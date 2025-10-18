TERRASSENREINIGER

Die Terrassenreiniger von Kärcher befreien mit rotierenden Bürstenwalzen und integrierter Wasserausbringung Terrassen schonend und gründlich von Schmutz. Egal ob auf Holz oder WPC.

Mann reinigt seine Terrasse mit dem Terrassenreinger von Kärcher

Produkte

Vorteile, die den Unterschied machen.

MÜHELOSE ANWENDUNG BEI SCHNELLER, GRÜNDLICHER UND GLEICHMÄSSIGER REINIGUNG

Innovatives Antriebskonzept mit gegenläufig drehenden Bürstenwalzen sorgen beim PCL 6 für eine schnelle, gründliche und gleichmässige Reinigung von Holzterrassen.

Holzterrasse wird mit dem PCL 6 gründlich gereinigt

2-IN-1-FUNKTION

Die 2 integrierten Wasserdüsen lösen und spülen den gelösten Schmutz in einem Schritt.

Die Wasserdüsen spülen den gelösten Schmutz

UNABHÄNGIG VOM STROMANSCHLUSS

Den Terrassenreiniger gibt es mit 18 V Kärcher Battery Power-
Wechselakku für eine flexiblere Anwendung unabhängig vom Stromanschluss und als kabelgebundenes Gerät für die Reinigung grösserer Flächen.

Den Terrassenreiniger gibt es mit 18 V Kärcher Battery Power- Wechselakku

VIELSEITIG EINSETZBAR FÜR VERSCHIEDENE AUSSENFLÄCHEN

Dank der Möglichkeit zum werzeuglosen Wechsel sind die im Lieferumfang enthaltenen Holzbürsten im Handumdrehen gegen die Bürsten für die Reinigung von glatten Steinfliesen getauscht.

Die Terrassenreiniger sind vielseitig einsetzbar für verschiedene Aussenflächen

Die Unterschiede.

Geeignete Oberflächen zur Anwendung: Der Terrassenreiniger PCL ist für Terrassen- und Balkonoberflächen aus Holz und WPC geeignet. Mit den separat erhältlichen Bürsten für Steinflächen können je nach Gerät unterschiedliche Steinoberflächen gereinigt werden.

Anwendungsfeld

Holz

PCL 4 und PCL 3-18

ja

PCL 6

ja

Anwendungsfeld

WPC (Wood Plastic Composite)

PCL 4 und PCL 3-18

ja

PCL 6

ja

Anwendungsfeld

Glatte Steinfliesen

PCL 4 und PCL 3-18

ja

PCL 6

ja

Anwendungsfeld

Feinporige Steinfliesen und -platten

PCL 4 und PCL 3-18

nein

PCL 6

ja

Anwendungsfeld

Grobe Steinplatten/Verbundsteine

PCL 4 und PCL 3-18

nein

PCL 6

nein

PCL 6

Klasse – für die Terrasse.

Pack den Schrubber in die Mottenkiste und hol dir mit unseren Terrassenreinigern das WOW für deine Oase im Freien zurück.

Für eine besonders komfortable, gleichmässige, schnelle und gründliche Reinigung von Terrasse oder Balkon bietet Kärcher nun den PCL 6. Dank der Kombination aus 4 rotierenden Bürstenwalzen und der regulierbaren Wasserzufuhr kann der Schmutz schnell und zuverlässig angefeuchtet und gleichzeitig abtransportiert werden. Terrassen aus Holz oder WPC werden ressourcenschonend von der Schmuddelecke zur strahlenden Schönheit.

Kärcher Terrassenreiniger entfernen Schmutz

Der PCL 6 – das Highlightprodukt unter den Terrassenreinigern.

Drehende Bürstelwalzen ermöglichen eine effiziente Reinigung

Gegenläufig drehende Bürstenwalzen

Hocheffizientes Antriebskonzept für mühelose, schnelle und gleichmässige Reinigung.

Die Winkelverstellung des Stiels ermöglicht eine bequeme Arbeitsposition

Stufenlose Winkelverstellung des Stiels

Ergonomische Arbeitsposition durch stufenlose Winkelverstellung des Stiels.

Das Schmutzwasser wird im Bürstengehäuse abgeleitet

Spritzschutz

Das Schmutzwasser wird im Bürstengehäuse abgeleitet, so bleibt die Umgebung sauber.

Sommerbühne ohne Theater.

PCL 3-18

Alle Frühjahre wieder.

Für eine gründliche Reinigung von Terrasse oder Balkon brauchst du ab sofort weder eine Steckdose in der Nähe noch ein Verlängerungskabel.

Denn der Terrassenreiniger PCL 3-18 reinigt mit einer Akkuladung* bis zu 20 Quadratmeter Holz, WPC oder glatte Steinfliesen. Wie viel Wasser er dabei verbraucht, kannst du ganz einfach selbst einstellen. Damit machst du ganz komfortabel und ressourcenschonend deinen Outdoor-Bereich von
der Schmuddel

PCL 4

Effiziente und gleichmässige Terrassenreinigung

Der PCL 4 entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen gründlich und gleichmässig – dank der Kombination aus rotierenden Bürstenwalzen, regulierbarer Wassermenge und kraftvollem Motor.

Die im Lieferumfang enthaltenen Bürstenwalzen sind optimal für die Reinigung von Holzbelägen im Aussenbereich. Die passenden Bürstenwalzen für die Reinigung glatter Steinfliesen sind als Zubehör erhältlich.

KNOW-HOW: HOLZTERRASSE REINIGEN

Eine Terrasse bietet vor allem im Sommer viele Vorzüge – als Rückzugsort zum Entspannen und Sonne tanken oder um in geselliger Runde beisammen zu sitzen und die gemeinsame Zeit zu geniessen. Besonders beliebt sind Holzterrassen, da sie eine warme Natürlichkeit ausstrahlen und den Aussenbereich zum gemütlichen Outdoor-Wohnzimmer machen. Der Nachteil am Naturmaterial Holz: Im Gegensatz zu Beton oder Stein ist es je nach Sorte recht empfindlich. Um lange an ihnen Freude zu haben, ist es daher wichtig, Terrassendielen regelmässig zu reinigen und zu pflegen.

Wichtig ist, Terrassendielen regelmässig zu reinigen

FAQs Terrassenreiniger

Der Terrassenreiniger PCL ist für Oberflächen, wie Holzterrassen und WPC geeignet. Mit den separat erhältlichen Bürstenwalzen für Steinflächen können auch glatte Steinfliesen im Aussenbereich gereinigt werden. Die Oberfläche der Steinplatten muss glatt und geschlossen sein.

Die Reinigungsbreite beträgt 300 Millimeter.

Im Lieferumfang ist ein Set bestehend aus 2 Bürstenwalzen für Holzflächen enthalten. Die Bürstenwalzen für Steinflächen können separat erworben werden.

Die Bürstenwalzen können einfach werkzeuglos per Hand ausgetauscht werden.

Der PCL 3-18 ist mit allen 18 V Battery Power-Wechselakkus von Kärcher kompatibel.

Die Akkulaufzeit hängt von der Beschaffenheit der zu reinigenden Oberfläche ab. Mit dem 2,5-Ah-Akku kann auf Holz bis zu 18 Minuten gereinigt werden.

Der PCL 3-18 hat keinen Wassertank. Er muss wie das kabelgebundene Gerät mit einem Gartenschlauch an einen Wasserhahn angeschlossen werden.

Der maximale Wasserdruck liegt bei 10 Bar und entspricht somit dem Niederdruckbereich.

Der maximale Wasserverbrauch bei einem Wasserdruck von 4 bar liegt bei 180 l/h.

Der PCL reinigt ausschliesslich mit Wasser, das Beimischen von Reinigungsmitteln über das Gerät ist nicht möglich.

Zubehör für den Terrassenreiniger

Das passende Zubehör für Ihren Terrassenreiniger finden Sie direkt auf der Produktseite oder mit unserem Zubehörfinder.

Kärcher Battery Power Akkuplattformen

18 V Kärcher Battery Power Akkuplattform

Die 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform umfasst kompakte und handliche Produkte zur Pflege kleinerer und mittlerer Gärten, Aussenanlagen und Flächen.

36 V Kärcher Battery Power Akkuplattform

Für grosse Gärten und Flächen bietet die 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform kraftvolle Geräte diverser Kategorien zur Reinigung und Gartenarbeit.
 

