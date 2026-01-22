STAUBSAUGER
Staubsauger von Kärcher verbinden hohe Saugkraft mit Wendigkeit und Flexibilität. Ob Allergiker, Singles, Familien oder Haustierbesitzer: Kärcher hat den passenden Staubsauger für jeden Anspruch.
Akku-Staubsauger
Die Akku-Staubsauger sind sofort einsatzbereit und punkten mit maximaler Bewegungsfreiheit, saugstarker Leistung und bis zu 60 Minuten langer Akkulaufzeit. Ihr durchdachtes ergonomisches Design sorgt für angenehmeres Staubsaugen und selbst unter Möbeln für makellose Sauberkeit. Damit sind Staub und Schmutz im Handumdrehen entfernt! Apropos sparen: Durch das beutellose System entfällt natürlich auch das ständige Nachkaufen teurer Staubbeutel.
INNOVATIVE DUST-SENSOR-TECHNOLOGIE
Mit dem VC 7 Cordless yourMax wird das Staubsaugen noch müheloser und effizienter. Der innovative Dust Sensor sorgt für eine automatische Stauberkennung und Leistungsregulierung. Durch die intelligente Leistungsanpassung wird die Akkulaufzeit von bis zu 60 Minuten effizient genutzt. Einfacher und bequemer kann Staubsaugen nicht sein.
KABELLOSE FREIHEIT MIT LITHIUM-IONEN-AKKU
Die kabellosen Akku-Staubsauger punkten mit maximaler Bewegungsfreiheit, saugstarker Leistung und angenehmem Gewicht. Durch die leistungsstarken Akkus ist eine ermüdungsfreie Reinigung bis in die letzte Ecke garantiert. Und mit der vielfältigen Auswahl an Zubehören sind die Akku-Staubsauger noch vielseitiger einsetzbar.
EINFACHE BEDIENBARKEIT
Je nach Anwendung lässt sich die Leistung schnell und einfach den Erfordernissen anpassen. Durch die praktische Feststelltaste muss die Powertaste nicht dauerhaft gedrückt werden und der Boost-Modus eignet sich optimal für eine intensive Spot-Reinigung.
AKTIVE BODENDÜSE
Optimale Schmutzaufnahme durch motorisierte Rollen sowie hohe Wendigkeit und sehr gute Unterfahrbarkeit von Möbeln. Mit aktiver Universal-Bodendüse sowohl für Hartböden als auch Teppich geeignet.
Mit der zusätzlichen LED-Beleuchtung an der Bodendüse des VC 7 Cordless und VC 6 Cordless wird der Schmutz sichtbar gemacht und eine zuverlässige Schmutzaufnahme garantiert.
Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
Clevere Anschlussmöglichkeiten für eine Vielfalt an Zubehören, die die Akku-Staubsauger noch vielseitiger machen.
Durchdachtes Filtersystem
Das 3-stufige Filtersystem, bestehend aus Zyklon-, Lufteinlass- und HEPA-Hygienefilter* (VC 7 Cordless und VC 6 Cordless), sorgen für eine besonders saubere Abluft.
Die Filter lassen sich einfach reinigen und austauschen und erhöhen dadurch die Lebensdauer des Saugers.
* EN 1822:1998
1-Klick-Staubbehälterentleerung
Der Schmutz lässt sich einfach und hygienisch ohne Schmutzkontakt per Knopfdruck entsorgen.
Praktische Wandhalterung
Dank der Wandhalterung kann das Gerät schnell und einfach verstaut werden und ist jederzeit einsatzbereit. Die Wandhalterung des VC 7 Cordless yourMax und VC 6 Cordless ourFamily kann gleichzeitig zum komfortablen Laden genutzt werden.
Produkte
MUSS MAN DENN ALLES SELBER MACHEN?
Automatisch. Intelligent. Sauber.
Wer sich in seiner Freizeit gerne der Bodenpflege widmet, kann unsere Saugroboter RCV 3 und RCV 5 getrost ignorieren. Alle anderen werden sich über selbstständig gesaugte Teppich- und Hartböden freuen. Bei beiden Geräten sorgt die mitgelieferte Feuchtreinigungseinheit bei Bedarf für noch mehr Sauberkeit und beim Spitzenmodell RCV 5 künstliche Intelligenz und ein Dual-Laser-System mit Kamera zusätzlich dafür, dass selbst kleine Hindernisse clever umfahren werden und einer gründlichen Reinigung nichts im Wege steht.
VC 7 Cordless yourMax.
So wird das Saugen zum Reinigungserlebnis.
Der VC 7 Cordless yourMax überzeugt mit neuester Technik, umfangreicher Ausstattung und komfortabler Bedienung. Durch den innovativen Dust Sensor wird der Schmutz erkannt, die Saugleistung angepasst und somit die Akkulaufzeit bis zu 60 Minuten effizient genutzt. Der BLDC-Motor mit 350 Watt und die Akkuspannung von 25,2 Volt sorgen für müheloses Saugen. Die Boost-Funktion garantiert eine maximale Saugkraft per Knopfdruck. Weitere Vorteile sind die einfache 1-Klick-Entleerung des Staubbehälters, das ergonomische Design, das auch die Reinigung an schwer zugänglichen Stellen ermöglicht, sowie die LED-Beleuchtung an der aktiven Bodendüse, die den Staub sichtbar macht. Die Reinigung des Filters ist durch das vorhandene Werkzeug und einen zweiten Wechselfilter ganz einfach. Mit Hilfe der verschiedenen Düsen wird die Reinigung an jedem Ort zum Kinderspiel: Die Fugendüse entfernt Schmutz in Ecken und Ritzen, die 2-in-1-Düse ist für die Reinigung von Polstern und Möbeln geeignet und die Softbürste säubert auch sensible Oberflächen. Die Batteriestatusanzeige und die Wandhalterung mit Ladefunktion sind weitere komfortable Features.
VC 6 Cordless ourFamily.
Sauberkeit kann so einfach sein
Mit dem Akku Staubsauger VC 6 Cordless ourFamily wird das Staubsaugen zu einem echten Reinigungserlebnis. 1-Klick-Entleerung des Staubbehälters, Boost-Funktion, ergonomisches Design für die Reinigung an schwer zugänglichen Stellen sowie LED-Beleuchtung an der aktiven Bodendüse, die den Staub sichtbarer macht und eine zuverlässige Schmutzaufnahme garantiert, gehören zu den vielen intelligenten Features.
Weitere Vorteile sind die lange Akkulaufzeit von 50 Minuten, die angenehme Lautstärke, das separate Filterreinigungswerkzeug und eine übersichtliche Batteriestatusanzeige, die den Akkustatus und entsprechende Meldungen jederzeit anzeigt.
VC 4 Cordless myHome.
Maximale Bewegungsfreiheit trifft auf maximalen Komfort
Der kabellose Staubsauger VC 4 Cordless myHome mit einer Laufzeit von bis zu 30 Minuten erspart das Hinterherziehen eines grossen Gehäuses. Mit den vielen intelligenten Features wird das Staubsaugen zum Erlebnis: 1-Klick-Entleerung des Staubbehälters, Boost-Funktion, angenehme Lautstärke, ergonomisches Design und eine aktive Bodendüse, die eine zuverlässige Schmutzaufnahme auf Hartböden und Teppichen garantiert.
Gegen Staub und Tierhaare haben wir was.
Ganz schön eingestaubt
Wo kommt eigentlich dieser Staub schon wieder her? Wer hat sich das nicht schon des Öfteren gefragt, während der Blick durch die eigenen vier Wände schweift. Das Haus ist frisch geputzt und dennoch setzt sich nach nur kürzester Zeit eine hauchdünne Staubschicht auf Möbeln, Zimmerpflanzen, Büchern und dem Fussboden ab. Fakt ist: Innerhalb des Wohnraums wird Staub fortlaufend aufgewirbelt und verteilt sich so grossflächig. Das können wir zwar nicht verhindern, aber zumindest schnell beheben. Mit Hilfe der neuen Akku-Staubsauger-Modelle beseitigen Sie den unliebsamen Hausstaub mühelos zwischendurch und das mit maximaler Bewegungsfreiheit.
Woraus besteht Staub eigentlich?
Von abgestorbenen Hautschüppchen und Teppichfasern über Pollen und Haustierhaaren bis hin zu Feinstaub – Staub ist eine „bunte Mischung“ aus unterschiedlich grossen Teilchen, die sich miteinander vermengen und verbinden. Je nach Partikelgrösse und Gewicht, wird der Staub von der zirkulierenden Luft in jeden Winkel getragen oder fliegt permanent umher, ohne sich abzusetzen.
Einen Grossteil der Verunreinigung tragen wir mit den Schuhen in unsere Räume. Deshalb lohnen sich Gitterroste, Kokos- und Textilmatten oder Gummiprofile als „Schmutzfangzonen“, die einen Grossteil des Schmutzes abfangen.
Öfter reinigen mit Haustieren
Bei einer Wohngemeinschaft mit Hunden, Katzen, Meerschweinchen oder Kaninchen reicht ein grosser Hausputz einmal in der Woche nicht aus: matschige Pfotenabdrücke auf dem Boden, Futterreste neben dem Fressnapf und unliebsame Tierhaare quer im ganzen Haus verteilt. Hier muss regelmässig und auch mal schnell zwischendurch zum Reinigungsgerät gegriffen und saubergemacht werden. Unsere Akku-Staubsauger sind schnell zur Hand und meistern jede (Reinigungs-)Herausforderung, selbst an schwer zugänglichen Stellen. Damit reinigen Sie Ihren Haushalt schnell, flexibel und bedarfsorientiert.
Sagen Sie Tierhaaren den Kampf an!
Als Besitzer eines Haustiers kennen Sie die Problematik: Die Haare Ihres Vierbeiners verteilen sich schnell im gesamten Haushalt – auch wenn Sie gerade frisch gekehrt und geputzt haben. Besonders in Teppichen und Fussmatten setzen sich die Tierhaare hartnäckig fest. Ein herkömmlicher Besen hilft hier nicht weiter, da feine Haare nicht zuverlässig entfernt werden können. Ihre Rettung? Die neuen Kärcher Akku-Staubsauger. Mit der aktiven Bodendüse werden Tierhaare sehr wirkungsvoll von textilen Bodenbelägen entfernt.
Verteiltes Katzenstreu? Kein Problem!
Katzen verscharren ihr Geschäft: Da kann es schon mal passieren, dass die Streu grosszügig ausserhalb des Katzenklos verteilt wird. Eine schnell lösbare Reinigungsaufgabe für unseren Staubsauger. Die kleinen Körnchen lassen sich leicht und ohne grossen Aufwand aufsaugen. Das ist auch sehr zu empfehlen, denn wenn das Granulat unachtsam zertreten wird, kann es die Bodenbeläge zerkratzen.
KNOW-HOW: WOHNRÄUME REINIGEN
Gepflegte Schlaf- und Wohnräume tragen wesentlich zum Wohlfühlfaktor in den eigenen vier Wänden bei. Mit etwas Ordnung und den richtigen Tipps lässt sich das Zuhause mit wenig Aufwand dauerhaft sauber halten.Mehr erfahren
