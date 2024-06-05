K!CONNECT – LE SYSTÈME DE GESTION POUR LES INSTALLATIONS DE LAVAGE
Tout sous les yeux. Tout sous contrôle.
Le système de gestion en ligne des installations K!Connect vous épaule dans le cadre d'une organisation professionnelle et mobile de toutes vos installations de lavage. Grâce aux informations en temps réel, les temps d'arrêt peuvent être anticipés et évités avec succès. Le système permet une gestion, un contrôle et une analyse faciles et clairs, y compris pour des sites différents.
UNE SOLUTION NUMÉRIQUE POUR UN LAVAGE PLUS EFFICACE.
Une vue d'ensemble détaillée de l'état de fonctionnement et de la fréquentation des systèmes de lavage en libre-service et des portiques de lavage, des possibilités de pilotage à distance: voilà la base d'une exploitation optimale d'installations de lavage.
Avantages
Gestion en ligne des installations avec des données en temps réel
Possibilité d'optimisation directe pour l'organisation et le contrôle de l'ensemble de vos installations et de vos sites
Application mobile pour PC et smartphone
Fonctions
Gestion des installations
Gérez et organisez de façon simple et conviviale toutes vos installations de lavage et les sites correspondants. Gardez une vue d'ensemble de l'état de vos installations et consultez des paramètres tels que les temps d'utilisation ou les messages d'erreur.
Gestions des utilisateurs
Créez de nouveaux utilisateurs en quelques clics, supprimez ou modifiez les droits d'accès ou assignez des fonctions spécifiques à différentes personnes.
Performance de lavage
En matière de performances de lavage, comparez des indicateurs clés de performance comme la consommation d'eau ou d'électricité et la cadence individuelle pour différents créneaux horaires en fonction de la météo et des températures.
Accès à distance
Consultez les paramètres de l'installation tels que les temps d'utilisation ou la durée des programmes et effectuez des modifications directement pour une partie ou la totalité des sites. Réinitialisez et redémarrez le portique de lavage sans avoir besoin d'un technicien sur place. Pour utiliser cette fonction, observez les dispositions légales applicables au site concerné.
Fonction de notification
Réduisez et prévenez les temps d'arrêt grâce à des notifications de dysfonctionnement automatiques par e-mail.
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