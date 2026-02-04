DIE VERBINDUNG VON KNOW-HOW UND HIGHTECH

Seit Jahrzehnten nimmt Kärcher weltweit eine Führungsrolle in der Reinigungstechnik ein. In unseren autonomen Reinigungsmaschinen vereinen wir all unser Wissen mit der High-End-Technologie extrem präziser Sensoren, leistungsstarker Computer und durchdachter Software zu neuen, hochinnovativen Produktkonzepten mit autonomer Orientierung.

Ob zum autonomen Scheuersaugen oder Staubsaugen: Reinigungsroboter der KIRA-Plattform navigieren problemlos und sicher in weitläufigen oder komplexen Umgebungen und detektieren dabei zuverlässig auch Menschen und räumliche Hindernisse. In Sekundenbruchteilen verarbeiten sie die Sensordaten und leiten – falls nötig – entsprechende Ausweichmanöver ein. Wie gut die Geräte die hohen technischen Anforderungen einer intelligenten und zu jedem Zeitpunkt absolut sicheren Navigation meistern, beweisen vorliegende Sicherheitszertifikate nach IEC 63327[SM1] für sicheren Betrieb auch bei Publikumsverkehr.