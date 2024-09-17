Nouveautés du secteur Home & Garden

Frais, innovant et plein de surprises ! Retrouvez ici un aperçu des nouveaux modèles de la gamme Kärcher et laissez-vous séduire par des idées inspirantes pour votre maison et votre jardin.

Découvre nos nouveaux highlights.

Signature Line.

NETTOYEURS HAUTE PRESSION - PASSONS LE KÄRCHER.

The origin of WOW

Alfred Kärcher, le fondateur de notre entreprise, était un visionnaire et un véritable pionnier du WOW. Son nom est synonyme d’innovation et de normes de qualité les plus élevées. Nous avons créé une nouvelle ligne d’appareils haut de gamme en son honneur : l’Edition Signature. En savoir plus

1 an de garantie

Enregistrez-vous maintenant dans les 4 semaines suivant votre achat et prolongez la garantie pour votre produit à 1 an.

Voir les produits
