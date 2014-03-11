Balayeuses
La meilleure saison pour le balayage? Toute l'année!
Peu importe qu'il s'agisse de pétales au printemps, de sable en été, de feuilles mortes en automne ou de matières d'épandage en hiver. Les balayeuses efficaces et ergonomiques S 4 et S 6 de Kärcher garantissent toute l'année et en un temps record un environnement impeccable, tout autour de la maison comme dans le jardin.
La solution parfaite pour chaque tâche de balayage.
Aucun balai ne peut rivaliser avec elles: les balayeuses de Kärcher permettent de nettoyer les trottoirs, les entrées de garage ou les terrasses rapidement, confortablement, de manière fiable et sans avoir se baisser. Quelle que soit la superficie, toutes les surfaces extérieures retrouvent leur éclat en un rien de temps et sans trop d’efforts.
Avantages des balayeuses Kärcher.
REPLI AISÉ
La surface d'appui confortable facilite le rangement de la balayeuse sans avoir à se pencher.Voir la S 6 Twin
CONCEPTION FLEXIBLE ET PRATIQUE
Les poignées de la balayeuse sont réglables en hauteur et peuvent être complètement rabattues si nécessaire.Voir la S 4
Performances de nettoyage élevées: grâce au rouleau de balayage puissant, à la brosse latérale et à la grande largeur de balayage, les balayeuses balaient sans effort des surfaces allant jusqu'à 3'000 m² en 1 heure.
La propreté jusque dans les détails: les longs poils des brosses latérales de notre balayeusemanuelle garantissent une propreté en profondeur même dans les recoins.
Démontage extrêmement simple: les cuves à déchets des balayeuses Kärcher peuvent êtrefacilement enlevées pour être vidées. Il suffit simplement de les soulever et le tour est joué. Pas de contact avec la saleté.
Cuves à déchets autostabilisées: facilement amovibles, elles sont conçues pour être déposées entoute sécurité.
Rangement simple et compact: toutes les balayeuses Kärcher peuvent être stockées en un tour de main pour un encombrement réduit.
Highlights.
Vidéos.
Balayeuse S 6 Twin
Balayeuse S 6
Balayeuse S 4 Twin
Balayeuse S 4
KNOW-HOW: ENLEVER LES FEUILLES FACILEMENT
En automne, la plupart des arbres et des arbustes perdent leurs feuilles colorées. Mais quand enlever les feuilles mortes des trottoirs, des allées, des pelouses et du jardin? D'autant plus que le balayage des feuilles mortes avec un râteau et un balai est souvent très pénible lorsqu'il s'agit de grandes surfaces. Ces conseils permettent d'éliminer rapidement et efficacement les feuilles mortes de différentes surfaces.En savoir plus
Accessoires
Brosses latérales pour déchets humides
Les brosses latérales dotées d'un garnissage associant des poils standard et des poils triple résistance sont parfaites pour décoller et balayer les déchets humides. Elles sont par exemple recommandées pour le balayage des feuilles mouillées par la pluie et adhérant au sol. Des brosses latérales sont disponibles pour les balayeuses S 4 et S 4 Twin ainsi qu'une paire plus grande pour les modèles S 6 et S 6 Twin.
