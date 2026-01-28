LUFTREINIGER

Drinnen ist das neue Draussen. Im Homeoffice, in unserer Freizeit und beim Schlafen: Einen Grossteil unserer Zeit verbringen wir in geschlossenen Räumen. Hier regelmässig für frische Luft zu sorgen, ist prinzipiell ein guter Vorsatz. Nicht selten jedoch ist die Aussenluft stärker belastet als die innerhalb der Wohnung. Hier bieten die leistungsstarken Kärcher AF-Luftreiniger die perfekte Lösung, da sie nicht nur nach dem Fensteröffnen Pollen und Feinstaub zuverlässig herausfiltern, sondern zudem auch die Raumluft effizient und flüsterleise von Viren, Hausstaub und unangenehmen Gerüchen befreien. Gerade für Allergiker ist frische und saubere Luft wichtig. Luftreiniger machen hier den Unterschied – und das spürt man mit jedem Atemzug.

0 Produkte
Kärcher bietet verschiedene Luftreiniger für unterschiedliche Wohnungssituationen

Warum es smart ist, einen Luftreiniger für zu Hause zu haben.

Wer sich fragt, wie wichtig Luft ist, muss sie nur ein paar Sekunden anhalten. Damit wir uns wohlfühlen und effektiv arbeiten, lernen oder regenerieren können, sollte die Atemluft aber auch sauber sein. Kärcher bietet verschiedene Luftreiniger für unterschiedliche Wohnungssituationen und mit intelligentem Automatik-Modus, der die Leistung des Luftfilters immer an die gegenwärtige Luftqualität anpasst.

Produkte entdecken

EFFEKTIVE LUFTREINIGUNG – FÜR SAUBERE LUFT

Kärcher Luftreiniger funktionieren mit einer hochwirksamen HEPA 13-Filtration mit natürlicher Aktivkohle und antibakterieller Beschichtung. Dadurch werden 99,95 % aller Partikel, die grösser als 0,3 µm sind, aus der Raumluft gefiltert. Unsere Luftreiniger helfen somit gegen unangenehme Gerüche oder Schimmelsporen und entfernen Bakterien, Aerosole, chemische Ausdünstungen, Fein- und Pollenstaub und Allergene.

Luftreiniger AF 50 entdecken
Kärcher Luftreiniger funktionieren mit einer hochwirksamen HEPA 13-Filtration

FLÜSTERLEISER BETRIEB – FÜR EINEN ANGENEHMEN BETRIEBSMODUS

Die AF-Luftreiniger sind mit hochwertigen, laufruhigen Lüftern und Motoren sowie einer schalloptimierten Luftführung ausgestattet. Kurzum: Fokus auf die wichtigen Dinge im Leben, ganz ohne Störgeräusche des Luftfilters.

Luftreiniger AF 30 entdecken
Die AF-Luftreiniger sind mit einer schalloptimierten Luftführung ausgestattet

HOHER LUFTDURCHSATZ – FÜR DIE SCHNELLE LUFTREINIGUNG

Kraftvolle, hocheffiziente, aber dennoch leise Motoren der Luftfilter ermöglichen einen hohen Durchsatz und einen schnellen Luftaustausch. Das lässt auch Sie unbesorgt und frei durchatmen.

Luftreiniger AF 20 entdecken
Kärcher Luftreiniger

Features der Luftreiniger.

icon_arrow

Was können die Kärcher Luftreiniger leisten?

Unsere Kärcher Luftreiniger können durch den HEPA 13- und antibakteriellen Aktivkohlefilter in allen Innenräumen eine Vielzahl verschiedener Schadstoffe aus der Luft filtern:

Piktogramm für Krankheitserreger & Aerosole

Krankheitserreger und Aerosole

Piktogramm für chemische Ausdünstungen

Chemische Ausdünstungen

Piktogramm für Feinstäube

Feinstäube

Piktogramm für Allergene

Allergene

Piktogramm für unangenehme Gerüche

Unangenehme Gerüche

Piktogramm für Schimmelsporen

Schimmelsporen

Anwendungsbereiche

Wohn- und Schlafzimmer
Gerade in Räumen, in denen man sich viel aufhält, bildet sich vermehrt Staub. Die kompakten AF-Luftreiniger filtern Feinstaub, Pollen und Bakterien effektiv aus der Luft heraus, ohne zu viel Platz wegzunehmen.

Küche
Jeder kennt es wahrscheinlich, dass der Geruch des Mittagessens noch Stunden danach in der Luft liegt. Mit den Luftfiltern der AF-Range ist damit Schluss.

Arbeitsbereich
Wer zu Hause im Homeoffice arbeitet, braucht ein angenehmes Arbeitsklima. Der Kärcher Luftfilter garantiert saubere Raumluft – und das steigert die Konzentration.

Garage
Eine eigene Heimwerkerecke in der Garage ist eine tolle Sache – aber auch prädestiniert für Staub und chemische Ausdünstungen. Mit den AF-Luftfiltern können Heimwerker wieder unbesorgt durchatmen.

Keller und Dachgeschoss
Keller und Dachboden sind nicht selten sehr staubig. Wer hier seine Wäsche aufhängen oder Lebensmittel lagern möchte, profitiert von den effektiven Filtern in den Kärcher Luftreinigern.

Produkte entdecken
Kärcher Luftreiniger
ZUM KÄRCHER KNOW-HOW

FAQs

Bei allen Kärcher Luftreinigern wird ein speziell entwickelter Aufbau des Filters eingesetzt. Dieser besteht aus einem Vorfilter, HEPA 13-Filtermaterial sowie einer Schicht Aktivkohle. Zusätzlich sind alle Luftfilter antibakteriell beschichtet und entfernen somit Schadstoffe und unangenehme Gerüche aus der Luft.

Coronaviren besitzen einen Durchmesser von rund 0,1 µm. Diese sind als Teil grösserer Partikel in der Raumluft vorhanden. Partikel dieser Grössenordnung (0,3 µm und grösser) werden von den eingesetzten Luftfiltern zu > 99,95 % abgeschieden.

Die Luftreiniger unterscheiden sich in der Gerätegrösse, der Grösse der Luftfilter, im erzielten Luftdurchsatz sowie hinsichtlich ihrer Leistungsaufnahme.

Die Luftreiniger können manuell in 3 (AF 20) oder 5 Lüfterstufen (AF 30 und AF 50) betrieben werden. Alle Luftfilter verfügen über einen smarten Automatik-Modus, der die Lüftergeschwindigkeit effizient anhand der ermittelten Luftqualität regelt. Im Schlaf-Modus stellt sich der Lüfter auf die leiseste Stufe, und die Beleuchtung der Geräte wird heruntergefahren. Zusätzlich besitzen alle Luftreiniger einen manuell einstellbaren Timer, der die Geräte nach einer voreingestellten Zeit automatisch abstellt. Die Luftreiniger AF 30 und AF 50 verfügen zudem über einen umweltfreundlichen Eco-Modus.

Die Filterlaufzeit ist abhängig vom täglichen Nutzungsverhalten und der Luftqualität. Der Luftreiniger zeigt die verbleibende Filterlaufzeit an und signalisiert einen benötigten Wechsel des HEPA-13-Filters. Die durchschnittliche Laufzeit beträgt rund 1 Jahr. Aus hygienischen Gründen wird ein jährlicher Filterwechsel empfohlen.

Die Luftfilter AF 20, 30 und 50 orientieren sich an der jeweiligen Raumgrösse und dem Einsatzort. Wenn zwei Modelle den eigenen Anforderungen entsprechen, empfehlen wir den grösseren Luftreiniger, da dieser über einen höheren Luftdurchsatz verfügt und somit den Raum schneller von Schadstoffen befreit.

Frontansicht des Kärcher AF 100

Professional-Luftreiniger

Für grössere Räumlichkeiten wie geschlossene Büroräume, Bildungseinrichtungen, Restaurants und Cafés eignen sich die Professional-Luftreiniger von Kärcher, die in Räumen bis zu 100 Quadratmetern für frische und saubere Luft sorgen.

Zu den Professional-Luftreinigern
Vorteile im Kärcher-Onlineshop

Ihre Vorteile im Kärcher Onlineshop

√ Direkt beim Hersteller: komplettes Markensortiment

√ Professionelle und individuelle Beratung

√ Kostenloser Versand ab CHF 50.00

√ Sichere Zahlungsmöglichkeiten

√ Sichere Bestellung via SSL

√ Einfache Reparaturabwicklung über Klarer Fall

√ Kärcher Original-Ersatzteile direkt im Ersatzteile-Onlineshop bestellen

Onlineshop-Informationen

Beratung, Service und Verkauf

Händlersuche: Sei es für Produkte oder Services – finden Sie Ihren Kärcher Fachhändler in der Nähe.

Kärcher kontaktieren: Nutzen Sie hierzu unser Kontaktformular. Wir sind gerne für Sie da!

Folgen Sie uns: Sie möchten zukünftig über unsere Produktneuheiten und Aktionen informiert werden?
Abonnieren Sie unseren Newsletter und folgen Sie uns auf den Social-Media-Kanälen!

Willkommen in der Kärcher-Welt: Blättern Sie direkt online durch unsere Broschüren zu den verschiedensten Themen der Reinigung.
Oder tauchen Sie im Newsroom ein in spannende Geschichten rund um Kärcher.

Händlersuche
Kärcher kontaktieren
NEWSLETTER ABONNIEREN
Folgen Sie uns auf Social Media
Broschüren entdecken
Newsroom entdecken