Kärcher mit GUINNESS WORLD RECORDS (TM) Titel ausgezeichnet

Hochdruckreiniger sind weltweit unverwechselbar mit der Marke Kärcher verbunden. Deshalb hat Kärcher den Titel GUINNESS WORLD RECORDS (TM) für die aktuell meistverkaufte Hochdruckreiniger-Marke erhalten.

Seine führende Position hat sich Kärcher über die Jahrzehnte mit innovativen und qualitativ hochwertigen Hochdruckreinigern und Zubehören erarbeitet.

Die Produkte erfreuen sich auf der ganzen Welt grosser Beliebtheit und machen sich im wahrsten Sinne einen Namen: So wird der Gattungsbegriff «le karcher»

im Französischen als Synonym für Hochdruckreiniger verwendet. Auch im Deutschen gilt «kärchern» als üblicher Sprachgebrauch für das Reinigen mit Hochdruck, eingetragen im Duden. Kärcher bietet heute mehr als 3000 Produkte an, der Hochdruckreiniger ist nach wie vor das Gerät, das als charakteristisches Aushängeschild gilt.