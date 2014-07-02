Welche Sprühextraktions-Verfahren bietet Kärcher an?

Je nach Verschmutzungsgrad, verfügbare Zeit und Material werden Sprühextraktionsgeräte in unterschiedlichen Methoden eingesetzt.

1-stufige Reinigung

Bei der reinen, 1-stufigen Sprühextraktion wird die Reinigungsflotte, bestehend aus Wasser mit Reinigungsmittel unter Druck mit der Sprühdüse des Sprühextraktionsgeräts in den Belag gesprüht. Gleichzeitig wird die gelöste Verschmutzung direkt im gleichen Arbeitsschritt mit der Saugdüse des Geräts als Schmutzflotte wieder abgesaugt. Dies Methode kommt sowohl bei der Teppichgrund- und –Interimsreinigung als auch bei der Polster-Grundreinigung zum Einsatz.

2-stufige Reinigung

Im 2-stufigen Verfahren wird beim ersten Schritt die Reinigungslösung mit dem Sprühextraktionsgerät oder einem Drucksprüher abschnittsweise aufgetragen. Nach dem Einwirken wird die Schmutzflotte mit dem Sprühextraktionsgerät und klarem Wasser wieder heraus gespült. Dieses Verfahren eignet sich zur Grundreinigung besonders bei stark verschmutzter Auslegeware oder Polstern.

Kombinationsmethoden

Hier wird der Teppichboden mit einem Reinigungsmittel und der Einscheibenmaschine nass shampooniert. Anschliessend wird die behandelte Fläche per Sprühextraktionsverfahren mit klarem Wasser gründlich gespült. Diese Reinigungmethode eignet sich nicht für Polster.