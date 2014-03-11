Fontaines à eau Kärcher

Sans eau rien n'est possible

L'eau est la base de notre vie et remplit de nombreuses fonctions dans le corps. Parce qu'elle ne contient aucune calorie et favorise l'élimination des graisses, l'eau est un véritable élixir de santé et de bien-être. La consommation régulière d'eau pure a des effets bénéfiques visibles sur la santé, la concentration, la productivité et le bien-être.

Le corps humain est composé à 60 % d'eau. L'eau apporte les nutriments, vitamines, sels et minéraux essentiels à nos cellules et élimine les déchets métaboliques. Une perte de fluides ne serait-ce que de 2 % réduit significativement les capacités physiques comme mentales et peut entraîner des symptômes tels que maux de tête, fatigue et difficultés de concentration.

Connaître les besoins de son corps

Afin de rester actif et performant, l'Organisation mondiale de la santé recommande de boire deux à trois litres d'eau par jour. Les jus, limonades ou le café ne constituent pas des boissons adaptées car ils contiennent de grandes quantités d'acides, de sucre, de caféine et autres additifs. L'eau pure, elle, ne contient pas de calories et favorise l'élimination des graisses. Et elle a tout simplement bon goût à une fontaine à eau Kärcher.