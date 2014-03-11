Brillance sans gouttes

L'aspirateur nettoyeur de vitres sans fil Kärcher vous fait gagner du temps et réduit l'effort. La fonction d'aspiration de l'aspirateur nettoyeur de vitres garantit un nettoyage très efficace et des vitres étincelantes – sans traces ni résidus. Maniable et ergonomique, l'aspirateur nettoyeur de vitres sans fil Kärcher permet en outre un nettoyage des vitres particulièrement hygiénique grâce à l'absence de contact direct avec l'eau sale. Le nettoyeur de vitres est adapté à toutes les surfaces lisses telles que les miroirs, les plaques de cuisson, les portes, le carrelage et les tables.