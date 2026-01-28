PURIFICATEUR D'AIR

L’intérieur est le nouvel extérieur. En télétravail, pendant notre temps libre et lorsque nous dormons: nous passons une grande partie de notre temps dans des espaces fermés. Aérer régulièrement peut aider. Mais l’air extérieur est parfois plus pollué que l’air intérieur. Les puissants purificateurs d’air AF de Kärcher offrent la solution parfaite: ils filtrent les pollens et les particules fines après l’ouverture des fenêtres et débarrassent l’air ambiant des virus, de la poussière et des odeurs désagréables de manière efficace et silencieuse. Un air frais et propre est important pour les personnes allergiques. Les purificateurs d’air font ici la différence, et cela se ressent à chaque inspiration.

Kärcher propose différents purificateurs d'air

Pourquoi installer un purificateur d’air chez soi.

Si vous vous demandez à quel point l’air est important, il suffit de retenir votre souffle quelques secondes. Mais pour que vous vous sentiez bien et que vous puissiez travailler, apprendre ou vous ressourcer efficacement, l’air que vous respirez doit également être propre. Kärcher propose différents purificateurs d’air silencieux pour différentes situations, avec un mode automatique intelligent qui adapte toujours la puissance du filtre à air à la qualité actuelle de l’air.

PURIFICATION EFFICACE DE L’AIR: POUR UN AIR PUR

Les purificateurs d’air Kärcher fonctionnent avec un filtre HEPA 13 très efficace associé à du charbon actif naturel et à un revêtement antibactérien. Ainsi, 99,95 % de toutes les particules supérieures à 0,3 µm sont filtrées dans l’air ambiant. Nos purificateurs d’air aident contre les odeurs désagréables ou les spores de moisissures. Ils éliminent aussi les bactéries, les aérosols, les vapeurs chimiques, les particules fines, le pollen et les allergènes.

Les purificateurs d'air Kärcher fonctionnent avec un système de filtration HEPA 13

FONCTIONNEMENT ULTRA-SILENCIEUX: POUR UN CONFORT D’UTILISATION OPTIMAL

Les purificateurs d’air AF sont équipés de ventilateurs et de moteurs silencieux de haute qualité ainsi que d’un système de circulation d’air optimisé contre le bruit. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur les choses importantes de la vie, sans aucun bruit parasite du filtre à air.

Les purificateurs d'air AF sont bien équipés

DÉBIT D’AIR IMPORTANT: POUR UNE PURIFICATION RAPIDE DE L’AIR

Des moteurs puissants et très efficaces, mais néanmoins silencieux, assurent un débit élevé et un renouvellement rapide de l’air. Cela vous permet, grâce aux filtres à air Kärcher, de respirer à pleins poumons librement.

Purificateur d’air Kärcher

Caractéristiques des purificateurs d'air.

Présentation des purificateurs d’air Kärcher.

Nos purificateurs d’air Kärcher peuvent filtrer une multitude de polluants différents dans toutes les pièces de la maison grâce au filtre HEPA 13 et au filtre à charbon actif antibactérien:

Pictogramme pour les agents pathogènes et les aérosols

Agents pathogènes et aérosols

Pictogramme pour les vapeurs chimiques

Vapeurs chimiques

Pictogramme pour les particules fines

Particules fines

Pictogramme pour les allergènes

Allergènes

Pictogramme pour les odeurs désagréables

Odeurs désagréables

Pictogramme pour les spores de moisissures

Spores de moisissures

Domaines d’utilisation

Salon et chambre à coucher
La formation de poussière est fréquente dans les pièces où l’on passe beaucoup de temps. Les purificateurs d’air compacts AF filtrent les particules fines, le pollen et les bactéries dans l’air, sans prendre trop de place.

Cuisine
L’odeur de votre repas de midi flotte encore dans l’air plusieurs heures après? Avec les filtres à air pour la cuisine de la gamme AF, c’est fini.

Bureau
Les personnes en télétravail ont besoin d’un climat de travail agréable. Le filtre à air Kärcher garantit un air propre afin d’augmenter la concentration.

Garage
Avoir son propre coin bricolage dans le garage est une chose formidable, même si cet endroit est prédestiné aux vapeurs chimiques et à la poussière. Avec les filtres à air AF, les bricoleurs peuvent à nouveau respirer sans crainte.

Cave et grenier
Il n’est pas rare que la cave et le grenier soient très poussiéreux. Si vous souhaitez y étendre votre linge ou y stocker des aliments, vous pouvez profiter des filtres efficaces des purificateurs d’air pour la maison Kärcher.

Purificateur d’air Kärcher
VOIR LE KNOW-HOW KÄRCHER

FAQ

Tous les purificateurs d’air Kärcher utilisent une structure de filtre spécialement développée. Celui-ci se compose d’un préfiltre, d’un filtre HEPA 13 et d’une couche de charbon actif. De plus, tous les filtres à air ont un revêtement antibactérien et éliminent ainsi les substances nocives et les odeurs désagréables de l’air.

Les coronavirus ont un diamètre d’environ 0,1 µm. Ils sont présents dans l’air ambiant et font partie de particules plus grandes. Les particules de cet ordre de grandeur (0,3 µm et plus) sont éliminées à > 99,95 % par les filtres à air utilisés.

Les purificateurs d’air se distinguent par leur taille, la taille du filtre à air, le débit d’air obtenu et par leur consommation électrique.

Les purificateurs d’air peuvent être utilisés manuellement avec 3 (AF 20) ou 5 vitesses de ventilation (AF 30 et AF 50). Tous les filtres à air disposent d’un mode automatique intelligent qui régule efficacement la vitesse du ventilateur en fonction de la qualité de l’air détectée. En mode nuit, le purificateur d’air de votre chambre se règle sur la vitesse la plus faible et éteint le rétroéclairage. De plus, tous les appareils sont équipés d’une minuterie réglable manuellement et s’arrêtent automatiquement après une durée prédéfinie. Les purificateurs d’air AF 30 et AF 50 disposent en plus d’un mode éco respectueux de l’environnement.

La durée de fonctionnement du filtre dépend du mode d’utilisation quotidien et de la qualité de l’air. Le purificateur d’air indique la durée de vie du filtre HEPA 13 et quand il est temps de le remplacer. La durée de fonctionnement moyenne est d’environ un an. Pour des raisons d’hygiène, il est recommandé de changer le filtre HEPA de votre purificateur d’air tous les ans.

Le choix d’un filtre à air AF 20, 30 et 50 dépend de la taille de la pièce et du lieu d’utilisation. Si deux modèles répondent à vos besoins, nous vous recommandons le purificateur d’air le plus grand, car il dispose d’un débit d’air plus élevé et purifie ainsi plus rapidement la pièce des substances nocives.

Vue de face du purificateur d’air AF 100 de Kärcher

Purificateurs d’air professionnels

Pour les locaux plus grands, tels que les bureaux, les établissements d’enseignement, les restaurants et les cafés, les purificateurs d’air professionnels de Kärcher garantissent un air frais et propre dans des pièces allant jusqu’à 100 mètres carrés.

