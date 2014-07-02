Unser Qualitätsanspruch – made in Germany

Darauf können Sie vertrauen

Industrielle Absaugtechnik von Kärcher: Hochwertige Komponenten, umfassendes Know-how, grosse Wertschöpfungstiefe und fachlich geschultes Personal sorgen für die ausgesprochen hohe Qualität und enorme Langlebigkeit unserer bewährten Produkte – seit Jahrzehnten.

Wir verstehen uns als Partner an Ihrer Seite bei allen Herausforderungen der industriellen Absaugtechnik. Ihre Erfahrungen und Ihr Feedback sind für uns wertvoll, denn wir verfolgen das gleiche Ziel: Innovationen und Produkte zu entwickeln, mit denen Sie Ihre Ziele schneller und effizienter erreichen.

Die Bedingungen sind hart, unsere Industriesauger sind bereit

Jede Branche stellt ganz besondere Anforderungen an die richtige Reinigungslösung bzw. das Absaugsystem: Prozessintegration, Verarbeitung grosser Mengen, Gefahrstoffe, enge Zeitfenster und vieles mehr. Hier sind sowohl universelle als auch spezifische Maschinen und Anlagen gefragt. Von der Metallverarbeitung über die Automobil- und Pharmaindustrie bis hin zur Lebensmittelindustrie ist Kärcher die erste Wahl im Bereich Industriesaugen und Absaugsysteme: