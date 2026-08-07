Powerdüsenset
Das Powerdüsenset enthält eine Powerdüse inkl. Verlängerungsstück. Ideal für die mühelose und umweltfreundliche Reinigung von schwer zugänglichen Stellen wie z. B. Ecken und Fugen.
Die im Set enthaltene Powerdüse inkl. Verlängerungsstück erhöht die Reinigungskraft der Punktstrahldüse enorm. Der Dampfstrahl arbeitet noch effektiver und sorgt für eine mühelose und umweltfreundliche Reinigung von schwer zugänglichen Stellen wie z. B. Ecken, Kanten und Fugen. Geeignet für zahlreiche Anwendungen in Küche, Bad und WC.
Merkmale und Vorteile
Verengte Dampfaustrittsöffnung
- Die Reinigungskraft des Dampfstrahls wird zusätzlich verstärkt.
- Durch die erhöhte Reinigungskraft wird Schmutz aus Fugen und Ecken problemlos entfernt.
Verlängerungsstück für die Punktstrahldüse
- Mühelose Erreichbarkeit von schwer zugänglichen Stellen.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|107 x 21 x 21
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Schwer zugängliche Stellen (Ecken, Fugen, Ritzen, etc.)
Powerdüsenset Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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