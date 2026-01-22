Öfter reinigen mit Haustieren

Bei einer Wohngemeinschaft mit Hunden, Katzen, Meerschweinchen oder Kaninchen reicht ein grosser Hausputz einmal in der Woche nicht aus: matschige Pfotenabdrücke auf dem Boden, Futterreste neben dem Fressnapf und unliebsame Tierhaare quer im ganzen Haus verteilt. Hier muss regelmässig und auch mal schnell zwischendurch zum Reinigungsgerät gegriffen und saubergemacht werden. Unsere Akku-Staubsauger sind schnell zur Hand und meistern jede (Reinigungs-)Herausforderung, selbst an schwer zugänglichen Stellen. Damit reinigen Sie Ihren Haushalt schnell, flexibel und bedarfsorientiert.

Sagen Sie Tierhaaren den Kampf an!

Als Besitzer eines Haustiers kennen Sie die Problematik: Die Haare Ihres Vierbeiners verteilen sich schnell im gesamten Haushalt – auch wenn Sie gerade frisch gekehrt und geputzt haben. Besonders in Teppichen und Fussmatten setzen sich die Tierhaare hartnäckig fest. Ein herkömmlicher Besen hilft hier nicht weiter, da feine Haare nicht zuverlässig entfernt werden können. Ihre Rettung? Die neuen Kärcher Akku-Staubsauger. Mit der aktiven Bodendüse werden Tierhaare sehr wirkungsvoll von textilen Bodenbelägen entfernt.



Verteiltes Katzenstreu? Kein Problem!

Katzen verscharren ihr Geschäft: Da kann es schon mal passieren, dass die Streu grosszügig ausserhalb des Katzenklos verteilt wird. Eine schnell lösbare Reinigungsaufgabe für unseren Staubsauger. Die kleinen Körnchen lassen sich leicht und ohne grossen Aufwand aufsaugen. Das ist auch sehr zu empfehlen, denn wenn das Granulat unachtsam zertreten wird, kann es die Bodenbeläge zerkratzen.