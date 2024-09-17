Nouveautés du secteur Home & Garden
Frais, innovant et plein de surprises ! Retrouvez ici un aperçu des nouveaux modèles de la gamme Kärcher et laissez-vous séduire par des idées inspirantes pour votre maison et votre jardin.
Découvre nos nouveaux highlights.
INDOOR.
NETTOYEURS DE VITRES
Nettoyeurs de sols
Injecteurs / extracteurs
Aspirateurs laveurs
ASPIRATEURS
NETTOYEURS VAPEUR
Robot Lave-Vitres
OUTDOOR.
Aspirateurs eau et poussières
NETTOYAGE MOBILE
NETTOYEURS HAUTE PRESSION
NETTOYEUR DE TERRASSE
Robots tondeuses
Balayeuses
Garden.
KNOW HOW.
Signature Line.
The origin of WOW
Alfred Kärcher, le fondateur de notre entreprise, était un visionnaire et un véritable pionnier du WOW. Son nom est synonyme d’innovation et de normes de qualité les plus élevées. Nous avons créé une nouvelle ligne d’appareils haut de gamme en son honneur : l’Edition Signature. En savoir plus
1 an de garantie
Enregistrez-vous maintenant dans les 4 semaines suivant votre achat et prolongez la garantie pour votre produit à 1 an.
