Kärcher Merchandising

Kärcher for Kids
Da strahlen nicht nur die Kleinen: Kärcher Spielsachen für drinnen und draußen sorgen bei der ganzen Familie für gute Laune.
Food & Drink
Das wird Ihnen schmecken: bei Kärcher finden Sie auch kleine Süßigkeiten, Kaffeetassen oder Wasserkaraffen – fürs Büro oder das eigene Zuhause.
Office
Sauber organisiert: mit Kärcher Büroartikeln sind Sie für jede Aufgabe perfekt ausgerüstet. So wird die Arbeit zum Vergnügen.
Travel
Kommt immer gut an: das praktische Kärcher Reise-Sortiment. Damit haben Sie alles im Griff – ob auf kurzen oder langen Reisen.
Tools, Keyholders & Others
Kleine Helfer, große Hilfe: Werkzeuge und Schlüsselanhänger von Kärcher sind vielseitig einsetzbar und lösen die kleinen Problemchen des Alltags.
Fashion
Passt immer und überall: mit Arbeits- und Freizeitkleidung von Kärcher glänzen Sie sowohl mit Stil als auch mit Funktionalität.
Ihre Vorteile im Kärcher Onlineshop
√ Direkt beim Hersteller: komplettes Markensortiment
√ Professionelle und individuelle Beratung
√ Kostenloser Versand ab CHF 50.00
√ Sichere Zahlungsmöglichkeiten
√ Sichere Bestellung via SSL
√ Einfache Reparaturabwicklung über Klarer Fall
√ Kärcher Original-Ersatzteile direkt im Ersatzteile-Onlineshop bestellen
Beratung, Service und Verkauf
Händlersuche: Sei es für Produkte oder Services – finden Sie Ihren Kärcher Fachhändler in der Nähe.
Kärcher kontaktieren: Nutzen Sie hierzu unser Kontaktformular. Wir sind gerne für Sie da!
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MERCHANDISING
Kärcher lässt nicht nur beim Reinigen keine Wünsche offen. Vom Spielzeug über Haushaltsprodukte bis zur Mode finden Sie bei uns alles, was Ihren Alltag bereichert, Ihre Arbeit erleichtert – oder einfach nur Spass macht.