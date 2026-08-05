ÉQUIPEMENT DE NETTOYAGE MANUEL
Même en ces temps où les machines de nettoyage deviennent de plus en plus efficaces, le nettoyage à la main demeure une pratique courante du nettoyage courant quotidien. Le nettoyage à la main permet d'éliminer de manière rapide et économique les impuretés de surfaces qu'aucune machine ne peut atteindre. Et le tout avec la précision et la délicatesse incomparables de la main humaine. En tant que leader mondial en matière de technologie de nettoyage, Kärcher élargit constamment son offre d'outils de nettoyage manuels professionnels et haut de gamme.
Sélectionnez le groupe de produits souhaité:
Chariots de nettoyage, chariots de transport et chariots mobiles à seaux
Différents équipements de base, une conception modulaire et ergonomique ainsi que la robustesse durable de nos chariots de nettoyage permettent un nettoyage courant efficace et économique.
Nettoyage à sec des sols et des surfaces
Nos produits de haute qualité font du nettoyage à sec des surfaces et des sols un jeu d'enfant. Grâce à ces accessoires utiles, le nettoyage s'effectue en un tour de main, sans effort et facilement.
Nettoyage humide des sols
Le bon équipement pour un nettoyage humide économique et efficace des sols – notamment dans les endroits difficiles d'accès pour les machines.
Nettoyage humide des surfaces
Produits à l'ergonomie élaborée pour le nettoyage humide manuel des surfaces. Caractérisés par une qualité irréprochable pour un ramassage optimal des saletés. La garantie d'une propreté fiable.
Nettoyage des vitres
Qualité maximale pour les pros. Le nettoyage sans traces des vitres nécessite un design ergonomique, des raccords fiables et des composants polyvalents. Pour un travail sécurisé et économique.
Ustensiles
!Damit mehr Zeit für die wichtigen Dinge bleibt: perfekt abgestimmte Reinigungsutensilien zur manuellen Reinigung. Für mehr Effizienz und Schnelligkeit im Handumdrehen.!
Détergents pour une mise en œuvre manuelle
Tous les produits Kärcher destinés au nettoyage manuel sont spécifiquement conçus pour répondre aux besoins des professionnels du nettoyage. De manière fiable et rapidement, ils éliminent toutes les saletés typiques sans porter atteinte à la surface. Or, de nos jours, la performance de nettoyage pure et simple ne satisfait plus aux exigences professionnelles posées par les entreprises de nettoyage et les services généraux. Les détergents doivent proposer bien plus: une odeur agréable, une inoffensivité environnementale répondant aux critères contemporains, un dosage fiable lorsqu’il s’agit d’un concentré et une grande facilité d’utilisation, soit ergonomie des flacons.
Vos avantages dans la boutique en ligne Kärcher
√ Possibilité d’acheter directement chez le fabricant: l’assortiment de marque complet
√ Conseil professionnel et individualisé: ligne d’assistance gratuite
√ Livraison gratuite dès 50.00 SFr.
√ Moyens de paiement sécurisé
√ Commande sécurisée via SSL
√ Paquets de services individuels et service de réparation complet
√ Commandez les pièces de rechange d'origine Kärcher directement dans la boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange
Conseil, service et vente
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