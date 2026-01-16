Aspirateurs eau et poussières

Que ce soit comme aspirateur d'atelier ou comme aspirateur pour voitures, pour des saletés humides ou sèches, pour les gros déchets ou les poussières fines: les aspirateurs eau et poussières Kärcher offrent des possibilités d'utilisation variées à l'intérieur et à l'extérieur. À cet effet, ils s'illustrent par leur puissance d'aspiration exceptionnelle, leur efficacité énergétique élevée et leur format robuste. De nombreuses fonctions utiles et une gamme étendue d'accessoires font de ces aspirateurs puissants la solution aux problèmes rencontrées à la maison, au jardin et à l'atelier de bricolage.

les aspirateurs eau et poussières Kärcher offrent des possibilités d'utilisation variées

UN KÄRCHER QUOI QU'IL ARRIVE.

Un aquarium sale, du terreau dans le jardin ou des miettes dans la voiture? Ne t’en fais pas! Nos puissants multitalents s'en chargent et fournissent un travail propre partout.

UNE IMPRESSIONNANTE PUISSANCE D'ASPIRATION DE L'EAU

Pour que les poissons et les plantes se sentent bien dans ton biotope, il faut nettoyer régulièrement l'aquarium. Nos multitalents sont prêts à tout. Ils te permettent d'éliminer les saletés sèches, fines et grossières, aussi efficacement que les saletés humides, et même les grandes quantités d'eau ne constituent pas de défi.

L'aquarium est nettoyé régulièrement

GRANDE RÉSISTANCE

Ultra-absorbant et super efficace sur le plan énergétique, le WD 6 P S V-30/6/22/T est une aide indispensable à la maison et à l’atelier. Grâce au connecteur avec fonction marche/arrêt automatique, vous pouvez aussi le commander à partir d’un outil connecté et adapter facilement la force d’aspiration suivant votre application grâce au réglage de la puissance. Le nettoyage de filtre par simple pression sur un bouton garantit une puissance d’aspiration constante. Sa cuve en acier inoxydable de 30 litres peut contenir toutes sortes de saletés grossières ou de liquides.

Le WD 6 est une aide précieuse dans l'atelier

NETTOYER L'INTÉRIEUR DE SA VOITURE

Fini les miettes dans ta voiture. Les tâches spéciales exigent des aspirateurs spéciaux. Nos aspirateurs spéciaux eau et poussière ont la puissance et les accessoires adéquats qui te permettent non seulement de nettoyer les tapis et les sièges, mais aussi les endroits difficiles d'accès. En savoir plus

Nos aspirateurs spéciaux eau et poussière ont la puissance nécessaire

Les avantages qui font la différence.

En tant que système d’aspiration pour le sciage, le meulage et de nombreuses autres activités, ils garantissent une propreté optimale sur le lieu de travail.

DES POSSIBILITÉS D'APPLICATION VARIÉES

La multifonctionnalité est inscrite dans l'ADN de nos aspirateurs eau et poussières. Puissants et polyvalents, ces appareils permettent d'obtenir un résultat impeccable partout: à la cave, à l'atelier, au garage ou au jardin. Pour les travaux de rénovation, pour éliminer des éclats de verre ou de l'eau déversée ou comme aspirateur pour voiture.

Personne aspirant une voiture avec un aspirateur eau et poussières

PUISSANCE DE NETTOYAGE ET PUISSANCE D'ASPIRATION HORS PAIR

Lorsque les aspirateurs domestiques classiques atteignent leurs limites, les aspirateurs eau et poussières, ou bien aspirateurs à eau, Kärcher ne font que commencer. Offrant à la fois une aspiration puissante et un fonctionnement peu gourmand en énergie, les aspirateurs eau et poussières garantissent un ramassage optimal des saletés grâce à la complémentarité parfaite des appareils et des accessoires. Ils permettent un nettoyage en profondeur et rapide. Et grâce à l'aspiration pendant le sciage, le ponçage et de nombreuses autres tâches, ils réduisent également l'exposition aux poussières et aux copeaux, garantissant ainsi des conditions de travail propres.

Personne aspirant une voiture avec un aspirateur eau et poussières

ENCORE PLUS DE CONFORT

Un niveau de confort inédit: le format compact permet un rangement peu encombrant des aspirateurs à eau. À cet effet, le flexible et les accessoires peuvent être rangés à même l'appareil. Grâce à des concepts de filtration innovants, les aspirateurs eau et poussières s'utilisent en tout confort, sans aucun contact avec la saleté. En outre, les aspirateurs eau et poussières s'illustrent par leur longue durée de vie due à leur qualité et à leur robustesse élevées.

Aspirateur eau et poussières dans une étagère

Features.

De nombreuses fonctions et une gamme étendue d’accessoires font de ces appareils polyvalents de véritables solutions aux problématiques liées à la maison, au jardin et à l’atelier de bricolage.

Possibilités d'application.

Les robustes aspirateurs eau et poussières de Kärcher excellent dans de nombreuses tâches. Ils éliminent les saletés sèches, fines ou grossières, tout aussi efficacement que les saletés humides, et même les grandes quantités d’eau ne leur posent aucun problème.

Kärcher WD 5 P S

Nettoyage de la voiture

Avec un aspirateur pour voiture Kärcher, vous pouvez aspirer la voiture à fond. Un vaste éventail d'accessoires permet de nettoyer entre les sièges et aux endroits difficiles d'accès.

Kärcher WD 5 P S

Rénovation

Les aspirateurs eau et poussières Kärcher viennent aussi à bout des gros gravats. Le système de filtration innovant et la puissance d'aspiration élevée constante facilitent le procédé de nettoyage et permettent de travailler avec une faible consommation d'électricité. Même les gravats mouillés ou humides ne sont pas un problème.

Kärcher WD 3 P S

Atelier

Élimination confortable des poussières pendant le travail du bois et à l'atelier. Sur les modèles à prise électrique intégrée, les appareils électroportatifs peuvent être raccordés directement à l'aspirateur eau et poussières pour aspirer automatiquement les copeaux de bois dès qu'un sciage a lieu.

Kärcher WD 2

Liquides et éclats de verre

Nos aspirateurs à eau portent bien leur nom: grâce à leur puissance d'aspiration élevée, à leurs cuves résistantes et à la possibilité d'aspirer sans sac filtrant, les bouteilles cassées, les petites flaques ou les saletés humides ne sont pas un problème pour eux.

Aspirateurs eau et poussières Kärcher

Eau déversée

Les grandes flaques peuvent avoir diverses causes, mais dans tous les cas, un aspirateur eau et poussières Kärcher permettra de les aspirer efficacement. La grande cuve garantit des sessions d'aspiration prolongées pour que même les grandes quantités d'eau puissent être ramassées rapidement et à moindre effort.

Aspirateurs eau et poussières avec fonction de soufflerie

Jardin

Les aspirateurs puissants soulagent efficacement l'utilisateur et peuvent même s'utiliser au jardin. Petites branches, galets, feuilles mortes: il suffit de les aspirer ou de les écarter grâce à la fonction de soufflerie.

Aspirateurs eau et poussières pour l'extérieur

Extérieur

Terrasses, garage, entrée de maison et escaliers – tout retrouve sa propreté en un tour de main avec les aspirateurs eau et poussières.

Aspirateurs eau et poussières pour l'intérieur

Intérieur

Les aspirateurs eau et poussières peuvent s'utiliser comme des aspirateurs poussières ordinaires pour aspirer les pièces d'habitation et offrent d'excellents résultats de nettoyage grâce à des accessoires spéciaux tels que le suceur pour moquettes.

Nomenclature.

KNOW-HOW: DES CONSEILS POUR L'ENTRETIEN DE LA VOITURE

Il est de plus en plus difficile de regarder à travers le pare-brise sale de la voiture? Ou bien les enfants ont-ils laissé des miettes de biscuits et du jus sur la banquette arrière? C'est au plus tard à ce moment-là qu'il est temps de procéder à un nettoyage en profondeur de la voiture. En suivant les bons conseils, c'est vite fait.

Un homme nettoie sa voiture

FAQs.

Comment fonctionne le décolmatage du filtre des aspirateurs eau et poussières Kärcher?

Comment remplacer un filtre à cartouche (WD 2 à WD 3)?

Comment remplacer un filtre plissé plat (WD 4 à WD 6)?

Comment mettre en place le sac filtrant sur les aspirateurs eau et poussières Kärcher (WD 2 à WD 6)?

Comment ranger le flexible sur les aspirateurs eau et poussières Kärcher (WD 3 à WD 6)?

La fonction de nettoyage du filtre intégrée permet de nettoyer rapidement et efficacement les filtres colmatés sur tous les modèles Premium des gammes WD 5 à WD 6 en actionnant le bouton de décolmatage. Même les tâches de nettoyage les plus difficiles peuvent ainsi être effectuées avec une puissance d'aspiration constamment élevée.

Saletés sèches ou humides, poussières fines ou gros déchets: les suceurs pour sol spécialement développés à cet effet garantissent un ramassage parfait des saletés, s'illustrent par leurs propriétés de glisse optimales et s'adaptent rapidement et simplement aux saletés sèches ou humides: la commutation se fait en tout confort grâce à la commande au pied du suceur pour sol commutable. Ces suceurs pour sol spécifiques garantissent une aspiration agréable à tout point de vue.

Aspiration de poussières

Sur les appareils équipés d'un filtre en mousse (WD 2), nous conseillons toujours l'utilisation complémentaire d'un sac filtrant.

Dans le cas des appareils avec filtre à cartouche ou filtre plissé plat (WD 3 à WD 6), il convient d'utiliser un sac filtrant pour l'aspiration de poussières fines. Pour d'autres utilisations, l'aspiration peut également se faire sans sac filtrant, sans aucun problème.

Aspiration de surfaces humides

Lors de l'aspiration de liquides ou de saletés humides, nous recommandons d'aspirer sans sac filtrant. Les filtres en mousse, les filtres à cartouche et les filtres plissés plats ne risquent pas d'être endommagés pendant l'aspiration de surfaces humides.

Nettoyer le filtre en mousse et le filtre à cartouche à l'eau courante au besoin. Ne pas frotter ni brosser les filtres. Laisser entièrement sécher les matériaux filtrants avant de les réutiliser.

Les aspirateurs eau et poussières de Kärcher ne sont pas adaptés à l'aspiration de cendres. Les cendres froides peuvent être aspirées à l'aide d'un préséparateur de cendre ou bien vous utilisez un aspirateur cendre Kärcher.

Les différents modèles Kärcher possèdent différents volumes de remplissage; par conséquent, le volume de remplissage max. dépend du modèle d'appareil en question. Lorsque le volume de remplissage max. est atteint, un flotteur obture l'orifice d'aspiration et il est impossible de poursuivre l'aspiration. L'appareil ne se coupe pas automatiquement mais continue de fonctionner à un régime plus élevé. Arrêtez immédiatement l'appareil et videz la cuve.

L'indication du nombre de watts minimal ou maximal de la prise électrique figure sur cette dernière et peut y être consultée.

Aspirateurs eau et poussières sans fil.

Si aucune prise de courant n’est disponible à proximité, les aspirateurs eau et poussières sans fil de Kärcher sont une solution idéale, sans concession sur la performance et la qualité du nettoyage. Leur technologie sans fil permet de nettoyer l’abri de jardin, la terrasse, le carport et l’habitacle du véhicule avec autant d’efficacité qu’un appareil Kärcher classique alimenté sur secteur. Le système pratique de batterie interchangeable permet de permuter confortablement entre les appareils des plateformes de batterie Kärcher Battery Power 18 V ou 36 V.

Vue avant du WD 1 Compact Battery et du WD 3 Battery

Sans fil. Sans limite.

Les puissants aspirateurs eau et poussières sans fil de Kärcher nettoient en profondeur les endroits difficiles ou impossibles d'accès aux aspirateurs eau et poussières filaires, par exemple dans la voiture, sous le carport, dans l'abri de jardin ou dans les allées du jardin. lls offrent d'ailleurs la même fonctionnalité que leurs équivalents filaires. Affranchissez-vous des limites avec les aspirateurs eau et poussières sans fil 18 V et 36 V de Kärcher.

Plateforme 18 V Home & Garden
Plateforme 36 V Home & Garden

ACCESSOIRES ORIGINAUX.

À la maison, dans la voiture ou à l’atelier : nos aspirateurs eau et poussières sont les maîtres de la polyvalence. Les kit d’accessoires et suceurs d’aspiration Kärcher élargissent encore leurs possibilités d’utilisation. Avec nos filtres et sacs filtrants parfaitement adaptés à votre appareil, la saleté est retenue de manière fiable.

Accessoires pour aspirateurs eau et poussières Kärcher

Encore plus pratiques, encore plus efficaces

Les accessoires ont été développés spécialement pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher. En association avec les appareils, ils déploient une efficacité de nettoyage insoupçonnée et augmentent les possibilités d'utilisation.

