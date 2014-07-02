Technologie d'aspiration industrielle | Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
En version flexible ou fixe, pour aspirer de petites ou de grandes quantités de matières liquides ou solides, sans risque ou nocives – avec les aspirateurs industriels Kärcher, vous viendrez à bout des tâches de nettoyage les plus difficiles en un tour de main.
Aspirateurs industriels
Les aspirateurs industriels sont conçus pour l'aspiration stationnaire ou mobile des copeaux secs et humides, des poussières grossières et d'autres particules similaires qui se déposent. À cet effet, les aspirateurs industriels fonctionnent à basse pression élevée et à un débit volumique d'air relativement faible.
Dépoussiéreurs industriels
Les dépoussiéreurs sont des appareils stationnaires qui aspirent les particules en suspension telles que la poussière et les copeaux les plus fins présent dans l'air. À cet effet, les dépoussiéreurs industriels fonctionnent à basse pression réduite et à un débit volumique d'air relativement élevé.
Un système qui fait la différence: nous proposons des équipements d'aspiration industriels dans toutes les variantes, de l'appareil mobile jusqu'à l'installation d'aspiration ou de dépoussiérage clés en main.
Notre assistant produit digital vous aide à trouver l'aspirateur parfait pour vos besoins spécifiques.
Notre exigence en termes de qualité – made in Germany
Une valeur sûre
Technologie d'aspiration industrielle de Kärcher: Des composants haut de gamme, un vaste savoir-faire, un niveau élevé de valeur ajoutée et un personnel qualifié assurent la qualité exceptionnelle et la longévité hors pair de nos produits éprouvés, et ce, depuis des décennies.
Nous nous voyons comme un partenaire qui se tient à vos côtés pour relever tous les défis technologiques en matière d'aspiration industrielle. Vos expériences et vos retours sont précieux pour nous puisque nous poursuivons le même but: mettre au point des innovations et des produits qui vous permettent d'atteindre vos objectifs plus rapidement et plus efficacement.
Des conditions difficiles auxquelles nos aspirateurs industriels sont préparés
Chaque secteur apporte son lot d'exigences spécifiques en ce qui concerne la solution de nettoyage adaptée: intégration aux processus, traitement de grandes quantités, matières dangereuses, créneaux limités et bien d'autres. Cela nécessite à la fois des machines et des installations universelles et spécialisées. De la transformation des métaux jusqu'à l'industrie agroalimentaire en passant par les industries automobile et pharmaceutique, Kärcher est le premier choix en matière d'aspiration industrielle:
- Des systèmes d'aspiration industriels mobiles flexibles ou stationnaires
- Des solutions optimales pour l'aspiration des petites comme des grandes quantités
- Élimination intégrale des matières solides et liquides ainsi que des grandes quantités de poussière
- Aspiration et élimination en toute sécurité des matières nocives aspirées
- Des appareils adaptés à l'usage industriel pour une utilisation en continu
Le nom change, mais pas la qualité. Ringler devient Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
La société Ringler GmbH opère une migration de marque intégrale pour ses aspirateurs industriels. Dorénavant, l'ensemble de la gamme de produits se présente sous le nom de la marque Kärcher. Nos produits de la technologie d'aspiration industrielle sont fournis de série en coloris anthracite, la nouvelle couleur de l'entreprise (sauf demande spécifique du client). À travers cette initiative, Kärcher renforce l'identité visuelle uniforme de tous les produits du groupe, tout comme son orientation stratégique centrée sur vous, le client.
Votre avantage: vous bénéficiez désormais d'une gamme de produits encore plus harmonisée sous l'égide d'une marque internationale forte – Kärcher.
Les produits et services de Kärcher Industrial Vacuuming en un coup d'œil:
- Les aspirateurs industriels standard sont disponibles en stock
- Les solutions sur mesure peuvent toujours être produites avec la même rapidité grâce aux stocks bien approvisionnés
- Le calendrier prévu des offres de projets reste inchangé du fait de la disponibilité totale des services commercial et d'étude
- L'approvisionnement en pièces de rechange est également garanti grâce aux vastes stocks
Plus de cinquante ans de compétences
Avec le système d'aspiration industriel Kärcher, vous bénéficiez de plus de cinquante ans d'expérience. Nous sommes constamment en contact avec nos clients dans le monde entier afin d'analyser avec eux les missions actuelles et à venir et d'y adapter nos produits de manière optimale.
Votre secteur – nos aspirateurs industriels
La technologie d'aspiration industrielle Kärcher fait ses preuves auprès d'une grande variété de secteurs et de groupes cibles. Jour après jour.
Des solutions pour tous les problèmes
Avec notre gamme d'aspirateurs industriels Kärcher, nous vous proposons des solutions pour toutes les tâches d'aspiration dans l'industrie: installation flexible, mobile ou stationnaire, pour l'aspiration des gros copeaux jusqu'aux particules fines en suspension, pour les petites ou grandes quantités, pour les matières liquides ou solides, sans risque ou potentiellement nocives. C'est la technologie d'aspiration industrielle de Kärcher.
Aspirateurs industriels pour liquides / copeaux
Une aspiration industrielle pour les grandes quantités de copeaux abrasifs et de lubrifiants
Le secteur de l'industrie nécessite des aspirateurs industriels capables de résister aisément plusieurs heures par jour ou en utilisation continue 24/7. L'éventail des matières à aspirer va des copeaux abrasifs ou grosses particules en petites ou très grandes quantités aux liquides tels que l'huile, les émulsions réfrigérantes et l'eau en passant par les dépôts de fluides.Découvrir les produits
Aspirateurs industriels pour solides / poussières
Des aspirateurs industriels dotés d'une technologie de filtration spéciale
Dans les différents secteurs de l'industrie, des matières et des fluides divers et variés doivent être aspirés. Dans ce contexte, les dépôts de fluides, les poussières nocives, les copeaux – fins ou gros –, le sable, les produits de sablage, les fibres de toute sorte, les résidus alimentaires, les substances organiques, les matériaux – des plus légers aux plus lourds – impliquent des exigences extrêmes envers la technologie de filtration utilisée. Les aspirateurs industriels proposent le filtre optimal pour chaque tâche, qu'elle s'effectue quotidiennement pendant quelques heures ou en utilisation continue 24/7 directement au cœur du process.Découvrir les produits
Aspirateurs industriels pour atmosphères explosives
Sécurité certifiée pour les zones à risque d'explosion
L'aspiration en zone à risque d'explosion requiert l'utilisation d'appareils d'une qualité irréprochable. Les aspirateurs industriels de Kärcher pour atmosphères explosives satisfont aux normes correspondantes et certains modèles s'accompagnent d'une certification de conformité aux directives, délivrée par les organismes TÜV Süd et IBExU.Découvrir les produits
Solutions personnalisées
Les bonnes réponses à vos tâches spécifiques dans le domaine de la technologie d'aspiration industrielle.
Une solution individuelle
Les exigences envers les systèmes d'aspiration dans l'industrie peuvent être très spécifiques. Nous planifions chaque installation individuellement en fonction de vos besoins spécifiques. Notre gamme de prestations va d'une solution mobile simple jusqu'à des solutions d'aspiration très complexes, adaptées à des conditions spécifiques et dotées d'une tuyauterie fixe. Grâce à notre expérience de plus de cinquante ans dans le développement et la réalisation de systèmes d'aspiration industriels, vous pouvez compter sur nous en tant que partenaire compétent. Ainsi, vous bénéficiez de solutions complètes provenant d'un seul fournisseur.
Tuyauteries – puissance parfaitement raccordée
Nos aspirateurs industriels stationnaires peuvent être utilisés comme systèmes monoposte ou multiposte avec des postes d'aspiration à main ou intégrés directement dans le process. Nous proposons tous les composants nécessaires à cet effet, des postes d'aspiration et accessoires jusqu'aux tuyauteries adaptées à vos besoins individuels.
ATEX: des solutions de nettoyage pour zones à risque d'explosion
Des atmosphères explosives peuvent se produire dans toutes les entreprises ou usine où des substances combustibles ou inflammables sont stockées, manutentionnées et manipulées. En cas d'explosion, les employés peuvent être mis en danger et des dommages matériels importants peuvent être causés. Vous découvrirez ici comment nettoyer vos zones à risque d'explosion en toute sécurité avec les matériels Kärcher.
Nos aspirateurs industriels se trouvent entre autres chez
Des solutions réussies dans tous les secteurs. Depuis plus d'un demi-siècle, nous réalisons avec succès des matériels d'aspiration industrielle exigeants pour les entreprises les plus renommées de l'industrie. Et nous continuons à tout mettre en œuvre pour trouver les meilleures solutions possibles pour vous aussi.
