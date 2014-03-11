Le nec plus ultra pour économiser les ressources

La protection de l'environnement et la durabilité sont sur toutes les lèvres. Nos installations de lavage pour le nettoyage professionnel de véhicules utilisent l'une des ressources les plus précieuses du monde: l'eau.

En tant que fabricant leader d'installations de nettoyage professionnelles, nous sommes conscients de cette responsabilité et de notre rôle au sein de l'écosystème naturel. Pour favoriser un circuit durable des ressources, nous nous sommes fixé pour objectif d'optimiser sans cesse la consommation dans nos installations et de développer de nouvelles solutions. Nos systèmes vous permettent

un excellent traitement de l'eau

une utilisation d'eau propre réduite à un minimum (jusqu'à 98 % d'économies d'eau propre selon l'installation)

une utilisation de l'électricité et des détergents particulièrement respectueuse de l'environnement

Le tout avec les résultats de nettoyage irréprochables propres à Kärcher. Pour un véhicule propre et la conscience tranquille.