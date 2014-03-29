Injecteurs / extracteurs
La propreté jusqu'au cœur des fibres pour tous les besoins
Appareil polyvalent pour le nettoyage en profondeur des surfaces étendues et vaste éventail d'accessoires pour toutes les éventualités, concentré de puissance compact pour un nettoyage d'appoint efficace ou liberté sans fil pour une mobilité maximale : nos injecteurs-extracteurs Kärcher offrent la solution idéale pour toutes les approches. Même la saleté la plus tenace n'a aucune chance face à nos injecteurs-extracteurs Kärcher.
Produits
SE 3-18 COMPACT HOME.
Nettoyage jusqu'au cœur des fibres et liberté de mouvement maximale: l'injecteur-extracteur SE 3-18 Compact Home garantit un nettoyage puissant des surfaces textiles, sans résidus indésirables, et ce, avec les mêmes performances qu'un injecteur-extracteur filaire. Cela permet un nettoyage en profondeur et confortable, pour éliminer en un tour de main la saleté des capitonnages, des matelas et des moquettes dans la maison, du mobilier de jardin ainsi que dans l'habitacle de votre voiture ou à l'intérieur de votre camping-car.
SE 6 SIGNATURE LINE.
L'injecteur-extracteur SE 6 Signature Line est très polyvalent. La technologie d'injection-extraction éprouvée de Kärcher offre d'excellents résultats de nettoyage sur les surfaces textiles. Grâce à un grand nombre d'accessoires, cet appareil trois en un polyvalent peut également être utilisé comme aspirateur eau et poussières à part entière. Autres avantages exclusifs: l'assistance via l'application et une extension de garantie.
Signature Line.
The origin of WOW
Alfred Kärcher était un véritable pionnier du WOW. Nous avons créé une nouvelle gamme d'appareils haut de gamme : la Signature Line. La signature souligne l'esprit d'innovation et de qualité qui fait des appareils Signature Line les meilleurs produits Kärcher de leur catégorie. En savoir plus
1 an de garantie
Enregistrez-vous maintenant dans les 4 semaines suivant votre achat et prolongez la garantie pour votre produit à 1 an.
Avantages.
PARFAITS POUR LES FAMILLES ET LES FOYERS AVEC DES ANIMAUX
Fini le stress des boissons renversées ou des pattes de chien ou de chat pleines de boue ! La puissance de nettoyage de nos injecteurs/extracteurs permet de nettoyer rapidement toutes les surfaces textiles en éliminant toutes les taches. Le nettoyage intensif en profondeur redonne un coup de neuf à vos tissus d'ameublement et à vos tapis ou moquettes. Nos appareils sont ainsi parfaits pour les familles, les personnes souffrant d'allergies et les foyers avec des animaux. Nos injecteurs/extracteurs sont spécialement conçus pour éliminer en profondeur les salissures, même les plus tenaces. Pour un bien-être optimal dans votre intérieur!Découvrez le SE 4
VOTRE NOUVELLE PROPRETÉ
Des solutions particulières aux problèmes: avec nos injecteurs / extracteurs vous éliminez même les saletés les plus tenaces, sur quasiment toutes les surfaces textiles. Des sièges et tapis de voiture, paillassons, mais aussi des meubles de jardin, des rembourrages ou des housses en tissu: les injecteurs / extracteurs de Kärcher offrent des possibilités d'utilisation variées à l'intérieur et à l'extérieur. Les graisses, les saletés et les odeurs? Elles n'ont plus aucune chance!
JUSQUE DANS LES MOINDRES FIBRES
Un nettoyage jusqu'au cœur des fibres qui enthousiasme: nos injecteurs / extracteurs permettent d'obtenir un résultat impeccable partout. Ainsi, vous pouvez éliminer les poussières incrustées en un tour de main. Pour un nettoyage puissant, néanmoins hygiénique et à efficacité énergétique. Notamment les personnes souffrant d'allergies peuvent mieux respirer. En outre, nos injecteurs / extracteurs s'illustrent par leur longue durée de vie, une qualité élevée et leur robustesse.Découvrez le SE 2 Spot Care
FLEXIBLE
Propreté à effet WOW: l'injecteur / extracteur sans fil SE 3-18 Compact allie la technologie d'injection/extraction éprouvée de Kärcher et la plateforme de batterie Battery Power 18 V. Le résultat? Nettoyage efficace, pratique et jusqu'au cœur des fibres en un seul passage. Ainsi, vous pouvez éliminer les salissures sur vos sièges auto, meubles de jardin ou capitonnages partout et à tout moment, même à des endroits difficiles d'accès. L'appareil nettoie avec autant de puissance que nos injecteurs / extracteurs avec câble d'alimentation, tout en étant très flexible.Découvrez le SE 3-18 Compact
NETTOYAGE RAPIDE ET SANS GOUTTES DES CHAUSSURES
Le Shoe!Cleaner est l'accessoire parfait pour nettoyer les chaussures de sport et de loisirs soigneusement et confortablement au moyen des détacheurs Kärcher. Les chaussures sont nettoyées rapidement, de manière ergonomique et fiable. Un simple changement de la brosse ronde à la brosse à joints permet un nettoyage complet des chaussures, de la semelle jusqu'en haut. Grâce à sa fonction autonettoyante innovante, le Shoe!Cleaner est toujours propre et prêt à l'emploi. Découvrez maintenant le Shoe!Cleaner comme accessoire parfait pour le détacheur SE 3-18 Compact.
À LA HAUTEUR DE TOUS LES DÉFIS
Étendez vos possibilités de nettoyage grâce à notre gamme variée d'accessoires. Du suceur d'injection-extraction pour fentes adapté aux endroits difficiles d'accès jusqu'à la Spot Brush pour l'élimination des petites taches tenaces sur les textiles en passant par le suceur d'injection-extraction pour tissus d'ameublement destiné aux meubles capitonnes, le suceur de lavage pour sol adapté aux moquettes et aux surfaces textiles étendues, nous proposons un vaste choix. Notre poignée de support facilite en outre l'utilisation lors du nettoyage des sols. Découvrez également notre large éventail d'accessoires pour aspirer les sols, les surfaces textiles et les joints. Tous ces accessoires sont compatibles avec nos accessoires pour aspirateurs eau et poussières.Accessoires
La solution certifiée pour les personnes allergiques.
Découvrez un nouveau niveau de propreté avec nos nettoyeurs par injection/extraction, qui ont été officiellement certifiés comme étant adaptés aux personnes allergiques par le renommé Centre Européen de Recherche sur les Allergies (ECARF) à Berlin.
Le sceau ECARF est le sceau d'approbation reconnu et fiable à l'international pour les produits qui améliorent de manière démontrable la vie des personnes allergiques depuis 2006. Cette certification est votre preuve que notre nettoyeur par injection/extraction non seulement nettoie, mais contribue également activement à un climat intérieur plus sain. Il a été scientifiquement prouvé qu'ils :
Éliminent activement les allergènes des tapis, des tissus d'ameublement et de l'air.
Piègent en toute sécurité des déclencheurs tels que le pollen et la poussière, offrant ainsi un soulagement durable des symptômes du rhume des foins et de l'asthme.
Offrez-vous et à votre famille un foyer hygiénique et une qualité de vie améliorée.
Valable pour SE 3-18 Compact, SE 3 Compact (Floor), SE 6 et SE 4 (exclusivement dans l'application par injection/extraction).
Plateformes de batterie Kärcher Battery Power
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V englobe des produits compacts et maniables pour l'entretien des jardins et espaces verts de petite et moyenne superficies.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V
Pour les grands jardins et espaces verts, la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V offre des appareils puissants de diverses catégories pour le nettoyage et le jardinage.
Vos avantages dans la boutique en ligne Kärcher
√ Possibilité d’acheter directement chez le fabricant: l’assortiment de marque complet
√ Conseil professionnel et individualisé: ligne d’assistance gratuite
√ Livraison gratuite dès CHF 50.00
√ Moyens de paiement sécurisé
√ Commande sécurisée via SSL
√ Traitement simple des réparations via Clair et net
√ Commandez les pièces de rechange d'origine Kärcher directement dans la boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange
Conseil, service et vente
Recherche de revendeurs: que ce soit pour des produits ou des services: trouvez votre revendeur spécialisé Kärcher le plus proche.
Contacter Kärcher: utilisez notre formulaire de contact pour nous adresser vos questions et suggestions. Nous sommes à votre entière disposition!
Suivez-nous: vous voulez être au courant des nouveautés et des promotions Kärcher? Abonnez-vous à notre newsletter et suivez-nous sur les réseaux sociaux.
Bienvenue dans le monde Kärcher: parcourez directement en ligne nos brochures sur un large éventail de thèmes ayant trait au nettoyage.
En outre, notre newsroom vous permet de plonger dans des petites nouvelles et histoires passionnantes sur Kärcher.