Technologie d'aspiration industrielle | Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

En version flexible ou fixe, pour aspirer de petites ou de grandes quantités de matières liquides ou solides, sans risque ou nocives – avec les aspirateurs industriels Kärcher, vous viendrez à bout des tâches de nettoyage les plus difficiles en un tour de main.

Sélectionnez le groupe de produits souhaité:

Kärcher Aspirateurs industriels

Aspirateurs industriels

Les aspirateurs industriels sont conçus pour l'aspiration stationnaire ou mobile des copeaux secs et humides, des poussières grossières et d'autres particules similaires qui se déposent. À cet effet, les aspirateurs industriels fonctionnent à basse pression élevée et à un débit volumique d'air relativement faible.

VOIR LA VUE D'ENSEMBLE
Kärcher Dépoussiéreurs industriels

Dépoussiéreurs industriels

Les dépoussiéreurs sont des appareils stationnaires qui aspirent les particules en suspension telles que la poussière et les copeaux les plus fins présent dans l'air. À cet effet, les dépoussiéreurs industriels fonctionnent à basse pression réduite et à un débit volumique d'air relativement élevé.

VOIR LA VUE D'ENSEMBLE

L'assistant produit Professional pour notre matériel d'aspiration industrielle.

Aspirateurs industriels Professional Product Finder

Utilisez notre assistant produit digital

Un système qui fait la différence: nous proposons des équipements d'aspiration industriels dans toutes les variantes, de l'appareil mobile jusqu'à l'installation d'aspiration ou de dépoussiérage clés en main.

Notre assistant produit digital vous aide à trouver l'aspirateur parfait pour vos besoins spécifiques.

Assistant produit
Technologie d'aspiration industrielle de Kärcher

Notre exigence en termes de qualité – made in Germany

Une valeur sûre

Technologie d'aspiration industrielle de Kärcher: Des composants haut de gamme, un vaste savoir-faire, un niveau élevé de valeur ajoutée et un personnel qualifié assurent la qualité exceptionnelle et la longévité hors pair de nos produits éprouvés, et ce, depuis des décennies.

Nous nous voyons comme un partenaire qui se tient à vos côtés pour relever tous les défis technologiques en matière d'aspiration industrielle. Vos expériences et vos retours sont précieux pour nous puisque nous poursuivons le même but: mettre au point des innovations et des produits qui vous permettent d'atteindre vos objectifs plus rapidement et plus efficacement.

Des conditions difficiles auxquelles nos aspirateurs industriels sont préparés

Chaque secteur apporte son lot d'exigences spécifiques en ce qui concerne la solution de nettoyage adaptée: intégration aux processus, traitement de grandes quantités, matières dangereuses, créneaux limités et bien d'autres. Cela nécessite à la fois des machines et des installations universelles et spécialisées. De la transformation des métaux jusqu'à l'industrie agroalimentaire en passant par les industries automobile et pharmaceutique, Kärcher est le premier choix en matière d'aspiration industrielle:

  • Des systèmes d'aspiration industriels mobiles flexibles ou stationnaires
  • Des solutions optimales pour l'aspiration des petites comme des grandes quantités
  • Élimination intégrale des matières solides et liquides ainsi que des grandes quantités de poussière
  • Aspiration et élimination en toute sécurité des matières nocives aspirées
  • Des appareils adaptés à l'usage industriel pour une utilisation en continu

Aspirateurs industriels liquides / copeaux

Aspirateurs industriels solides / poussières

Aspirateurs industriels Ex

Le nom change, mais pas la qualité. Ringler devient Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

La société Ringler GmbH opère une migration de marque intégrale pour ses aspirateurs industriels. Dorénavant, l'ensemble de la gamme de produits se présente sous le nom de la marque Kärcher. Nos produits de la technologie d'aspiration industrielle sont fournis de série en coloris anthracite, la nouvelle couleur de l'entreprise (sauf demande spécifique du client). À travers cette initiative, Kärcher renforce l'identité visuelle uniforme de tous les produits du groupe, tout comme son orientation stratégique centrée sur vous, le client.

Votre avantage: vous bénéficiez désormais d'une gamme de produits encore plus harmonisée sous l'égide d'une marque internationale forte – Kärcher.

Les produits et services de Kärcher Industrial Vacuuming en un coup d'œil:

  • Les aspirateurs industriels standard sont disponibles en stock
  • Les solutions sur mesure peuvent toujours être produites avec la même rapidité grâce aux stocks bien approvisionnés
  • Le calendrier prévu des offres de projets reste inchangé du fait de la disponibilité totale des services commercial et d'étude
  • L'approvisionnement en pièces de rechange est également garanti grâce aux vastes stocks

Demandez un conseil informel maintenant

Nous serons heureux de vous conseiller et de répondre à toutes vos questions sur la technologie d'aspiration industrielle dans votre secteur spécifique.

Demandez un conseil maintenant

Plus de cinquante ans de compétences

Avec le système d'aspiration industriel Kärcher, vous bénéficiez de plus de cinquante ans d'expérience. Nous sommes constamment en contact avec nos clients dans le monde entier afin d'analyser avec eux les missions actuelles et à venir et d'y adapter nos produits de manière optimale.

Votre secteur – nos aspirateurs industriels

La technologie d'aspiration industrielle Kärcher fait ses preuves auprès d'une grande variété de secteurs et de groupes cibles. Jour après jour.

Des solutions parfaites pour chaque secteur

Rapide. Sécurisé. Propre.

L'industrie de transformation des métaux – de la métallurgie à l'automobile en passant par la construction mécanique – est un pilier de l'industrie et utilise des procédés très sophistiqués. La transformation des métaux produit d'importantes quantités de copeaux abrasifs, mélangés à des réfrigérants lubrifiants. Le nettoyage des pièces et des machines-outils, y compris en cours de process, est une tâche importante qui influe considérablement sur la rentabilité. Nos aspirateurs industriels puissants vous garantissent des processus parfaitement sûrs et un contrôle qualité optimal.

Utilisation des aspirateurs industriels:

  • Ramassage et aspiration de copeaux et de liquides pour tous les procédés d'usinage par enlèvement de copeaux tels que le fraisage, le tournage, le perçage, la rectification, l'ébavurage ou le brossage
  • Aspiration stationnaire des machines d'usinage avec évacuation continue des copeaux et des poussières

Défi:

  • Encrassement des machines d'usinage par des copeaux (aux arêtes tranchantes), (des poussières de rectification), des poussières de peinture et de ponçage, des scories, des poussières inflammables, des réfrigérants lubrifiants et des émulsions
  • Séparation des copeaux et des émulsions

Avantages de notre technologie d'aspiration industrielle:

  • Préservation de la propreté des processus de production et minimisation des temps d'arrêt
  • Réduction des temps d'arrêt des machines d'usinage
  • Augmentation de la précision de l'usinage
  • Augmentation de la sécurité au travail et des processus
  • Séparation des copeaux et des liquides
  • Des solutions durables et robustes
  • Utilisation continue et nettoyage rapide grâce à une puissance d'aspiration élevée
Aspirateurs industriels Kärcher pour l'industrie automobile/la transformation des métaux et la construction mécanique

Travail hygiénique et nettoyage rentable avec les aspirateurs industriels Kärcher

Des processus de production propres, une qualité assurée, une hygiène optimale et la prévention des contaminations sont les facteurs clés de réussite dans l'industrie agroalimentaire. Celle-ci produit d'importantes quantités de poussières fines et explosives.

Utilisation des aspirateurs industriels:

  • Aspiration de poussières alimentaires telles que la poussière de farine, les poudres vitaminées, les poudres alimentaires, etc.; mobile ou intégrée de manière stationnaire au processus de production

Défi:

  • Tâches d'aspiration et salissures variées: éclats alimentaires, poussières (explosibles, libres dans l'air, collantes, humides), graisses, huiles et protéines, liquides
  • Risques d'explosion de poussières
  • Contaminations (croisées), formation de germes, altération du goût, risques de dérapage

Avantages de notre technologie d'aspiration industrielle:

  • Préservation de la propreté des processus de production et minimisation des temps d'arrêt
  • Aspiration de poussières explosibles grâce à la certification ATEX
  • Des solutions durables, fiables et compactes à la fois
  • Des solutions rentables
  • Filtres d’aspirateurs industriels et nettoyage de filtre efficaces
Aspirateurs industriels Kärcher dans l'industrie agroalimentaire

Priorité à la santé. À tous égards.

L'industrie pharmaceutique doit respecter en permanence des normes de qualité et d'hygiène élevées pour des catégories de produits très variées. Parallèlement, les processus de production doivent se dérouler aussi efficacement que possible. Les deux sont possibles grâce à nos aspirateurs industriels pour l'aspiration et le dépoussiérage, quelle que soit l'échelle industrielle respective.

Utilisation des aspirateurs industriels:

  • Aspiration de résidus de comprimés, de substances actives (vitamines, œstrogènes)
  • Aspiration de poussières au cœur des processus de production

Défi:

  • Poussières fines nocives
  • Poussières explosibles

Avantages de notre technologie d'aspiration industrielle:

  • Préservation de la propreté des processus de production et minimisation des temps d'arrêt, entre autres par aspiration intégrée dans le processus de production
  • Protection sanitaire et sécurité au travail
  • Utilisation d'aspirateurs industriels dans les zones particulièrement sensibles
  • Aspiration et élimination en toute sécurité des poussières nocives et explosibles, entre autres grâce à la certification de l'aspirateur industriel
Aspirateurs industriels Kärcher dans l'industrie pharmaceutique

Un duo gagnant: productivité et propreté.

La fabrication et la transformation du caoutchouc et des matières plastiques produisent des particules fines et grossières qui sont novices. Lors du transport ou des travaux de maintenance, ces substances peuvent survenir en grande quantité.

Utilisation des aspirateurs industriels:

  • Nettoyage des machines et des postes de travail, notamment ramassage et aspiration de granulés, de copeaux et de poussières de plastique, de mélanges chimiques (agressifs), d'engrais, de colorants en poudre, d'eau, de lessive grâce à l’aspirateur industriel professionnel
  • Aspiration de poussières issues des processus de production (par ex. poussières produites pendant le dosage de granulés)

Défi:

  • Poussières nocives et polluantes
  • Contamination des produits

Avantages de notre technologie d'aspiration industrielle:

  • Préservation de la propreté des processus de production et minimisation des temps d'arrêt
  • Garantie de la sécurité au travail et de l'efficacité
  • Aspiration de poussières explosibles grâce à la certification ATEX
  • Vidage sans contaminations
Aspirateurs industriels Kärcher dans l'industrie des matières plastiques et l'industrie chimique

Le secteur du bâtiment se met au propre.

Utilisation des aspirateurs industriels:

  • Aspiration de substances minérales de tout type (poussière de béton, poussière de ciment), gros déblais, galets, sable
  • Transport de l'aspirateur entre les chantiers et utilisation flexible sur les chantiers

Défi:

  • Risques pour la santé dus à la poussière
  • Risques pour la sécurité au travail dus aux gros déblais

Avantages de notre technologie d'aspiration industrielle:

  • Augmentation de la qualité de travail
  • Protection sanitaire et sécurité au travail
  • Aspiration directement pendant l'utilisation des outils grâce au connecteur pour outils électroportatifs sur l'aspirateur industriel
  • Maniabilité et mobilité des appareils
  • Des appareils durables et robustes
Aspirateurs industriels Kärcher dans l'artisanat et l'industrie du bâtiment

Scier, raboter et poncer

Dans l'industrie du bois et du meuble, la sciure, les copeaux et la poussière de ponçage constituent un risque permanent et sérieux pour la santé. De plus, ces matières peuvent être facilement inflammables voire explosives. L'utilisation de nos aspirateurs à poussière industriel spéciaux empêche de manière fiable que la poussière et les copeaux ne s'accumulent dans l'environnement de travail et ne deviennent un danger.

Utilisation des aspirateurs industriels:

  • Nettoyage courant et des machines
  • Aspiration continue des copeaux et des poussières au niveau des fraiseuses, des ponceuses, des scies, des machines d'usinage manuel, etc.

Défi:

  • Poussières facilement inflammables voire très explosives
  • Poussières nocives
  • Grandes quantités de poussière fréquentes

Avantages de notre technologie d'aspiration industrielle:

  • Protection sanitaire et sécurité au travail
Aspirateurs industriels Kärcher dans la transformation du bois

Fabrication industrielle de la pierre et du verre en toute sécurité

L'usinage de la pierre et du verre produit des matières à aspirer très fines, aux arêtes tranchantes et abrasives. Un défi pour les unités d'aspiration que vous relèverez durablement grâce à nos systèmes d’aspiration industriels.

Utilisation des aspirateurs industriels:

  • Nettoyage des machines, parfois avec de grandes quantités de liquides
  • Aspiration de poussière de ciment au niveau des bandes transporteuses, des entonnoirs, des installations de conditionnement, etc.

Défi:

  • Grandes quantités de poussière
  • Fluides à aspirer contenant des éléments aux arêtes tranchantes
  • Grandes quantités d'eau de refroidissement

Avantages de notre technologie d'aspiration industrielle:

  • Assurance de la qualité et du déroulement des processus
Aspirateurs industriels Kärcher dans l'industrie du verre et de la pierre

Élimination des peluches dans la production textile

L'aspiration des résidus de production dans l'industrie textile doit répondre à des exigences très spécifiques. Les fibres et les peluches aspirées ayant tendance à s'agglomérer, les filtres, les tuyaux et les canalisations colmatés risquent de paralyser la production. Nos aspirateurs industriels garantissent des processus de production sans pannes.

Utilisation des aspirateurs industriels:

  • Aspiration de peluches et de fibres de toutes tailles et quantités

Défi:

  • Les fibres textiles adhèrent au filtre de l’aspirateur industriel et le colmatent
  • Les fibres textiles s'agglomèrent dans les tuyaux et les canalisations et bouchent ces derniers

Avantages de notre technologie d'aspiration industrielle:

  • Préservation de la propreté des processus de production et minimisation des temps d'arrêt
  • Puissance d'aspiration élevée durable
  • Des solutions durables, fiables, compactes et rentables
Aspirateurs industriels Kärcher dans l'industrie textile

Une production 100 pour cent sans poussière

Dans l'industrie électrique, la production génère des poussières très fines qui peuvent endommager les composants et qui doivent être aspirées directement au cœur du process. Nos aspirateurs industriels professionnels apportent non seulement la solution pour ces tâches, ils protègent également vos équipements de production hautement élaborés.

Utilisation des aspirateurs industriels:

  • Fraisage de composants électriques
  • Polissage d'éléments optiques

Défi:

  • Poussières très abrasives
  • Poussières susceptibles de détruire des composants

Avantages de notre technologie d'aspiration industrielle:

  • Assurance de la qualité et du déroulement des processus
Aspirateurs industriels Kärcher dans l'industrie électrique et optique

Une production propre du papier jusqu'à l'impression

Lors de la production de médias imprimés, de la poussière de papier, des pigments en poudre, des encres liquides et du toner sont libérés. Ces substances, dont certaines hautement toxiques, nécessitent des aspirateurs industriels puissants tels que ceux que nous développons pour le secteur de l'imprimerie depuis des décennies.

Utilisation des aspirateurs industriels:

  • Aspiration de fibres de cellulose lors du nettoyage des machines dans l'industrie du papier
  • Aspiration de rognures de papier fines ou grossières au niveau des découpeuses
  • Nettoyage des presses à imprimer
  • Aspiration de pigments en poudre

Défi:

  • Poussières très fines et explosives
  • Rognures de papier grossières

Avantages de notre technologie d'aspiration industrielle:

  • Assurance de la qualité et du déroulement des processus
  • Protection sanitaire
Aspirateurs industriels Kärcher dans le secteur de l'imprimerie
Demandez un conseil maintenant

Des solutions pour tous les problèmes

Avec notre gamme d'aspirateurs industriels Kärcher, nous vous proposons des solutions pour toutes les tâches d'aspiration dans l'industrie: installation flexible, mobile ou stationnaire, pour l'aspiration des gros copeaux jusqu'aux particules fines en suspension, pour les petites ou grandes quantités, pour les matières liquides ou solides, sans risque ou potentiellement nocives. C'est la technologie d'aspiration industrielle de Kärcher.

Aspirateurs industriels pour liquides / copeaux

Une aspiration industrielle pour les grandes quantités de copeaux abrasifs et de lubrifiants

Le secteur de l'industrie nécessite des aspirateurs industriels capables de résister aisément plusieurs heures par jour ou en utilisation continue 24/7. L'éventail des matières à aspirer va des copeaux abrasifs ou grosses particules en petites ou très grandes quantités aux liquides tels que l'huile, les émulsions réfrigérantes et l'eau en passant par les dépôts de fluides.

Découvrir les produits
Aspirateurs industriels pour liquides / copeaux

Aspirateurs industriels pour solides / poussières

Des aspirateurs industriels dotés d'une technologie de filtration spéciale

Dans les différents secteurs de l'industrie, des matières et des fluides divers et variés doivent être aspirés. Dans ce contexte, les dépôts de fluides, les poussières nocives, les copeaux – fins ou gros –, le sable, les produits de sablage, les fibres de toute sorte, les résidus alimentaires, les substances organiques, les matériaux – des plus légers aux plus lourds – impliquent des exigences extrêmes envers la technologie de filtration utilisée. Les aspirateurs industriels proposent le filtre optimal pour chaque tâche, qu'elle s'effectue quotidiennement pendant quelques heures ou en utilisation continue 24/7 directement au cœur du process.

Découvrir les produits
Aspirateurs industriels pour solides / poussières

Aspirateurs industriels pour atmosphères explosives

Sécurité certifiée pour les zones à risque d'explosion

L'aspiration en zone à risque d'explosion requiert l'utilisation d'appareils d'une qualité irréprochable. Les aspirateurs industriels de Kärcher pour atmosphères explosives satisfont aux normes correspondantes et certains modèles s'accompagnent d'une certification de conformité aux directives, délivrée par les organismes TÜV Süd et IBExU.

Découvrir les produits
Aspirateurs industriels pour atmosphères explosives

Solutions personnalisées

Les bonnes réponses à vos tâches spécifiques dans le domaine de la technologie d'aspiration industrielle.

Solutions d'aspiration personnalisées de Kärcher

Une solution individuelle

Les exigences envers les systèmes d'aspiration dans l'industrie peuvent être très spécifiques. Nous planifions chaque installation individuellement en fonction de vos besoins spécifiques. Notre gamme de prestations va d'une solution mobile simple jusqu'à des solutions d'aspiration très complexes, adaptées à des conditions spécifiques et dotées d'une tuyauterie fixe. Grâce à notre expérience de plus de cinquante ans dans le développement et la réalisation de systèmes d'aspiration industriels, vous pouvez compter sur nous en tant que partenaire compétent. Ainsi, vous bénéficiez de solutions complètes provenant d'un seul fournisseur.

Aspirateurs industriels stationnaires de Kärcher

Tuyauteries – puissance parfaitement raccordée

Nos aspirateurs industriels stationnaires peuvent être utilisés comme systèmes monoposte ou multiposte avec des postes d'aspiration à main ou intégrés directement dans le process. Nous proposons tous les composants nécessaires à cet effet, des postes d'aspiration et accessoires jusqu'aux tuyauteries adaptées à vos besoins individuels.

ATEX: des solutions de nettoyage pour zones à risque d'explosion

Des atmosphères explosives peuvent se produire dans toutes les entreprises ou usine où des substances combustibles ou inflammables sont stockées, manutentionnées et manipulées. En cas d'explosion, les employés peuvent être mis en danger et des dommages matériels importants peuvent être causés. Vous découvrirez ici comment nettoyer vos zones à risque d'explosion en toute sécurité avec les matériels Kärcher.

ATEX: des solutions de nettoyage pour zones à risque d'explosion

Nos aspirateurs industriels se trouvent entre autres chez

Des solutions réussies dans tous les secteurs. Depuis plus d'un demi-siècle, nous réalisons avec succès des matériels d'aspiration industrielle exigeants pour les entreprises les plus renommées de l'industrie. Et nous continuons à tout mettre en œuvre pour trouver les meilleures solutions possibles pour vous aussi.

ACO

ACO

Audi

Audi

BMW Group

BMW Group

Festo

Festo

Liebherr

Liebherr

Bosch Rexroth

Bosch Rexroth

Siemens

Siemens

ThyssenKrupp

ThyssenKrupp

Conseil, service et vente

Les produits dans le domaine de la technologie d'aspiration industrielle sont uniquement disponibles en vente directe chez Kärcher.

Demandez un conseil: nous serons heureux de vous conseiller et de répondre à toutes vos questions sur la technologie d'aspiration industrielle.

Suivez-nous: vous voulez être au courant des nouveautés et des promotions Kärcher? Abonnez-vous à notre newsletter et suivez-nous sur les réseaux sociaux.

Bienvenue dans le monde Kärcher: parcourez directement en ligne nos brochures sur un large éventail de thèmes ayant trait au nettoyage.
En outre, notre newsroom vous permet de plonger dans des petites nouvelles et histoires passionnantes sur Kärcher.

Demandez un conseil maintenant
S’abonner à la newsletter
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Découvrez les brochures
Découvrez le newsroom