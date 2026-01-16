Nass-/Trockensauger
Ob als Werkstattsauger oder als Autosauger, ob nasser, trockener, grober oder feiner Schmutz. Die Kärcher Nass-/Trockensauger bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten drinnen und draussen. Dabei überzeugen sie mit überragender Saugkraft, hoher Energieeffizienz und einer robusten Bauweise. Viele hilfreiche Funktionen und ein umfangreiches Zubehörangebot machen die Multitalente zu echten Problemlösern für Haus, Hof und Hobbywerkstatt.
EIN KÄRCHER FÜR ALLE FÄLLE.
Ein dreckiges Aquarium, Blumenerde im Garten oder Krümel im Auto? Keine Sorge, unsere starken Alleskönner packen ordentlich was weg und liefern überall saubere Arbeit ab.
BEEINDRUCKENDE WASSERSAUGLEISTUNG
Damit sich Fische und Pflanzen in deinem Biotop wohlfühlen sollte man das Aqauarium regelmässig reinigen. Unsere Multitalente sind sich für nichts zu schade. Mit ihnen beseitigst du groben und feinen trockenen Schmutz ebenso effektiv wie nassen, und selbst grössere Wassermengen sind für sie kein Problem.WD 3-18 S entdecken
HART IM NEHMEN
Ultra saugstark und super energieeffizient ist der WD 6 P S V-30/6/22/T ein unverzichtbarer Helfer in Haus und Werkstatt. Über die Steckdose mit
Ein-/Ausschaltautomatik kannst du ihn auch über ein angeschlossenes Werkzeug
steuern und mit der Leistungsregulierung die Saugkraft einfach an deine Anwendung anpassen. Für eine konstante Saugleistung sorgt die Filterreinigung per Knopfdruck. Sein 30-Liter-Edelstahlbehälter fasst jede Menge groben Schmutz oder Flüssigkeit.
EINFACHE AUTOINNENREINIGUNG
Weg mit den Krümeln in deinem Fahrzeug. Besondere Aufgaben verlangen nach besonderen Saugern. Unsere Spezial-Nass-/Trockensauger haben die Power und das passende Zubehör, welches dir nicht nur das Säubern von Teppichen und Sitzen ermöglicht, sondern auch an schwer erreichbaren Stellen. Mehr dazu
Produkte
Vorteile, die den Unterschied machen.
Als Absaugung beim Sägen, Schleifen und vielen anderen Tätigkeiten sorgen sie für saubere Verhältnisse am Arbeitsplatz.
VIELFÄLTIGE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN
Multifunktionalität ist die DNA unserer Nass-/Trockensauger. Diese starken Allrounder liefern überall saubere Arbeit ab: im Keller, in der Werkstatt, in der Garage oder im Garten. Für Renovierungsarbeiten, zum Aussaugen des Autos, beim Beseitigen von Scherben oder als Wassersauger bei ausgelaufenen Flüssigkeiten.
ÜBERRAGENDE REINIGUNGSLEISTUNG UND SAUGKRAFT
Wo gewöhnliche Haushaltsstaubsauger an ihre Grenzen kommen, legen die Kärcher Nass-/Trockensauger erst richtig los. Saugstark und trotzdem energieeffizient liefern die Nass-/Trockensauger, oder auch Wassersauger, eine optimale Schmutzaufnahme dank perfekt aufeinander abgestimmter Geräte und Zubehöre. Damit gelingt ein gründliches und schnelles Reinigungsergebnis. Und durch die Absaugung beim Sägen, Schleifen und vielen anderen Tätigkeiten reduzieren sie ausserdem die Belastung durch Staub und Späne und sorgen für saubere Arbeitsverhältnisse.
NOCH MEHR KOMFORT
Komfort auf einem neuen Niveau: Die kompakte Bauweise erlaubt eine platzsparende Verstauung der Nasssauger. Dabei lassen sich Schlauch und Zubehör direkt am Gerät verstauen. Durch innovative Filterkonzepte können die Nass-/Trockensauger bequem genutzt werden – ganz ohne Schmutzkontakt. Zudem überzeugen die Nass-/Trockensauger mit ihrer langen Lebensdauer dank hoher Qualität und Robustheit.
Features.
Zahlreiche Funktionen und ein umfangreiches Zubehörangebot machen die Multitalente zu echten Problemlösern für Haus, Hof und Hobbywerkstatt.
Anwendungsmöglichkeiten.
Die robusten Kärcher Nass-/Trockensauger sind sich für nichts zu schade. Mit ihnen beseitigst du groben und feinen trockenen Schmutz ebenso effektiv wie nassen, und selbst grössere Wassermengen sind für sie kein Problem.
Autoreinigung
Mit einem Kärcher Nass-/Trockensauger wird das Auto gründlich ausgesaugt. Umfangreiches Zubehör ermöglicht das Säubern zwischen Sitzen und an schwer erreichbaren Stellen.
Renovierung
Die Kärcher Nass-/Trockensauger können auch gröberen Bauschutt. Das innovative Filtersystem und die durchgängig hohe Saugkraft vereinfachen den Reinigungsprozess und ermöglichen das Arbeiten mit niedrigem Energieverbrauch. Auch Schutt, der nass oder feucht ist, stellt kein Problem dar.
Werkstatt
Komfortable Staubbeseitigung bei Holz- und Werkstattarbeiten. Bei Modellen mit eingebauter Steckdose lassen sich Elektrogeräte direkt am Nass-/Trockensauger anschliessen und saugen so automatisch die Holzspäne auf, sobald gesägt wird.
Flüssigkeiten und Scherben
Bei unseren Nasssaugern ist der Name Programm: Zerbrochene Trinkflaschen, kleine Pfützen oder feuchter Schmutz stellen dank der hohen Saugkraft, der widerstandsfähigen Behälter und der Möglichkeit, auch ohne Filterbeutel zu saugen, kein Problem für den Wassersauger dar.
Ausgelaufenes Wasser
Grössere Pfützen können durch verschiedenste Ursachen entstehen, werden aber in jedem Fall mit einem Kärcher Wassersauger gründlich beseitigt. Der grosse Behälter garantiert langes Saugen, damit auch grössere Wasseransammlungen zügig und kraftsparend aufgenommen werden.
Garten
Ein Nass-/Trockensauger ist eine echte Entlastung und kann sogar im Garten angewendet werden. Kleine Zweige, Kiesel, Laub: unkompliziert einsaugen oder dank Blasfunktion zur Seite pusten.
Aussenbereich
Terrassen, Garage, Hauseingang und Treppen sind mit den Nass-/Trockensaugern im Handumdrehen wieder sauber.
Innenbereich
Die Nass-/Trockensauger können auch wie normale Staubsauger zum Saugen in Wohnräumen verwendet werden und bieten dank spezieller Zubehörteile, wie z. B. der Teppichdüse, beste Reinigungsergebnisse.
Nomenklatur.
KNOW-HOW: TIPPS FÜR DIE AUTOPFLEGE
Wird es immer schwieriger durch die schmutzige Frontscheibe des Autos zu schauen? Oder haben die lieben Kleinen mal wieder Unmengen an Kekskrümeln und Saft auf der Rückbank hinterlassen? Spätestens dann ist es wieder einmal Zeit für eine gründliche Autoreinigung. Mit den richtigen Tipps ist das schnell passiert.Mehr erfahren
FAQs.
Wie funktioniert die Kärcher Nass-/Trockensauger-Filterabreinigung?
Wie wechselt man einen Patronenfilter (WD 2 – WD 3)?
Wie wechselt man einen Flachfaltenfilter (WD 4 – WD 6)?
Wie wird der Filterbeutel bei Kärcher Nass-/Trockensaugern (WD 2 – WD 6) eingesetzt?
Wie verstaut man den Schlauch am Kärcher Nass-/Trockensauger (WD 3 – WD 6)?
Akku-Nass-/Trockensauger.
Überall, wo keine Steckdose in der Nähe ist, sind die Akku-Nass-/Trockensauger von Kärcher die ideale Lösung. Kabellos werden Gartenhaus, Terrasse, Carport, Fahrzeuginnenraum genauso zuverlässig vom Schmutz befreit, wie man das von unseren kabelgebundenen Geräten gewohnt ist. Das praktische Wechselakkusystem erlaubt einen komfortablen Austausch zwischen Geräten der jeweiligen 18 V bzw. 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform.
Kein Kabel. Kein Limit.
Die akkubetriebenen und saugstarken Nass-/Trockensauger von Kärcher machen auch da gründlich sauber, wo kabelgebundene Nass-/Trockensauger nicht oder nur schwer rankommen – ob im Auto, unter dem Carport, im Gartenhaus oder auf Gartenwegen. Dabei bieten sie dieselbe Funktionalität wie ein Gerät mit Kabel. Kein Kabel, kein Limit: mit den 18 V und 36 V Akku-Nass-/Trockensaugern von Kärcher.
ORIGINALZUBEHÖR.
Im Haus, im Auto, in der Werkstatt: Unsere Nass- und Trockensauger sind echte Vielseitigkeitsmeister. Die praktischen Kärcher Zubehörsets und Saugdüsen erweitern ihre Einsatzmöglichkeiten noch zusätzlich. Mit unseren perfekt auf dein Gerät abgestimmten Filtern und Filterbeuteln sorgst du dafür, dass der Schmutz zuverlässig zurückgehalten wird.
Noch praktischer, noch gründlicher
Die Zubehöre wurden speziell für die Kärcher Nass-/Trockensauger entwickelt. In Kombination mit den Geräten entfalten sie eine ungeahnte Reinigungseffizienz und erweitern die Anwendungsmöglichkeiten.
