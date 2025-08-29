Home & Garden

Mit unseren Lösungen für Haus und Garten (Innen- und Aussenreinigung) möchten wir dir dabei helfen, die Aufgaben des Alltags einfacher zu meistern. Von Hochdruckreiniger, Dampfreiniger über Fenstersauger bis hin zu Kehrmaschinen und Bewässerungssysteme – wir bieten für jede Reinigungsaufgabe die passende Lösung!

Consulting @ Home

CONSULTING @ HOME.

Mit dem Consulting @ Home beraten Sie unsere Experten in den Bereichen Indoor, Outdoor & Garten – direkt bei Ihnen zuhause.

Neuheiten Home & Garden

NEUHEITEN AUS DEM BEREICH HOME & GARDEN.

Frisch, innovativ und voller Überraschungen! Hier findest du eine Übersicht unserer neuen Modelle im Kärcher Sortiment. Mehr erfahren

90 JAHRE KÄRCHER

90 JAHRE KÄRCHER.

Seit 90 Jahren setzen wir uns für eine saubere Welt ein. Tag für Tag arbeiten wir daran, besser zu werden und unseren Beitrag für eine nachhaltige Zukunft zu leisten. Begleiten sie uns auf unserer Reise und entdecken Sie die Geschichte hinter Kärcher. Mehr erfahren

Signature Line Alfred Kärcher

DIE SIGNATURE LINE VON ALFRED KÄRCHER.

The origin of WOW. Wofür steht die Signature Line?

Produktkategorien.

Kärcher Hochdruckreiniger

Hochdruckreiniger

Kärcher Verbrennungsmotor-Hochdruckreiniger

Verbrennungsmotor-Hochdruckreiniger

Kärcher Mobile Reinigung

Mobile Reinigung

Kärcher Terrassenreiniger

Terrassenreiniger

Kärcher Akku-Fensterreiniger

Akku-Fensterreiniger

Kärcher Saugwischer

Saugwischer

Kärcher Hartbodenreiniger

Hartbodenreiniger

Kärcher Elektrischer Wischmopp

Elektrischer Wischmopp

Kärcher Wisch- und Saugroboter

Wisch- und Saugroboter

Kärcher Fensterputzroboter

Fensterputzroboter

Kärcher Sauger

Sauger

Kärcher Nass-/Trockensauger

Nass-/Trockensauger

Kärcher Asche- und Trockensauger

Asche- und Trockensauger

Kärcher Waschsauger

Waschsauger

Kärcher Dampfreiniger

Dampfreiniger

Kärcher Dampfsauger

Dampfsauger

Kärcher Akku-Besen

Akku-Besen

Kärcher Kehrmaschinen

Kehrmaschinen

Kärcher Luftreiniger

Luftreiniger

Kärcher Gartengeräte

Gartengeräte

Kärcher Mähroboter

Mähroboter

Kärcher Pumpen

Pumpen

Kärcher Bewässerungssysteme

Bewässerungssysteme

Kärcher Elektrischer Eiskratzer

Elektrischer Eiskratzer

Kärcher Merchandising

Merchandising

Zubehör & mehr.

Kärcher Original-Zubehör

Original-Zubehör

Mit dem Kärcher Original-Zubehör optimieren Sie die Leistung und erweitern den Einsatzbereich Ihrer Reinigungsgeräte.

Kärcher Reinigungsmittel

Reinigungsmittel

Die exakt auf die Geräte abgestimmten Reinigungsmittel garantieren nicht nur optimale Reinigungsergebnisse, sondern sparen zudem Wasser, Zeit und Energie.

Kärcher Ersatzteile

Ersatzteile

Reparieren anstatt wegwerfen! Bestellen Sie jetzt Ihr Ersatzteil ganz einfach und bequem in unserem Onlineshop.

Beratung & Services.

Consutling @home

Consulting @ Home

Mit dem Consulting @ Home beraten dich unsere Experten in den Bereichen Indoor, Outdoor & Garten – direkt bei dir Zuhause.

Signature Line

Signature Line

The origin of WOW. Nur die besten und innovativsten Produkte der Indoor-Kategorien tragen Alfred Kärchers Unterschrift und sind Teil der Signature Line.

Akkuplattform Battery Power

Akkuplattform Battery Power

Keine Lust auf Kabelsalat? Kein Problem für die akkubetriebenen Garten- und Reinigungsgeräte mit dem Wechselakkusystem Kärcher Battery Power.

Händlersuche

Händlersuche

Möchtest du ein Kärcher Gerät erwerben oder suchst du einen Servicepartner? Hier findest du schnell und bequem einen Händler in deiner Nähe.

Kärcher Know-how

Kärcher Know-how

Entdecke hier unsere Putz- und Pflegetipps für Haus und Garten – denn mit unseren Tipps zur richtigen Anwendung geht die Arbeit gleich schneller von der Hand!

AKTIONEN

11028_Aktionen_TYPO3_Overview_800x400_HOTM

HITS OF THE MONTH.

Lass dich von unseren aktuellen HITS OF THE MONTH überraschen und profitiere jeden Monat von einzigartigen Angeboten - Reinschauen lohnt sich!

BIG SALE

BIG SALE.

Profitiere von unserer Lagerräumungsaktion und erhalte ausgewählte Kärcher Produkte zu absoluten Sonderpreisen.

Links

We are the Kärchers

Bei Kärcher steht der Mensch im Mittelpunkt. Schon unser Gründer Alfred Kärcher prägte den Leitgedanken, dass das Unternehmen besondere Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitern trägt.

Newsletter

Mit dem Kärcher Newsletter erhalten Sie regelmässig alle Neuigkeiten zu Produkten, Services und Aktionen aus der Welt von Kärcher Schweiz.

Kärcher Apps

Entdecken Sie hier unsere diversen Applikationen zum kostenlos Downloaden!

Produktkatalog

Laden Sie hier den digitalen Katalog mit dem gesamten Kärcher Sortiment herunter.

Kärcher Broschüren

Entdecken Sie hier unsere Broschüren und blättern Sie sich durch zahlreiche Seiten zu den verschiedensten Themen der Reinigung.

Klarer Fall

Kärcher Reparatur-Service für Home & Garden Geräte zu Festpreisen – einfach und bequem mit myKärcher.

Veranstaltungen

Bevorstehende und vergangene Veranstaltungen rund um Kärcher Schweiz finden Sie hier.

Social Media Kanäle

Schauen Sie auf Facebook, YouTube und Co. vorbei und erfahren Sie alle Neuigkeiten rund um Kärcher und Reinigungstechnik.

NEWS

29. August 2025

VALAIS 2025 CLEANUP TOUR BY SUMMIT FOUNDATION POWERED BY KÄRCHER.

Vom 30. August bis zum 14. September 2025 findet im Wallis die UCI-Mountainbike-Weltmeisterschaft statt. In diesem Zeitraum werden sechs Cleanup Touren durchgeführt, um die Austragungsorte und die umliegende Natur sauber zu halten.

20. August 2025

EIDGENÖSSISCHES SCHWING- UND ÄLPLERFEST GLARNERLAND+.

Vom 29. bis 31. August 2025 wird die Schweiz zum Schauplatz des grössten Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests. Die Freude ist riesig!

05. August 2025

2025 UCI MOUNTAINBIKE-WELTMEISTERSCHAFTEN.

Die 2025 UCI Mountainbike- Weltmeisterschaften vereinen erstmals in der Geschichte des Mountainbikesports alle acht Disziplinen in einem einzigen Event.

