Avec nos solutions pour la maison et le jardin (nettoyage en intérieur et en extérieur), nous voulons vous aider à maîtriser plus facilement les tâches de la vie quotidienne. Des nettoyeurs haute pression, nettoyeurs vapeur et nettoyeurs de vitres aux balayeuses et systèmes d'arrosage – nous offrons la bonne solution pour chaque projet de nettoyage!

Consulting @ Home

CONSULTING @ HOME.

Avec Consulting @ Home, nos experts vous conseilleront en matière d'intérieur, d'extérieur & de jardin – directement chez vous.

Nouveautés produits Home & Garden

NOUVEAUTÉS DU SECTEUR HOME & GARDEN.

Frais, innovant et plein de surprises ! Retrouvez ici un aperçu des nouveaux modèles de la gamme Kärcher.

90 ANS DE KÄRCHER

90 ANS DE KÄRCHER.

Kärcher prend la responsabilité d'un environnement propre. Nous le faisons depuis le tout début et nous nous efforçons de nous améliorer chaque jour.

Signature Line Alfred Kärcher

LA GAMME SIGNATURE D'ALFRED KÄRCHER.

L'origine de WOW. Que signifie la ligne Signature?

Catégories de produits.

Kärcher Nettoyeurs haute pression

Nettoyeurs haute pression

Kärcher Nettoyeur haute pression thermique

Nettoyeur haute pression thermique

Kärcher Nettoyage mobile

Nettoyage mobile

Kärcher Nettoyeur de terrasse

Nettoyeur de terrasse

Kärcher Nettoyeurs de vitres

Nettoyeurs de vitres

Kärcher Aspirateurs laveurs

Aspirateurs laveurs

Kärcher Nettoyeurs de sols

Nettoyeurs de sols

Kärcher Serpillière électrique sans fil

Serpillière électrique sans fil

Kärcher Aspirateur-laveur robot

Aspirateur-laveur robot

Kärcher Robot Lave-Vitres

Robot Lave-Vitres

Kärcher Aspirateurs

Aspirateurs

Kärcher Aspirateurs eau et poussières

Aspirateurs eau et poussières

Kärcher Aspirateurs cendres et poussières

Aspirateurs cendres et poussières

Kärcher Injecteurs / extracteurs

Injecteurs / extracteurs

Kärcher Nettoyeurs vapeur

Nettoyeurs vapeur

Kärcher Aspirateur vapeur

Aspirateur vapeur

Kärcher Balais électriques

Balais électriques

Kärcher Balayeuses

Balayeuses

Kärcher Purificateur d'air

Purificateur d'air

Kärcher Outils de Jardinage

Outils de Jardinage

Kärcher Robots tondeuses

Robots tondeuses

Kärcher Pompes

Pompes

Kärcher Accessoires d'arrosage

Accessoires d'arrosage

Kärcher Grattoir à glace électrique

Grattoir à glace électrique

Kärcher Merchandising

Merchandising

Accessoires & plus.

Accessoires d'origine Kärcher

Accessoires d'origine

Les accessoires d'origine de Kärcher vous permettent d'optimiser les performances et d'élargir le domaine d'utilisation de vos appareils de nettoyage.

Produits de nettoyage Kärcher

Produits de nettoyage

Les détergents parfaitement adaptés aux appareils garantissent non seulement un résultat de nettoyage idéal, mais permettent aussi d'économiser de l'eau, du temps et de l'énergie.

Pièces de rechange Kärcher

Pièces de rechange

Réparer au lieu de jeter! Commandez maintenant votre pièce de rechange de manière simple et pratique dans notre boutique en ligne.

Conseil & services.

Consutling @home

Consulting @ Home

Avec Consulting @ Home, nos experts vous conseilleront en matière d'intérieur, d'extérieur & de jardin – directement chez vous.

Signature Line

Signature Line

L’origine de WOW. Seuls les meilleurs produits et les plus innovants de la catégorie Indoor portent la signature d’Alfred Kärcher et font partie de l’Edition Signature.

Plateforme de batterie Battery Power

Plateforme de batterie Battery Power

Pas envie de câbles enchevêtrés? Pas de problème avec les outils de jardinage et de nettoyage sans fil équipés du système de batterie interchangeable Kärcher Battery Power.

Recherche de distributeurs

Recherche de distributeurs

Vous souhaitez faire l'acquisition d'un appareil ou chercher un partenaire SAV? Ici, vous trouverez un distributeur dans votre région.

Know-how Kärcher

Know-how Kärcher

Découvrez ici nos conseils de nettoyage et d'entretien pour la maison et le jardin – car avec nos conseils de bonne utilisation, le travail se fait tout de suite plus vite!

PROMOTIONS

11028_Aktionen_TYPO3_Overview_800x400_HOTM

HITS OF THE MONTH.

Laissez-vous surprendre par nos HITS OF THE MONTH du moment et profitez, chaque mois, de promotions exceptionnelles. Regardez-les. Ça vaut le coup!

BIG SALE

BIG SALE.

Grand déstockage chez Kärcher! Profitez de formidables réductions sur des produits sélectionnés.

Liens

We are the Kärchers

Chez Kärcher, l'accent est mis sur les personnes. Notre fondateur Alfred Kärcher a déjà énoncé ce principe directeur selon lequel l'entreprise a une responsabilité particulière envers ses employé(e)s.

Newsletter

La newsletter vous informe régulièrement sur toutes les nouveautés, les prestations de service et les actions de l’univers Kärcher Suisse.

Applications Kärcher

Découvrez ici nos différentes applications à télécharger gratuitement!

Catalogue de produits

Téléchargez ici le catalogue électronique avec toute la gamme Kärcher.

Brochures Kärcher

Découvrez ici nos brochures sur un large éventail de thèmes ayant trait au nettoyage.

Clair et net

Le service de réparation Kärcher à prix ferme pour les appareils de la gamme Home & Garden – simplement et commodément via myKärcher.

Événements

Dans cet espace, vous trouverez les événements passés et imminents de l’univers Kärcher en Suisse.

Réseaux sociaux

Rendez-nous visite sur Facebook, YouTube et sur les autres réseaux sociaux pour découvrir toutes les actualités de l’univers Kärcher et de la technologie du nettoyage.

ACTUALITÉS

29. Août 2025

VALAIS 2025 CLEANUP TOUR BY SUMMIT FOUNDATION POWERED BY KÄRCHER.

Du 30 août au 14 septembre 2025, les Championnats du monde de VTT de l’UCI se dérouleront en Valais. Durant cette période, six « Cleanup Tours » seront organisées afin de maintenir propres les sites de compétition ainsi que la nature environnante.

20. Août 2025

FÊTE FÉDÉRALE DE LUTTE SUISSE ET DES JEUX ALPESTRES PAYS DE GLARIS+.

Du 29 au 31 août 2025, la Suisse sera le théâtre du plus grand Fête fédérale de lutte et des alpages. La joie est immense !

05. Août 2025

CHAMPIONNATS DU MONDE MOUNTAIN BIKE UCI 2025.

Les Championnats du Monde UCI de VTT 2025 réuniront, pour la première fois dans l’histoire du VTT, les huit disciplines en un seul et même événement.

Conseil, service et vente

Recherche de revendeurs: que ce soit pour des produits ou des services: trouvez votre revendeur spécialisé Kärcher le plus proche.

Contacter Kärcher: utilisez notre formulaire de contact pour nous adresser vos questions et suggestions. Nous sommes à votre entière disposition!

Suivez-nous: vous voulez être au courant des nouveautés et des promotions Kärcher? Abonnez-vous à notre newsletter et suivez-nous sur les réseaux sociaux.

Bienvenue dans le monde Kärcher: parcourez directement en ligne nos brochures sur un large éventail de thèmes ayant trait au nettoyage.
En outre, notre newsroom vous permet de plonger dans des petites nouvelles et histoires passionnantes sur Kärcher.

