BALAYEUSES INDUSTRIELLES
Fiables et efficaces, les balayeuses industrielles Kärcher sont conçues pour une utilisation industrielle dans le secteur de la logistique, de l'industrie, du bâtiment ou dans les cimenteries.
Demandez un conseil informel maintenant
Nous serons heureux de vous conseiller et de répondre à toutes vos questions sur les balayeuses (aspirantes).Demandez un conseil maintenant
ATEX: des solutions de nettoyage pour zones à risque d'explosion
Des atmosphères explosives peuvent se produire dans toutes les entreprises ou usine où des substances combustibles ou inflammables sont stockées, manutentionnées et manipulées. En cas d'explosion, les employés peuvent être mis en danger et des dommages matériels importants peuvent être causés. Vous découvrirez ici comment nettoyer vos zones à risque d'explosion en toute sécurité avec les matériels Kärcher.
Conseil, service et vente
Les balayeuses (aspirantes) Kärcher sont disponibles en vente directe chez Kärcher.
Demandez un conseil: nous serons heureux de vous conseiller et de répondre à toutes vos questions sur les balayeuses (aspirantes).
Suivez-nous: vous voulez être au courant des nouveautés et des promotions Kärcher? Abonnez-vous à notre newsletter et suivez-nous sur les réseaux sociaux.
Bienvenue dans le monde Kärcher: parcourez directement en ligne nos brochures sur un large éventail de thèmes ayant trait au nettoyage.
En outre, notre newsroom vous permet de plonger dans des petites nouvelles et histoires passionnantes sur Kärcher.