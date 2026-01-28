Saugroboter mit Wischfunktion RCV 3
Der smarte RCV 3 mit präziser LiDAR-Navigation und bequemer App-Steuerung reinigt völlig autonom niederflorige Teppichböden und Hartflächen. Hartflächen können auch nass gewischt werden.
Mehr Zeit für die angenehmen Dinge im Leben: Der smarte Reinigungsroboter RCV 3 übernimmt die Bodenreinigung. Einmal gestartet macht der RCV 3 Hartböden und niederflorige Teppichbeläge selbstständig systematisch sauber. Trockener Schmutz wird durch die rotierende Bürste, den Seitenbesen für die Kanten und das Gebläse zuverlässig in den eingebauten Schmutzbehälter befördert. Bei Bedarf kann der RCV 3 nicht nur saugen, sondern auch feucht wischen. Sinkt die Akkukapazität, lädt der RCV 3 seinen Akku zwischendurch auf und auch nach getaner Arbeit kehrt er stets an seine Ladestation zurück. Per App-Steuerung geht der RCV 3 auf Erkundungstour und erstellt per Umfelderfassung (LiDAR) automatisch eine Karte der Räume. Für jeden Raum könnnen individuelle Reinigungsparameter festgelegt werden, zum Beispiel wo gesaugt, gewischt oder nicht gereinigt werden soll. Zusätzliche Sensoren verhindern das Abstürzen an zum Beispiel Treppenabsätzen. Zur Reinigung wird der RCV 3 bequem per App, per voreingestelltem individuellem Zeitplan oder per Knopfdruck am Gerät gestartet. Benötigt der Reinigungsroboter Hilfe, teilt er das in vielen Situationen per Sprachausgabe mit.
Merkmale und Vorteile
Nass wischenFür noch bessere Reinigungsergebnisse kann der RCV 3 auch feucht wischen. Bei Bedarf wird die Wischeinheit inkl. Mikrofasertuch eingesetzt, der Frischwassertank gefüllt und schon kann es losgehen. Der Reinigungsroboter RCV 3 kann entweder nur zur Trockenreinigung eingesetzt werden, nur nass wischen oder beide Möglichkeiten im Kombi-Reinigungsmodus miteinander verbinden.
Präzise NavigationDie LiDAR-Sensoren des RCV 3 ermöglichen eine sehr präzise Erfassung des Raums und eine detaillierte Kartierung für sichere Reinigungsfahrten. Mit seiner schnellen und robusten LiDAR-Navigation scannt der RCV 3 die Räume und hat damit selbst bei Dunkelheit beste Karten für sichere und zuverlässige Reinigungsfahrten.
AbsturzsensorenDie Absturzsensoren verhindern zuverlässig, dass der RCV 3 z. B. an Treppen oder Absätzen abstürzt. Die Sensoren scannen den Boden. Wird ein größerer Absatz erkannt, erhält die Steuerung ein Signal und veranlasst den Roboter umzukehren.
Datenschutz und Updates
- Als Hersteller mit Sitz in Deutschland legt Kärcher besonders großen Wert auf den Datenschutz und erfüllt alle hier geltenden rechtlichen Vorgaben mit größtmöglicher Sorgfalt.
- Der komplette Datenverkehr zwischen der Home Robots App auf Ihrem Smartphone und Ihrem Saug- und Wischroboter läuft über eine Cloud mit Servern, die ausschließlich in Deutschland stehen.
- Regelmäßige Updates verbessern und erweitern die Leistungsfähigkeit von Saugroboter und App. Zudem wird so die Sicherheit des Systems fortlaufend an die aktuellen Anforderungen angepasst.
Sprachausgabe
- Immer gut informiert: Wichtige Hinweise oder den aktuellen Status meldet der RCV 3 per Sprachausgabe.
- Benötigt der Saugroboter RCV 3 Hilfe oder Service, teilt er das in vielen Situationen per Sprachausgabe mit.
Komfortable App-Steuerung mit WLAN
- Mit der App können zahlreiche Einstellungen individuell angepasst werden.
- Ortsunabhängige Steuerung und Konfiguration des Reinigungsroboters RCV 3 über die App. Sogar dann, wenn man nicht zu Hause ist.
- Ausgabe von Informationen über den aktuellen Gerätestatus und Anzeige des Reinigungsfortschritts per App.
Präzise Kartierung mit vielseitigen Anpassungsmöglichkeiten
- In der App können mehrere Karten, z. B. für unterschiedliche Stockwerke, gespeichert werden.
- Es können Zonen definiert werden, die nicht befahren und somit nicht gereinigt werden sollen (z. B. Katzenbaum, Spielbereich im Kinderzimmer oder Hindernisse, die der Roboter nicht bewältigen kann).
- Definition von ausgewählten Bereichen, die bei Bedarf z. B. mehrfach überfahren, mit einem intensiveren Saugmodus gereinigt oder mit mehr Wasser nass gewischt werden.
Anpassung der Reinigungsparameter
- Definition unterschiedlicher Reinigungsparameter per App, individuell für Bereiche oder Räume (z. B. Saugleistung oder Wassermenge, Anzahl der Überfahrten je Fläche).
Timer-Funktion
- Festlegen von Reinigungszeiten und Erstellen von Reinigungsplänen über die App.
- Der RCV 3 startet Reinigungsfahrten eigenständig auf Grundlage der festgelegten Termine.
Spezifikationen
Technische Daten
|Akku-Gerät
|Ladezeit Akku (min)
|230
|Akkutyp
|Lithium-Ionen-Akku
|Akkukapazität (Ah)
|3.2
|Reinigungsdauer pro Ladung (min)
|120
|Flächenleistung (abhängig vom Reinigungsmodus) (m²/h)
|85
|Schmutzbehälter (ml)
|500
|2-in-1-Schmutzbehälter (ml)
|300
|2-in-1-Frischwassertank (ml)
|170
|Saugleistung (Pa)
|2500
|Schallleistungspegel (dB(A))
|67
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|100 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Farbe
|Weiß
|Gewicht Saugroboter (inkl. Wischeinheit und Wischtuch) (kg)
|3.7
|Gewicht Ladestation (kg)
|0.6
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|6.9
|Höhe Saugroboter (mm)
|94
|Durchmesser Roboter (mm)
|350
|Abmessungen Ladestation (L x B x H) (mm)
|80 x 150 x 102
Lieferumfang
- Reinigungsbürste
- Seitenbürste: 2 x
- Filter: 2 x
- Reinigungswerkzeug
- Wischeinheit
- Wischtuch: 2 x
- 2-in-1 Schmutzbehälter inklusive Frischwassertank
- Schmutzbehälter
- Ladestation
Ausstattung
- Autonome Reinigung
- Absturzsensoren
- Bedienung per App
- Verbindung per WLAN
- Smart Services / Features in der App
- Sprachausgabe
- Laser-Navigationssystem (LiDAR)
- Timer-Funktion: Mehrere Timer möglich
- Reinigungsmodi: Trockenreinigung/ Nassreinigung/ Kombireinigung (nass und trocken)/ Automatik/ Spot
Videos
Anwendungsgebiete
- Hartböden
- Niedrigflorige Teppichböden
Zubehör
RCV 3 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
Home & Garden
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.
Professional
Bestellen Sie Ihr Ersatzteil in unserem Onlineshop für Ersatzteile, kontaktieren Sie uns direkt oder wenden Sie sich an den Kärcher Servicepartner in Ihrer Nähe.