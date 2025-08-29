Home & Garden
Mit unseren Lösungen für Haus und Garten (Innen- und Aussenreinigung) möchten wir dir dabei helfen, die Aufgaben des Alltags einfacher zu meistern. Von Hochdruckreiniger, Dampfreiniger über Fenstersauger bis hin zu Kehrmaschinen und Bewässerungssysteme – wir bieten für jede Reinigungsaufgabe die passende Lösung!
CONSULTING @ HOME.
Mit dem Consulting @ Home beraten Sie unsere Experten in den Bereichen Indoor, Outdoor & Garten – direkt bei Ihnen zuhause.
NEUHEITEN AUS DEM BEREICH HOME & GARDEN.
Frisch, innovativ und voller Überraschungen! Hier findest du eine Übersicht unserer neuen Modelle im Kärcher Sortiment. Mehr erfahren
90 JAHRE KÄRCHER.
Seit 90 Jahren setzen wir uns für eine saubere Welt ein. Tag für Tag arbeiten wir daran, besser zu werden und unseren Beitrag für eine nachhaltige Zukunft zu leisten. Begleiten sie uns auf unserer Reise und entdecken Sie die Geschichte hinter Kärcher. Mehr erfahren
DIE SIGNATURE LINE VON ALFRED KÄRCHER.
The origin of WOW. Wofür steht die Signature Line?
Produktkategorien.
Zubehör & mehr.
Original-Zubehör
Mit dem Kärcher Original-Zubehör optimieren Sie die Leistung und erweitern den Einsatzbereich Ihrer Reinigungsgeräte.
Reinigungsmittel
Die exakt auf die Geräte abgestimmten Reinigungsmittel garantieren nicht nur optimale Reinigungsergebnisse, sondern sparen zudem Wasser, Zeit und Energie.
Ersatzteile
Reparieren anstatt wegwerfen! Bestellen Sie jetzt Ihr Ersatzteil ganz einfach und bequem in unserem Onlineshop.
Beratung & Services.
Akkuplattform Battery Power
Keine Lust auf Kabelsalat? Kein Problem für die akkubetriebenen Garten- und Reinigungsgeräte mit dem Wechselakkusystem Kärcher Battery Power.
Händlersuche
Möchtest du ein Kärcher Gerät erwerben oder suchst du einen Servicepartner? Hier findest du schnell und bequem einen Händler in deiner Nähe.
Kärcher Know-how
Entdecke hier unsere Putz- und Pflegetipps für Haus und Garten – denn mit unseren Tipps zur richtigen Anwendung geht die Arbeit gleich schneller von der Hand!
AKTIONEN
HITS OF THE MONTH.
Lass dich von unseren aktuellen HITS OF THE MONTH überraschen und profitiere jeden Monat von einzigartigen Angeboten - Reinschauen lohnt sich!
BIG SALE.
Profitiere von unserer Lagerräumungsaktion und erhalte ausgewählte Kärcher Produkte zu absoluten Sonderpreisen.
Links
We are the Kärchers
Bei Kärcher steht der Mensch im Mittelpunkt. Schon unser Gründer Alfred Kärcher prägte den Leitgedanken, dass das Unternehmen besondere Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitern trägt.
Kärcher Apps
Entdecken Sie hier unsere diversen Applikationen zum kostenlos Downloaden!
Produktkatalog
Laden Sie hier den digitalen Katalog mit dem gesamten Kärcher Sortiment herunter.
Kärcher Broschüren
Entdecken Sie hier unsere Broschüren und blättern Sie sich durch zahlreiche Seiten zu den verschiedensten Themen der Reinigung.
Klarer Fall
Kärcher Reparatur-Service für Home & Garden Geräte zu Festpreisen – einfach und bequem mit myKärcher.
Veranstaltungen
Bevorstehende und vergangene Veranstaltungen rund um Kärcher Schweiz finden Sie hier.
NEWS
29. August 2025
VALAIS 2025 CLEANUP TOUR BY SUMMIT FOUNDATION POWERED BY KÄRCHER.
Vom 30. August bis zum 14. September 2025 findet im Wallis die UCI-Mountainbike-Weltmeisterschaft statt. In diesem Zeitraum werden sechs Cleanup Touren durchgeführt, um die Austragungsorte und die umliegende Natur sauber zu halten.
20. August 2025
EIDGENÖSSISCHES SCHWING- UND ÄLPLERFEST GLARNERLAND+.
Vom 29. bis 31. August 2025 wird die Schweiz zum Schauplatz des grössten Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests. Die Freude ist riesig!
05. August 2025
2025 UCI MOUNTAINBIKE-WELTMEISTERSCHAFTEN.
Die 2025 UCI Mountainbike- Weltmeisterschaften vereinen erstmals in der Geschichte des Mountainbikesports alle acht Disziplinen in einem einzigen Event.
