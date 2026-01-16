Aspirateurs eau et poussières
Que ce soit comme aspirateur d'atelier ou comme aspirateur pour voitures, pour des saletés humides ou sèches, pour les gros déchets ou les poussières fines: les aspirateurs eau et poussières Kärcher offrent des possibilités d'utilisation variées à l'intérieur et à l'extérieur. À cet effet, ils s'illustrent par leur puissance d'aspiration exceptionnelle, leur efficacité énergétique élevée et leur format robuste. De nombreuses fonctions utiles et une gamme étendue d'accessoires font de ces aspirateurs puissants la solution aux problèmes rencontrées à la maison, au jardin et à l'atelier de bricolage.
UN KÄRCHER QUOI QU'IL ARRIVE.
Un aquarium sale, du terreau dans le jardin ou des miettes dans la voiture? Ne t’en fais pas! Nos puissants multitalents s'en chargent et fournissent un travail propre partout.
UNE IMPRESSIONNANTE PUISSANCE D'ASPIRATION DE L'EAU
Pour que les poissons et les plantes se sentent bien dans ton biotope, il faut nettoyer régulièrement l'aquarium. Nos multitalents sont prêts à tout. Ils te permettent d'éliminer les saletés sèches, fines et grossières, aussi efficacement que les saletés humides, et même les grandes quantités d'eau ne constituent pas de défi.Découvrez le WD 3-18 S
GRANDE RÉSISTANCE
Ultra-absorbant et super efficace sur le plan énergétique, le WD 6 P S V-30/6/22/T est une aide indispensable à la maison et à l’atelier. Grâce au connecteur avec fonction marche/arrêt automatique, vous pouvez aussi le commander à partir d’un outil connecté et adapter facilement la force d’aspiration suivant votre application grâce au réglage de la puissance. Le nettoyage de filtre par simple pression sur un bouton garantit une puissance d’aspiration constante. Sa cuve en acier inoxydable de 30 litres peut contenir toutes sortes de saletés grossières ou de liquides.Découvrez le WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
NETTOYER L'INTÉRIEUR DE SA VOITURE
Fini les miettes dans ta voiture. Les tâches spéciales exigent des aspirateurs spéciaux. Nos aspirateurs spéciaux eau et poussière ont la puissance et les accessoires adéquats qui te permettent non seulement de nettoyer les tapis et les sièges, mais aussi les endroits difficiles d'accès. En savoir plus
Produits
Les avantages qui font la différence.
En tant que système d’aspiration pour le sciage, le meulage et de nombreuses autres activités, ils garantissent une propreté optimale sur le lieu de travail.
DES POSSIBILITÉS D'APPLICATION VARIÉES
La multifonctionnalité est inscrite dans l'ADN de nos aspirateurs eau et poussières. Puissants et polyvalents, ces appareils permettent d'obtenir un résultat impeccable partout: à la cave, à l'atelier, au garage ou au jardin. Pour les travaux de rénovation, pour éliminer des éclats de verre ou de l'eau déversée ou comme aspirateur pour voiture.
PUISSANCE DE NETTOYAGE ET PUISSANCE D'ASPIRATION HORS PAIR
Lorsque les aspirateurs domestiques classiques atteignent leurs limites, les aspirateurs eau et poussières, ou bien aspirateurs à eau, Kärcher ne font que commencer. Offrant à la fois une aspiration puissante et un fonctionnement peu gourmand en énergie, les aspirateurs eau et poussières garantissent un ramassage optimal des saletés grâce à la complémentarité parfaite des appareils et des accessoires. Ils permettent un nettoyage en profondeur et rapide. Et grâce à l'aspiration pendant le sciage, le ponçage et de nombreuses autres tâches, ils réduisent également l'exposition aux poussières et aux copeaux, garantissant ainsi des conditions de travail propres.
ENCORE PLUS DE CONFORT
Un niveau de confort inédit: le format compact permet un rangement peu encombrant des aspirateurs à eau. À cet effet, le flexible et les accessoires peuvent être rangés à même l'appareil. Grâce à des concepts de filtration innovants, les aspirateurs eau et poussières s'utilisent en tout confort, sans aucun contact avec la saleté. En outre, les aspirateurs eau et poussières s'illustrent par leur longue durée de vie due à leur qualité et à leur robustesse élevées.
Features.
De nombreuses fonctions et une gamme étendue d’accessoires font de ces appareils polyvalents de véritables solutions aux problématiques liées à la maison, au jardin et à l’atelier de bricolage.
Possibilités d'application.
Les robustes aspirateurs eau et poussières de Kärcher excellent dans de nombreuses tâches. Ils éliminent les saletés sèches, fines ou grossières, tout aussi efficacement que les saletés humides, et même les grandes quantités d’eau ne leur posent aucun problème.
Nettoyage de la voiture
Avec un aspirateur pour voiture Kärcher, vous pouvez aspirer la voiture à fond. Un vaste éventail d'accessoires permet de nettoyer entre les sièges et aux endroits difficiles d'accès.
Rénovation
Les aspirateurs eau et poussières Kärcher viennent aussi à bout des gros gravats. Le système de filtration innovant et la puissance d'aspiration élevée constante facilitent le procédé de nettoyage et permettent de travailler avec une faible consommation d'électricité. Même les gravats mouillés ou humides ne sont pas un problème.
Atelier
Élimination confortable des poussières pendant le travail du bois et à l'atelier. Sur les modèles à prise électrique intégrée, les appareils électroportatifs peuvent être raccordés directement à l'aspirateur eau et poussières pour aspirer automatiquement les copeaux de bois dès qu'un sciage a lieu.
Liquides et éclats de verre
Nos aspirateurs à eau portent bien leur nom: grâce à leur puissance d'aspiration élevée, à leurs cuves résistantes et à la possibilité d'aspirer sans sac filtrant, les bouteilles cassées, les petites flaques ou les saletés humides ne sont pas un problème pour eux.
Eau déversée
Les grandes flaques peuvent avoir diverses causes, mais dans tous les cas, un aspirateur eau et poussières Kärcher permettra de les aspirer efficacement. La grande cuve garantit des sessions d'aspiration prolongées pour que même les grandes quantités d'eau puissent être ramassées rapidement et à moindre effort.
Jardin
Les aspirateurs puissants soulagent efficacement l'utilisateur et peuvent même s'utiliser au jardin. Petites branches, galets, feuilles mortes: il suffit de les aspirer ou de les écarter grâce à la fonction de soufflerie.
Extérieur
Terrasses, garage, entrée de maison et escaliers – tout retrouve sa propreté en un tour de main avec les aspirateurs eau et poussières.
Intérieur
Les aspirateurs eau et poussières peuvent s'utiliser comme des aspirateurs poussières ordinaires pour aspirer les pièces d'habitation et offrent d'excellents résultats de nettoyage grâce à des accessoires spéciaux tels que le suceur pour moquettes.
Nomenclature.
KNOW-HOW: DES CONSEILS POUR L'ENTRETIEN DE LA VOITURE
Il est de plus en plus difficile de regarder à travers le pare-brise sale de la voiture? Ou bien les enfants ont-ils laissé des miettes de biscuits et du jus sur la banquette arrière? C'est au plus tard à ce moment-là qu'il est temps de procéder à un nettoyage en profondeur de la voiture. En suivant les bons conseils, c'est vite fait.En savoir plus
FAQs.
Aspirateurs eau et poussières sans fil.
Si aucune prise de courant n’est disponible à proximité, les aspirateurs eau et poussières sans fil de Kärcher sont une solution idéale, sans concession sur la performance et la qualité du nettoyage. Leur technologie sans fil permet de nettoyer l’abri de jardin, la terrasse, le carport et l’habitacle du véhicule avec autant d’efficacité qu’un appareil Kärcher classique alimenté sur secteur. Le système pratique de batterie interchangeable permet de permuter confortablement entre les appareils des plateformes de batterie Kärcher Battery Power 18 V ou 36 V.
Sans fil. Sans limite.
Les puissants aspirateurs eau et poussières sans fil de Kärcher nettoient en profondeur les endroits difficiles ou impossibles d'accès aux aspirateurs eau et poussières filaires, par exemple dans la voiture, sous le carport, dans l'abri de jardin ou dans les allées du jardin. lls offrent d'ailleurs la même fonctionnalité que leurs équivalents filaires. Affranchissez-vous des limites avec les aspirateurs eau et poussières sans fil 18 V et 36 V de Kärcher.
ACCESSOIRES ORIGINAUX.
À la maison, dans la voiture ou à l’atelier : nos aspirateurs eau et poussières sont les maîtres de la polyvalence. Les kit d’accessoires et suceurs d’aspiration Kärcher élargissent encore leurs possibilités d’utilisation. Avec nos filtres et sacs filtrants parfaitement adaptés à votre appareil, la saleté est retenue de manière fiable.
Encore plus pratiques, encore plus efficaces
Les accessoires ont été développés spécialement pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher. En association avec les appareils, ils déploient une efficacité de nettoyage insoupçonnée et augmentent les possibilités d'utilisation.
