerung über die Pistole bis zum 4-in-1-Multi Jet-Strahlrohr – in den Geräten steckt all unsere jahrelange Erfahrung in der Entwicklung von Hochdruckreinigern.
Die Comfort Connect-Reihe und die Smart Control-Reihe umfasst Geräte der Klasse K 5 und K 7.
Download
Die Kärcher Home & Garden App gibt’s kostenfrei im Apple App Store oder bei Google Play. Einfach herunterladen und los geht die smarte Steuerung von Heim und Garten.
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FAQs
Beratung, Service und Verkauf
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