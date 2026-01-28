Incjecteur/extracteur sans fil SE 3-18 Compact Home
L'injecteur-extracteur vous permet de nettoyer les surfaces textiles comme les meubles capitonnés, les moquettes et les sièges de voiture. Avec une liberté de mouvement maximale grâce à la batterie de 18 V et une fonction de rinçage pour le nettoyage de l'appareil.
Nettoyage jusqu'au cœur des fibres et liberté de mouvement maximale : l'injecteur-extracteur SE 3-18 Compact Home garantit un nettoyage puissant des surfaces textiles, sans résidus indésirables, et ce, avec les mêmes performances qu'un injecteur-extracteur filaire. Cela permet un nettoyage en profondeur et confortable, pour éliminer en un tour de main la saleté des capitonnages, des matelas et des moquettes dans la maison, du mobilier de jardin ainsi que dans l'habitacle de votre voiture ou à l'intérieur de votre camping-car. Cet appareil n'est pas seulement maniable grâce à son format compact, il peut aussi être utilisé dans les lieux sans prise secteur à proximité grâce à sa batterie Kärcher Battery Power 18 V (non incluse). Le long flexible d'aspiration à flexible de détergent interne garantit en outre un niveau élevé de confort et de flexibilité, même dans les endroits difficiles d'accès. Il n'est jamais trop tôt pour préparer le nettoyage suivant : à l'aide de sa fonction de rinçage hygiénique, l'injecteur-extracteur élimine toute contamination et toutes les bactéries à l'intérieur de l'appareil, prévenant ainsi les mauvaises odeurs. Le mot d'ordre : véhicule propre, appareil de nettoyage propre.
Caractéristiques et avantages
Suceurs pour meubles et pour fentes à technologie Kärcher éprouvée pour un résultat de nettoyage optimalNettoyage des surfaces textiles jusqu'au cœur des fibres. Nettoyage sans efforts et rapide grâce à la méthode de nettoyage efficace par injection/extraction. Faible humidité résiduelle pour un séchage rapide des surfaces textiles.
Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V (non inclus de série)Liberté de mouvement maximale grâce à l'utilisation indépendante du réseau électrique. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V.
Fonction de rinçage hygiéniqueAprès le nettoyage, l'appareil en lui-même se nettoie à l'aide de la fonction de rinçage. Celle-ci élimine les résidus de saleté et prévient les odeurs désagréables dues à la formation de bactéries. Permet un rangement immédiat de l'appareil propre.
Flexible 2 en 1 pratique
- Flexible d'injection interne pour un niveau de confort élevé pendant le nettoyage.
- Long flexible d'aspiration pour un nettoyage aisé, notamment dans les endroits difficiles d'accès et étroits.
- Avec articulation à rotule sur le flexible pour encore plus de liberté de mouvement.
Système à deux réservoirs
- Remplissage facile du réservoir d'eau propre.
- Retrait et vidage pratiques du réservoir d'eau sale sans contact avec la saleté.
Rangement pratique des accessoires et du flexible
- Transport pratique d'une seule main : tous les accessoires fournis et le flexible se rangent directement sur l'appareil.
- Tous les accessoires sont toujours fixés sur l'appareil et par conséquent disponibles à tout moment sur le lieu d'utilisation.
Design compact.
- Utilisation flexible, même dans les endroits exigus ou difficiles d'accès.
- Avec poignée pratique pour un transport rapide et confortable de l'appareil.
Surface de rangement pour petits accessoires
- Pratique pour l'entreposage pendant le nettoyage.
- Idéale pour les éponges, les chiffons ou autres petits accessoires.
Spécifications
Données techniques
|Appareil sans fil
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Puissance nominale à l'entrée (W)
|184
|Largeur de travail (mm)
|75
|Contenu du réservoir d'eau propre (l)
|1.7
|Contenu du réservoir d'eau sale (l)
|2.9
|Tension (V)
|18
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|env. 12 (2,5 Ah) / env. 24 (5,0 Ah)
|Poids sans accessoires (kg)
|3.6
|Poids emballage inclus (kg)
|5.3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|414 x 225 x 261
Inclus dans la livraison
- Version: Batterie et chargeur non inclus
- Longueur flexible d'aspiration: 1.9 m
- Buse de lavage pour le nettoyage de rembourrages
- Suceur pour fentes pour le nettoyage des capitonnages
- Détergents: Nettoyant pour moquettes et capitonnages RM 519, 100 ml
- Système confort 2 en 1 avec flexible d'injection/d'extraction intégré
Équipement
- Fonction de rinçage
- Rangement pratique du flexible et des accessoires
- Rangement pour petites pièces
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Meubles rembourrés
- Tissu d'ameublement
- Sièges de voiture
- Moquettes
Accessoires
Détergents
Tous les produits compatibles avec la batterie
Pièces de rechange SE 3-18 Compact Home
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.