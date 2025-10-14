RACCORDS UNIVERSELS ET CONNECTEURS
Raccord et connecteurs - adaptés pour tous les besoins. Les raccords rapides Kärcher s’adaptent à tous les tuyaux d'arrosage, quel que soit leur diamètres - 13 mm (1/2"), 15 mm (5/8") ou 19 mm (3/4"). Ces raccords universels sont ultra hermétiques et offrent une résistance exceptionnelle.
Produits
Des raccords et connecteurs flexibles pour tous les besoins
S'il y a quelque chose qui s'oppose à l'arrosage ce sont les prises robinet et les connecteurs non-conformes. C'est pourquoi Kärcher propose une gamme complète d'accessoires pour connecter, déconnecter et réparer votre système d'arrosage. Les raccords universels brevetés sont compatibles avec les 3 diamètres de tuyau les plus courants et tous les systèmes «clic» disponibles.
Raccords de flexibles universels
Aquastop
Pour une déconnexion sûre sans éclaboussures.
Un raccord. Trois diamètres.
Quel que soit le diamètre du tuyau – 1/2", 5/8" ou 3/4" –, les raccords extra-étanches de Kärcher s'adaptent toujours – c'est garanti.
Le connecteur 3 voies
Avec préfiltre intégré
Pour une durée de vie extra longue.
Trois sorties d'eau réglables indépendamment
Utilisation séparée de trois sorties d'eau sur un seul robinet.
La gamme de laiton de haute qualité
La gamme de laiton de Kärcher convient parfaitement à une utilisation semi-professionnelle dans votre jardin. La finition de qualité et les matériaux robustes garantissent un confort particulier et une longue durée de vie, même en cas d'utilisation intensive.
