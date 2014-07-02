Industrielle Absaugtechnik | Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
Ob flexibel oder fest installiert, für kleine oder grosse Mengen, flüssiges oder festes, problematisches oder gesundheitsgefährdendes Sauggut – mit den Kärcher Industriesaugern meistern Sie selbst härteste Reinigungsaufgaben im Handumdrehen.
Wählen Sie die gewünschte Produktgruppe aus:
Industriesauger
Industriesauger sind für das stationäre oder mobile Aufsaugen von trockenen sowie nassen Spänen, grobem Staub und ähnlichen, sich absetzenden Partikeln konstruiert. Dafür arbeiten Industriesauger mit hohem Unterdruck bei relativ niedrigem Luftvolumenstrom.
Industrieentstauber
Entstauber sind stationäre Geräte, die schwebende Partikel wie Staub und feinste Späne aus der Luft absaugen. Dafür arbeiten Industrieentstauber mit niedrigem Unterdruck bei relativ hohem Luftvolumenstrom.
Der Professional Produktberater für unsere Industrielle Absaugtechnik.
Nutzen Sie unseren digitalen Produktberater
Ein System, das den Unterschied macht: Wir bieten Industrielle Absaugtechnik in allen Varianten – vom mobilen Gerät bis zur schlüsselfertigen Absaug- oder Entstaubungsanlage.
Unser digitaler Produktberater hilft Ihnen, den perfekten Sauger für Ihre spezifischen Bedürfnisse zu finden.
Unser Qualitätsanspruch – made in Germany
Darauf können Sie vertrauen
Industrielle Absaugtechnik von Kärcher: Hochwertige Komponenten, umfassendes Know-how, grosse Wertschöpfungstiefe und fachlich geschultes Personal sorgen für die ausgesprochen hohe Qualität und enorme Langlebigkeit unserer bewährten Produkte – seit Jahrzehnten.
Wir verstehen uns als Partner an Ihrer Seite bei allen Herausforderungen der industriellen Absaugtechnik. Ihre Erfahrungen und Ihr Feedback sind für uns wertvoll, denn wir verfolgen das gleiche Ziel: Innovationen und Produkte zu entwickeln, mit denen Sie Ihre Ziele schneller und effizienter erreichen.
Die Bedingungen sind hart, unsere Industriesauger sind bereit
Jede Branche stellt ganz besondere Anforderungen an die richtige Reinigungslösung bzw. das Absaugsystem: Prozessintegration, Verarbeitung grosser Mengen, Gefahrstoffe, enge Zeitfenster und vieles mehr. Hier sind sowohl universelle als auch spezifische Maschinen und Anlagen gefragt. Von der Metallverarbeitung über die Automobil- und Pharmaindustrie bis hin zur Lebensmittelindustrie ist Kärcher die erste Wahl im Bereich Industriesaugen und Absaugsysteme:
- Flexibel mobil sowie stationär installierte Saugsysteme
- Optimal für das Saugen grosser oder kleiner Mengen
- Vollständige Entfernung von festen und flüssigen Stoffen sowie grossen Staubmengen
- Sicherheitsgerechtes Absaugen und Entsorgen von gesundheitsgefährdendem Sauggut
- Auf den industriellen Einsatz abgestimmte Geräte für den Dauereinsatz
Neuer Name – bewährte Qualität. Aus Ringler wird die Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
Die Ringler GmbH vollzieht bei den Industriesaugern eine vollumfassende Markenumstellung. Künftig wird das gesamte Produktportfolio unter dem Markennamen Kärcher auftreten. Unsere Produkte der industrielle Absaugtechnik werden standardmässig in der neuen Corporate Farbe anthrazit ausgeliefert (sofern kein spezieller Kundenwunsch vorliegt). Mit dieser Initiative verstärkt Kärcher das einheitliche Erscheinungsbild sämtlicher Produkte der Unternehmensgruppe sowie die strategische Ausrichtung auf Sie als Kunde.
Ihr Vorteil: Sie profitieren künftig noch stärker von einem harmonisierten Produktportfolio mit einer international starken Marke – Kärcher.
Der Kärcher Industrial Vacuuming Produktservice im Überblick:
- Industriesauger-Standardgeräte sind ab Lager sofort lieferbar
- Individuelle Kundenlösungen der Absaugsysteme können dank gut gefüllter Lager unverändert zügig produziert werden
- Projektangebote haben aufgrund kompletter Verfügbarkeit von Vertrieb und Projektierung keine zeitlichen Änderungen
- Die Ersatzteilversorgung ist ebenfalls durch hohe Lagerbestände gesichert
Fordern Sie jetzt eine unverbindliche Beratung an
Wir stehen Ihnen gerne zur Seite und beantworten Ihnen lösungsorientiert all Ihre Fragen zum Thema industrielle Absaugtechnik in Ihrer spezifischen Branche.
Über 50 Jahre Kompetenz
Mit dem Kärcher Industrie- oder Absaugsystem profitieren Sie von über 50 Jahren Erfahrung. Wir stehen in ständigem Kontakt zu unseren Kunden weltweit, um gemeinsam bestehende und neue Aufgabenstellungen zu analysieren und unsere Produkte optimal darauf abzustimmen.
Ihre Branche – unser Industriesauger
Die Kärcher Absaugsysteme bewähren sich in den unterschiedlichsten Bereichen und Zielgruppen. Tag für Tag.
Für jedes Problem eine Lösung
Mit unserer Industriesauger-Range bieten wir Ihnen Lösungen für jede industrielle Absaugaufgabe: flexibel mobil oder stationär installiert, zum Absaugen grober Späne bis zu feinsten schwebenden Partikeln, für kleine oder grosse Mengen, für flüssiges oder festes, unproblematisches oder gesundheitsgefährdendes Material. Das ist die industrielle Absaugtechnik von Kärcher.
Industriesauger für Flüssigkeiten / Späne
Industriesauger für grosse Mengen abrasiver Späne und Schmierstoffe
In der Industrie werden Sauger gebraucht, die mehrere Stunden täglich oder im Dauerbetrieb 24/7 souverän durchhalten. Das Spektrum an Stoffen reicht dabei von kleinen bis zu sehr grossen Mengen abrasiver Späne und grober Partikel über abgesetzte Medien bis zu Flüssigkeiten wie Öl, Kühlemulsion und Wasser.Produkte entdecken
Industriesauger für Feststoffe / Stäube
Die Industriesauger mit der besonderen Filtertechnik
In den verschiedenen Industrien müssen die unterschiedlichsten Stoffe und Medien gesaugt werden. Dabei stellen abgesetzte Medien, gesundheitsschädliche Stäube, feine und grobe Späne, Sand, Strahlmittel, Faserstoffe aller Art, Nahrungsmittelreste, organische Substanzen, sehr leichte bis sehr schwere Materialien höchste Anforderungen an die eingesetzte Filtertechnik. In unserem Kärcher Industriesauger finden Sie den optimalen Filter für jede Aufgabe, egal ob täglich stundenweise oder im Dauerbetrieb 24/7 direkt im Prozess.Produkte entdecken
Industriesauger Ex
Geprüfte Sicherheit für den Ex-gefährdeten Bereich
Das Saugen in explosionsgefährdeten Bereichen stellt höchste Ansprüche an die Gerätequalität. Industrielle Kärcher Ex-Sauger erfüllen diese Normen und sind zum Teil richtlinienkonform zertifiziert durch den TÜV Süd und IBExU.Produkte entdecken
Kundenspezifische Lösungen
Die richtigen Antworten für Ihre speziellen Aufgaben im Bereich der industriellen Absaugtechnik.
Individuell gelöst
Die Anforderungen an Absaugsysteme in der Industrie können sehr spezifisch sein. Wir projektieren jede Anlage individuell auf Ihre spezifischen Bedürfnisse hin. Unser Leistungsspektrum reicht von der einfachen mobilen Lösung bis hin zu hochkomplexen, spezifisch angepassten und fest verrohrten Absauglösungen. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Realisierung industrieller Absaugsysteme sind wir Ihr kompetenter Partner. Dadurch bekommen Sie effiziente Komplettlösungen aus einer Hand.
Rohrleitungen – Leistung perfekt angebunden
Unsere stationären Industriesauger können Sie als Ein- oder Mehrplatzsysteme mit Handabsaugstellen oder direkt in den Prozess integriert einsetzen. Dafür bieten wir Ihnen alle benötigten Komponenten, von den Saugstellen und Zubehören bis zu individuell angepassten Rohrleitungen.
ATEX: Reinigungslösungen für explosionsgefährdete Bereiche
Explosionsfähigen Atmosphären können in allen Betrieben entstehen, in welchen brennbare Stoffe gelagert werden oder mit ihnen gearbeitet wird. Im Fall einer Explosion werden die Mitarbeiter gefährdet und grosse Sachschäden verursacht. Hier erfahren Sie, wie Sie mit den Geräten von Kärcher Ihre explosionsgefährdeten Bereiche sicher reinigen können.
Unsere Industriesauger-Anlagen stehen unter anderem bei
Erfolgreiche Lösungen in allen Branchen. Seit mehr als einem halben Jahrhundert realisieren wir erfolgreich anspruchsvolle industrielle Absaugtechnik für die namhaftesten Unternehmen der Industrie. Und wir geben weiterhin alles, um auch für Sie die bestmöglichen Lösungen umzusetzen.
ACO
Audi
BMW Group
Festo
Liebherr
Bosch Rexroth
Siemens
ThyssenKrupp
Beratung, Service und Verkauf
Die Produkte im Bereich der industriellen Absaugtechnik können ausschliesslich direkt bei Kärcher erworben werden.
Beratung anfordern: Wir stehen Ihnen gerne zur Seite und beantworten Ihnen lösungsorientiert all Ihre Fragen zum Thema industrielle Absaugtechnik.
