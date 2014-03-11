Kärcher récompensé par un titre GUINNESS WORLD RECORDS (TM)

Dans le monde entier, les nettoyeurs haute pression sont indissociables de la marque Kärcher. C’est pourquoi Kärcher a reçu le titre GUINNESS WORLD RECORDS (TM) de la marque de nettoyeurs haute pression la plus vendue actuellement.

Kärcher a bâti sa position de leader au fil des décennies grâce à des nettoyeurs haute pression et des accessoires innovants et de haute qualité.

Ces produits jouissent d'une immense popularité à travers le globe et se sont, au sens propre du terme, fait un nom : ainsi, le terme générique « le karcher » est utilisé en français comme synonyme de nettoyeur haute pression. De même, en allemand, le verbe « kärchern » est passé dans le langage courant pour désigner le nettoyage à haute pression et figure même dans le dictionnaire Duden. Bien que Kärcher propose aujourd'hui plus de 3000 produits, le nettoyeur haute pression demeure l'appareil emblématique et la figure de proue de la marque.