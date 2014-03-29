a) Stellen Sie sicher, dass um die Ladestation herum genügend Freiraum vorhanden ist, damit er richtig andocken kann (Abstand von 0,5 m auf jeder Seite, 1,5 m vor der Ladestation und 1 m darüber) und die Ladekontakte frei von Staub und anderen Fremdkörpern sind.

b) Stellen Sie sicher, dass die Steckdose mit Strom versorgt wird und in vollem Kontakt mit der Stromversorgung der Ladestation steht.

c) Bitte überprüfen Sie auch, dass die Ladekontakte des Roboters die Ladekontakte der Ladestation berühren.

d) Stellen Sie sicher, dass die Ladekontakte des Roboters und der Ladestation nicht verschmutzt sind.

e) Die Umgebungstemperatur könnte zu niedrig (unter 0 °C) oder zu hoch (über 35 °C) sein.

Wenn die oben genannten Methoden die Probleme immer noch nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.