TERRASSENREINIGER

Klasse – für die Terrasse.

Pack den Schrubber in die Mottenkiste und hol dir mit unseren Terrassenreinigern das WOW für deine Oase im Freien zurück.

Für eine besonders komfortable, gleichmässige, schnelle und gründliche Reinigung von Terrasse oder Balkon bietet Kärcher nun den PCL 6. Dank der Kombination aus 4 rotierenden Bürstenwalzen und der regulierbaren Wasserzufuhr kann der Schmutz schnell und zuverlässig angefeuchtet und gleichzeitig abtransportiert werden. Terrassen aus Holz oder WPC werden ressourcenschonend von der Schmuddelecke zur strahlenden Schönheit.