Dein Boden hat nach der Reinigung mit dem Dampfreiniger Schlieren?

Bitte prüfe, ob sich evtl. noch Rückstände von Fremdreinigungsmitteln auf dem Boden befinden. Denn Reinigungsmittelrückstände oder Pflegeemulsionen auf der zu reinigenden Fläche können bei der Dampfreinigung zu Schlieren führen, die durch eine Grundreinigung oder mehrmalige Anwendung entfernt werden können.

Wir empfehlen den Boden vor dem Einsatz des Geräts zu kehren oder zu saugen. So wird der Boden bereits vor der Feuchtreinigung von Schmutz und losen Partikeln befreit. Auf stark verschmutzten Flächen langsam arbeiten, damit der Dampf länger einwirken kann.