Industrielle Absaugtechnik | Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Ob flexibel oder fest installiert, für kleine oder grosse Mengen, flüssiges oder festes, problematisches oder gesundheitsgefährdendes Sauggut – mit den Kärcher Industriesaugern meistern Sie selbst härteste Reinigungsaufgaben im Handumdrehen.

Wählen Sie die gewünschte Produktgruppe aus:

Kärcher Industriesauger

Industriesauger

Industriesauger sind für das stationäre oder mobile Aufsaugen von trockenen sowie nassen Spänen, grobem Staub und ähnlichen, sich absetzenden Partikeln konstruiert. Dafür arbeiten Industriesauger mit hohem Unterdruck bei relativ niedrigem Luftvolumenstrom.

Kärcher Industrieentstauber

Industrieentstauber

Entstauber sind stationäre Geräte, die schwebende Partikel wie Staub und feinste Späne aus der Luft absaugen. Dafür arbeiten Industrieentstauber mit niedrigem Unterdruck bei relativ hohem Luftvolumenstrom.

Der Professional Produktberater für unsere Industrielle Absaugtechnik.

Industriesauger Professional Produkteberater

Nutzen Sie unseren digitalen Produktberater

Ein System, das den Unterschied macht: Wir bieten Industrielle Absaugtechnik in allen Varianten – vom mobilen Gerät bis zur schlüsselfertigen Absaug- oder Entstaubungsanlage.

Unser digitaler Produktberater hilft Ihnen, den perfekten Sauger für Ihre spezifischen Bedürfnisse zu finden.

Industrielle Absaugtechnik von Kärcher

Unser Qualitätsanspruch – made in Germany

Darauf können Sie vertrauen

Industrielle Absaugtechnik von Kärcher: Hochwertige Komponenten, umfassendes Know-how, grosse Wertschöpfungstiefe und fachlich geschultes Personal sorgen für die ausgesprochen hohe Qualität und enorme Langlebigkeit unserer bewährten Produkte – seit Jahrzehnten.

Wir verstehen uns als Partner an Ihrer Seite bei allen Herausforderungen der industriellen Absaugtechnik. Ihre Erfahrungen und Ihr Feedback sind für uns wertvoll, denn wir verfolgen das gleiche Ziel: Innovationen und Produkte zu entwickeln, mit denen Sie Ihre Ziele schneller und effizienter erreichen.

Die Bedingungen sind hart, unsere Industriesauger sind bereit

Jede Branche stellt ganz besondere Anforderungen an die richtige Reinigungslösung bzw. das Absaugsystem: Prozessintegration, Verarbeitung grosser Mengen, Gefahrstoffe, enge Zeitfenster und vieles mehr. Hier sind sowohl universelle als auch spezifische Maschinen und Anlagen gefragt. Von der Metallverarbeitung über die Automobil- und Pharmaindustrie bis hin zur Lebensmittelindustrie ist Kärcher die erste Wahl im Bereich Industriesaugen und Absaugsysteme:

  • Flexibel mobil sowie stationär installierte Saugsysteme
  • Optimal für das Saugen grosser oder kleiner Mengen
  • Vollständige Entfernung von festen und flüssigen Stoffen sowie grossen Staubmengen
  • Sicherheitsgerechtes Absaugen und Entsorgen von gesundheitsgefährdendem Sauggut
  • Auf den industriellen Einsatz abgestimmte Geräte für den Dauereinsatz

Industriesauger Flüssigkeiten / Späne

Industriesauger Feststoffe / Stäube

Industriesauger Ex

Neuer Name – bewährte Qualität. Aus Ringler wird die Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Die Ringler GmbH vollzieht bei den Industriesaugern eine vollumfassende Markenumstellung. Künftig wird das gesamte Produktportfolio unter dem Markennamen Kärcher auftreten. Unsere Produkte der industrielle Absaugtechnik werden standardmässig in der neuen Corporate Farbe anthrazit ausgeliefert (sofern kein spezieller Kundenwunsch vorliegt). Mit dieser Initiative verstärkt Kärcher das einheitliche Erscheinungsbild sämtlicher Produkte der Unternehmensgruppe sowie die strategische Ausrichtung auf Sie als Kunde.

Ihr Vorteil: Sie profitieren künftig noch stärker von einem harmonisierten Produktportfolio mit einer international starken Marke – Kärcher.

Der Kärcher Industrial Vacuuming Produktservice im Überblick:

  • Industriesauger-Standardgeräte sind ab Lager sofort lieferbar
  • Individuelle Kundenlösungen der Absaugsysteme können dank gut gefüllter Lager unverändert zügig produziert werden
  • Projektangebote haben aufgrund kompletter Verfügbarkeit von Vertrieb und Projektierung keine zeitlichen Änderungen
  • Die Ersatzteilversorgung ist ebenfalls durch hohe Lagerbestände gesichert

Fordern Sie jetzt eine unverbindliche Beratung an

Wir stehen Ihnen gerne zur Seite und beantworten Ihnen lösungsorientiert all Ihre Fragen zum Thema industrielle Absaugtechnik in Ihrer spezifischen Branche.

Über 50 Jahre Kompetenz

Mit dem Kärcher Industrie- oder Absaugsystem profitieren Sie von über 50 Jahren Erfahrung. Wir stehen in ständigem Kontakt zu unseren Kunden weltweit, um gemeinsam bestehende und neue Aufgabenstellungen zu analysieren und unsere Produkte optimal darauf abzustimmen.

Ihre Branche – unser Industriesauger

Die Kärcher Absaugsysteme bewähren sich in den unterschiedlichsten Bereichen und Zielgruppen. Tag für Tag.

Perfekte Lösungen für jede Branche

Schnell. Sicher. Sauber.

Die metallverarbeitende Industrie, von der Metallurgie über den Maschinenbau bis zu Automotive, ist eine Kernindustrie mit hochentwickelten Verfahren. In der Metallverarbeitung entstehen grosse Mengen abrasiver Späne, gemischt mit Kühlschmierstoffen. Die Reinigung von Werkstücken sowie Werkzeugmaschinen, auch im laufenden Prozess, sind wichtige Aufgaben, die grossen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit haben. Mit unseren Industriesaugern bekommen Sie ein Optimum an Prozesssicherheit und Qualitätssicherung.

Anwendung des Industrie Vakuumsaugers:

  • Absaugen und Aufsaugen – und Aufsaugen von Spänen und Flüssigkeiten und Spänen mit unseren Industriesaugern bei allen spanenden Bearbeitungsverfahren wie Fräsen, Drehen, Bohren, Schleifen, Entgraten oder Bürsten
  • Stationäres Absaugen von Bearbeitungsmaschinen mit kontinuierlichem Späne- und Staubaustrag

Herausforderung:

  • Verschmutzung der Bearbeitungsmaschinen durch (scharfkantige) Späne, (Schleifstäube), Lackier-Schleifstaub, Schlacke, brennbaren Staub, Kühlschmiermittel und Emulsionen
  • Trennen von Spänen und Emulsionen

Benefits unserer industriellen Absaugtechnik:

  • Reinhaltung der Produktionsprozesse und Minimierung der Stillstandszeiten
  • Reduktion von Standzeiten bei Bearbeitungsmaschinen
  • Erhöhung der Fertigungsgenauigkeit
  • Steigerung der Arbeits- und Prozesssicherheit
  • Trennung von Spänen und Flüssigkeiten
  • Langlebige und robuste Lösungen
  • Dauerbetrieb und schnelle Reinigungszeit durch hohe Saugleistung
Kärcher Industriesauger für Automobilindustrie / Metallverarbeitung und Maschinenbau

Hygienisch Arbeiten – wirtschaftlich Reinigen mit dem Kärcher Industriesauger

Saubere Produktionsabläufe, gesicherte Qualität, optimale Hygiene und die Verhinderung von Kontaminationen sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren in der Lebensmittelverarbeitung. Dabei entstehen grosse Mengen feiner und explosiver Stäube.

Anwendung des Industrie Vakuumsaugers:

  • Absaugen von Lebensmittelstäuben wie Mehlstaub, Vitaminpulver, Lebensmittelpulver etc., mobil oder stationär im Produktionsprozess integriert

Herausforderung:

  • Vielfältige Absaugaufgaben und Verschmutzungen: Lebensmittelbruch, Stäube (explosionsgefährdet, frei fliegend, klebrig, nass), Fette, Öle und Eiweisse, Flüssigkeiten
  • Gefahr von Staubexplosionen
  • (Kreuz-)kontamination, Verkeimung, Geschmacksveränderung, Rutschgefahren

Benefits unserer industriellen Absaugtechnik:

  • Reinhaltung der Produktionsprozesse und Minimierung der Stillstandszeiten
  • Absaugung explosionsgefährdeter Stäube durch ATEX Zertifizierung
  • Langlebige, zuverlässige und dabei kompakte Lösungen
  • Wirtschaftliche Lösungen
  • Effektive Filter und Filterreinigung
  • Industriesauger für Öl, Späne, Flüssigkeiten und mehr
Kärcher Industriesauger in der Lebensmittelindustrie

Gesundheit geht vor. In jeder Hinsicht.

Die Pharmaindustrie muss in den unterschiedlichsten Produktbereichen kontinuierlich hohe Qualitäts- und Hygienestandards einhalten. Gleichzeitig müssen die Produktionsprozesse so effizient wie möglich ablaufen. Beides gelingt mit unseren Industriesaugern zur Absaugung und Entstaubung in jedem industriellen Massstab.

Anwendung des Industrie Vakuumsaugers:

  • Aufsaugen von Resten aus Tabletten, Arzneiwirkstoffe (Vitamine, Östrogene)
  • Absaugen von Stäuben in Produktionsprozessen

Herausforderung:

  • Feiner, gesundheitsschädlicher Staub
  • Explosionsgefährdeter Staub

Benefits unserer industriellen Absaugtechnik:

  • Reinhaltung der Produktionsprozesse und Minimierung der Stillstandszeiten u.a. durch integrierte Absaugung im Produktionsprozess
  • Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit
  • Einsatz des Industriesaugers in besonders sensiblen Bereichen
  • Sicheres Absaugen und Entsorgen von gesundheitsschädlichem und explosionsgefährdetem Staub u.a. durch Zertifizierung des Saugers
Kärcher Industriesauger in der pharmazeutischen Industrie

Eine erfolgreiche Verbindung: Produktivität und Sauberkeit.

In der Herstellung und Verarbeitung von Gummi und Kunststoffen entstehen feine und grobe Partikel, die gesundheitsschädlich sind. Beim Transport oder bei Wartungsarbeiten können diese Stoffe in grossen Mengen auftreten.

Anwendung des Industrie Vakuumsaugers:

  • Reinigen von Maschinen und Arbeitsplätzen, insbesondere Aufsaugen und Absaugen von Granulaten, Kunststoffspänen- und stäuben, (aggressiven) chemischen Gemischen, Düngemittel, Farbpulver, Wasser, Waschmittel mit dem Industriesauger
  • Absaugen von Stäuben aus Produktionsprozessen (bspw. Stäuben während der Granulatdosierung)

Herausforderung:

  • Gesundheits- und umweltgefährdende Stäube
  • Verunreinigung der Produkte

Benefits unserer industriellen Absaugtechnik:

  • Reinhaltung der Produktionsprozesse und Minimierung der Stillstandszeiten
  • Sicherstellung der Arbeitssicherheit und Effizienz
  • Absaugung explosionsgefährdeter Stäube durch ATEX Zertifizierung
  • Kontaminationsfreie Entleerung
Kärcher Industriesauger in der Kunststoff- und Chemieindustrie

Bauhandwerk hat sauberen Boden.

Anwendung des Industrie Vakuumsaugers:

  • Aufsaugen von Mineralien aller Art (Betonstaub, Zementstaub), gröberer Abtrag, Kieselsteine, Sand
  • Transport des Saugers zwischen und flexibler Einsatzort auf Baustellen

Herausforderung:

  • Staub als Gesundheitsbelastung
  • Grösserer Abtrag als Gefährdung der Arbeitssicherheit

Benefits unserer industriellen Absaugtechnik:

  • Erhöhung der Arbeitsqualität
  • Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit
  • Absaugung mit dem Industrie Feinstaubsauger direkt während der Werkzeugnutzung durch Elektro-Werkzeuganschluss am Sauger
  • Wendigkeit und Mobilität der Geräte
  • Langlebige und robuste Geräte
Kärcher Industriesauger in Handwerk und Bauindustrie

Wo gesägt, gehobelt und geschliffen wird

In der Holz- und Möbelindustrie stellen Sägemehl, Späne und Schleifstaub ein ständiges und ernsthaftes Gesundheitsrisiko dar. Zudem können diese Stoffe leicht entzündlich bis explosiv sein. Mit dem Einsatz unserer speziellen industriellen Vakuumsauger verhindern Sie zuverlässig, dass sich Staub und Späne in der Arbeitsumgebung ansammeln und zu einer Gefahr werden.

Anwendung des Industrie Vakuumsaugers:

  • Unterhalts- und Maschinenreinigung
  • Kontinuierliche Absaugung von Spänen und Staub an Fräsmaschinen, Schleifmaschinen, Sägen, Handbearbeitungsmaschinen etc. durch Industriesauger

Herausforderung:

  • Leicht entzündlicher bis hochexplosiver Staub
  • Gesundheitsschädlicher Staub
  • Oft grosse Mengen an Staub

Benefits unserer industriellen Absaugtechnik:

  • Gesundheitsschutz und Arbeitssicherheit
Kärcher Industriesauger in der Holzverarbeitung

Sichere industrielle Fertigung von Steinen und Glas

Bei der Bearbeitung von Steinen und Glas entsteht sehr feines, scharfkantiges und abrasives Sauggut. Eine Herausforderung an Absaugsysteme, die Sie mit unseren Industriesaugern nachhaltig meistern.

Anwendung des Industrie Vakuumsaugers:

  • Maschinenreinigung mit teilweise grossen Flüssigkeitsmengen
  • Absaugen von Zementstaub an Förderbändern, Einfülltrichtern, Abfüllanlagen etc. durch unsere industriellen Absauganlagen

Herausforderung:

  • Grosse Mengen an Staub
  • Scharfkantige Saugmedien
  • Grosse Mengen an Kühlwasser

Benefits unserer industriellen Absaugtechnik:

  • Sicherung der Qualität und Prozessabläufe
Kärcher Industriesauger in der Glas- und Steinindustrie

Textilien produzieren ohne Fusseln

Die Absaugung von Produktionsresten in der Textilindustrie hat ihre ganz eigenen Anforderungen. Abgesaugte Fasern und Flusen neigen zum Verklumpen und können durch verstopfte Filter, Schläuche und Rohrleitungen die Produktion lahmlegen. Unsere massgeschneiderten Industriesauger-Lösungen sorgen für störungsfreie Produktionsprozesse.

Anwendung des Industrie Vakuumsaugers:

  • Aufsaugen von Flusen und Fasern in jeder Grösse und Menge

Herausforderung:

  • Textilfasern haften am Filter des Industriesaugers an und verstopfen diesen
  • Textilfasern ballen sich in Schläuchen und Rohrleitungen und blockieren diese

Benefits unserer industriellen Absaugtechnik:

  • Reinhaltung der Produktionsprozesse und Minimierung von Stillstandszeiten
  • Nachhaltig hohe Saugleistung
  • Langlebige, zuverlässige, kompakte und wirtschaftliche Lösungen
Kärcher Industriesauger in der Textilindustrie

100 Prozent staubfreie Produktion

In der Elektroindustrie und der Optik entsteht bei der Produktion sehr feiner Staub, der Bauteile beschädigen kann und direkt im Prozess abgesaugt werden muss. Durch unsere industriellen Absaugsysteme lösen Sie nicht nur diese Aufgaben, sondern schützen gleichzeitig ihre hochentwickelten Produktionsanlagen.

Anwendung des Industrie Vakuumsaugers:

  • Fräsen von elektrischen Komponenten
  • Polieren von optischen Elementen

Herausforderung:

  • Stark abrasiver Staub
  • Staub, der Bauteile zerstören kann

Benefits unserer industriellen Absaugtechnik:

  • Sicherung der Qualität und Prozessabläufe
Kärcher Industriesauger in der Elektro- und Optikindustrie

Saubere Produktion vom Papier bis zum Druck

Bei der Herstellung von Druckmedien werden Papierstaub, Farbpulver, flüssige Farben und Toner freigesetzt. Diese zum Teil hochgiftigen Stoffe erfordern leistungsfähige Absaugsysteme durch unsere Industriesauger von Kärcher, wie wir sie seit Jahrzehnten für die Druckindustrie entwickeln.

Anwendung des Industrie Vakuumsaugers:

  • Aufsaugen von Zellulosefasern bei der Maschinenreinigung in der Papierindustrie
  • Aufsaugen von feinen bis groben Papierschnipseln an Schneidmaschinen
  • Reinigen von Druckmaschinen
  • Absaugen von Farbpulver

Herausforderung:

  • Sehr feine und explosive Stäube
  • Grobe Papierschnipsel

Benefits unserer industriellen Absaugtechnik:

  • Sicherung der Qualität und Prozessabläufe
  • Gesundheitsschutz
Kärcher Industriesauger in der Druckindustrie
Für jedes Problem eine Lösung

Mit unserer Industriesauger-Range bieten wir Ihnen Lösungen für jede industrielle Absaugaufgabe: flexibel mobil oder stationär installiert, zum Absaugen grober Späne bis zu feinsten schwebenden Partikeln, für kleine oder grosse Mengen, für flüssiges oder festes, unproblematisches oder gesundheitsgefährdendes Material. Das ist die industrielle Absaugtechnik von Kärcher.

Industriesauger für Flüssigkeiten / Späne

Industriesauger für grosse Mengen abrasiver Späne und Schmierstoffe

In der Industrie werden Sauger gebraucht, die mehrere Stunden täglich oder im Dauerbetrieb 24/7 souverän durchhalten. Das Spektrum an Stoffen reicht dabei von kleinen bis zu sehr grossen Mengen abrasiver Späne und grober Partikel über abgesetzte Medien bis zu Flüssigkeiten wie Öl, Kühlemulsion und Wasser.

Industriesauger für Flüssigkeiten / Späne

Industriesauger für Feststoffe / Stäube

Die Industriesauger mit der besonderen Filtertechnik

In den verschiedenen Industrien müssen die unterschiedlichsten Stoffe und Medien gesaugt werden. Dabei stellen abgesetzte Medien, gesundheitsschädliche Stäube, feine und grobe Späne, Sand, Strahlmittel, Faserstoffe aller Art, Nahrungsmittelreste, organische Substanzen, sehr leichte bis sehr schwere Materialien höchste Anforderungen an die eingesetzte Filtertechnik. In unserem Kärcher Industriesauger finden Sie den optimalen Filter für jede Aufgabe, egal ob täglich stundenweise oder im Dauerbetrieb 24/7 direkt im Prozess.

Industriesauger für Feststoffe / Stäube

Industriesauger Ex

Geprüfte Sicherheit für den Ex-gefährdeten Bereich

Das Saugen in explosionsgefährdeten Bereichen stellt höchste Ansprüche an die Gerätequalität. Industrielle Kärcher Ex-Sauger erfüllen diese Normen und sind zum Teil richtlinienkonform zertifiziert durch den TÜV Süd und IBExU.

Kärcher Industriesauger Ex

Kundenspezifische Lösungen

Die richtigen Antworten für Ihre speziellen Aufgaben im Bereich der industriellen Absaugtechnik.

Kärcher Kundenspezifische Absauglösung

Individuell gelöst

Die Anforderungen an Absaugsysteme in der Industrie können sehr spezifisch sein. Wir projektieren jede Anlage individuell auf Ihre spezifischen Bedürfnisse hin. Unser Leistungsspektrum reicht von der einfachen mobilen Lösung bis hin zu hochkomplexen, spezifisch angepassten und fest verrohrten Absauglösungen. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Realisierung industrieller Absaugsysteme sind wir Ihr kompetenter Partner. Dadurch bekommen Sie effiziente Komplettlösungen aus einer Hand.

Stationäre Industriesauger von Kärcher

Rohrleitungen – Leistung perfekt angebunden

Unsere stationären Industriesauger können Sie als Ein- oder Mehrplatzsysteme mit Handabsaugstellen oder direkt in den Prozess integriert einsetzen. Dafür bieten wir Ihnen alle benötigten Komponenten, von den Saugstellen und Zubehören bis zu individuell angepassten Rohrleitungen.

ATEX: Reinigungslösungen für explosionsgefährdete Bereiche

Explosionsfähigen Atmosphären können in allen Betrieben entstehen, in welchen brennbare Stoffe gelagert werden oder mit ihnen gearbeitet wird. Im Fall einer Explosion werden die Mitarbeiter gefährdet und grosse Sachschäden verursacht. Hier erfahren Sie, wie Sie mit den Geräten von Kärcher Ihre explosionsgefährdeten Bereiche sicher reinigen können.

ATEX: Reinigungslösungen für explosionsgefährdete Bereiche

Unsere Industriesauger-Anlagen stehen unter anderem bei

Erfolgreiche Lösungen in allen Branchen. Seit mehr als einem halben Jahrhundert realisieren wir erfolgreich anspruchsvolle industrielle Absaugtechnik für die namhaftesten Unternehmen der Industrie. Und wir geben weiterhin alles, um auch für Sie die bestmöglichen Lösungen umzusetzen.

ACO

Audi

BMW Group

Festo

Liebherr

Bosch Rexroth

Siemens

ThyssenKrupp

Beratung, Service und Verkauf

Die Produkte im Bereich der industriellen Absaugtechnik können ausschliesslich direkt bei Kärcher erworben werden.

Beratung anfordern: Wir stehen Ihnen gerne zur Seite und beantworten Ihnen lösungsorientiert all Ihre Fragen zum Thema industrielle Absaugtechnik.

Willkommen in der Kärcher-Welt: Blättern Sie direkt online durch unsere Broschüren zu den verschiedensten Themen der Reinigung.
Oder tauchen Sie im Newsroom ein in spannende Geschichten rund um Kärcher.

