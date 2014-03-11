DAMPFREINIGER
Die Dampfreiniger von Kärcher sorgen im ganzen Haushalt für ein sauberes Vergnügen, und Ihre ganze Familie kann sicher sein, dass alles porentief rein wird – ganz ohne Chemie. Dank der Top-Reinigungsperformance beseitigt der Dampf bis zu 99.999 %* der Coronaviren sowie 99.99 %** aller haushaltsüblichen Bakterien und sorgt für ein hygienisches und gesundes Wohnumfeld. Ganz gleich, ob in der Küche, im Bad, auf Böden oder auch beim Bügeln macht Kärcher richtig Dampf und liefert Spitzenergebnisse. Entdecken Sie jetzt die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Dampfgeräte!
Produkte
HYGIENISCH SAUBER.
Du sorgst für eine effektive, einfache und gründliche Reinigung der Böden und Oberflächen in deinem Zuhause – somit bleibt mehr Zeit für die angenehmen Dinge des Lebens!
Einfach und effektiv gegen Bakterien und behüllte Viren: heisser Wasserdampf. Der kraftvolle Dampfausstoss, die hohe Dampftemperatur, leistungsstarke Düsen und stark erhitzte Reinigungstücher sorgen dafür, dass Kärcher Dampfreiniger bis zu 99,999 %* der behüllten Viren, wie Influenzaviren, sowie 99,99 %** der haushaltsüblichen Bakterien auf Hartflächen, Armaturen, Fliesen, Spiegel usw. beseitigen können.
- Hygienische und porentiefe Sauberkeit durch Dampf – ganz ohne Chemie, nur mit Leitungswasser
- Beseitigung von bis zu 99,999 %* der behüllten Viren sowie 99,99 %** der haushaltsüblichen Bakterien auf glatten Hartflächen
- Höhere Reinigungsleistung als herkömmliche manuelle Reinigungsmethoden mit Reinigungsmittel
- Hohe Dampftemperatur, starke Dampfentwicklung
Du hast die Wahl.
DER NEUE DAMPFGLÄTTER
Der neue Dampfglättaufsatz bietet eine schnelle und effektive Lösung, um Kleidung von Falten und Knitter zu befreien. Kompatibel mit allen Kärcher Dampfreinigern, die Zubehör aufnehmen können.Produkt entdecken
SC 5 EasyFix
Beseitigt selbst hartnäckigsten Schmutz dank der innovativen VapoHydro-Funktion (Heisswasser-Zuschaltung). Zudem ermöglicht die mehrstufige Dampfmengenregulierung die perfekte Einstellung für die jeweilige Oberfläche und den jeweiligen Verschmutzungsgrad.
Auch als „Iron“-Variante inkl. Dampfdruck-Bügeleisen erhältlich.Hier SC 5 EasyFix entdecken
SC 4 EasyFix
Mit abnehmbarem Tank für die einfache Wiederbefüllung und Bodendüse EasyFix für maximale Reinigungsleistung und einfachen, berührungslosen Tuchwechsel.
Auch als „Iron“-Variante inkl. Dampfdruck-Bügeleisen erhältlich.Hier SC 4 EasyFix entdecken
SC 4 DELUXE
Der SC 4 Deluxe, mit LED-Leuchtring und perfekter Zubehöraufbewahrung, reinigt komfortabel und unterbrechungsfrei dank des permanent wiederbefüllbaren, abnehmbaren Wassertanks.Hier SC 4 Deluxe entdecken
SC 3 EasyFix
Mit einer Aufheizzeit von nur 30 Sekunden ist er sofort startklar und kann permanent wiederbefüllt werden. Das innovative Entkalkungssystem erspart das manuelle Entkalken.Hier SC 3 EasyFix entdecken
SC 3 UPRIGHT
Mit 3-stufiger Dampfmengenregulierung für unterschiedliche Bodenbeläge und Auffrischen von Teppichen dank Teppichgleiter. Der Premium-Dampfmopp hat einen abnehmbaren, permanent befüllbaren Wassertank für pausenloses Reinigen. Dank Entkalkungstechnologie ist kein zusätzliches Entkalken nötig.Hier SC 3 Upright entdecken
SC 3 DELUXE
Nur 30 Sekunden Aufheizzeit: Der SC 3 Deluxe, mit LED-Leuchtring und perfekter Zubehöraufbewahrung, reinigt unterbrechungsfrei dank des permanent befüllbaren Wassertanks.Hier SC 3 Deluxe entdecken
SC 2 EasyFix
Die perfekte Einstiegslösung in die Welt der Dampfreinigung – mit allen wesentlichen Funktionen. Das multifunktionale Zubehör kann praktischerweise direkt am Gerät aufbewahrt werden.Hier SC 2 EasyFix entdecken
SC 2 UPRIGHT
Mit der 2-stufigen Dampfmengenregulierung können sowohl Hartböden als auch versiegelte Holzböden gereinigt werden. Leitungswasser in den Tank füllen und 30 Sekunden später loslegen. Die Entkalkungstechnologie mit der austauschbaren Entkalkungskartusche sorgt für eine einfache Wartung ohne zusätzliches Entkalken.Hier SC 2 Upright entdecken
SC 2 Deluxe
Der kompakte SC 2 Deluxe mit LED-Leuchtring zur Anzeige des Betriebsmodus. Ideal für sämtliche Hartflächen im gesamten Haushalt.Hier SC 2 Deluxe entdecken
SC 1 UPRIGHT
Klein, schmal, leicht und schnell einsatzbereit. Der Einstiegs-Dampfmopp ist in nur 30 Sekunden aufgeheizt, und der Frischwassertank kann zum Befüllen jederzeit
abgenommen werden. Für eine lange Lebensdauer sorgt eine Entkalkungskartusche im Gerät. Auch das Parken und Abstellen des Dampfreinigers ist sehr komfortabel: Das Gerät bleibt allein aufrecht stehen.
DAMPFREINIGER - DER BESSERE WISCHMOPP***.
Mit Volldampf den Haushalt erledigen.
Küchenreinigung
Hygienische Sauberkeit in der Küche mit den Kärcher Dampfreinigern. Ob Armaturen, Wandfliesen, Glas- oder Kunststoffflächen, Abzugshaube, Herd oder Spüle: Der Dampfreiniger macht die Küche hygienisch sauber – ohne grossen Kraftaufwand und ohne chemische Rückstände.
Bodenreinigung
Bei der Reinigung von Hartbodenbelägen wie Stein, Fliesen, PVC, Laminat oder versiegeltem Parkett sorgt der Dampfreiniger für hygienische Sauberkeit – ohne chemische Rückstände.
Badreinigung
Auch bei der Reinigung von Wandfliesen, Glas- und Spiegelflächen, Fenstern, Armaturen, Duschkabinen, Fugen oder Ritzen machen die Dampfreiniger einen perfekten Job und sorgen für absolute hygienische Sauberkeit.
Dampfbügeln
Das Kärcher Dampfdruck-Bügeleisen EasyFinish mit Antihaft-Bügelsohle spart bis zu 50% Bügelzeit bei 100%igen Bügelergebnissen und sofort schranktrockener Wäsche.
Anwendungstipps für ein optimales Reinigungsergebnis.
Dein Boden hat nach der Reinigung mit dem Dampfreiniger Schlieren?
Bitte prüfe, ob sich evtl. noch Rückstände von Fremdreinigungsmitteln auf dem Boden befinden. Denn Reinigungsmittelrückstände oder Pflegeemulsionen auf der zu reinigenden Fläche können bei der Dampfreinigung zu Schlieren führen, die durch eine Grundreinigung oder mehrmalige Anwendung entfernt werden können.
Wir empfehlen den Boden vor dem Einsatz des Geräts zu kehren oder zu saugen. So wird der Boden bereits vor der Feuchtreinigung von Schmutz und losen Partikeln befreit. Auf stark verschmutzten Flächen langsam arbeiten, damit der Dampf länger einwirken kann.
Unsere Düsen & deine Anwendungen
- Die kleine Rundbürste eignet sich für die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen. Durch Bürsten können hartnäckige Verschmutzungen leichter entfernt werden.
- Die grosse Rundbürste eignet sich für die Reinigung von grossen abgerundeten Flächen, z. B. Waschbecken, Duschwanne, Badewanne, Küchenspülbecken.
- Die Powerdüse eignet sich für die Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen, Ausblasen von Ecken, Fugen usw.
- Die Handdüse eignet sich für die Reinigung von kleinen abwaschbaren Flächen, Duschkabinen und Spiegeln.
KNOW-HOW: BAD REINIGEN
In kaum einem Raum im Haus wird so stark auf Sauberkeit und Hygiene geachtet wie im Bad. Über die richtige Reinigung von Toilette, Fliesen, Badewanne, Dusche, Waschbecken & Co. gibt es viele Meinungen. Mit diesen Expertentipps haben Schmutz und hartnäckiger Kalk im Badezimmer keine Chance.Mehr erfahren
Einer für alles.
Dank umfassendem Zubehör
Das umfangreiche Zubehörangebot für die Kärcher Dampfreiniger ermöglichen eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten im ganzen Haushalt.
** Bei der Reinigung mit einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30 cm/s auf maximaler Dampfstufe und bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche werden 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen abgetötet (Testkeim: Enterococcus hirae).
*** Bei gründlicher Reinigung mit dem Kärcher Dampfreiniger ist die Reinigungsleistung besser als bei der Reinigung mit einem manuellen Mopp und Reinigungsmittel. Getestet nach internationalen Leistungsstandards.