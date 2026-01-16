Nass-/Trockensauger

Trockensaugen

Bei Geräten mit einem Schaumstofffilter (WD 2) wird empfohlen immer zusätzlich eine Filterbeutel einzusetzen.

Bei Geräten mit Patronen- oder Flachfaltenfilter (WD 3 - WD 6) sollte beim Saugen von Feinstaub ein Filterbeutel genutzt werden. In anderen Anwendungsfällen kann auch problemlos ohne Filterbeutel gesaugt werden.