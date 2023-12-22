Signature line
The origin of WOW. Nur die besten und innovativsten Produkte der Indoor-Kategorien tragen Alfred Kärchers Unterschrift und sind Teil der Signature Line.
Wofür steht die Signature Line?
The origin of WOW.
DER PIONIER ALFRED KÄRCHER
Alfred Kärcher, der Gründer unseres Unternehmens, war ein leidenschaftlicher Visionär und ein echter Pionier des WOW. Sein Name steht für Innovation und höchste Qualitätsstandards. Ihm zu Ehren haben wir eine neue Linie von High-End-Geräten geschaffen: die Signature Line. Die Unterschrift unterstreicht den Geist von Innovation und Qualität, der die Signature Line-Geräte
zu den besten Kärcher Produkten ihrer Kategorie macht.
ENTSCHEIDEN SIE SICH FÜR DAS BESTE
Wäre das Beste nur immer so einfach zu finden. Bei uns erkennt man die leistungsstärksten, innovativsten Indoor-Produkte an der hochwertigen Verpackung und natürlich an Alfred Kärchers originaler Unterschrift. Die High-End-Geräte der Signature Line sind noch umfangreicher ausgestattet als unsere anderen Produkte und besitzen teilweise exklusives Zubehör, das es nur für diese Produkte gibt.
DIE HOCHWERTIGE VERPACKUNG WIDERSPIEGELT DIE QUALITÄT DES PRODUKTS
Alfred Kärchers Erfindungsreichtum und Qualitätsanspruch sind legendär. An diesen Massstäben messen wir unsere Indoor-Geräte, und nur die Besten der Besten erhalten das Qualitätssiegel seiner Unterschrift. Zusammen mit einer hochwertigen Verpackung, die die Qualität des Produkts widerspiegelt, sind sie sofort als die Besten ihrer Kärcher Produktkategorie erkennbar. Mit unseren „Magnificent Six“, einer Auswahl von 6 High-End-Geräten in echter Premium-Qualität und -Ausstattung, wird die Signature Line im Januar 2024 ihre Erfolgsgeschichte starten.