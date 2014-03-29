WISCH- UND SAUGROBOTER
Sauber. Automatisch. Intelligent. Die Wisch- und Saugroboter sind rund, flach und bewegen sich leise durch die Wohnräume. Zielstrebig und Hindernissen ausweichend folgen die Roboter systematisch ihrem Bewegungsmuster. Und die Bewohner müssen sich nicht mehr um die lästige Aufgabe der Bodenreinigung kümmern, denn das übernehmen die Wisch- und Saugroboter von Kärcher. Hartböden und niederflorige Teppiche werden autonom gereinigt. Dabei bietet unser Wischroboter eine gründliche Nassreinigung speziell für Hartböden, während der Saug-Wischroboter mit seiner kombinierten Funktion besonders geeignet ist für Haushalte, die auch über zahlreiche Teppiche verfügen, da er sowohl saugen als auch wischen kann.
Highlights der Wisch- und Saugroboter.
ROBOTER, CLOUD UND APP – 3 KOMPONENTEN, EIN EINHEITLICHES SYSTEM
Die Kärcher Wisch- und Saugroboter bieten eine breite Palette an Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten – und sind gleichzeitig so einfach zu bedienen. Die Kombination aus Roboter, Cloud und Steuerung per mobiler App bildet die optimale Grundlage für beste Reinigungsergebnisse. Nutzen Sie die Timer-Funktionen und die Konfiguration von Reinigungsprogrammen zur Anpassung an Ihre individuellen Bedürfnisse. Und liegen Sicherheits-Updates oder Erweiterungen der Funktionsfähigkeit des Saugroboters vor, erhalten Sie automatisch eine Benachrichtigung in der App. Entdecken Sie jetzt unsere autonomen Reinigungslösungen für Ihren Alltag und gewinnen Sie Zeit für die schönen Dinge im Leben.Hier App entdecken
SIE HABEN DIE WAHL: INDIVIDUELLE REINIGUNGSLEVEL UND UNTERSCHIEDLICHE REINIGUNGSMETHODEN
Die Kärcher Wisch- und Saugroboter sind echte Alleskönner. Ob einfache Trockenreinigung mit Sauggebläse und Bürste oder kombiniert mit zusätzlicher Wischfunktion mit Mikrofasertuch und Frischwassertank – alles ist machbar. Und Sie haben dank bequemer Steuerung über die App alles im Griff. Reinigungsparameter wie die Saugleistung oder die beim Wischen verwendete Wassermenge können individuell den Erfordernissen angepasst werden. Bereiche, die stärker verschmutzt sind, können mit dem Wisch- und Saugroboter mehrfach überfahren und intensiver gereinigt werden.Hier RCV 3 entdecken
KÄRCHER FC-WALZENTECHNOLOGIE: JETZT AUCH ALS ROBOTER
Entdecken Sie die bewährte und ausgereifte Kärcher Walzentechnologie unserer etablierten und sehr effizienten Hartbodenreiniger nun auch in unserem innovativen autonomen Wischroboter RCF 3 für eine hervorragende Reinigungsleistung auf zahlreichen Hartböden. Während der Reinigung wird die Walze stets mit frischem Wasser und Reinigungsmittel befeuchtet. Dank des 2-Tank-Systems werden das Schmutzwasser und die Schmutzpartikel zuverlässig in den Schmutzwassertank befördert. Durch die permanente Rotation der Walze wird diese kontinuierlich von Schmutzwasser und Schmutzpartikeln befreit und bleibt lange sauber (der Schmutz sammelt sich nicht in der Walze an), was eine hygienische und schnelle Reinigung selbst auf grösseren Flächen erlaubt, ohne dass der Schmutz nur verteilt wird.
NASS WISCHEN UND TROCKENSCHMUTZAUFNAHME IN EINEM SCHRITT
Der RCF 3 gewährleistet mit seiner Reinigungswalze sehr gründliche Wischergebnisse und ist dabei äusserst komfortabel. Vergessen Sie mühsames Schrubben – der Roboter erledigt alles autonom. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass der RCF 3 während des feuchten Wischens auch leichte trockene Verschmutzungen mit aufnimmt. Somit kann bei regelmässigem Einsatz des RCF 3 und haushaltsüblichen Verschmutzungen selbst der Staubsauger im Schrank bleiben. Und nach getaner Arbeit ist auch die Reinigung des Geräts ein Kinderspiel: Alle abnehmbaren Teile können einfach unter dem Wasserhahn abgespült werden, und die Walze lässt sich bei 60 °C in der Waschmaschine waschen.
Saugroboter und Wischroboter: die Unterschiede.
Saugroboter mit Wischfunktion oder Wischroboter mit Trockenschmutzaufnahme? RCV oder RCF? Hier die Unterschiede der beiden Reinigungsrobotersysteme im Überblick.
RCV 3: Saugroboter mit Wischfunktion
Allgemein
- Hauptanwendung: trocken reinigen
- Anwendungsgebiete: Hartboden, Teppichboden
- Tanks: Frischwassertank, Trockenschmutzbehälter
Saugen / Trockenschmutzaufnahme
- Schmutzarten (trockener loser Schmutz): zahlreiche trockene, lose Verschmutzungen
- Trockenschmutzeinheit: Kehrbürste und Saugfunktion
- Trockenschmutzaufnahme: mit der Kehrbürste und zusätzlicher Saugfunktion in den Trockenschmutzbehälter
Wischen
- Schmutzarten (anhaftender Schmutz): Feinstaub sowie leichte anhaftende Verschmutzungen
- Wischeinheit: Wischpad (statisch)
- Wischfunktion: feuchte Reinigung mit Wischpad zur Beseitigung von Feinstaub und leichten anhaftenden Verschmutzungen
RCF 3: Wischroboter
Allgemein
- Hauptanwendung: nass reinigen
- Anwendungsgebiete: Hartboden
- Tanks: Frischwassertank, Schmutzwassertank
Saugen / Trockenschmutzaufnahme
- Schmutzarten (trockener loser Schmutz): kleinere Mengen an losem Schmutz wie z. B. Staubflusen, Krümel
- Trockenschmutzeinheit: keine separate Trockenschmutzeinheit vorhanden
- Trockenschmutzaufnahme: mit der Mikrofaserwalze während des Nasswischens in den Schmutzwassertank
Wischen
- Schmutzarten (anhaftender Schmutz): auch hartnäckige anhaftende Verschmutzungen wie Sossenflecken, Fussspuren, Kaffeeflecken
- Wischeinheit: Mikrofaserwalze (rotierend)
- Wischfunktion: feuchte Reinigung mit effizienter Walzentechnologie für eine gründliche Nassreinigung entsprechend den etablierten Kärcher Hartbodenreinigern
Wischroboter RCF 3 – der Hartbodenprofi.
Eine neue Ära der robotischen Nassreinigung!
Entdecken Sie unseren innovativen RCF 3-Wischroboter für eine mühelose Bodenreinigung. Mit bewährter FC-Walzentechnologie entfernt er hartnäckigen Schmutz und umfährt automatisch Teppiche. Zwei Tanks sorgen für kontinuierliche Frischwasserversorgung und effiziente Schmutzwasseraufnahme. Steuern Sie den Roboter bequem über die App oder per Knopfdruck. Flexibel anpassbare Reinigungsmodi bieten Ihnen vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Der RCF 3 ist Ihr zuverlässiger Helfer mit nützlichen Sprach- und App-Hinweisen. Entdecken Sie die Zukunft des Wischens mit dem RCF 3-Wischroboter!
Technische Daten:
- Flächenleistung: 80 m² (abhängig von den Reinigungsparametern)
- Laufzeit: 120 min (Sensitiv-Modus)
- Schmutzwassertank: 115 ml
- Frischwassertank: 430 ml
Features des RCF 3
Wisch- und Saugroboter RCV 3 – das Einstiegsmodell.
Trocken saugen oder feucht wischen – unser Einstiegsmodell kann beides
Gewinnen Sie Zeit für die angenehmen Dinge des Lebens, während das Staubsaugen und Wischen von einem unserer Reinigungsroboter übernommen wird. Unser Einstiegsmodell, der Wisch- und Saugroboter RCV 3, reinigt alle haushaltsüblichen Hartböden und auch niederflorige Teppichbeläge autonom, systematisch und absolut zuverlässig – selbstverständlich auch dann, wenn Sie nicht zu Hause sind. Mithilfe der App können Sie die Reinigung individuell an Ihre Bedürfnisse und Ihr Zuhause anpassen. Sie entscheiden, was und wann gereinigt wird. Legen Sie individuelle Reinigungsprogramme für jeden einzelnen Raum fest. Definieren Sie Sperrzonen, wenn der Saugroboter bestimmte Bereiche nicht befahren soll. Oder schicken Sie den Wischroboter mit der Spot-Cleaning-Funktion an Stellen, die besondere Aufmerksamkeit verdienen. Die Kartierung aller Räume mit präziser LiDAR-Navigation und hochempfindlichen Sensoren, die Treppen und hohe Absätze erkennen, sorgen für sichere Reinigungsfahrten des Saugroboters.
Technische Daten
- Saugleistung: 2500 Pa
- Laufzeit: 120 min
- 2-in-1-Schmutzbehälter (330 ml) inkl. Frischwassertank (170 ml)
- Trockenschmutzbehälter: 500 ml
Features des RCV 3
Autonome Reinigung – die Home Robots App macht’s möglich.
Mit der Kärcher Home Robots App haben Sie Zugriff auf alle wichtigen Funktionen Ihres Wisch- und Saugroboters. Die autonome Reinigung bietet dabei viele neue Möglichkeiten bis hin zum Festlegen von Reinigungszeiten und Erstellen von Reinigungsplänen, und das vollkommen ortsunabhängig. Sie sind noch unterwegs und möchten eine Reinigung starten, bevor Sie nach Hause kommen? Kein Problem, aktivieren Sie den Wisch- und Saugroboter einfach mithilfe der App auf Ihrem Smartphone und freuen Sie sich auf ein sauberes Zuhause. Die Kärcher Home Robots App gibt es kostenfrei im Apple App Store oder bei Google Play. Einfach herunterladen und gleich die erste autonome Reinigung starten.
Datenschutz
Der komplette Datenverkehr zwischen der Home Robots App auf Ihrem Smartphone und Ihrem Saug- und Wischroboter läuft über eine Cloud mit Servern, die ausschliesslich in Deutschland stehen. Denn als Hersteller mit Sitz in Deutschland legt Kärcher besonders grossen Wert auf den Datenschutz und erfüllt alle hier geltenden rechtlichen Vorgaben mit grösstmöglicher Sorgfalt. Regelmässig werden Aktualisierungen und Sicherheitsupdates angeboten, damit Ihre App auf dem neuesten Stand ist und Ihre Daten sicher bleiben.
Reinigungsbereiche strukturieren
Die Wisch- und Saugroboter von Kärcher reinigen autonom und systematisch. Über die App können No-go-Zonen definiert werden, in denen der Roboter nicht reinigen soll. Sollen bestimmte Flächen zwar gesaugt, aber nicht gewischt werden, sind No-Mopping-Zonen die richtige Wahl. Und wenn ganze Räume ausgespart werden sollen, lässt sich die Durchfahrt mit sogenannten „Virtual Walls“ verhindern. Alles lässt sich einfach und intuitiv per App konfigurieren.
Unterschiedliche Reingungsmodi
Unsere Home Robots App bietet mit ihrem Funktionsumfang weit mehr als nur das Pflichtprogramm für die autonome Reinigung. Trocken saugen, nass wischen oder eine Kombination aus beiden Reinigungsprogrammen – mit der App haben Sie es in der Hand, für Räume oder einzelne Bereiche den Reinigungsmodus bequem zu definieren. Zudem können Sie zahlreiche Parameter individuell konfigurieren – von der Leistung beim Saugen bis zur Wasserdurchflussmenge beim Wischen.
Putzplan 2.0
Mit der Timer-Funktion der Home Robots App erstellen Sie Ihren individuellen Putzplan für Kärcher Wisch- und Saugroboter. Hier legen Sie fest, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten der Roboter unterwegs sein soll und welche Bereiche er in dieser Zeit mit welchem Reinigungsprogramm befahren soll. Dank der Kartierung sämtlicher Räume können Sie die Reinigungseinstellungen für jeden einzelnen Raum unabhängig anpassen.
Spot-Cleaning und Bereichsreinigung
Wenn spontan mal Krümel oder anderer Schmutz anfallen, gibt es gleich 2 flexible Lösungen. Bei punktuellen Verschmutzungen können Sie mit Hilfe der App einen bestimmten Ort für das Spot-Cleaning festlegen, der dann gezielt gereinigt wird. Und bei grossflächigeren Verschmutzungen können Sie über die App sogar die Grösse des zu reinigenden Bereichs festlegen für die schnelle, aber zielgerichtete Zwischenreinigung.
Aktivierung und Deaktivierung von Funktionen
In der App können diverse Funktionen wie Auto-Boost, Teppicherkennung oder die KI-Funktionalität individuell aktiviert oder deaktiviert werden, je nach den Wünschen und Vorlieben der Nutzer. So lässt sich der Auto-Boost auf Teppich deaktivieren, um bei nur geringerer Verschmutzung kontinuierlich mit einer gleichbleibend niedrigen Saugkraft zu reinigen. Das spart Energie und verlängert die Reinigungsintervalle, bevor der Roboter zurück zur Ladestation muss.
Zubehörstatistik
Die Beanspruchung eines Saug- und Wischroboters ist in jedem Haushalt anders und hängt unter anderem von der Grösse der zu reinigenden Fläche, vom Verschmutzungsgrad und von der Häufigkeit von Reinigungsfahrten ab. Deshalb wird Zubehör unterschiedlich stark abgenutzt. In der Home Robots App wird Ihnen deshalb angezeigt, wie hoch der Verschleiss, beispielsweise bei den Bürsten, ist, und wann ein Wechsel empfohlen wird. So wird sichergestellt, dass der Roboter stets für alle seine Aufgaben bestens ausgerüstet ist und das Reinigungsergebnis keine Wünsche offen lässt.
Reinigungshistorie
Jede Reinigungsfahrt wird in der Home Robots App in Echtzeit aufgezeichnet und abgespeichert. Das bietet Ihnen spannende Einblicke in das Leben Ihres Reinigungsroboters. Wann war das Gerät in welchen Räumen unterwegs, welche Wegstrecken wurden dabei zurückgelegt und wie viele Quadratmeter Bodenbelag wurden gesaugt oder nass gewischt? Sie können die Aktivitäten Ihres Saug- und Wischroboters jederzeit genau verfolgen – auch dann, wenn Sie nicht zu Hause sind.
Sonstige Funktionen
Die Home Robots App ermöglicht Ihnen den Zugriff auf alle wichtigen Funktionen Ihres Reinigungsroboters. Das beinhaltet auch zahlreiche Zusatzfunktionen, die sich in der einen oder anderen Situation als nützlich erweisen können. So lässt sich der Roboter beispielsweise über die App fernsteuern, um ihn zum Beispiel aus einer schwierigen Position herauszufahren. Auch die Sprache und Lautstärke der Sprachausgabe kann hier über das Smartphone gesteuert werden und häufig gestellte Fragen und Antworten können nachgelesen werden.
Inbetriebnahme und Wartung der Wisch- und Saugroboter.
Reinigungsmittel und Zubehör
Mit dem Kärcher Zubehörprogramm können Sie Reinigung und Pflege perfekt auf Ihre Bedürfnisse abstimmen. Weiter bieten wir Ihnen eine breite Palette an Reinigungsmittel.