Fachkräfte in der Gebäudereinigung sind rar, die Fluktuation in der Branche ist hoch und gleichzeitig wächst die Vielschichtigkeit der Reinigungsaufgaben. Unsere Antwort auf diese Herausforderungen lautet: Kärcher Intelligent Robotic Application oder kurz «KIRA» – die Reinigungsroboter von Kärcher.
Scheuersaugroboter KIRA B 200
Der Scheuersaugroboter KIRA B 200 begeistert mit hoher Flächenleistung, wirtschaftlichem Betrieb, intuitiver Bedienung und maximaler Flexibilität.
Scheuersaugmaschine KIRA B 50
Der Reinigungsroboter KIRA B 50 von Kärcher ist hier die perfekte Lösung und Ergänzung für jedes Reinigungsteam.
Autonomer Sauger KIRA CV 50
Der KIRA CV 50 sorgt mit durchdachter Ausstattung für bestmögliche Entlastung bei gleichzeitig höchster Wirtschaftlichkeit.
DON'T DO IT YOURSELF.
KÄRCHER INTELLIGENT ROBOTIC APPLICATION
KIRA steht für eine neue Produktkategorie einer stetig wachsenden Zahl professioneller Reinigungsroboter, die in der Lage sind, Reinigungskräfte von monotonen und zeitraubenden Tätigkeiten, wie bei der Bodenreinigung, zu entlasten, während diese parallel komplexere Tätigkeiten erledigen. Intuitiv bedienbar navigieren und reinigen unsere Reinigungsroboter dank leistungsstarker Sensorik und ausgereifter Software sicher und zuverlässig in den unterschiedlichsten Umgebungen.
DIE VERBINDUNG VON KNOW-HOW UND HIGHTECH
Seit Jahrzehnten nimmt Kärcher weltweit eine Führungsrolle in der Reinigungstechnik ein. In unseren autonomen Reinigungsmaschinen vereinen wir all unser Wissen mit der High-End-Technologie extrem präziser Sensoren, leistungsstarker Computer und durchdachter Software zu neuen, hochinnovativen Produktkonzepten mit autonomer Orientierung.
Ob zum autonomen Scheuersaugen oder Staubsaugen: Reinigungsroboter der KIRA-Plattform navigieren problemlos und sicher in weitläufigen oder komplexen Umgebungen und detektieren dabei zuverlässig auch Menschen und räumliche Hindernisse. In Sekundenbruchteilen verarbeiten sie die Sensordaten und leiten – falls nötig – entsprechende Ausweichmanöver ein. Wie gut die Geräte die hohen technischen Anforderungen einer intelligenten und zu jedem Zeitpunkt absolut sicheren Navigation meistern, beweisen vorliegende Sicherheitszertifikate nach IEC 63327[SM1] für sicheren Betrieb auch bei Publikumsverkehr.
INTUITIV ZU KONSTANTEN REINIGUNGSERGEBNISSEN
So überzeugend die Technologie dahinter, so beeindruckend auch Reinigungsqualität und Konstanz des Reinigungsniveaus. Zur Einrichtung der Geräte ist übrigens kein Expertenwissen nötig – im Gegenteil, die Roboter sind auf eine einfache und intuitive Bedienung optimiert, sodass eine kurze Einweisung vollkommen genügt.
SO VIELSEITIG WIE MÖGLICH, SO SPEZIALISIERT WIE NÖTIG
Der Arbeitsalltag von Reinigungsprofis ist nicht nur von den unterschiedlichsten Anforderungen geprägt, sondern erfordert auch ein Maximum an Flexibilität. Sie wissen: Kein Tag ist wie der andere, äussere Rahmenbedingungen und damit Reinigungs- und Einsatzpläne ändern sich oftmals genauso schnell wie die Witterung. Daher sind unsere Reinigungsroboter nicht nur auf ihre spezielle Reinigungsaufgabe zugeschnitten, sondern ebenfalls auf das breite Spektrum zwischen längerfristiger Planung und kurzfristiger Änderung. Ihre Vielseitigkeit, Variabilität und ständige Verfügbarkeit ermöglicht dabei praktisch jedes Szenario – von der schnellen Hotelzimmerreinigung zwischendurch bis hin zum Einsatz von Dockingstationen für unsere Scheuersaugroboter für den vollautonomen Betrieb bei der Reinigung riesiger Produktionshallen.
VON DER RIESIGEN HALLE BIS UNTER TISCHE
Von grossen Flächen bis zu beengten und sogar überstellten Umgebungen. Je nach Ausführung und Anwendungsfall sind unsere Reinigungsroboter extrem vielseitig einsetzbar: im Transportgewerbe (Flughäfen, Bahnhöfe, Logistiklager), im Retailbereich (Supermärkte, Hypermärkte, Shopping Malls), im Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen), in öffentlichen Gebäuden (Schulen, Universitäten, Museen, Sporthallen, Tagungszentren), in Bürogebäuden (Eingangshallen, Flure, Räume), in Hotellerie und Gastronomie (Gasträume, Eingangsbereiche, Hotelflure und -zimmer) sowie natürlich im industriellen Umfeld zur Reinigung von Produktions- und Fertigungshallen.
KONNEKTIVITÄT UND DATENSCHUTZ AUF NEUESTEM STAND
Zu Dokumentationszwecken und zur Überwachung der Geräte aus der Ferne sind detaillierte Reinigungsberichte, Benachrichtigungen sowie der aktuelle Gerätestatus jederzeit und von jedem Ort aus von Befugten im zugehörigen Webportal oder über die KIRA Robots App von Kärcher einsehbar. Aus Sicherheitsgründen sind alle Daten verschlüsselt und streng vor unbefugtem Zugriff von aussen geschützt. Autorisierte Personen erhalten auf Wunsch auch Benachrichtigungen direkt auf ihr Mobiltelefon. In allen Fällen garantieren wir einen verantwortungsvollen und zweckgebundenen Umgang mit sensiblen Daten und selbstverständlich die DSGVO-Konformität.
Die Welt der Gebäudereinigung hat sich grundlegend gewandelt. Wo in vergangenen Zeiten Staubsauger, Putzlappen, einfache Reinigungsmittel und Arbeitskraft ausreichten, bestimmen heute modernste Reinigungstechnologien, strenge Hygiene- und Umweltstandards sowie stetig anspruchsvollere Reinigungsaufgaben das Tätigkeitsfeld.
Statt gut ausgebildete Fachkräfte mit zeitintensiveren Arbeiten wie der Bodenreinigung auszulasten, bieten ausgereifte Reinigungsroboter der KIRA-Plattform von Kärcher neue und bessere Möglichkeiten. In Ergänzung der Teams übernehmen sie die Reinigung von Böden auf grossen und weitläufigen genauso wie auf engen und überstellten Innenflächen.
Statt dabei mit einer All-in-one-Gerätelösung Kompromisse bei der Reinigungsqualität einzugehen, entwickeln wir unsere Reinigungsroboter lieber auf den Punkt genau und speziell für den jeweiligen Anwendungsfall. Nur so ist es möglich, die jeweils beste Reinigungsqualität sowie das jeweils beste Handling für die Anwender sicherzustellen.
KIRA B 200
Autonome Effizienz.
Ob Industrieunternehmen oder Gebäudereiniger: Wer die regelmässige Reinigung grosser Flächen zu leisten hat, ist heute mit stetig wachsendem Kostendruck und akutem Fachkräftemangel konfrontiert. Mit der autonomen Scheuersaugmaschine KIRA B 200 bietet Kärcher eine genauso wirtschaftliche wie produktive Lösung, um diesen Herausforderungen wirkungsvoll zu begegnen.
Features
Walzenbürstenkopf
- Vorkehren und Schrubben in einem Arbeitsschritt
- Seitenbesen zur randnahen Reinigung
- Minimiert manuelle Vor- und Nacharbeit
- Sehr gute Reinigungsleistung auf strukturierten und unebenen Böden
Serienmässige Produktivität
- Auch als Aufsitz-Scheuersaugmaschine einsetzbar
- Grosse Arbeitsbreite und hohe Fahrgeschwindigkeit
- 200-Liter-Tank und 4 Stunden Laufzeit
- Theoretische Flächenleistung
KIRA BR 200: 4590 m²/h
Multisensorsystem
- Leistungsstarke Sensorik
- 360°-Rundumsicht
- Erkennung von Überhängen und Glas
- Sensorische Überwachung der Seitenbereiche
Scheibenbürstenkopf
- Ideal zur Reinigung glatter und empfindlicher Böden
- Einsatz von Diamant- und Melaminpads möglich
- Besonders leiser Betrieb
- Längere Lebenszeit der Bürsten
Optionale Dockingstation
- Ermöglicht vollautonomen Ressourcenaustausch und Laden der Batterie.
- Fährt planmässig eigenständig zur Dockingstation, nimmt frisches Wasser auf, spült und entleert den Schmutzwassertank und lädt die leistungsstarken Lithium-Ionen-Batterien
Intuitive Steuerung über grosses Touchdisplay
- Einfach, durchdacht, anwenderfreundlich
- Touchdisplay mit grafischer Nutzerführung
- Zur absoluten Sicherheit besteht zudem die Möglichkeit, unterschiedlichen Anwendern verschiedene Nutzerprofile mit unterschiedlichen Berechtigungen zuzuordnen
Was unseren Roboter so besonders macht.
AGV Communication
Data Security Certified
Gate control
Public traffic
Reinigungsmittel für KIRA B 200
KIRA B 50
Gut fürs Geschäft. Noch besser fürs Team.
Die Bodenreinigung ist zeitintensiv, qualifiziertes Personal rar. Der Reinigungsroboter KIRA B 50 von Kärcher ist hier die perfekte Lösung und Ergänzung für jedes Reinigungsteam. Während er autonom im Stil einer Scheuersaugmaschine effizient mittlere und grössere Flächen reinigt, erledigt das Reinigungsteam parallel komplexere Reinigungsarbeiten. Das ist gut fürs Geschäft. Und noch besser fürs Team.
Features
Dockingstation
- Ermöglicht vollautonomen Betrieb
- Selbsttätiger Ressourcenaustausch (Laden der Batterie, Frischwasser nachfüllen, Schmutzwasser ablassen und Tank spülen)
- Dockingstation ist optional erhältlich (Betrieb auch ohne Dockingstation)
Walzenbürstenkopf
- Vorkehren und Schrubben in einem Arbeitsschritt
- Minimiert manuelle Vor- und Nacharbeit
- Sehr gute Reinigungsleistung auch auf strukturierten und unebenen Böden
Multisensorensystem
- Leistungsstarke optische Sensoren
- 360°-Rundumsicht der Lasersensoren
- Zuverlässige Erkennung von Glas und Überhängen
- Sensorische Überwachung der Seitenbereiche
Seitenbesen
- Zur randnahen Reinigung
- Befördert Schmutz aus dem Randbereich in die Reinigungsbahn
- Minimiert manuelle Vor- und Nacharbeit
Für höchste Leistung und Sicherheit.
AGV Communication
Data Security Certified
Gate control
Public traffic
Reinigungsmittel für KIRA B 50
Vollausstattung ist Standardausstattung. Ab Werk
Egal, ob mit oder ohne Dockingstation: Der KIRA B 50 ist in jedem Fall für den vollautonomen Betrieb vorbereitet und bietet dazu eine Fülle an herausragenden Ausstattungsmerkmalen.
Umfassende Standardausstattung
- Leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterie
- Ressourcenschonendes Reinigungsmittel-Dosiersystem Dose
- Zeitsparende Auto-Fill-Funktion und automatische Schmutztankspülung
- Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung
- Sicherheit erhöhende Rundumkennleuchte
- Innovative LED-Lichtmodule
KIRA CV 50
Teams entlasten. Mehr verdienen.
Der autonome Saugroboter entlastet Reinigungskräfte und -teams durch eine intuitive und unkomplizierte Bedienung. Daher ist er so selbsterklärend konzipiert, dass dafür kein Expertenwissen nötig ist und er gleichzeitig höchste Ansprüche an einen sicheren Betrieb erfüllt.
Features
Zwei leistungsstarke 36-V-Wechselakkus
- Kompatibel mit anderen Geräten aus der 36 V Kärcher Battery Power+-
Akkuplattform
- Pausenlose Reinigung möglich, um kurze Zeitslots zur Reinigung optimal zu nutzen, ohne Ladezeit abwarten zu müssen
- Einsatz mit 1 oder 2 36-V-Akkus möglich
Grosser Schmutzbehälter
- Grosses Fassungsvermögen von 4,5 l, kein häufiges Entleeren notwendig
- Einfache Entleerung, nachhaltig ohne Entsorgung von Filtertüten
Interaktives Display (mit Bedienfeld)
- Einfache Auswahl über Bedienfeld
- Roboter vollständig über das Display bedienbar, keine App für den täglichen Gebrauch notwendig, Karten offline verfügbar
- Not-Aus für sofortiges Anhalten
Ausziehbarer Transportgriff
- Ergonomischer Transport, bei dem man das Gerät hinter sich herziehen kann
- Einfacher Transport zum nächsten Einsatzort oder Lagerort
LiDAR - Sensor
- Kartierung und Erkennung von Objekten
- Über 20 m Reichweite, was das Navigieren in weitläufigen Umgebungen ermöglicht
- LiDAR-Abdeckung detektiert Unterfahrhöhe
Grosse Arbeitsbreite der Walzenbürste
- 35 cm Arbeitsbreite für eine effiziente Reinigung, theoretische Flächenleistung
525 m²/h
- Walzenbürste geeignet für Teppich- wie auch Hartboden
Für höchste Leistung und Sicherheit.
Public traffic
Broschüre
