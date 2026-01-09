ACCESSOIRES D'ARROSAGE
La pluie, réinventée par Kärcher. La gamme complète d'accessoires d'arrosage proposée par Kärcher donnera le sourire à tous les amoureux du jardin. Les pompes et les accessoires d'arrosage se complètent parfaitement et vous offre un fonctionnement respectueux des ressources naturelles. C'est l'assurance d'une utilisation la plus effiace et économe possible de l'eau. L'innovation technologique et la précision des programmateurs assurent un approvisionnement précis à toutes vos plantes pour une meilleure croissance.
Sélectionnez le groupe de produits souhaité:
Arrosage automatique
Même lorsque vous êtes en vacances, vous n'avez pas à vous soucier de votre jardin : les programmateurs de Kärcher contrôlent votre installation d'arrosage avec précision.
Kärcher Rain System®
Le Kärcher Rain System® est idéal pour l'intégration dans les haies, les arbustes, les potagers et les parterres de fleurs. L'eau est amenée exactement au bon endroit, sans en perdre une goutte, pour un arrosage aussi écologique qu'économique.
Raccords et lances
Les pistolets et lances d'arrosage Kärcher impressionnent par leur conception ergonomique et leur facilité d'utilisation. Le jet s'ajuste en fonction de chaque besoin.
Arroseurs
Arroser dans les moindre recoins : notre vaste choix d'arroseurs permet de trouver la solution la plus adéquate pour tous les profils de jardin, grands ou petits, plats ou en pente.
Raccords universels et connecteurs
Connecter, déconnecter et réparer : Kärcher a ce qu'il vous faut, et ce, pour tous les accessoires et tuyau d'arrosage courants.
Tuyaux
Les tuyaux d'arrosage Kärcher sont extrêmement souples et résistent aux torsions. Avec eux, aucun obstable à l'entretien du jardin!
Rangements de tuyau
Toujours bien rangé, toujours prêt à l'emploi : avec les rangements de tuyau Kärcher comme les dévidoirs, les chariots dévidoirs, les stations d'arrosage et les supports à tuyau, l'arrosage devient aussi facile que rapide, quel que soit l'endroit du jardin.
Sets
Du kit d'entrée de gamme pour les jardiniers débutants jusqu'aux kits additionnels pour les jardiniers avancés qui envisagent de compléter leurs systèmes d'arrosage - les kits d'arrosage Kärcher satisfont toujours à tous les besoins de votre jardin.
BRING BACK THE WOW TO YOUR OASIS.
Ton jardin comme une île de détente et de tranquillité, le lieu de retraite idéal à l'écart du quotidien bien rythmé. Avec les solutions d'arrosage de Kärcher, tu as le choix - et tu décides toi-même combien de temps tu veux passer à arroser. Qu'ils soient automatisés ou manuels, les systèmes d'arrosage Kärcher veillent à ce que tout fleurisse dans ton oasis et à ce que l'eau précieuse soit utilisée de manière optimale et écologique.
Kärcher Rain System® – la méthode d’arrosage intelligente.
Qu’il s’agisse de haies, de parterres de fleurs, d’arbustes ou de plantes aromatiques – le système d’arrosage intelligent de Kärcher se charge d’un arrosage ciblé en fonction de l’humidité en approvisionnant chaque plante de manière individuelle et selon ses besoins. Le système d’arrosage Kärcher Rain System® allie les avantages du goutte-à-goutte et de l’arrosage traditionnel. En savoir plus
Arrosage intelligent
En cas d’humidité insuffisante de la terre, l’arrosage démarre automatiquement à la prochaine heure réglée.
Arrosage sur mesure
Les embouts de raccordement permettent de combiner les flexibles et les flexibles goutte-à-goutte du Kärcher Rain System® à l'envi.
Arrosage goutte-à-goutte efficace
Un arrosage fiable le long des plantes avec le flexible goutte-à-goutte Kärcher. Adapté à des plantations jusqu'à 50 mètres de long.
Arrosage ciblé
Manchon goutte-à-goutte avec réglage du débit pour un arrosage ciblé à proximité directe des plantes.
Arrosage de surface
Manchons de pulvérisation avec trois formes de pulvérisation (360°, 180°, 90°) et débit réglable.
Raccords et lances.
Kärcher transforme l’arrosage du jardin en un plaisir pétillant. Découvrez notre pistolet d’arrosage métallique multifonctions. D’une qualité excellente et d’un design sophistiqué, ce pistolet propose 4 types de jet d’arrosage réglables. La technologie novatrice à membranes évite efficacement la formation de gouttes lors du changement de type d’arrosage ou de la coupure.
Un autre avantage: La poignée réglable individuellement est dotée de composants souples et confortables pour une prise en main optimale et ergonomique. Les éléments métalliques robustes du pistolet viennent souligner l’excellente qualité Kärcher et prolongent la durée de vie du produit. En savoir plus
Poignée tournante
La poignée tournante peut être adaptée de manière optimale aux préférences personnelles de l’utilisateur.
Sans gouttes
La technologie à double membrane assure une protection anti-gouttes fiable lors du changement de type d’arrosage et après la coupure.
L’environnementalisme appliqué.
La technologie intelligente et efficace de marque Kärcher ainsi que les produits parfaitement adaptés les uns aux autres assurent un traitement responsable des ressources naturelles.
Économiser en électricité
D’une grande longévité et de haute qualité, les pompes confortables de Kärcher sont l’idéal pour l’utilisation de sources d’eau alternatives. Au besoin, ces pompes s’allument et s’arrêtent automatiquement. Dans ce contexte, les pompes multi-étagées proposent une performance et une efficacité augmentées ainsi qu’un fonctionnement mieux équilibré. Pour un débit de refoulement identique, leur consommation d’énergie est réduite de 30% par rapport à celle des pompes à jet traditionnelles.
Économiser en eau
Le WT 5 bénéficie d'une programmation précise pour chaque jour de la semaine et démarre l'arrosage à la minute près. Il peut par conséquent être également utilisé dans les régions soumises à des restrictions d'arrosage. L'afficheur amovible et le menu intuitif facilitent la prise en main.
Un choix responsable des matériaux
Kärcher choisit ses matériaux soigneusement en veillant à une bonne durabilité écologique et en évitant les substances nocives à l’environnement et à la santé, dont les phtalates et les métaux lourds. En outre, les tuyaux Kärcher de haute qualité et performance se caractérisent par leur robustesse, leur flexibilité et leur résistance au flambage.
Arroser de façon ciblée
Le Kärcher Rain System® suit le besoin de vos plantes et s’intègre sans difficulté dans les haies, les arbustes, les potagers et les parterres de fleurs. Sans gaspillage, l’eau arrive exactement là où elle est nécessaire – un atout pour l’environnement et pour votre budget. Même pour une longueur de 50 m, la répartition de pression homogène assure une distribution homogène de l’eau. Au besoin, le débit d’eau peut aussi être réglé ponctuellement.
Alimentation à partir de sources d’eau alternatives
Contrôle du débit d’eau
Transport de la quantité d’eau nécessaire
Diffusion sans gaspillage d’eau
Vidéos
Vous voulez en apprendre davantage sur les systèmes d'arrosage Kärcher? Cliquez sur l'image d'aperçu pour voir les appareils en action.
Kärcher Rain System®
Systèmes de pompe et d'arrosage
Dévidoir HT 4.520
Raccord rapide universel
KNOW-HOW: CONSEILS PRATIQUES POUR L’ARROSAGE DU JARDIN
Un été chaud et des jours sans pluie en vue signifient beaucoup de travail pour les propriétaires d’un jardin: les fleurs, les plantes potagères et le gazon doivent être arrosés régulièrement. À quoi faire attention et comment réaliser un arrosage efficace - nous y répondons dans nos conseils pratiques dans la rubrique Know-how Kärcher.En savoir plus
