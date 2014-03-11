INSTALLATIONS DE NETTOYAGE DE VÉHICULES
Solutions de nettoyage pour véhicules légers, véhicules utilitaires et poids-lourds. Kärcher excelle dans la fabrication d'installations de lavage depuis des décennies. Notre expérience en tant que fabricant d'installations de lavage et des milliers de systèmes installés vous donnent la garantie que Kärcher constituera un partenaire expérimenté à vos côtés.
Produits
Sélectionnez le groupe de produits souhaité:
Portiques de lavage
Votre réussite se mesure au nombre de clients satisfaits. Nos portiques de lavage permettent un nettoyage économique, garantissent des taux de passage efficaces et offrent un résultat optimal – pour vous comme pour vos clients.
Systèmes de lavage pour véhicules utilitaires
Pour le nettoyage des véhicules utilitaires, vous avez besoin d'installations capables de relever tous les défis. Qu'il s'agisse de poids-lourds, de cars ou de véhicules municipaux. Nos systèmes de lavage pour véhicules utilitaires vont feront redécouvrir chaque jour l'efficacité professionnelle.
Systèmes de lavage en libre-service
Une expérience (de nettoyage) inédite : nos systèmes de lavage en libre-service ne laissent rien à désirer. Des solutions système élaborées pour votre réussite. Pour que vous soyez aussi séduits que vos clients.
Aspirateurs en libre-service et équipements complémentaires
Nos aspirateurs en libre-service et nos équipements complémentaires augmentent automatiquement l'attrait de votre site. Et vous garantissent par la même occasion des revenus complémentaires intéressants.
Installations de recyclage des eaux usées
Le système de recyclage de l'eau WRB Bio de notre partenaire aquadetox est le nec plus ultra pour l'épuration biologique des eaux usées. Grâce à des processus naturels et biologiques, les eaux usées sont épurées et traitées dans l'installation sans produits chimiques.
Une satisfaction complète dès le départ: les solutions Kärcher
Dès le départ, Kärcher assure une satisfaction complète tant aux concessionnaire qu'aux stations-service, investisseurs ou centres de lavage. Enfin, Kärcher propose pour chaque application et chaque utilisateur des solutions bien pensées, alliant qualité et rentabilité. Vous allez pouvoir vous en remettre pleinement à nos solutions.
Acheter une installation de lavage Kärcher – un investissement qui en vaut la peine
La procédure de construction d'une nouvelle installation de lavage Kärcher ou d'un tunnel de lavage commence par un conseil complet. Celui-ci comprend une évaluation du site ainsi qu'une étude de rentabilité visant à identifier la taille du système et/ou l'équipement optimal. Ensuite, la nouvelle installation de lavage est configurée et conçue selon vos indications. Que vous souhaitiez acheter un portique de lavage, une installation de lavage en libre-service ou de véhicules utilitaires, nous vous accompagnons dans l'étude préalable à la construction, dans la demande de permis et des autorisations relatives à la législation sur l'eau et nous mettons concrètement en œuvre votre projet. Cela comprend tant le processus de planification complet que la réalisation. Si vous le souhaitez, la construction de votre installation peut se faire « clés en main ». Afin de vous assurer un travail de la meilleure qualité, nous collaborons avec des partenaires expérimentés. Au besoin, nous vous soutenons également dans le financement de votre installation de lavage Kärcher.
Assistance même après la mise en service
Nous restons à la disposition de nos clients également après la planification effective et la construction de l'installation de lavage Kärcher. Nous fournissons alors une assistance aux utilisateurs et au fonctionnement, des sessions d'orientation et des formations techniques, un service clientèle et un soutien marketing afin de garantir l'exploitation rentable de votre installation de lavage.
K!CONNECT – LE SYSTÈME DE GESTION POUR LES INSTALLATIONS DE LAVAGE
La solution numérique
Grâce à notre solution numérique K!Connect, vous pouvez gérer et optimiser vos activités de lavage en toute facilité, à tout moment et où que vous soyez. Le système de gestion en ligne des installations K!Connect vous épaule dans le cadre d'une organisation professionnelle et mobile de toutes vos installations de lavage.
«Deutscher Fairness-Preis» (2020)
Kärcher Clean Park a reçu le prix allemand de l'équité «Deutscher Fairness-Preis» 2020 dans la catégorie «Systèmes de lavage de voitures».
Meilleure marque (2019)
Pour la sixième fois consécutive, Kärcher a été élu meilleure marque dans les catégories «Systèmes de lavage mobiles» et «Systèmes de lavage stationnaires» par les lecteur-ice-s du magazine spécialisé «WERKSTATT aktuell». Cette année, 93 marques dans 15 catégories étaient en lice.
Meilleure marque (2018)
Pour la troisième fois, le magazine PROFI-Werkstatt a invité ses lecteur-ice-s à voter pour les marques du marché secondaire des véhicules utilitaires et du secteur des équipements de garage. Kärcher a remporté la première place dans la catégorie «Systèmes de lavage» pour la troisième fois consécutive et a été récompensé du prix de la meilleure marque «BESTE MARKE 2018».
Best Brands-Award (2014)
Les célèbres revues spécialisées «AUTOHAUS» et «Auto Service Praxis» ont récompensé les marques préférées du secteur automobile. L'image de Kärcher s'est distinguée dans la catégorie «Installations de lavage».
La durabilité dans le lavage de véhicules
Un véhicule propre est synonyme de bien-être – et de conscience tranquille.
En effet, le lavage de véhicules implique bien plus que d'excellents résultats de nettoyage. Il y est question d'exploitation durable et responsable de nos installations et par conséquent de responsabilité des exploitants et des clients. L'objectif: une utilisation de l'eau, de l'électricité et des détergents qui respecte l'environnement.
Le nec plus ultra pour économiser les ressources
La protection de l'environnement et la durabilité sont sur toutes les lèvres. Nos installations de lavage pour le nettoyage professionnel de véhicules utilisent l'une des ressources les plus précieuses du monde: l'eau.
En tant que fabricant leader d'installations de nettoyage professionnelles, nous sommes conscients de cette responsabilité et de notre rôle au sein de l'écosystème naturel. Pour favoriser un circuit durable des ressources, nous nous sommes fixé pour objectif d'optimiser sans cesse la consommation dans nos installations et de développer de nouvelles solutions. Nos systèmes vous permettent
- un excellent traitement de l'eau
- une utilisation d'eau propre réduite à un minimum (jusqu'à 98 % d'économies d'eau propre selon l'installation)
- une utilisation de l'électricité et des détergents particulièrement respectueuse de l'environnement
Le tout avec les résultats de nettoyage irréprochables propres à Kärcher. Pour un véhicule propre et la conscience tranquille.
Ce sont les qualités intrinsèques qui comptent
Portiques de lavage: la durabilité en appuyant sur un simple bouton
À chaque lavage de véhicule, la fonction d'économie d'eau intégrée, associée au système WRB Bio, permet d'économiser environ 120 litres d'eau propre.
Le processus de lavage utilise uniquement de l'eau recyclée. Seul le rinçage final se fait à l'eau propre pure.
Portiques de lavage pour véhicules utilitaires: grand lavage, grande responsabilité
La fonction d'économie d'eau intégrée permet d'économiser environ 400 litres d'eau propre à chaque lavage de poids lourd et environ 300 litres d'eau propre par lavage de bus.
Portiques de lavage en libre-service: un bon dosage pour de grandes économies
- Notre système de dosage permet un dosage fin idéal pour une utilisation économique de l'eau. La particularité: chaque pompe dispose de son propre système de dosage. Grâce à nos décennies d'expérience en la matière, nous avons développé le dosage le plus efficace du marché.
- Mode d'économie d'énergie efficace: au choix, chaque programme peut également être exécuté avec de l'eau froide. Cela permet d'économiser de l'électricité et de réduire les coûts d'exploitation. En prenant l'exemple d'une installation à 4 pistes, cela équivaut à un potentiel d'économies d'au moins 55 pour cent. Tous les clients peuvent ainsi décider eux-mêmes de l'importance des économies d'électricité lors de leur lavage.
- Nos pompes sont puissantes et garantissent une utilisation fiable. Leur fonctionnement offre une efficacité énergétique supérieure de 60 % à celle des pompes courantes.
- L'utilisation de mousse sèche permet de réduire l'apport d'eau et de produits chimiques tout en réalisant 75 pour cent d'économies supplémentaires au niveau de l'électricité.
Systèmes de recyclage de l'eau
Joindre le geste à la parole.
La récupération et le traitement des eaux usées issues des stations de lavage de véhicules et du nettoyage haute pression en milieu professionnel sont, souvent, une obligation légale.
Les systèmes de recyclage Kärcher vous permettent:
✔ de vous conformer sans difficulté aux normes légales et aux règlementations
✔ de réduire, dans le même temps, la consommation et les coûts de l’eau propre et des détergents
✔ cela permet de réaliser d'importantes économies d'eau propre et de détergents
«Nos clients doivent être satisfaits de tout ce que nous leur proposons»
La qualité et les résultats de nettoyage des installations de lavage Kärcher sont convaincants: nous souhaitons vous présenter ici quelques-uns de nos projets réalisés.
Autop & Stützliwösch AG à Aarau & Villmergen
La société Autop & Stützliwösch AG mise sur la qualité: afin de continuer à garantir des résultats de lavage optimaux à ses clients, «Stützliwösch» a investi dans les portiques de lavage Kärcher.
TCS Fribourg à Granges-Paccot
Durable et innovant: le TCS Fribourg de Granges-Paccot dispose d'une nouvelle station de lavage automobile Klean!Star iQ, y compris des pistes en libre-service et des aspirateurs en libre-service – tous de marque Kärcher.
Landi Zola AG à Illnau
"Le centre de lavage d'Illnau est un objet de référence à la fois pour Landi et pour Kärcher". Le centre qui ouvrira ses portes en 2019 comprend une station de lavage en libre-service & un portique de lavage Klean!Star iQ.
Cleaning Competence Center à Rümlang
Le Cleaning Competence Center a été inauguré en août 2020. En plus d'un Kärcher-Shop, d'une station-service et de deux pistes de lavage en libre-service, le centre comprend également le portique de lavage Klean!Star iQ.
Centre Porsche Zoug
L'efficacité sous sa plus belle forme: découvrez ici comment le Centre Porsche gagne non seulement de nombreuses heures de travail grâce au Klean!Star iQ, mais économise aussi beaucoup d'eau douce.
Centre Porsche Zurich
«On regarde et on se dit: c'est futé!» En 2018, le Centre Porsche Zurich s'est mis en quête d'un nouveau système de lavage – et a finalement trouvé l'innovant portique de lavage Klean!Star iQ de Kärcher.
