Hochdruckreiniger
Erinnerst du dich noch an das Gefühl, das du hattest, als dein Auto neu und deine Einfahrt gerade frisch gepflastert war? Als deine Gartenmöbel das erste Mal das Licht der Sonne erblickten und deine Gartenmauern noch frei von Moos waren? So WOW war das! Aber hey, Staub, Schmutz und Wildwuchs können dir und deinem Kärcher Hochdruckreiniger nichts anhaben. Das WOW ist immer noch da. Hol’ es dir zurück! Du und dein Kärcher – mit extrem viel Power und Spass gegen den Schmutz da draussen. Mach’ aus dem schmutzigen Job ein reines Vergnügen. Bring back the WOW. Ob sanfte Pflege oder kraftvolle Reinigung – Kärcher Hochdruckreiniger bieten für jede Reinigungsaufgabe die perfekte Lösung.
Produkte
GUINNESS WORLD RECORDS.
Kärcher mit GUINNESS WORLD RECORDS (TM) Titel ausgezeichnet
Hochdruckreiniger sind weltweit unverwechselbar mit der Marke Kärcher verbunden. Deshalb hat Kärcher den Titel GUINNESS WORLD RECORDS (TM) für die aktuell meistverkaufte Hochdruckreiniger-Marke erhalten.
Seine führende Position hat sich Kärcher über die Jahrzehnte mit innovativen und qualitativ hochwertigen Hochdruckreinigern und Zubehören erarbeitet.
Die Produkte erfreuen sich auf der ganzen Welt grosser Beliebtheit und machen sich im wahrsten Sinne einen Namen: So wird der Gattungsbegriff «le karcher»
im Französischen als Synonym für Hochdruckreiniger verwendet. Auch im Deutschen gilt «kärchern» als üblicher Sprachgebrauch für das Reinigen mit Hochdruck, eingetragen im Duden. Kärcher bietet heute mehr als 3000 Produkte an, der Hochdruckreiniger ist nach wie vor das Gerät, das als charakteristisches Aushängeschild gilt.
BOOST YOUR KÄRCHER.
Neues, super effizientes Zubehör für Hochdruckreiniger
Vielleicht unser grösstes WOW aller Zeiten: Der ultraeffiziente Kärcher eco!Booster. Mit 50 Prozent höherer Reinigungsleistung bringt er empfindlichen Oberflächen noch schneller und müheloser ihr WOW zurück als als die Kärcher Standard-Flachstrahldüse. Besonders grossartig: Dabei ist auch die Wasser- und Energieeffizienz 50 Prozent höher. Das spart wertvolle Ressourcen. Für sehr hartnäckige Verschmutzungen kann der Aufsatz abgenommen werden, um einzelne Stellen punktuell zu bearbeiten.
Die passende Düse für dein Gerät
Das sinnvolle Zubehör ist in drei Varianten erhältlich und so mit den Kärcher Hochdruckreinigern der Klassen K 4 bis K 7 kompatibel.
Garantieverlängerung Hochdruckreiniger.
Kostenlos für Home & Garden Hochdruckreiniger
Jetzt innerhalb von 4 Wochen nach Kauf registrieren und die Garantie für Ihren Home & Garden Hochdruckreiniger kostenlos auf total 5 Jahre verlängern.
Welcher ist der richtige?
Fünf starke Typen. Die Produktreihen.
Reinigungs- und Pflegeprofis sind unsere Hochdruckreiniger sowieso. Aber vielleicht dürfen Sie ja noch mehr sein. Zum Beispiel besonders kompakt? Oder leicht, komfortabel, mobil und kabellos? Jede Produktreihe hat Ihre eigenen Stärken. Perfekt angepasst für individuelle Ansprüche.
Smart Control
Diese Hightech-Hochdruckreiniger werden mit jeder Aufgabe fertig. Mit Integration der Home & Garden App, Bluetooth und cleveren Ausstattungsdetails wie der Smart Control Pistole, 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr und PremiumFlex-Hochdruckschlauch.
Power Control
Viel Power, die Unterstützung der Home & Garden App und starke Tools wie die Power Control-Pistole mit Display, das Vario Power-Strahlrohr oder der PremiumFlex-Hochdruckschlauch machen mit diesen Geräten schonendes und effektives Reinigen zum Kinderspiel.
Standard
Alles, was man für gute Reinigung braucht: einfache Bedienung, genug Leistung für vielfältige Reinigungsaufgaben und dazu clevere Aufbewahrungsmöglichkeiten für das mitgelieferte Zubehör.
Compact
Der K 3 Compact ist der beste Beweis dafür, dass man nicht gross zu sein braucht, um Grosses zu leisten. Er tut einfach das, was er tun soll: unglaublich gut reinigen.
Battery
Überall dort, wo gerade keine Steckdose in der Nähe ist. Kabellos komfortabel, mobil und flexibel. Und mit ganz schön viel Power, wenn es darauf ankommt.
SMART CONTROL.
Die ersten Hochdruckreiniger mit App-Steuerung
Das ist die Königsklasse! Die Kärcher Smart Control-Geräte sind die ersten Hochdruckreiniger mit App-Steuerung. Egal was gereinigt werden soll, der smarte Anwendungsberater zeigt die richtige Einstellung an und überträgt Sie vom Smartphone direkt auf den Kärcher. Immer der richtige Druck, immer die richtigen Zubehöre – für ein optimales Reinigungsergebnis.
Anwendungsberater
Der in der App enthaltene Anwendungsberater gibt praktische Tipps und Tricks zu vielen Reinigungssituationen und Reinigungsobjekten, wie zum Beispiel die optimale Druckstufe für das zu reinigende Objekt, und überträgt die richtige Einstellung auf das Gerät.
Boost Mode
Für extra Power haben die Smart Control-Geräte einen Boost Mode. Damit auch hartnäckigerer Schmutz kein Problem mehr ist, wird damit für 30 Sekunden noch mehr Druck freigeschaltet. Der Boost Mode kann über die Pistole oder die App aktiviert werden.
Alles drin
Mit cleveren Ausstattungsdetails wie der Smart Control-Pistole, dem 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr und dem Plug ’n’ Clean-Reinigungsmittelsystem begegnen Sie gelassen jeder Reinigungsherausforderung.
Power Control.
So geht moderne Hochdruckreinigung
Beim Reinigen kommt es auf die richtige Technik an. Bei den Geräten der Power Control-Reihe gibts davon gleich eine ganze Menge. Mit satter Power, smarten Tipps und starkem Zubehör. Wie zum Beispiel der Power Control-Pistole, bei der Sie den eingestellten Druck direkt auf dem Display ablesen und mit einem Dreh am Strahlrohr vom Hochdruck- in den Reinigungsmittelmodus wechseln können. Oder der Home & Garden App, die anzeigt, mit welcher Technik der Hochdruckreiniger noch schonender und effektiver eingesetzt werden kann.
Standard.
Der neue Standard
Die Hochdruckreiniger unserer Standard-Reihe sind so funktional und aufs Wesentliche konzentriert, wie es ihr cleanes Design vermuten lässt. Dabei umfasst die Reihe Geräte für jeden Bedarf: ob leicht und kompakt für den Hochdruckreiniger-Einsteiger oder kräftig, mit wassergekühltem Motor für anspruchsvolle Reinigungsaufgaben. Jedem sein WOW.
COMPACT.
Kompakt. Stark. Unkompliziert.
Die Hochdruckreiniger der Compact-Reihe sind der beste Beweis dafür, dass man nicht gross zu sein braucht, um Grosses zu leisten. Sie tun einfach das, was sie tun sollen: unglaublich gut reinigen. Dazu sind sie so clever und kompakt konstruiert, dass sie problemlos an jeden Einsatzort mitgenommen und dabei super platzsparend verstaut werden können – ob im Kofferraum oder nach getaner Arbeit im Kellerregal. Kinderleicht zu bedienen sind sie obendrein. Kurz gesagt: die perfekte Hochdruckreiniger für alle, die einfach hochdruckreinigen wollen.
Battery.
Weit weg von der Steckdose. Nah dran am Schmutz.
Glänzt auch ohne Stromanschluss: der Akku-Hochdruckreiniger für vielseitige Anwendungsgebiete wie kleinere Autos, Motorräder, Fahrräder, Boote und weitere kleinere Reinigungsaufgaben rund ums Haus. Dank einer Akkulaufzeit von maximal 14 Minuten reinigst du völlig unabhängig von einem Stromanschluss. Auf dem analogen Display der Hochdruckpistole wird der gewählte Modus während der Reinigung dauerhaft angezeigt.
Nachhaltigkeit der Kärcher Hochdruckreiniger.
Kärchers Engagement für Nachhaltigkeit
Der Nachhaltigkeitsgedanke ist im Familienunternehmen Kärcher fest verankert, denn Reinigen bedeutet Werterhalt. Dies hat zur Folge, dass für uns nicht nur ein herausragendes Reinigungsergebnis zählt, sondern unter anderem auch die Langlebigkeit unserer Produkte, die Möglichkeit zur Reparatur sowie eine nachhaltige Produktion und Verpackung. Dabei arbeitet Kärcher kontinuierlich daran, noch nachhaltiger zu werden.
Die Kärcher Hochdruckreiniger sparen bei der Anwendung, im Vergleich zu einem Gartenschlauch, nicht nur Wasser, sondern sind auch robust, langlebig und dank des cleveren Designs und der Verwendung von Recyclingmaterialien besonders ressourcenschonend. Mit Kärcher setzt du auf qualitativ hochwertige Hochdruckreiniger, die sich reparieren lassen und auf die du dich jahrelang verlassen kannst.
Wassereinsparung
Dass Lieblingsstücke mit einem Kärcher Hochdruckreiniger deutlich müheloser und schneller wieder richtig WOW werden als mit einem Gartenschlauch, ist klar. Was viele nicht wissen: Damit spart man auch bis zu 80 Prozent* wertvolles Trinkwasser. Noch ressourcenschonender wird die Reinigung mit dem optional erhältlichem Ansaugschlauch, mit dem das Wasser sogar aus der Regentonne oder anderen alternativen Wasserquellen entnommen werden kann.
* Der Hochdruckreiniger verbraucht 80 Prozent weniger Wasser für die Reinigungsaufgabe unter der Annahme, dass die Durchflussmenge des Hochdruckreinigers 40 Prozent eines Gartenschlauchs beträgt und die Hälfte der Zeit benötigt wird. Die Werte können je nach Anwendung, Geräteklasse und Wasserdurchfluss des Schlauchs variieren.
Langlebigkeit
Ausgewählte Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 4, K 5 und K 7 sind mit wassergekühlten Asynchronmotoren ausgestattet, die für starke Leistung und eine besonders lange Lebensdauer sorgen. Das Geheimnis? Bevor das Wasser zur Reinigung eingesetzt wird, kühlt es den Motor und garantiert so höchste Effizienz. Und da wir grundsätzlich von der Qualität unserer Hochdruckreiniger überzeugt sind, bieten wir dir die Möglichkeit, die Garantie auf 5 Jahre zu verlängern – einfach durch Registrierung deiner Geräte und Zubehörteile.*
* In teilnehmenden Vertriebsländern.
Recyclingmaterial
Die neuen Power Control Flex- und Smart Control Flex-Hochdruckreiniger reinigen nicht nur kraftvoll und mit gewohnter Kärcher Qualität, sondern bestehen dazu auch aus 20 Prozent recycelten Kunststoffmaterialien*. Doch nicht nur die Geräte, sondern auch ausgewählte Komponenten unserer Hochdruckreiniger-Strahlrohre** bestehen aus recyceltem Kunststoff. Das verwendete Rezyklat wird dafür aus Geweben rückgeführter Airbags und Restmaterialien aus deren Fertigung gewonnen.
* Nur das Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör.
** Rohre (ohne Düse und Anschlussstück etc.) aus der Produktion in Deutschland, Verfügbarkeit unterliegt marktüblichen Versorgungsschwankungen.
Dein perfekter Kärcher.
Jetzt bestimmen Sie, was am besten zu Ihnen passt! Stellen Sie sich ganz einfach Ihren persönlichen Kärcher Hochdruckreiniger zusammen und meistern Sie so jede Herausforderung. Konfigurieren Sie noch heute Ihren Kärcher für die erfolgreiche Hochdruckreinigung zuhause!
Mobile Reinigung.
Überall. Jederzeit.
Darfs noch etwas mobiler sein? Mit den praktischen Nieder- und Mitteldruckreinigern von Kärcher beseitigst du den Dreck gleich vor Ort, anstatt ihn mit nach Hause zu nehmen. Mit Akku und Wassertank oder Ansaugschlauch komplett unabhängig von Wasser- und Stromanschluss.
Mobile Outdoor Cleaner
Ob beim Wandern, auf dem Fahrrad oder mit dem Hund: Draussen unterwegs zu sein, macht einfach Spass. Und manchmal auch ordentlich Dreck. Mit dem Mobile Outdoor Cleaner kann Sie auch unterwegs kein Schmutz mehr überraschen – und die Natur bleibt dort, wo sie hingehört.
Handheld Cleaner
Unsere handgehaltenen Mitteldruckreiniger brauchen nur einen Wasseranschluss und einen Akku, um überall dort ihre Reinigungskraft zu entfalten, wo Sie sie brauchen.
Die Home & Garden App.
Was ist Kraft ohne Köpfchen? Eben! Darum finden Sie in unserer Home & Garden App geballtes Kärcher Expertenwissen: Reinigungs- und Anwendungstipps, Zugriff auf Bedienungsanleitungen und schnellen Überblick über alle Zubehöre, die zu deinem Hochdruckreiniger passen. Geräte der Smart Control-Reihe können sogar ganz einfach über Bluetooth mit dem Smartphone verbunden werden um den Druck für die jeweilige Anwendung automatisch einzustellen.Mehr erfahren
Home of WOW.
Die Vorteile von Kärcher Hochdruckreinigern
Seit über 70 Jahren perfektioniert Kärcher die Hochdruckreinigung und bietet seinen Kunden durch stetige Innovationen ein verbessertes Reinigungserlebnis. Die Gründe, die für einen Kärcher Hochdruckreiniger sprechen, sind vielfältig – begleiten Sie uns ins Home of WOW.
Technologie, die Sie weiterbringt
Überlegene Leistung für bis zu 50% Zeit-, Wasser- und Energieersparnis
Qualität, die man sehen und fühlen kann
Zuverlässige Markenqualität, zu 100% auf Funktion und Leistung getestet
Erfahrung, die Vertrauen schafft
Pionier und Marktführer der Reinigungsbranche
Nachhaltigkeit, die Mensch und Umwelt hilft
Förderung der Kreislaufwirtschaft und Reduktion von Schadstoffen entlang der gesamten Wertschöpfungskette
Produkte, so vielfältig wie Ihr Leben
Für jeden Bedarf den richtigen Hochdruckreiniger, für jede Anwendung das richtige Zubehör
Mehr erfahren
Leistungsklassen der Hochdruckreinigung.
Die Reinigungsleistung eines Hochdruckreinigers ergibt sich aus der Kombination von Wasserdruck und Wassermenge. Je optimaler diese beiden Faktoren aufeinander abgestimmt sind, desto leichter lassen sich hartnäckige Verschmutzungen lösen und desto schneller können grosse Flächen gereinigt werden. Mit Blick auf die unterschiedlichen Reinigungserfordernisse ordnet Kärcher seine Geräte bestimmten Leistungsklassen zu. Je mehr Fläche gereinigt werden soll bzw. je stärker die anhaftende Verschmutzung ist, desto höher die empfohlene Leistungsklasse. Neben besseren Leistungsdaten bieten höhere Geräteklassen auch praktische Zusatzfunktionen. Zum Beispiel grössere Schlauchlängen für einen deutlich erweiterten Arbeitsradius. Oder bessere Schlauchqualitäten, die eine höhere Verwindungsfestigkeit und mehr Flexibilität bieten. Das sorgt insbesondere beim häufigen Reinigen mit Hochdruck für kürzere Auf- und Abbauzeiten und für ein deutliches Plus an Arbeitskomfort.
K 7
K 5
K 4
K 3
K 2
* Fördermenge (l/h) Smart Control Hochdruckreiniger: max. 485; Fördermenge (l/h) Full Control und Compact Hochdruckreiniger: max. 510
ANWENDUNGSGEBIETE VON HOCHDRUCKREINIGERN.
Hochdruckreiniger sind vielseitige Helfer rund ums Haus und kinderleicht in der Handhabung. Mit dem entsprechenden Sonderzubehör werden die Geräte zu wahren Multitalenten: ob Nassstrahlen, Rohrreinigung, Terrassenreinigung oder Dachrinnen säubern – die Anwendungsmöglichkeiten der Hochdruckreinigung sind nahezu unbegrenzt. Übrigens: Der Aufpralldruck ist in unmittelbarer Düsennähe immer am grössten. Deshalb werden hartnäckige Verschmutzungen eher mit geringerem Düsenabstand gereinigt. Bei leichten Verunreinigungen und empfindlichen Oberflächen vergrössert sich der Abstand entsprechend. Unsere Praxisbeispiele zeigen, wie Sie mit Ihrem Hochdruckreiniger die besten Ergebnisse erzielen.
Folgende Anwendungsgebiete fallen erfahrungsgemäss beim Reinigen von Haus und Garten an:
- Fahrräder
- Gartengeräte und –werkzeuge
- Garten- und Terrassen- oder Balkonmöbel
- Zäune und kleinere Gartenwege oder Steinplatten
- Motorräder und -roller
- Klein- und Mittelklassewagen
- Aussentreppen und grössere Gartenwege
- Garten- und Steinmauern
- Wohnmobile und Geländewagen
- Swimmingpools und grosse Terrassenflächen
KNOW-HOW: TIPPS FÜR DIE REINIGUNG IM AUSSENBEREICH.
Ausgewählte Praxisbeispiele zeigen, wie Sie mit Ihrem Hochdruckreiniger die besten Ergebnisse erzielen. Ausführliche Tipps und Informationen rund um die Reinigung und Pflege des Aussenbereichs finden Sie in unserem Know-how-Bereich.Know-How für Haus und Garten
Vermooste Gehwegplatten
Da Moos nicht nur dickschichtig auf der Plattenoberfläche, sondern auch in den Poren der Steinplatten sitzt, wird zum Entmoosen der Dreckfräser verwendet. Er erzeugt einen Rotationsstrahl: die Reinigungskraft eines konzentrierten Punktstrahls wird mit der Flächenleistung eines Flachstrahls kombiniert. Den Hochdruckstrahl dabei fast senkrecht zur Plattenoberfläche halten und langsam in einem Abstand von ca. 20 bis 30 cm von einem Rand der vermoosten Platte zum anderen ziehen.
Fahrzeuge
Kärcher Sonderzubehöre und Reinigungsmittel gewährleisten eine gründliche und schonende Fahrzeugpflege. Damit Ihr Wagen in wenigen Schritten wieder wie neu glänzt und lange gepflegt bleibt, entfernen Sie zunächst den groben Schmutz mit dem Hochdruckstrahl, sprühen Sie dann Kärcher Insektenentferner auf Kühlergrill, Stossstange und Frontscheibe. Auf die Felgen Kärcher Felgenreiniger aufsprühen. Das Fahrzeug anschliessend mit Hilfe der Reinigungsmittel-Funktion oder der speziellen Schaumdüse mit Kärcher Autoshampoo benetzen und kurz einwirken lassen. Im Anschluss reinigen Sie Ihr Fahrzeug mit der Power Brush von unten nach oben, um die Wirkung des Reinigungsmittels optimal zu nutzen.
Terrassen
Unsere T-Racer Flächenreiniger sind die optimale Lösung für die schnelle und effiziente Reinigung von grossen Flächen im Aussenbereich, 50 Prozent schneller als mit der Reinigung per Strahlrohr. Sie bieten zudem die Möglichkeit, den Abstand der Düsen individuell zur Reinigungsfläche anzupassen. So können harte Oberflächen, wie Stein und Beton, ebenso bedarfsgerecht gereinigt werden wie empfindliche Oberflächen. Der Rotationsarm mit zwei Hochdruckdüsen erzeugt einen sogenannten Hovercraft-Effekt, der den Flächenreiniger über dem Boden schweben lässt. Dadurch lässt sich der T-Racer bei der Reinigung besonders leicht manövrieren. Dank des ergonomischen Handgriffs lassen sich auch vertikale Flächen, wie unter anderem Garagentore, optimal säubern. Ein weiterer Vorteil: Das Gehäuse schützt den Anwender und Wände vor Spritzwasser.
Gartengeräte
Schluss mit Schrubben! Pflanz- und Blumentöpfe, Spaten, Schaufeln, Rechen, Schubkarren & Co. lassen sich mit dem Kärcher Hochdruckreiniger im Handumdrehen äußerst effizient von Schmutz und Erde befreien. Hier eignet sich besonders das Vario-Power- und das Multi-Power-Jet-Strahlrohr. Da macht die Gartenarbeit gleich doppelt soviel Spass!
Gartenmöbel
Unansehnlichen Flecken auf Gartenmöbeln – z. B. durch Luftverschmutzung oder vom letzten Winter – rücken sie mit den passenden Hochdruckreiniger-Zubehören einfach zu Leibe. Bei starker Verschmutzung empfiehlt sich eine Reinigung mit der Kärcher Waschbürste in Verbindung mit Kärcher Reinigungsmittel.
Rollläden
Vor der Reinigung wird der Rollladen ganz heruntergelassen. Danach stellen Sie das Strahlrohr auf Niederdruck und bringen Reinigungsmittel auf. Beginnen Sie am unteren Ende des Rollladenabschnitts. Lassen Sie das Reinigungsmittel einige Minuten einwirken, damit sich der Schmutz richtig auflösen kann. Dann den gelösten Schmutz zunächst mit der Waschbürste und anschliessend mit dem Hochdruckstrahl entfernen.
ZUBEHÖR UND REINIGUNGSMITTEL.
Auf das Gesamtpaket kommt es an! Mit der richtigen Kombination aus Gerät, Zubehör und Reinigungsmittel hat selbst hartnäckigster Schmutz keine Chance mehr. Das passende Systemzubehör erweitert die Reinigungsmöglichkeiten um ein Vielfaches und macht die Reinigung noch effektiver, zeitsparender und bequemer.
Hochdruckreiniger-Zubehör
Kärcher bietet ein sehr breites Spektrum an Zubehör und Reinigungsmitteln an. So können wir jedes noch so spezifische Reinigungsproblem lösen. Unsere Zubehöre können durch das einfache Bajonettsystem problemlos an jeden Hochdruckreiniger angeschlossen werden.
Hochdruckreiniger-Reinigungsmittel
Die neue Reinigungsmittel-Generation von Kärcher besticht durch ihr einzigartiges 3-in-1-Wirkprinzip. Neben perfekter Reinigungswirkung bieten die neuen Multitalente auch schonende Pflege und zuverlässigen Schutz – und ersparen dem Anwender somit viel Zeit und Mühe. Zudem setzt Kärcher durch den Einsatz nachwachsender und natürlicher Rohstoffe jetzt noch stärker auf Nachhaltigkeit. Und auch das intelligente Flaschenkonzept überzeugt. Ob zum Andocken (Plug ’n’ Clean), zum Befüllen des Reinigungsmitteltanks oder als Behältnis zur Ansaugung per Reinigungsmittel-Ansaugschlauch – die neuen Reinigungsmittel sind universell für alle Kärcher Hochdruckreiniger geeignet.
In unserem Reinigungsmittelfinder finden Sie weitere Reinigungsmittel für Ihren Kärcher Hochdruckreiniger.
Ihre Vorteile im Kärcher Onlineshop
√ Direkt beim Hersteller: komplettes Markensortiment
√ Professionelle und individuelle Beratung
√ Kostenloser Versand ab CHF 50.00
√ Sichere Zahlungsmöglichkeiten
√ Sichere Bestellung via SSL
√ Einfache Reparaturabwicklung über Klarer Fall
√ Kärcher Original-Ersatzteile direkt im Ersatzteile-Onlineshop bestellen
Beratung, Service und Verkauf
Händlersuche: Sei es für Produkte oder Services – finden Sie Ihren Kärcher Fachhändler in der Nähe.
Kärcher kontaktieren: Nutzen Sie hierzu unser Kontaktformular. Wir sind gerne für Sie da!
Folgen Sie uns: Sie möchten zukünftig über unsere Produktneuheiten und Aktionen informiert werden?
Abonnieren Sie unseren Newsletter und folgen Sie uns auf den Social-Media-Kanälen!
Willkommen in der Kärcher-Welt: Blättern Sie direkt online durch unsere Broschüren zu den verschiedensten Themen der Reinigung.
Oder tauchen Sie im Newsroom ein in spannende Geschichten rund um Kärcher.