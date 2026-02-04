INDUSTRIEENTSTAUBER
Vom mobilen Gerät bis zur schlüsselfertigen Absaug- oder Entstaubungsanlagen. In der Industrie brauchen Sie ein System aus Geräten, Zubehören und Services, das sich problemlos in Ihre Betriebsabläufe integrieren lässt und Mehrwert bringt. Wir haben dieses System, das den Unterschied macht.
Industrieentstauber
Entstauber sind Geräte, die schwebende Partikel wie Staub und feinste Stäube aus der Luft absaugen. Dafür arbeiten Industrieenstauber mit niedrigem Unterdruck bei relativ hohem Luftvolumenstrom. Das Entstauberportfolio beinhaltet Geräte für Einsätze innerhalb und außerhalb einer Atex-Zone 22.
Industrieentstauber Ex
Unsere Ex-geschützten Industrieentstauber bauen wir streng nach der Richtlinie Z22 für explosive schwebende sowie brennbare Partikel.
Fordern Sie jetzt eine unverbindliche Beratung an
Wir stehen Ihnen gerne zur Seite und beantworten Ihnen lösungsorientiert all Ihre Fragen zum Thema industrielle Absaugtechnik in Ihrer spezifischen Branche.Jetzt Beratung anfordern
ATEX: Reinigungslösungen für explosionsgefährdete Bereiche
Explosionsfähigen Atmosphären können in allen Betrieben entstehen, in welchen brennbare Stoffe gelagert werden oder mit ihnen gearbeitet wird. Im Fall einer Explosion werden die Mitarbeiter gefährdet und grosse Sachschäden verursacht. Hier erfahren Sie, wie Sie mit den Geräten von Kärcher Ihre explosionsgefährdeten Bereiche sicher reinigen können.
Beratung, Service und Verkauf
Die Produkte im Bereich der industriellen Absaugtechnik können ausschliesslich direkt bei Kärcher erworben werden.
Beratung anfordern: Wir stehen Ihnen gerne zur Seite und beantworten Ihnen lösungsorientiert all Ihre Fragen zum Thema industrielle Absaugtechnik.
Folgen Sie uns: Sie möchten zukünftig über unsere Produktneuheiten und Aktionen informiert werden?
Abonnieren Sie unseren Newsletter und folgen Sie uns auf den Social-Media-Kanälen!
Willkommen in der Kärcher-Welt: Blättern Sie direkt online durch unsere Broschüren zu den verschiedensten Themen der Reinigung.
Oder tauchen Sie im Newsroom ein in spannende Geschichten rund um Kärcher.