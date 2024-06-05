K!CONNECT – DAS MANAGEMENTSYSTEM FÜR WASCHANLAGEN
Alles im Blick. Alles unter Kontrolle.
Das K!Connect Online-Anlagenmanagementsystem unterstützt Sie bei der professionellen und ortsunabhängigen Organisation sämtlicher Waschanlagen. Durch Echtzeitinformationen können Ausfallzeiten rechtzeitig erkannt und erfolgreich vermieden werden. Selbst unterschiedliche Standorte lassen sich im System problemlos und übersichtlich verwalten, steuern und auswerten.
DIGITALE LÖSUNG FÜR EIN EFFIZIENTERES WASCHGESCHÄFT.
Ein detaillierter Überblick über Status und Frequentierung von SB- und Portalwaschanlagen und einfache Steuerungsmöglichkeiten: Das ist die Basis für einen erfolgreichen Betrieb von Waschanlagen.
Vorteile
Online-Anlagenmanagement mit Echtzeitdaten
Direkte Optimierungsmöglichkeit zur Organisation und Steuerung aller Anlagen und Standorte
Mobile Anwendung für PC und Smartphone
Funktionen
Anlagenmanagement
Verwalten und organisieren Sie einfach und übersichtlich all Ihre Waschanlagen und die jeweiligen Standorte. Verschaffen Sie sich einen Überblick über den Status Ihrer Anlagen und lassen Sie sich Parameter wie Betriebszeiten oder Fehlermeldungen anzeigen.
Benutzermanagement
Legen Sie mit wenigen Klicks neue Benutzer an, löschen oder ändern Sie Zugriffsrechte oder weisen Sie Personen bestimmte Funktionen zu.
Waschperformance
Vergleichen Sie bei der Waschperformance KPIs wie den Wasser- oder Stromverbrauch, den individuellen Durchsatz in verschiedenen Zeitfenstern in Abhängigkeit zu Wetter und Temperatur.
Fernzugriff
Lassen Sie sich Anlagenparameter wie Betriebs- und Programmlaufzeiten anzeigen und nehmen Sie Änderungen direkt an einzelnen oder allen Standorten vor.
Setzen Sie die Portalwaschanlage zurück und starten Sie diese neu, ohne dass jemand vor Ort sein muss. Für diese Funktion sind die lokalen gesetzlichen Vorgaben zu beachten.
Benachrichtigungsfunktion
Reduzieren und vermeiden Sie Ausfallzeiten durch automatische Störungsmeldungen per E-Mail.
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