À propos du projet

En été 2021, nous avons réalisé avec succès un projet d'installation de nettoyage de véhicules pour le TCS Fribourg: le centre de mobilité du TCS à Granges-Paccot est désormais équipé d'une station de lavage Kärcher Klean!Star iQ comprenant trois pistes en libre-service et cinq aspirateurs en libre-service.

Pourquoi le choix s'est-il porté sur Kärcher?

«Le TCS accorde une grande importance à la durabilité. [...] La solution de Kärcher nous a convaincus, car Kärcher s'est clairement démarqué de ses concurrents en termes d'innovation, de réputation et de design. Son devis n'était certes pas la plus avantageux, mais il faisait ressortir la meilleure qualité. De plus, l'installation s'adapte parfaitement à notre image, même de nuit, le bâtiment éclairé avec ses éléments en forme de V se remarque depuis la route», explique la secrétaire générale du TCS Fribourg.

Le lavage des véhicules au centre de mobilité est durable dans la mesure où l'eau de lavage est nettoyée par une installation biologique avant d'être réutilisée. De plus, toute l'électricité est fournie par les propres capteurs solaires du centre.

Les équipements de nettoyage automobile du TCS Fribourg sont déjà très souvent utilisés, souvent par des amateurs de véhicules qui tiennent à un nettoyage en profondeur et en douceur. Là encore, notre Klean!Star iQ marque des points: ses brosses latérales sont divisées en plusieurs segments et peuvent ainsi s'adapter de manière optimale aux contours du véhicule. De plus, le lave-roues K!Planet iQ permet d'atteindre même les grandes jantes ou les jantes des grandes voitures – ainsi, et grâce à de nombreuses autres caractéristiques, la station Klean!Star iQ de Kärcher est très appréciée non seulement par les exploitants, mais aussi par les clients.