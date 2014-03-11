Notre solution de balayage la plus performante: la balayeuse aspirante de Kärcher
Brosses rapides, puissance maximale: les balayeuses mécaniques et les balayeuses aspirantes compactes et performantes de Kärcher garantissent la propreté en un temps record – partout et à tout moment.
Balayeuses industrielles
Fiables et efficaces, les balayeuses industrielles Kärcher sont conçues pour une utilisation industrielle dans le secteur de la logistique, de l'industrie, du bâtiment ou dans les cimenteries.
Balayeuses autoportées
La gamme de balayeuses autoportées Kärcher est une solution économique et efficace pour nettoyer les moyennes à grandes surfaces de 1 300 à 8 000 m².
Balayeuses autotractées
Les balayeuses autotractées Kärcher sont idéales pour les gardiens d'immeubles, les artisans, les entreprises de nettoyage et pour l'industrie, pour des surfaces à partir de 300 m².
L'assistant produit Professional pour nos balayeuses et balayeuses aspirantes.
Utilisez notre assistant produit digital
Nettoyage ergonomique et faible dégagement de poussière : nos balayeuses et balayeuses aspirantes Professional font régner la propreté jusque dans les derniers recoins.
Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, à guidage manuel ou à moteur, notre assistant produit digital vous aide à choisir l'appareil qui vous convient.
Une seule machine, une multitude de possibilités
Efficacité pratique, utilisation flexible: les balayeuses mécaniques et les balayeuses aspirantes, aussi électriques, Kärcher sont convaincantes sur toute la ligne. Grâce à leur flexibilité, à leur maniement simple et à leur résultat de nettoyage parfait, le balayage devient un jeu d'enfant.
Qu'est-ce qu'une balayeuse aspirante?
Le balayage hautes performances: les balayeuses aspirantes permettent d'éliminer les salissures de tout type sur les sols intérieurs et extérieurs. La différence par rapport aux balayeuses mécaniques: pendant le balayage, la balayeuse aspirante (également disponible: des balayeuses électriques) soulève la poussière grâce à un rouleau-balai, aspire la saleté à l'aide d'une turbine d'aspiration (soufflante) et l'évacue vers un système de filtration.
Comment fonctionnent les balayeuses aspirantes?
Différents modèles requièrent différents principes de balayage.
Le principe de balayage par poussée
Le rouleau-balai tourne dans le sens inverse du sens de la marche et transporte ainsi la saleté vers l'avant dans la cuve à déchets (balayage direct). C'est selon ce principe que fonctionnent les balayeuses mécaniques à guidage manuel et les balayeuses industrielles de Kärcher.
Avantages:
- balayage dégageant peu de poussière grâce à une faible rotation des brosses et à une courte «course de balayage»
- faible usure des brosses
- idéal pour les gros déchets et les déchets lourds ainsi que pour les poussières fines
Le principe de balayage par projection
La saleté est ramassée dans le sens inverse du sens de la marche et transportée dans le bac à déchets à l'arrière par le balai principal. C'est selon ce principe que fonctionnent les balayeuses aspirantes à guidage manuel et les balayeuses aspirantes autoportées de Kärcher.
Avantages:
- taux de remplissage élevé du bac pouvant atteindre 100 %
- idéal pour les surfaces fortement ou légèrement encrassées
- ramassage aisé des gros déchets grâce à un flap pour gros déchets
- bonne visibilité grâce à la position du siège orientée vers l'avant
Batteries Li-Ion Kärcher pour balayeuses
Faites tourner vos machines de nettoyage à plein régime!
Fatigué des batteries faibles et des temps de fonctionnement courts? Libérez tout le potentiel de votre balayeuse avec nos puissantes batteries Li-Ion.
Quels sont les domaines d'utilisation des balayeuses aspirantes?
Une seule machine, une multitude de possibilités d'utilisation: les balayeuses aspirantes s'utilisent principalement sur les surfaces intérieures et extérieures étendues. En comparaison avec un balai classique, les balayeuses industrielles permettent d'éliminer rapidement et efficacement les saletés, même importantes ou tenaces, la poussière et les déchets, et ce, sans gros effort physique. Les balayeuses électriques sont idéales pour des applications non polluantes dans les zones sensibles au bruit.
Les domaines d'utilisation typiques des balayeuses mécaniques/balayeuses aspirantes sont entre autres les suivants:
- Entrepôts et installations logistiques
- Installations de production
- Parkings et quais de chargement
- Industries agroalimentaire et des boissons
- Complexes sportifs et centres de loisirs
- Industries sidérurgique et métallurgique
- Industrie électronique
- Industries chimique et pharmaceutique
- Entreprises de transport
- Centres d'exposition et de congrès
À quels sols les balayeuses mécaniques et les balayeuses aspirantes sont-elles adaptées?
Différents types de sol et de saleté impliquent également différentes exigences envers la balayeuse aspirante et le système utilisé. En règle générale, on utilise le balai principal standard, qui s'illustre par sa flexibilité et sa durée de vie élevée. Toutefois, tous les revêtements de sol ne sont pas adaptés aux mêmes rouleaux-balais. À cet effet, Kärcher propose différentes solutions permettant d'obtenir un résultat de nettoyage optimal.
Aperçu des différents rouleaux-balais:
Balai principal standard
- Poils de dureté moyenne
- Domaine d'utilisation: déchets de voirie classiques, feuilles mortes ou environnements poussiéreux sur l'asphalte, les chapes ou les pavés autobloquants
Balai principal dur
- Poils nettement plus épais, combinés à des inserts en acier par endroits
- Domaine d'utilisation: sols rugueux et saletés incrustées ou déchets lourds
Balai principal souple
- Poils souples
- Domaine d'utilisation: élimination des saletés et des poussières fines sur sols lisses en intérieur
Balai principal antistatique
- Poils souples
- Domaine d'utilisation: nettoyage efficace des moquettes, par exemple lors d'expositions ou dans les complexes sportifs et les hôtels
Quel est le rendement surfacique d'une balayeuse aspirante?
Le rendement d'une balayeuse aspirante varie selon le modèle et l'équipement. Le tableau ci-dessous offre un aperçu des rendements surfaciques par heure des différentes balayeuses aspirantes. Pour comparaison: un balai manuel courant possède un rendement de 120 à 160 m² au maximum.
Balayeuse aspirante
Balayeuses aspirantes industrielles
Rendement surfacique (par heure)
7'200 – 28'000 m²
Balayeuse aspirante
Balayeuses aspirantes autoportées
Rendement surfacique (par heure)
5'100 – 13'600 m²
Balayeuse aspirante
Balayeuse aspirantes autotractées
Rendement surfacique (par heure)
3'375 – 4'725 m²
Balayeuse aspirante
Balayeuses mécaniques / balayeuses aspirantes à guidage manuel
Rendement surfacique (par heure)
2'800 – 3'680 m²
ATEX: des solutions de nettoyage pour zones à risque d'explosion
Des atmosphères explosives peuvent se produire dans toutes les entreprises ou usine où des substances combustibles ou inflammables sont stockées, manutentionnées et manipulées. En cas d'explosion, les employés peuvent être mis en danger et des dommages matériels importants peuvent être causés. Vous découvrirez ici comment nettoyer vos zones à risque d'explosion en toute sécurité avec les matériels Kärcher.
