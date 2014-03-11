Aspirateur vapeur
Nettoyage à la vapeur, Aspirateur vapeur L’aspirateur vapeur Kärcher permet un nettoyage triple, même dans une seule opération si besoin. Ces appareils polyvalents permettent de tout nettoyer dans la maison. Le nettoyage s’effectue de façon simple, confortable, rapide et sans aucun produit chimique et les domaines d’application sont quasi illimités.
3 en 1: nettoyer à la vapeur, aspirer et sécher.
L'aspirateur vapeur SV 7 de Kärcher allie les atouts des nettoyeurs vapeur aux points forts des aspirateurs poussières. Il permet par exemple d'aspirer les miettes par terre, de laver le sol et même de le sécher ensuite. Le tout en un seul passage. Cet appareil polyvalent convaincant et ses accessoires assortis sont la garantie d'un foyer parfaitement entretenu – facilement, confortablement, rapidement et sans produits chimiques.
VAPEUR EN CONTINU GRÂCE AU SYSTÈME À 2 RÉSERVOIRS
Afin de permettre une utilisation sans interruption, le réservoir peut être rempli rapidement et simplement à tout moment. Ainsi, il n'est plus nécessaire d'attendre que le réservoir refroidisse avant de le remplir.
PROPRETÉ HYGIÉNIQUE
Grâce au réglage de la quantité de vapeur sur 5 niveaux, celle-ci peut être adaptée individuellement en fonction de la surface et du degré d'encrassement. La vapeur à température élevée ne nettoie pas seulement en apparence, le Kärcher SV 7 assure une propreté et une hygiène irréprochables.
LES PERSONNES SOUFFRANT D'ALLERGIES RESPIRERONT MIEUX
Aspirez la poussière avec un système à 4 filtres, mais sans sac d'aspiration. La poussière est capturée dans le filtre à eau. Le filtre HEPA (EN 1822:1998) élimine même les particules alvéolaires. L'air rejeté est par conséquent plus propre que l'air ambiant.
GRAND CONFORT D'UTILISATION
L'aspirateur vapeur Kärcher SV 7 se distingue par sa facilité d'utilisation. La puissance d'aspiration se règle sur 4 niveaux sur la poignée. La quantité de vapeur peut être réglée sur 5 niveaux sur l'appareil.
Domaines d'application de l'aspirateur vapeur Kärcher SV 7.
Grâce à sa vaste gamme d'accessoires, l'aspirateur vapeur Kärcher SV 7 s'utilise dans toute la maison sans aucun produit chimique. Divers embouts permettent de nettoyer à la vapeur ou d'aspirer les sols, les surfaces et les tissus d'ameublement. En outre, le SV 7 est adapté au rafraîchissement des moquettes ainsi qu'au lavage des vitres et au nettoyage des joints.
Pièces à vivre
Le Kärcher SV 7 offre une solution simple, confortable et rapide pour relever tous les défis dans les pièces à vivre. Peu importe qu'il s'agisse de sols durs, de tissus d'ameublement ou de tapis, l'aspirateur vapeur Kärcher SV 7 peut s'utiliser sur tout type de surface.
Cuisine
La cuisine est particulièrement sujette aux salissures quotidiennes qui se produisent inévitablement en cuisinant. Grâce à sa polyvalence, le Kärcher SV 7 constitue la solution parfaite pour rendre leur éclat à toutes les surfaces de la cuisine. La puissance de la vapeur vient efficacement à bout des saletés, même lorsqu'elles sont incrustées ou grasses, et ce, sans aucun produit chimique.
Salle de bains
Dans la salle de bains, la vapeur du Kärcher SV 7 garantit un nettoyage efficace et complet des robinetteries, des miroirs et des carreaux. En effet, la vapeur pénètre dans les moindres interstices et les nettoie en profondeur sans produits chimiques.
Accessoires pour l'aspirateur vapeur Kärcher SV 7.
Combiné aux accessoires adaptés, le SV 7 devient un appareil parfaitement polyvalent qui ne laisse aucune chance aux saletés, aussi tenaces soient-elles. Divers embouts sont disponibles pour le nettoyage des sols durs et des moquettes. Des brosses rondes, divers embouts pour le suceur à main, des suceurs pour meubles et de nombreux autres accessoires offrent des possibilités d'utilisation variées et rendent le nettoyage encore plus efficace, rapide et commode.
