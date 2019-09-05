Akku-Nass-/Trockensauger
Grenzenlose Freiheit – egal ob Gartenhaus, Auto oder Terrasse: Die vielseitigen 18 V / 36 V Akku-Nass-/Trockensauger sagen jedem Schmutz den Kampf an und vereinen die Vorteile von Akku-Nasssauger und Akku-Trockensauger. Egal ob nasser oder trockener Schmutz, dank Kärcher Battery Power-Wechselakku sind die Geräte jederzeit einsatzbereit – auch wenn keine Steckdose in der Nähe ist. Und für noch mehr Flexibilität können die Akkus auch in anderen Geräten der jeweiligen 18 V bzw. 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform eingesetzt werden.
Produkte
THERE’S NO STOPPING YOUR WOW.
Absolut keine Kabel für absolute Freiheit. Ohne Kabel, die ihn zurückhalten, kennt der WD 3-18 keine Grenzen. Bist auch du bereit, deine Grenzen zu überschreiten? Gehe weiter, ob zu Hause oder weit darüber hinaus. Dank Real Time Technology weisst du immer genau, wie viel Akku und Zeit noch übrig sind. Und wie gewohnt reinigt auch der Akku-Nass-/Trockensauger fast alles – ob nass oder trocken, grob oder fein, innen oder aussen – es spielt einfach keine Rolle. Die überlegene Saugleistung der WD Battery Range und die effektive, rückstandsfreie Schmutzentfernung auf allen Oberflächen sorgen immer wieder für WOW.
Features
18-V-Wechselakku – kompatibel mit allen Geräten der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform.
Akkustatus wird jederzeit auf dem LCD-Display angezeigt (Real Time Technology).
Praktische Zubehöraufbewahrung: platzsparende, sichere und griffbereite Aufbewahrung des Zubehörs.
Schlauchaufbewahrung am Gerätekopf: platzsparende Verstauung des Saugschlauchs durch Einhängen am Gerätekopf.
Blasfunktion für schwer zugängliche Stellen.
Nasssaugen leicht gemacht - für grosse und kleine Wassermengen.
Ergonomisch geformter Tragegriff.
18 V + 18 V = 36 V Power: Kraftvoller 36-V-Motor, der mit 2 18-V-Li-Ion-Akkus betrieben wird.
Patentierte Filterentnahmetechnik: Sekundenschneller und einfachster Ausbau des Filters durch Herausklappen der Filterkassette – ganz ohne Schmutzkontakt.
Highlights
Maximale Bewegungsfreiheit und sofort einsatzbereit
Auto aussaugen ohne Steckdose in der Nähe? Wasserflasche auf den Boden gefallen? Kein Problem dank der kabellosen WD-Geräte: Akku-Nasssauger und -Trockensauger in einem Gerät.
18 V Kärcher Battery Power
WD 1 Compact Battery
Spannung: 18 V
Aufnahmeleistung: 230 W
Behältergrösse: 7 l
Saugschlauchlänge: 1,20 m
Akkulaufzeit: ca. 10 min*
Gewicht ohne Zubehör: 3,1 kg
Fugendüse: ja
Polsterdüse: ja
Bodendüse: nein
Ladegerät inklusive: nein
Akku inklusive: nein
* Maximale Leistung mit 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku
Schnell mal das Auto aussaugen? Kein Problem. Dank der speziellen Zubehöre für die Autoinnenreinigung und des kompakten Designs überzeugt der Akku-Nass-/Trockensauger der 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform durch seine Vielseitigkeit und kennt beim Reinigen keine Grenzen. Ein kleiner Kraftzwerg!
WD 2-18
Spannung: 18 V
Aufnahmeleistung: 225 W
Behältergrösse: 12 l
Saugschlauchlänge: 1,80 m
Akkulaufzeit: 10 min*
Gewicht ohne Zubehör: 3,6 kg
Fugendüse: ja
Polsterdüse: nein
Bodendüse: ja
Ladegerät inklusive: nein
Akku inklusive: nein
* Maximale Leistung mit 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku
Kompakt und flexibel. Der WD 2-18 Akku-Nasssauger, der auch trockenen Schmutz problemlos meistert, bietet gute Saugleistung und eine hohe Anwendungsvielfalt. Im Vergleich zum kleineren WD 1 Compact kommt der WD 2-18 mit Bodendüse und auf Rollen und bietet einen 5 Liter grösseren Schmutzbehälter.
WD 3-18 / WD 3-18 S
Spannung: 18 V
Aufnahmeleistung: 225 W
Behältergrösse: 17 l
Saugschlauchlänge: 2,0 m
Akkulaufzeit: 20 min*
Gewicht ohne Zubehör: 4,1 kg
Fugendüse: ja
Polsterdüse: nein
Bodendüse: ja
Ladegerät inklusive: nein
Akku inklusive: nein
* Maximale Leistung mit 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku
Für noch mehr Schmutz, auch zum Nasssaugen: der WD 3-18 S mit Edelstahlbehälter. Dieser bietet nochmal 5 Liter mehr an Behältergrösse im Vergleich zum WD 2-18 und überzeugt mit dem im Set enthaltenen 5,0-Ah-Wechselakku mit einer doppelt so langen, ununterbrochenen Laufzeit von 20 Minuten.
WD 4-18 Dual / WD 4-18 S Dual
Spannung: 2x 18 V
Motor: 36 V
Nennleistungsaufnahme: 380 W
Behältergrösse: 20 l
Saugschlauchlänge: 2,20 m
Akkulaufzeit: 28 min*
Filter: Flachfaltenfilter
Gewicht ohne Zubehör: 6,76 kg / 7,0 kg
Fugendüse: ja
Polsterdüse: nein
Bodendüse: ja
Ladegerät inklusive: Schnellladegerät Dual Battery Power 18 V
Akku inklusive: 2x 18 V / 5,0 Ah
* Maximale Laufzeit mit 2x 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku
Leistungsstark und mobil: Der WD 4-18 Dual und die Edelstahlvariante WD 4-18 S Dual verfügen über die höchste Saugkraft innerhalb der Kärcher Home & Garden Range. Das Besondere: ein kraftvoller 36-V-Motor, der mit 2 18-V-Akkus in Reihenschaltung betrieben wird. Egal ob der Schmutz grob, fein, nass oder trocken ist – der WD 4-18 Dual und der WD 4-18 S Dual nehmen es mit allem auf.
36 V Kärcher Battery Power
WD 3 Battery / WD 3 Battery Premium
Spannung: 36 V
Aufnahmeleistung: 300 W
Behältergrösse: 17 l
Saugschlauchlänge: 2,0 m
Akkulaufzeit: ca. 15 min*
Gewicht ohne Zubehör: 5,2 kg / 5,5 kg
Fugendüse: ja
Polsterdüse: nein
Bodendüse: ja
Ladegerät inklusive: nein
Akku inklusive: nein
* Maximale Leistung mit 36 V / 2,5 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku
Mehr Bewegungsfreiheit als je zuvor, aber mit extra Saugkraft! Der WD 3 Battery Trocken- und Nasssauger bietet kabellose Freiheit bei voller Funktionalität. Egal ob der Schmutz grob, fein, nass oder trocken ist – der WD 3 Battery nimmt es mit allem auf.
Kärcher Battery Power Akkuplattformen
18 V Kärcher Battery Power Akkuplattform
Die 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform umfasst kompakte und handliche Produkte zur Pflege kleinerer und mittlerer Gärten, Aussenanlagen und Flächen.
36 V Kärcher Battery Power Akkuplattform
Für grosse Gärten und Flächen bietet die 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform kraftvolle Geräte diverser Kategorien zur Reinigung und Gartenarbeit.
Ihre Vorteile im Kärcher Onlineshop
√ Direkt beim Hersteller: komplettes Markensortiment
√ Professionelle und individuelle Beratung
√ Kostenloser Versand ab CHF 50.00
√ Sichere Zahlungsmöglichkeiten
√ Sichere Bestellung via SSL
√ Einfache Reparaturabwicklung über Klarer Fall
√ Kärcher Original-Ersatzteile direkt im Ersatzteile-Onlineshop bestellen
Beratung, Service und Verkauf
Händlersuche: Sei es für Produkte oder Services – finden Sie Ihren Kärcher Fachhändler in der Nähe.
Kärcher kontaktieren: Nutzen Sie hierzu unser Kontaktformular. Wir sind gerne für Sie da!
Folgen Sie uns: Sie möchten zukünftig über unsere Produktneuheiten und Aktionen informiert werden?
Abonnieren Sie unseren Newsletter und folgen Sie uns auf den Social-Media-Kanälen!
Willkommen in der Kärcher-Welt: Blättern Sie direkt online durch unsere Broschüren zu den verschiedensten Themen der Reinigung.
Oder tauchen Sie im Newsroom ein in spannende Geschichten rund um Kärcher.