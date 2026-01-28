Anwendungsbereiche

Wohn- und Schlafzimmer

Gerade in Räumen, in denen man sich viel aufhält, bildet sich vermehrt Staub. Die kompakten AF-Luftreiniger filtern Feinstaub, Pollen und Bakterien effektiv aus der Luft heraus, ohne zu viel Platz wegzunehmen.

Küche

Jeder kennt es wahrscheinlich, dass der Geruch des Mittagessens noch Stunden danach in der Luft liegt. Mit den Luftfiltern der AF-Range ist damit Schluss.

Arbeitsbereich

Wer zu Hause im Homeoffice arbeitet, braucht ein angenehmes Arbeitsklima. Der Kärcher Luftfilter garantiert saubere Raumluft – und das steigert die Konzentration.

Garage

Eine eigene Heimwerkerecke in der Garage ist eine tolle Sache – aber auch prädestiniert für Staub und chemische Ausdünstungen. Mit den AF-Luftfiltern können Heimwerker wieder unbesorgt durchatmen.

Keller und Dachgeschoss

Keller und Dachboden sind nicht selten sehr staubig. Wer hier seine Wäsche aufhängen oder Lebensmittel lagern möchte, profitiert von den effektiven Filtern in den Kärcher Luftreinigern.