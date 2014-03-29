Injecteurs / extracteurs

La solution certifiée pour les personnes allergiques.

Découvrez un nouveau niveau de propreté avec nos nettoyeurs par injection/extraction, qui ont été officiellement certifiés comme étant adaptés aux personnes allergiques par le renommé Centre Européen de Recherche sur les Allergies (ECARF) à Berlin.

Le sceau ECARF est le sceau d'approbation reconnu et fiable à l'international pour les produits qui améliorent de manière démontrable la vie des personnes allergiques depuis 2006. Cette certification est votre preuve que notre nettoyeur par injection/extraction non seulement nettoie, mais contribue également activement à un climat intérieur plus sain. Il a été scientifiquement prouvé qu'ils :

Éliminent activement les allergènes des tapis, des tissus d'ameublement et de l'air.

Piègent en toute sécurité des déclencheurs tels que le pollen et la poussière, offrant ainsi un soulagement durable des symptômes du rhume des foins et de l'asthme.

Offrez-vous et à votre famille un foyer hygiénique et une qualité de vie améliorée.

Valable pour SE 3-18 Compact, SE 3 Compact (Floor), SE 6 et SE 4 (exclusivement dans l'application par injection/extraction).