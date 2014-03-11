Nettoyeurs haute pression
Votre voiture flambant neuve, votre entrée aux dalles encore intactes, vous vous en souvenez? Quand votre salon de jardin a vu pour la première fois la lumière du soleil et que les murets étaient encore vierges de mousse? WOW! Quand vous y repensez! Mais vous savez quoi? La poussière, la saleté, les plantes sauvages ne sont rien face à vous et votre nettoyeur haute pression Kärcher. La brillance est partie? À vous de la raviver! Avec Kärcher, plus rien ne vous arrête. Une puissance extrême pour éliminer avec bonheur toutes les saletés de votre extérieur. Le nettoyage, une sale corvée? Non, un pur plaisir. Bring back the WOW!
Produits
GUINNESS WORLD RECORDS.
Kärcher récompensé par un titre GUINNESS WORLD RECORDS (TM)
Dans le monde entier, les nettoyeurs haute pression sont indissociables de la marque Kärcher. C’est pourquoi Kärcher a reçu le titre GUINNESS WORLD RECORDS (TM) de la marque de nettoyeurs haute pression la plus vendue actuellement.
Kärcher a bâti sa position de leader au fil des décennies grâce à des nettoyeurs haute pression et des accessoires innovants et de haute qualité.
Ces produits jouissent d'une immense popularité à travers le globe et se sont, au sens propre du terme, fait un nom : ainsi, le terme générique « le karcher » est utilisé en français comme synonyme de nettoyeur haute pression. De même, en allemand, le verbe « kärchern » est passé dans le langage courant pour désigner le nettoyage à haute pression et figure même dans le dictionnaire Duden. Bien que Kärcher propose aujourd'hui plus de 3000 produits, le nettoyeur haute pression demeure l'appareil emblématique et la figure de proue de la marque.
BOOST YOUR KÄRCHER.
Nouveaux accessoires super efficaces pour nettoyeurs haute pression
Peut-être notre effet WOW le plus spectaculaire de tous les temps : l'eco!Booster ultra efficace de Kärcher. Avec 50 % de puissance de nettoyage en plus, il rend leur effet WOW aux surfaces délicates encore plus rapidement et avec encore moins d'effort qu'une buse à jet plat standard Kärcher. Particulièrement remarquable : l'efficacité hydraulique et énergétique est, elle aussi, supérieure de 50 %. Voilà qui permet d'économiser de précieuses ressources. Pour les salissures très tenaces, l'embout peut être retiré afin de cibler des endroits spécifiques.
La buse adaptée à ton appareil
L'eco!Booster est disponible en trois variantes et est ainsi compatible avec les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 4 à K 7.
Extension de garantie nettoyeurs haute pression.
Gratuite pour les nettoyeurs haute pression Home & Garden
Enregistrez-vous maintenant dans les 4 semaines suivant votre achat et prolongez la garantie pour votre nettoyeur haute pression à 5 ans.
Quel produit choisir?
Cinq modèles puissants. Les gammes de produits.
Nos nettoyeurs haute pression sont certes des pros du nettoyage et de l'entretien, mais leurs atouts ne s'arrêtent pas là. Ils peuvent par exemple être particulièrement compacts ou encore légers, pratiques, mobiles et sans fil. Chaque gamme de produits a ses points forts et répond parfaitement à des exigences spécifiques.
Smart Control
Ces nettoyeurs haute pression de pointe sont à la hauteur de toutes les tâches. Grâce à l'intégration de l'application Home & Garden, du Bluetooth et d'équipements astucieux tels que le pistolet Smart Control, la lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1 et du flexible haute pression PremiumFlex.
Power Control
Une grande puissance, la prise en charge de l'application Home & Garden et des outils performants comme le pistolet Power Control avec afficheur, la lance d'arrosage Vario Power ou le flexible haute pression PremiumFlex : tels sont les atouts de ces appareils pour faire du nettoyage en douceur et en profondeur un jeu d'enfant.
Standard
Tout ce qu'il faut pour un bon nettoyage : une utilisation simple, suffisamment de puissance pour des tâches de nettoyage variées, le tout associé à des possibilités de rangement astucieuses pour les accessoires inclus.
Compact
Le K 3 Compact est la meilleure preuve que la puissance n’est pas toujours proportionnelle à la taille. Il fait exactement ce qu’on attend de lui: il nettoie incroyablement bien.
Battery
Pour tous les endroits sans prise électrique à proximité. Sans fil pour plus de confort, mobiles et polyvalents, ces appareils ne manquent pas de puissance quand il en faut.
SMART CONTROL.
Les premiers nettoyeurs haute pression connectés
Bienvenue dans la cour des grands ! Les appareils Kärcher Smart Control sont les premiers nettoyeurs haute pression connectés. Quel que soit l'objet à nettoyer, l'assistant d'application intelligent vous indique le bon réglage et le transmet directement au Kärcher depuis votre smartphone. Toujours la bonne pression, toujours les bons accessoires – pour un résultat de nettoyage optimal.
Assistant d'application
L'assistant d'application intégré dans l'appli fournit des conseils et des astuces pratiques pour une multitude de situations de nettoyage et d'objets à nettoyer, par exemple le niveau de pression optimal pour l'objet à nettoyer, et transmet le bon réglage à l'appareil.
Mode boost
Pour plus de puissance, les appareils Smart Control disposent d'un mode boost. Afin de venir à bout des saletés les plus tenaces, ce dernier permet de libérer encore plus de pression pendant trente secondes. Le mode boost peut être activé via le pistolet ou l'application.
Tout en un
Avec ses équipements astucieux tels que le pistolet Smart Control, la lance d'arrosage Multi Jet 3 en 1 et le système de détergent Plug ’n’ Clean, vous pouvez aborder sereinement tous les défis de nettoyage.
Power Control.
Le nettoyage à haute pression 2.0
La bonne technologie est primordiale pour le nettoyage. Et les appareils de la gamme Power Control en sont bourrés. Avec une puissance optimale, des conseils astucieux et des accessoires performants. Comme par exemple le pistolet Power Control qui permet de consulter la pression réglée directement sur l'afficheur et de passer du mode haute pression au mode détergent d'une seule rotation de la lance d'arrosage. Ou l'application Home & Garden qui vous montre quelle technique utiliser pour obtenir un nettoyage encore plus doux et efficace avec votre nettoyeur haute pression.
Standard.
La nouvelle norme
Les nettoyeurs haute pression de notre gamme Standard sont aussi fonctionnels et réduits à l'essentiel que leur design sobre le suggère. Néanmoins, les appareils de la gamme couvrent tous les besoins : léger et compact pour les novices en matière de nettoyage à haute pression ou puissant, avec un moteur refroidi à l'eau pour les tâches de nettoyage exigeantes. À chacun son effet WOW.
COMPACT.
Compact. Puissant. Simple d'utilisation.
Les nettoyeurs haute pression de la sérié Compact prouvent qu’il ne faut pas être grand pour être performant. Ils font simplement ce qu’ils doivent faire: nettoyer incroyablement bien. Au design intelligent et compact, ils se transportent facilement sur tous les lieux d'utilisation et se rangent de façon très peu encombrante – que ce soit dans le coffre de la voiture ou sur une étagère de la cave. Leur utilisation est un jeu d’enfant. En bref: ces nettoyeurs haute pression sont parfaits pour tous ceux qui veulent nettoyer à haute pression en toute simplicité.
Battery.
Loin des prises de courant. Au plus près de la saleté.
Un résultat éclatant, même sans alimentation secteur : grâce au nettoyeur haute pression sans fil, pour une multitude d'applications telles que le nettoyage des voitures compactes, des motos, des vélos ou des bateaux et autres tâches de nettoyage mineures à l'extérieur de la maison. Grâce à une autonomie maximale de la batterie de quatorze minutes, vous travaillez sans être tributaire d'une alimentation secteur. L'afficheur analogique du pistolet haute pression indique en permanence le mode sélectionné pendant le nettoyage.
Durabilité du nettoyeur haute pression Kärcher.
L'engagement de Kärcher en faveur de la durabilité
La notion de durabilité est profondément ancrée dans l'entreprise familiale Kärcher, pour laquelle nettoyer signifie préserver la valeur. Pour l'entreprise, l'objectif n'est pas uniquement d'obtenir un résultat de nettoyage exceptionnel, mais aussi d'assurer la durabilité des produits, d'augmenter leur indice de réparabilité et de veiller à des processus de production et des emballages durables. Kärcher s'efforce donc jour après jour de devenir encore plus durable.
Les nettoyeurs haute pression Kärcher permettent non seulement d'économiser de l'eau lors de leur utilisation (par rapport à un tuyau d'arrosage), mais ils sont également robustes, durables et particulièrement respectueux des ressources grâce à leur design intelligent et à l'utilisation de matériaux recyclés. Avec Kärcher, optez pour des nettoyeurs haute pression de haute qualité, à haut indice de réparabilité, et fiables pendant de nombreuses années.
Économies d'eau
Avec un nettoyeur haute pression Kärcher, il est évident que vos objets préférés retrouveront plus facilement et plus rapidement leur beauté d'antan qu'avec un tuyau d'arrosage. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il vous permettra également d'économiser jusqu'à 80 % de votre précieuse eau potable. Ce nettoyage est encore plus respectueux de l'environnement grâce au tuyau d'aspiration disponible en option, qui permet même de prélever l'eau du tonneau de pluie ou d'autres sources d'eau alternatives.
* Le nettoyeur haute pression consomme 80 % d'eau en moins pour les tâches de nettoyage, en partant du principe que son débit s'élève à 40 % de celui d'un tuyau d'eau et qu'il lui faut deux fois moins de temps pour nettoyer. Les valeurs peuvent varier en fonction de l'utilisation, de la gamme d'appareils et du débit d'eau du tuyau.
Durabilité
Certains nettoyeurs haute pression des gammes Kärcher K 4, K 5 et K 7 sont équipés de moteurs asynchrones refroidis à l'eau. Ceux-ci assurent une puissance élevée et une durée de vie particulièrement longue. Leur secret ? Avant d'être utilisée pour le nettoyage, l'eau refroidit le moteur et garantit ainsi une efficacité maximale. Par ailleurs, étant convaincus de la qualité de nos nettoyeurs haute pression, nous vous offrons la possibilité de prolonger votre garantie jusqu'à 5 ans, simplement en enregistrant votre appareil et ses accessoires.*
* Dans les pays de vente participants.
Matériaux recyclés
Les nouveaux nettoyeurs haute pression Power Control Flex et Smart Control Flex nettoient non seulement avec la puissance et la qualité Kärcher habituelles, mais sont également fabriqués à partir de 20 % de matériaux plastiques recyclés*. Et ce n'est pas tout : non seulement les appareils, mais aussi certains composants de nos lances haute pression** sont composés de matière plastique recyclée. La matière recyclée utilisée est récupérée à partir du tissu d'airbags recyclés et de matières résiduelles provenant de leur fabrication.
* Uniquement l'appareil, toutes les pièces en plastique sans accessoires.
** Tubes (sans buse ni raccord de connexion etc.) produits en Allemagne, disponibilité soumise aux variations d'approvisionnement habituelles du marché.
Votre Kärcher idéal.
Maintenant, vous décidez ce qui vous convient le mieux! Composez votre nettoyeur haute pression Kärcher personnel et maîtrisez chaque défi. Configurez encore aujourd'hui votre Kärcher pour un nettoyage à haute pression réussi!
Le nettoyage mobile.
Où vous voulez, quand vous voulez.
Vous reprendrez bien un peu de mobilité ? Les nettoyeurs basse et moyenne pression pratiques de Kärcher vous permettent d'éliminer la saleté directement sur place au lieu de la ramener à la maison. En totale autonomie, sans être tributaire des réseaux d'eau et d'électricité grâce à la batterie et au réservoir à eau ou au tuyau d'aspiration.
Mobile Outdoor Cleaner
Randonnée, balade à vélo ou promenade du chien : les activités en plein air sont toujours un plaisir. Un plaisir parfois très salissant. Avec le Mobile Outdoor Cleaner, vous n'aurez plus à redouter la saleté pendant vos sorties – et la nature restera là où est sa place.
Pistolet de nettoyage sans fil
Nos nettoyeurs moyenne pression portables ont seulement besoin d'un raccordement d'eau et d'une batterie pour déployer leur puissance de nettoyage partout où vous en avez besoin.
L'application Home & Garden.
Que serait la force sans l'intelligence ? Pas grand-chose ! C'est pourquoi vous trouverez dans notre application Home & Garden un condensé de l'expertise Kärcher : des conseils de nettoyage et d'utilisation, un accès aux notices d'utilisation et un aperçu rapide de tous les accessoires compatibles avec votre nettoyeur haute pression. Les appareils de la gamme Smart Control peuvent même se connecter à votre smartphone en toute simplicité via Bluetooth pour régler automatiquement la pression en fonction de l'utilisation.En savoir plus
Home of WOW.
Les atouts des nettoyeurs haute pression Kärcher
Depuis plus de soixante-dix ans, Kärcher s'emploie à perfectionner le nettoyage à haute pression et à offrir à ses clients une expérience de nettoyage optimisée grâce à des innovations constantes. Les raisons d'opter pour un nettoyeur haute pression Kärcher sont multiples : venez découvrir le Home of WOW.
Une technologie qui vous permet d'avancer
Des performances supérieures pour jusqu'à 50 % d'économies de temps, d'eau et d'énergie
Une qualité visible et tangible
Qualité de marque fiable, bon fonctionnement et puissance testés à 100%
Une confiance basée sur l'expérience
Pionnier et leader du marché du domaine du nettoyage
Une durabilité qui aide l'homme et l'environnement
Encouragement de l'économie circulaire et diminution des substances nocives tout au long de la chaîne de valeur
Des produits aussi variés que votre vie
Le nettoyeur haute pression adapté à chaque besoin, des accessoires adaptés à toutes les applicationsEN SAVOIR PLUS
Catégories de performances du nettoyage à haute pression.
Les performances d’un nettoyeur haute pression découlent de la combinaison de la pression d’eau et du volume d’eau. Plus ces deux facteurs sont élevés, plus il est facile de venir à bout des salissures les plus tenaces et de nettoyer rapidement de grandes surfaces. Sur la base des différents besoins en nettoyage, Kärcher associe ses laveurs haute pression à des catégories de performances données. Plus la surface à nettoyer est importante ou plus les impuretés sont tenaces, plus il est recommandé d'utiliser un modèle haut de gamme. Outre de meilleures performances, les modèles haut de gamme permettront de bénéficier de fonctions supplémentaires pratiques. Par exemple, une longueur de flexible plus importante permet de couvrir un périmètre de travail nettement plus grand. De même, des qualités de flexibles supérieures offriront une plus grande résistance à la torsion et davantage de flexibilité. En particulier en cas de nettoyage plus fréquent, le temps de mise en œuvre est réduit tandis que le confort de travail est démultiplié.
K 7
K 5
K 4
K 3
K 2
* Débit (l/h) nettoyeurs haute pression Smart Control: max. 485; débit (l/h) nettoyeurs haute pression Control et Compact: max. 510
DOMAINES D'UTILISATION DES NETTOYEURS HAUTE PRESSION.
Les nettoyeurs haute pression permettent d'effectuer bien des tâches autour de la maison et sont très simples à utiliser. Avec les accessoires adéquats, les appareils deviennent polyvalents: que ce soit pour un nettoyage au jet crayon, un nettoyage des canalisations, des terrasses ou des gouttières, les possibilités de mise en œuvre sont presque illimitées. De plus, l'impact de la pression est toujours plus fort à proximité immédiate de la buse. C'est pourquoi il est préférable de nettoyer les saletés tenaces à faible distance. En cas de saletés légères et de surfaces sensibles, il convient de s'écarter en conséquence. Nos exemples tirés de la pratique montrent comment obtenir les meilleurs résultats à l'aide de votre laveur haute pression.
D'après les retours d'expérience, ces appareils peuvent être utilisés dans les cas suivants:
- Vélos
- Appareils et outils de jardinage
- Mobilier de jardin et de terrasse/balcon
- Clôtures et sentiers de jardin ou dalles
- Motos et scooters
- Escaliers extérieurs et allées de jardin plus larges
- Voitures et camionnettes
- Murs de jardin et murs de pierre
- Camping-cars et véhicules tout terrain
- Piscines et grandes terrasses
SAVOIR-FAIRE : CONSEILS POUR LE NETTOYAGE À L'EXTÉRIEUR.
Une sélection d'exemples pratiques vous montre comment obtenir un résultat optimal avec votre nettoyeur haute pression. Des conseils détaillés et des informations relatives au nettoyage et à l'entretien des extérieurs vous attendent dans notre rubrique Savoir-faire.Know-How pour la maison & le jardin
Dalles de pierre recouvertes de mousse
Étant donné que la mousse ne se dépose pas seulement en couche épaisse à la surface des dalles, mais aussi dans les pores des platelages en pierre, la rotabuse s'utilise pour le démoussage. Elle génère un jet rotatif: la force de nettoyage d'un jet crayon concentré est combinée au rendement surfacique d'un jet plat. Pour ce faire, tenir le jet haute pression quasiment à la verticale par rapport à la surface des dalles et le tirer lentement à intervalle de 20 à 30 cm environ d'un bord de la dalle recouverte de mousse vers l'autre bord.
Véhicules
Les accessoires spéciaux et détergents de Kärcher sont garants d'un entretien de véhicules approfondi et en douceur. Pour que votre véhicule brille comme neuf en quelques étapes et reste longtemps entretenu, éliminez d'abord le gros des saletés avec le jet haute pression, vaporisez ensuite le nettoyant anti-insectes de Kärcher sur la calandre, les pare-chocs et le pare-brise. Vaporisez du nettoyant de jantes de Kärcher sur les jantes. Enduisez ensuite le véhicule de shampoing Kärcher pour voiture à l'aide de la fonction détergent ou du canon à mousse spécifique puis laissez agir un petit moment. Enfin, nettoyez votre véhicule avec la brosse Power Brush de bas en haut afin de profiter au maximum de l'effet du détergent.
Terrasses
Nos nettoyeurs de surfaces T-Racer sont la solution optimale pour un nettoyage rapide et efficace des surfaces étendues à l'extérieur, en deux fois moins de temps qu'un nettoyage à la lance d'arrosage. Ils offrent en outre la possibilité d'ajuster individuellement l'écart entre les buses et la surface à nettoyer. Ainsi, le nettoyage s'adapte aussi bien aux besoins des surfaces dures telles que la pierre et le béton qu'à ceux des surfaces délicates. Le bras rotatif avec deux buses haute pression génère un «effet hydroglisseur» qui permet au nettoyeur de surfaces de flotter au-dessus du sol. De ce fait, le T-Racer est particulièrement facile à manœuvrer lors du nettoyage. Grâce à la poignée ergonomique, même les surfaces verticales telles que les portes de garage peuvent être nettoyées de manière optimale. Autre avantage: le boîtier protège l'utilisateur et les murs des éclaboussures.
Outils de jardin
Fini de frotter avec un balai-brosse! Le nettoyeur haute pression de Kärcher permet d'éliminer en un tour de main de manière extrêmement efficace les saletés et la terre sur les jardinières et pots de fleurs, les bêches, les pelles, les râteaux, les brouettes et analogues. Les lances Vario-Power et Multi-Power-Jet conviennent en particulier dans ces cas. Pour un plaisir de jardiner décuplé!
Mobilier de jardin
Qu'elles résultent de la pollution de l'air ou qu'elles datent de l'hiver dernier, les taches peu esthétiques sur le mobilier de jardin s'éliminent facilement grâce aux bons accessoires pour nettoyeurs haute pression. En cas d'encrassement important, un nettoyage à l'aide de la brosse de lavage Kärcher associée à un détergent Kärcher peut s'avérer judicieux.
Volets roulants
Avant d'entamer le nettoyage, le volet roulant doit être complètement descendu. Régler ensuite la lance sur basse pression et appliquer du détergent. Commencer à l'extrémité inférieure de la section de volet. Laisser agir le détergent pendant quelques minutes pour que la saleté puisse bien se dissoudre. Ensuite, éliminer d'abord les saletés détachées à l'aide de la brosse de lavage puis à l'aide du jet haute pression.
ACCESSOIRES ET DÉTERGENTS.
L'ensemble fait la force ! Avec la bonne combinaison de l'appareil, des accessoires et du détergent, même les saletés les plus tenaces n'ont plus aucune chance. Les accessoires adéquats issus de notre système coordonné multiplient les possibilités de nettoyage et rendent le nettoyage encore plus efficace, plus rapide et plus confortable.
Accessoires pour nettoyeurs haute pression
Kärcher propose un très vaste éventail d'accessoires et de détergents. Ainsi, nous sommes en mesure de résoudre n'importe quel problème de nettoyage, aussi spécifique soit-il. Grâce à la simplicité du système à baïonnette, nos accessoires se raccordent sans problème à tous les nettoyeurs haute pression.
Détergents pour nettoyeurs haute pression
La nouvelle génération de détergents de Kärcher séduit par son mode d'action 3 en 1 unique en son genre. Outre leur pouvoir nettoyant parfait, ces nouveaux produits polyvalents offrent également un entretien en douceur et une protection fiable – un gain de temps considérable pour l'utilisateur à moindre effort. Par ailleurs, Kärcher mise désormais encore davantage sur la durabilité grâce à l'utilisation de matières premières renouvelables et naturelles. Le concept intelligent du flacon se montre tout aussi convaincant. Qu'il s'agisse du raccordement (Plug ’n’ Clean), du remplissage du réservoir à détergent ou de l'utilisation comme récipient pour l'aspiration à l'aide du tuyau d'aspiration de détergent : les nouveaux détergents garantissent une compatibilité universelle avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher.
Notre outil de recherche de détergents vous permet de trouver d'autres détergents pour votre nettoyeur haute pression Kärcher.
