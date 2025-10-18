TERRASSENREINIGER
Die Terrassenreiniger von Kärcher befreien mit rotierenden Bürstenwalzen und integrierter Wasserausbringung Terrassen schonend und gründlich von Schmutz. Egal ob auf Holz oder WPC.
Produkte
Vorteile, die den Unterschied machen.
MÜHELOSE ANWENDUNG BEI SCHNELLER, GRÜNDLICHER UND GLEICHMÄSSIGER REINIGUNG
Innovatives Antriebskonzept mit gegenläufig drehenden Bürstenwalzen sorgen beim PCL 6 für eine schnelle, gründliche und gleichmässige Reinigung von Holzterrassen.PCL 6 entdecken
2-IN-1-FUNKTION
Die 2 integrierten Wasserdüsen lösen und spülen den gelösten Schmutz in einem Schritt.PCL 6 entdecken
UNABHÄNGIG VOM STROMANSCHLUSS
Den Terrassenreiniger gibt es mit 18 V Kärcher Battery Power-
Wechselakku für eine flexiblere Anwendung unabhängig vom Stromanschluss und als kabelgebundenes Gerät für die Reinigung grösserer Flächen.
VIELSEITIG EINSETZBAR FÜR VERSCHIEDENE AUSSENFLÄCHEN
Dank der Möglichkeit zum werzeuglosen Wechsel sind die im Lieferumfang enthaltenen Holzbürsten im Handumdrehen gegen die Bürsten für die Reinigung von glatten Steinfliesen getauscht.PCL 4 entdecken
Die Unterschiede.
Geeignete Oberflächen zur Anwendung: Der Terrassenreiniger PCL ist für Terrassen- und Balkonoberflächen aus Holz und WPC geeignet. Mit den separat erhältlichen Bürsten für Steinflächen können je nach Gerät unterschiedliche Steinoberflächen gereinigt werden.
Anwendungsfeld
Holz
PCL 4 und PCL 3-18
ja
PCL 6
ja
Anwendungsfeld
WPC (Wood Plastic Composite)
PCL 4 und PCL 3-18
ja
PCL 6
ja
Anwendungsfeld
Glatte Steinfliesen
PCL 4 und PCL 3-18
ja
PCL 6
ja
Anwendungsfeld
Feinporige Steinfliesen und -platten
PCL 4 und PCL 3-18
nein
PCL 6
ja
Anwendungsfeld
Grobe Steinplatten/Verbundsteine
PCL 4 und PCL 3-18
nein
PCL 6
nein
PCL 6
Klasse – für die Terrasse.
Pack den Schrubber in die Mottenkiste und hol dir mit unseren Terrassenreinigern das WOW für deine Oase im Freien zurück.
Für eine besonders komfortable, gleichmässige, schnelle und gründliche Reinigung von Terrasse oder Balkon bietet Kärcher nun den PCL 6. Dank der Kombination aus 4 rotierenden Bürstenwalzen und der regulierbaren Wasserzufuhr kann der Schmutz schnell und zuverlässig angefeuchtet und gleichzeitig abtransportiert werden. Terrassen aus Holz oder WPC werden ressourcenschonend von der Schmuddelecke zur strahlenden Schönheit.
Der PCL 6 – das Highlightprodukt unter den Terrassenreinigern.
Gegenläufig drehende Bürstenwalzen
Hocheffizientes Antriebskonzept für mühelose, schnelle und gleichmässige Reinigung.
Stufenlose Winkelverstellung des Stiels
Ergonomische Arbeitsposition durch stufenlose Winkelverstellung des Stiels.
Spritzschutz
Das Schmutzwasser wird im Bürstengehäuse abgeleitet, so bleibt die Umgebung sauber.
Sommerbühne ohne Theater.
PCL 3-18
Alle Frühjahre wieder.
Für eine gründliche Reinigung von Terrasse oder Balkon brauchst du ab sofort weder eine Steckdose in der Nähe noch ein Verlängerungskabel.
Denn der Terrassenreiniger PCL 3-18 reinigt mit einer Akkuladung* bis zu 20 Quadratmeter Holz, WPC oder glatte Steinfliesen. Wie viel Wasser er dabei verbraucht, kannst du ganz einfach selbst einstellen. Damit machst du ganz komfortabel und ressourcenschonend deinen Outdoor-Bereich von
der Schmuddel
PCL 4
Effiziente und gleichmässige Terrassenreinigung
Der PCL 4 entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen gründlich und gleichmässig – dank der Kombination aus rotierenden Bürstenwalzen, regulierbarer Wassermenge und kraftvollem Motor.
Die im Lieferumfang enthaltenen Bürstenwalzen sind optimal für die Reinigung von Holzbelägen im Aussenbereich. Die passenden Bürstenwalzen für die Reinigung glatter Steinfliesen sind als Zubehör erhältlich.
KNOW-HOW: HOLZTERRASSE REINIGEN
Eine Terrasse bietet vor allem im Sommer viele Vorzüge – als Rückzugsort zum Entspannen und Sonne tanken oder um in geselliger Runde beisammen zu sitzen und die gemeinsame Zeit zu geniessen. Besonders beliebt sind Holzterrassen, da sie eine warme Natürlichkeit ausstrahlen und den Aussenbereich zum gemütlichen Outdoor-Wohnzimmer machen. Der Nachteil am Naturmaterial Holz: Im Gegensatz zu Beton oder Stein ist es je nach Sorte recht empfindlich. Um lange an ihnen Freude zu haben, ist es daher wichtig, Terrassendielen regelmässig zu reinigen und zu pflegen.Mehr erfahren
FAQs Terrassenreiniger
Zubehör für den Terrassenreiniger
