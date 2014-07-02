Notre exigence en termes de qualité – made in Germany

Une valeur sûre

Technologie d'aspiration industrielle de Kärcher: Des composants haut de gamme, un vaste savoir-faire, un niveau élevé de valeur ajoutée et un personnel qualifié assurent la qualité exceptionnelle et la longévité hors pair de nos produits éprouvés, et ce, depuis des décennies.

Nous nous voyons comme un partenaire qui se tient à vos côtés pour relever tous les défis technologiques en matière d'aspiration industrielle. Vos expériences et vos retours sont précieux pour nous puisque nous poursuivons le même but: mettre au point des innovations et des produits qui vous permettent d'atteindre vos objectifs plus rapidement et plus efficacement.

Des conditions difficiles auxquelles nos aspirateurs industriels sont préparés

Chaque secteur apporte son lot d'exigences spécifiques en ce qui concerne la solution de nettoyage adaptée: intégration aux processus, traitement de grandes quantités, matières dangereuses, créneaux limités et bien d'autres. Cela nécessite à la fois des machines et des installations universelles et spécialisées. De la transformation des métaux jusqu'à l'industrie agroalimentaire en passant par les industries automobile et pharmaceutique, Kärcher est le premier choix en matière d'aspiration industrielle: