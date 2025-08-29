Home & Garden
Avec nos solutions pour la maison et le jardin (nettoyage en intérieur et en extérieur), nous voulons vous aider à maîtriser plus facilement les tâches de la vie quotidienne. Des nettoyeurs haute pression, nettoyeurs vapeur et nettoyeurs de vitres aux balayeuses et systèmes d'arrosage – nous offrons la bonne solution pour chaque projet de nettoyage!
CONSULTING @ HOME.
Avec Consulting @ Home, nos experts vous conseilleront en matière d'intérieur, d'extérieur & de jardin – directement chez vous.
NOUVEAUTÉS DU SECTEUR HOME & GARDEN.
Frais, innovant et plein de surprises ! Retrouvez ici un aperçu des nouveaux modèles de la gamme Kärcher. En savoir plus
90 ANS DE KÄRCHER.
Kärcher prend la responsabilité d'un environnement propre. Nous le faisons depuis le tout début et nous nous efforçons de nous améliorer chaque jour. En savoir plus
LA GAMME SIGNATURE D'ALFRED KÄRCHER.
L’origine de WOW. Que signifie la ligne Signature?
Catégories de produits.
Accessoires & plus.
Accessoires d'origine
Les accessoires d'origine de Kärcher vous permettent d'optimiser les performances et d'élargir le domaine d'utilisation de vos appareils de nettoyage.
Produits de nettoyage
Les détergents parfaitement adaptés aux appareils garantissent non seulement un résultat de nettoyage idéal, mais permettent aussi d'économiser de l'eau, du temps et de l'énergie.
Pièces de rechange
Réparer au lieu de jeter! Commandez maintenant votre pièce de rechange de manière simple et pratique dans notre boutique en ligne.
Conseil & services.
Consulting @ Home
Avec Consulting @ Home, nos experts vous conseilleront en matière d'intérieur, d'extérieur & de jardin – directement chez vous.
Signature Line
L’origine de WOW. Seuls les meilleurs produits et les plus innovants de la catégorie Indoor portent la signature d’Alfred Kärcher et font partie de l’Edition Signature.
Plateforme de batterie Battery Power
Pas envie de câbles enchevêtrés? Pas de problème avec les outils de jardinage et de nettoyage sans fil équipés du système de batterie interchangeable Kärcher Battery Power.
Recherche de distributeurs
Vous souhaitez faire l'acquisition d'un appareil ou chercher un partenaire SAV? Ici, vous trouverez un distributeur dans votre région.
Know-how Kärcher
Découvrez ici nos conseils de nettoyage et d'entretien pour la maison et le jardin – car avec nos conseils de bonne utilisation, le travail se fait tout de suite plus vite!
PROMOTIONS
HITS OF THE MONTH.
Laissez-vous surprendre par nos HITS OF THE MONTH du moment et profitez, chaque mois, de promotions exceptionnelles. Regardez-les. Ça vaut le coup!
BIG SALE.
Grand déstockage chez Kärcher! Profitez de formidables réductions sur des produits sélectionnés.
ACTUALITÉS
29. Août 2025
VALAIS 2025 CLEANUP TOUR BY SUMMIT FOUNDATION POWERED BY KÄRCHER.
Du 30 août au 14 septembre 2025, les Championnats du monde de VTT de l’UCI se dérouleront en Valais. Durant cette période, six « Cleanup Tours » seront organisées afin de maintenir propres les sites de compétition ainsi que la nature environnante.
20. Août 2025
FÊTE FÉDÉRALE DE LUTTE SUISSE ET DES JEUX ALPESTRES PAYS DE GLARIS+.
Du 29 au 31 août 2025, la Suisse sera le théâtre du plus grand Fête fédérale de lutte et des alpages. La joie est immense !
05. Août 2025
CHAMPIONNATS DU MONDE MOUNTAIN BIKE UCI 2025.
Les Championnats du Monde UCI de VTT 2025 réuniront, pour la première fois dans l’histoire du VTT, les huit disciplines en un seul et même événement.
