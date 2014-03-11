Fontaines à eau
Fontaines à eau pour votre bureau et votre entreprise. Mise à disposition permanente de l'eau de qualité supérieure pour les employés, les clients et les visiteurs. La fontaine à eau Kärcher peut être utilisée dans les usines, les bureaux, les cabinets médicaux, les magasins, les services administratifs, les hôpitaux, etc. C'est-à-dire partout où les gens travaillent, font leurs courses ou vivent et veulent satisfaire leur besoin d'eau potable.
DE L’EAU FRAÎCHE. À LA FOIS UNE NÉCESSITÉ VITALE ET UN PLAISIR.
Acheter ou louer une fontaine à eau branchée à l’installation d’eau
Grâce aux fontaines à eau Kärcher branchées au système d’alimentation, vous proposez à vos collaborateurs, clients et visiteurs une eau au goût naturel d’excellente qualité filtrée, issue directement de l’installation d’eau. Les fontaines à eau Kärcher se caractérisent par de faibles coûts d’exploitation et n’utilisent aucun bidon consigné. Ainsi, vous ne devez plus transporter ni stocker de bouteilles.
En outre, les fontaines à eau Kärcher minimisent vos déchets plastiques. Choisissez à votre gré: les sortes d’eau (non refroidie, refroidie, refroidie gazeuse medium ou classic ainsi que chaude et extra chaude), la puissance de refroidissement, le concept de filtration et le concept d’hygiène, la couleur, la version (fontaine table ou stand-alone) et le pack électronique.
Vous souhaitez obtenir plus d'informations ?
Nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur les fontaines à eau.
DIE HIGHLIGHTS
Savez-vous ce qui rend la fontaine d'eau WPD 200 aussi unique ? Découvrez ses particularités.
NETTOYAGE THERMIQUE SANS PRODUIT CHIMIQUE
Le système hygiénique breveté garantit à tout moment la qualité de l'eau potable du robinet. La désinfection thermique automatique et le système de filtration spécial ne laissent aucune chance aux bactéries ni aux virus. Vous profitez ainsi d'une eau saine et savoureuse, hygiénique et sûre !
PERSONNALISATION
Si nous ne transigeons pas sur le goût de l'eau potable, nous vous permettons de personnaliser au maximum la façade de votre fontaine d'eau. Ainsi, la façade en verre de la fontaine d'eau WPD 200 peut être dotée d'un visuel personnalisé pour un design conforme à vos souhaits.
DESIGN
Avec ou sans socle, la fontaine d'eau compacte WPD 200 se fond parfaitement dans n'importe quel environnement grâce à son design moderne et épuré. Les touches à effleurement et l'écran couleur multifonction assurent une utilisation simple et conviviale. Partie intégrante du design bien pensé du produit, la zone de distribution extra haute permet de remplir sans problème des récipients de grande taille.
DURABILITÉ
En achetant une fontaine d'eau WPD 200, vous faites toute la différence : l'approvisionnement en eau potable joue en effet un rôle non négligeable dans le bilan carbone de votre établissement ou de votre installation. L'eau potable doit non seulement avoir bon goût, mais aussi être respectueuse de l'environnement : la fontaine d'eau WPD 200 est une alternative durable aux bonbonnes et bouteilles.
Vos avantages
Produits
Possibilités d'utilisation
Au bureau ou à l’hôtel, pendant la réunion, à l’usine ou dans la salle d’attente : consommer de l’eau en abondance permet d’accroître la concentration, la productivité et le bien-être.
Bureaux
Améliorez durablement le bilan carbone de votre entreprise en évitant les déchets plastiques. Offrez à vos collaborateurs une source d'eau potable fraîche et filtrée pour favoriser leur productivité.
Industrie
Solution idéale pour les entreprises industrielles, les ateliers de fabrication ou les centres logistiques. La fontaine d'eau permet d'obtenir une eau potable de qualité alimentaire et assure l'approvisionnement optimal en eau potable du personnel sur son lieu de travail pour favoriser sa productivité.
Communes et établissements publics
Réduisez le temps d'attente de vos visiteurs en leur proposant une eau du robinet potable au goût naturel, filtrée et d'excellente qualité grâce aux fontaines d'eau Kärcher. Vous améliorez ainsi durablement le bilan carbone de votre entreprise en évitant les déchets plastiques.
Établissements de santé et de soins
Grâce au système hygiénique breveté, nos fontaines d'eau WPD 200 Advanced sont parfaites pour une utilisation dans les cliniques, les cabinets médicaux ou les centres de soins. Offrez à vos collaborateurs, au personnel soignant et à vos patients une eau du robinet fraîche et filtrée, de qualité alimentaire. Le système de filtration innovant capture les substances nocives et les microorganismes avec une grande fiabilité. La désinfection thermique automatique garantit l'hygiène permanente de la fontaine d'eau WPD 200 Advanced.
La fontaine WPD (Water Purified Dispenser).
Avec la fontaine à eau WPD entièrement configurable, Kärcher redéfinit la fontaine à eau. La variante Basic est équipée de touches pour écrire soi-même un message tandis que la version Advanced est équipée d'un écran.
Demandez-nous un conseil sans engagement.
Pour chaque usage la bonne solution
Facile à connecter. Peu d'espace requis. Faibles coûts d'exploitation et d'énergie. Pas de stockage, pas de vide. Avec les distributeurs d'eau Kärcher, les employés, les clients et les visiteurs peuvent profiter d'une eau saine d'excellente qualité de manière simple et économique.Découvrez les produits
Vidéos
De l'eau fraîche pour une meilleure qualité de vie et une meilleure productivité.
Sans eau rien n'est possible
L'eau est la base de notre vie et remplit de nombreuses fonctions dans le corps. Parce qu'elle ne contient aucune calorie et favorise l'élimination des graisses, l'eau est un véritable élixir de santé et de bien-être. La consommation régulière d'eau pure a des effets bénéfiques visibles sur la santé, la concentration, la productivité et le bien-être.
Le corps humain est composé à 60 % d'eau. L'eau apporte les nutriments, vitamines, sels et minéraux essentiels à nos cellules et élimine les déchets métaboliques. Une perte de fluides ne serait-ce que de 2 % réduit significativement les capacités physiques comme mentales et peut entraîner des symptômes tels que maux de tête, fatigue et difficultés de concentration.
Connaître les besoins de son corps
Afin de rester actif et performant, l'Organisation mondiale de la santé recommande de boire deux à trois litres d'eau par jour. Les jus, limonades ou le café ne constituent pas des boissons adaptées car ils contiennent de grandes quantités d'acides, de sucre, de caféine et autres additifs. L'eau pure, elle, ne contient pas de calories et favorise l'élimination des graisses. Et elle a tout simplement bon goût à une fontaine à eau Kärcher.
Drinkreminder pour l'ordinateur et portable
Avez-vous déjà fait connaissance avec notre Drinkreminder? Non? Alors vous devriez absolument le connaître! Le Drinkreminder vous rappellera de boire de l'eau régulièrement et vous pourrez l'ajuster en fonction de vos besoins actuels. Téléchargez notre Drinkreminder gratuit pour PC ou Mac ici!
Seulement disponsible en allemand.
Fontaines à eau Kärcher – l'alternative durable.
Votre eau potable existante est transformée en eau de qualité supérieure par les distributeurs d'eau Kärcher. En outre, par rapport aux solutions de boisson conventionnelles, la consommation d'énergie et les coûts de personnel sont considérablement réduits. En savoir plus!
Swiss Watercooler Association
Nous sommes membres de la Swiss Watercooler Association. Elle représente l'industrie des fontaines à eau en Suisse. L'eau potable sous toutes ses formes est un sujet récurrent dans les médias en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité alimentaire et est également régulièrement à l'ordre du jour politique. La SWA préconise donc des normes strictes dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité et leur respect par ses membres.
Les membres de la SWA garantissent la mise à disposition partout du précieux produit qu’est l’«eau» de la meilleure qualité, prête à boire. Ils favorisent ainsi la disponibilité générale à boire, de sorte que le besoin quotidien d'au moins un litre et demi puisse être satisfait.
Nos fontaines d'eau se trouvent entre autres chez
La bonne solution pour chaque exigence. Que ce soit à la maison, au bureau, dans le secteur de la santé publique, de l'hôtellerie, du commerce de détail, dans les écoles, les cantines, l'industrie ou les services publics, les fontaines d'eau de Kärcher permettent à votre personnel, votre clientèle et votre public de profiter d'une eau saine et d'excellente qualité de manière simple et économique. La fontaine d'eau pour une eau qui a du goût.
JUMBO
Migros Verteilbetrieb
Stadtspital Zürich
WKS KV Bildung
Accessoires pour fontaines à eau
Tout pour le plaisir de la boisson fraîche
Découvrez ici les accessoires pour les fontaines à eau Kärcher. Vous trouverez tout, du détergent idéal à la bouteille – et vous pouvez la commander directement ici!
Conseil, service et vente
Les fontaines d'eau Kärcher sont disponibles en vente directe chez Kärcher.
Demandez un conseil: nous serons heureux de vous conseiller et de répondre à toutes vos questions sur les fontaines d'eau.
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