NETTOYEURS DE VITRES SANS FIL
Sans traces. Rapide. Multifonction. Le nettoyeur de vitres sans fil garantit une propreté sans traces, et ce, sans gouttes d'eau sale. Qui plus est, le nettoyeur de vitres ne permet pas seulement un nettoyage rapide et efficace des vitres, mais également de toutes les surfaces lisses telles que les miroirs, les plaques de cuisson, les portes, le carrelage et les tables.
Produits
Puissants nettoyeurs de surface
Brillance sans gouttes
L'aspirateur nettoyeur de vitres sans fil Kärcher vous fait gagner du temps et réduit l'effort. La fonction d'aspiration de l'aspirateur nettoyeur de vitres garantit un nettoyage très efficace et des vitres étincelantes – sans traces ni résidus. Maniable et ergonomique, l'aspirateur nettoyeur de vitres sans fil Kärcher permet en outre un nettoyage des vitres particulièrement hygiénique grâce à l'absence de contact direct avec l'eau sale. Le nettoyeur de vitres est adapté à toutes les surfaces lisses telles que les miroirs, les plaques de cuisson, les portes, le carrelage et les tables.
Back to black.
WV 5 Plus N Black Edition
Désormais avec le design spécial Black Edition : l'aspirateur nettoyeur de vitres sans fil Kärcher WV 5 transforme le nettoyage des surfaces lisses en un jeu d'enfant. Agréablement silencieux, l'appareil offre une prise en main confortable grâce à sa poignée souple tandis que ses écarteurs ajustables garantissent un nettoyage aisé jusqu'au bord de la fenêtre. Ses batteries interchangeables fournissent suffisamment de puissance pour toutes les tâches et vous permettent de travailler sans interruption. Un suceur d'aspiration fin pour les fenêtres à croisillons est également inclus.
Le nettoyeur de vitres sans fil Kärcher pour toutes les surfaces lisses.
Nettoyer les vitres
Le nettoyage des vitres n'aura jamais été aussi facile. Utilisez notre aspirateur nettoyeur de vitres sans fil pour des résultats sans traces en quelques secondes.
Nettoyer la cabine de douche
Aspirez rapidement et sans effort les cabines de douche ainsi que les parois de douche et de salle de bains carrelées.
Aspirer des liquides
Grâce aux aspirateurs nettoyeurs de vitres Kärcher, vous pouvez facilement éliminer de petites quantités de liquide renversé sur une surface.
Aspirer l'eau de condensation
Les aspirateurs nettoyeurs de vitres sans fil de Kärcher vous permettent d'aspirer rapidement l'humidité excédentaire sur les vitres.
Prénettoyage facile.
Tout est dans la préparation: pour un résultat de nettoyage optimal, il convient de prénettoyer et d'humidifier la vitre ou la surface en question. Ce n'est qu'ensuite que l'aspirateur nettoyeur de vitres WV entre en scène pour aspirer l'eau sale. Pour un prénettoyage optimal, nous proposons 2 options: le pulvérisateur Standard et le pulvérisateur Extra.
Pulvérisateur Standard
Avec bonnette en microfibres. Facilite la répartition sur toutes les surfaces lisses.
Pulvérisateur Extra
Avec bonnette en microfibres et raclette ajustable pour une humidification variable – également idéal pour les fenêtres à croisillons.
Une propreté sans traces avec le pulvérisateur et l'aspirateur nettoyeur de vitres sans fil.
1. Pulvériser
Commencez par pulvériser le détergent sur la vitre.
2. Nettoyer
Répartissez ensuite le produit sur la vitre.
3. Aspirer
Pour finir, aspirez l'eau sale. Et voilà !
L'efficacité à la carte: avec les aspirateurs nettoyeurs de vitres sans fil de Kärcher.
Le WV 6 – pour des performances maximales. Aspirateur nettoyeur de vitres avec autonomie prolongée de la batterie et raclette améliorée.
WV 7 – Signature Line. Aspirateur nettoyeur de vitres sans fil WV 7 Signature Line doté d'une raclette d'aspiration innovante pour une utilisation flexible.
KNOW-HOW: CONSEILS POUR UNE TRANSPARENCE PARFAITE.
Fastidieux et fatiguant, le nettoyage des vitres fait partie des tâches ménagères les moins appréciées et ne fournit souvent pas de résultats satisfaisants: des traces indésirables apparaissent sur les vitres après le nettoyage. Notre nettoyeur de vitre sans fil Kärcher, Window Vac (WV), a été le premier lave-vitres au monde. Grâce à nos conseils, les fenêtres seront rapidement propres et sans traces.En savoir plus
Accessoires et détergents
Un nettoyage efficace dépend du matériel utilisé. Avec la bonne combinaison d'appareils, d'accessoires et de détergents, même la saleté la plus tenace n'a plus aucune chance.
