WASCHANLAGEN
PKWs und LKWs wirtschaftlich reinigen. Kärcher ist seit Jahrzehnten erfolgreicher Waschanlagen Hersteller. Unsere Erfahrungen als Hersteller von Waschanlagen und tausende von installierten Anlagen geben Ihnen die Sicherheit mit Kärcher einen erfahrenen Partner an Ihrer Seite zu haben.
Portalwaschanlagen
Zufriedene Kunden sind Ihr Erfolg. Unsere Portalwaschanlagen ermöglichen eine wirtschaftliche Reinigung, sorgen für effiziente Durchlaufraten und erzielen ein optimales Ergebnis – für Sie und Ihre Kunden.
Nutzfahrzeug-Waschanlagen
Für die Reinigung von Nutzfahrzeugen benötigen Sie Anlagen, die jeder Herausforderung gewachsen sind. Ob Lkw, Bus oder Kommunalfahrzeug. Mit unseren Nutzfahrzeug-Waschanlagen erleben Sie professionelle Effizienz jeden Tag neu.
SB-Waschanlagen
Ein echtes (Reinigungs-)Erlebnis: Unsere SB-Waschanlagen lassen keine Wünsche offen. Durchdachte Systemlösungen für Ihren Erfolg. Damit Sie mit Ihren Kunden um die Wette strahlen.
SB-Sauger und Forecourtgeräte
Mit unseren SB-Saugern und Forecourtgeräten erhöhen Sie automatisch die Attraktivität Ihres Standorts. Und sichern sich attraktive Zusatzeinnahmen.
Wasserrecycling
Das Wasserrecyclingsystem WRB Bio von unserem Partner aquadetox ermöglicht eine biologische Abwasserreinigung in Bestform. Durch natürliche und biologische Prozesse wird das Abwasser in der Anlage gereinigt und chemiefrei aufbereitet.
Zufriedenheit von Anfang an: die Kärcher Systemlösungen
Ob Autohaus, Tankstelle, Investor oder Waschcenter – Kärcher sorgt von Beginn an für Zufriedenheit. Schliesslich bietet Kärcher für jede Anwendung und jeden Anwender durchdachte Systemlösungen, die durch Qualität und Wirtschaftlichkeit überzeugen. Darauf können Sie sich immer verlassen.
Kärcher Waschanlagen kaufen – eine Investition, die sich lohnt
Der Prozess des Baus einer neuen Kärcher Waschanlage bzw. Waschstrasse beginnt mit einer umfangreichen Kundenberatung, in der sowohl eine Standortbeurteilung als auch eine Rentabilitätsabschätzung zur Ermittlung der optimalen Anlagengrösse und/oder Ausstattung stattfinden. Danach wird die neue Waschanlage nach Ihren Vorgaben konfiguriert und geplant. Ganz gleich, ob Sie eine Portalwaschanlage, SB-Waschanlage oder Nutzfahrzeug-Waschanlage kaufen möchten – wir unterstützen Sie bei Bau-Voranfragen sowie beim Bauantrag und bei wasserrechtlichen Genehmigungen und setzen Ihr individuelles Waschanlagenprojekt in die Tat um. Hierzu gehört sowohl der vollständige Planungsprozess als auch die Ausführung. Der Bau Ihrer Anlage erfolgt auf Wunsch schlüsselfertig. Um die beste Qualität für Sie liefern zu können, arbeiten wir dabei mit erfahrenen Partnern zusammen. Weiterhin unterstützen wir Sie bei Bedarf auch bei der Finanzierung Ihrer Kärcher Waschanlage.
Unterstützung auch nach der Inbetriebnahme
Auch nach der eigentlichen Planung und dem Bau der Kärcher Waschanlage stehen wir unseren Kunden mit Betreiber- und Betriebsunterstützung, technischen Einweisungen und Schulungen, Kundendienst und Marketingunterstützung zur Seite, um eine rentable Nutzung Ihrer Waschanlage für Sie zu gewährleisten.
K!CONNECT – DAS MANAGEMENTSYSTEM FÜR WASCHANLAGEN
Die digitale Lösung
Mit unserer neuen Software K!Connect managen und optimieren Sie Ihr Waschgeschäft ganz einfach – wann und wo immer Sie möchten. Das Online-Anlagenmanagementsystem unterstützt Sie bei der professionellen und ortsunabhängigen Organisation sämtlicher Waschanlagen.
Deutscher Fairness-Preis (2020)
Kärcher Clean Park wurde in der Kategorie „Autowaschanlagen“ mit dem Award „Deutscher Fairness-Preis 2020“ ausgezeichnet.
Beste Marke (2019)
Kärcher wurde von den Lesern der Fachzeitschrift „WERKSTATT aktuell“ zum sechsten Mal in Folge zur besten Marke in den Kategorien „Mobile Waschanlagen“ und „Stationäre Waschanlagen“ gekürt. Zur Wahl standen in diesem Jahr 93 Marken in 15 Kategorien.
Beste Marke (2018)
Die Zeitschrift PROFI-Werkstatt hat zum dritten Mal eine Leser-Markenwahl im Bereich Nutzfahrzeug-Aftermarkt und Werkstattausrüstung durchgeführt. In der Kategorie "Waschanlagen" erzielte Kärcher nun zum dritten Mal in Folge den ersten Platz und erhielt den Award "BESTE MARKE 2018".
Best Brands-Award (2014)
Die renommierten Fachzeitschriften AUTOHAUS und asp Auto Service Praxis haben die beliebtesten Marken der Kfz-Branche ausgezeichnet. In der Kategorie Waschanlagen wurde Kärcher zum Imagesieger gekürt.
Nachhaltigkeit in der Fahrzeugwäsche
Ein sauberes Fahrzeug steht für ein gutes Gefühl – und ein reines Gewissen.
Doch in der Fahrzeugwäsche geht es um viel mehr als exzellente Reinigungsergebnisse. Es geht um einen nachhaltigen und verantwortungsbewussten Betrieb unserer Anlagen und damit um Verantwortung für Betreiber und Kunden. Das Ziel: ein ressourcenschonender Umgang mit Wasser, Energie und Reinigungsmitteln.
Ressourcen sparen in Bestform
Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind in aller Munde. In unseren Waschanlagen der professionellen Fahrzeugreinigung kommt eine der weltweit wertvollsten Ressourcen zum Einsatz: Wasser.
Als führender Hersteller professioneller Reinigungsanlagen sind wir uns dieser Verantwortung und unserer Rolle im natürlichen Ökosystem bewusst. Im Sinne eines nachhaltigen Ressourcenkreislaufs haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, den Verbrauch in unseren Anlagen immer weiter zu optimieren und neue Lösungen zu entwickeln. Unsere Systeme ermöglichen Ihnen
- exzellente Wasseraufbereitung
- auf ein Minimum reduzierten Frischwassereinsatz (je nach Anlage bis zu
98 % Frischwassereinsparung)
- einen besonders umweltschonenden Einsatz von Energie und Reinigungsmitteln
Das alles bei kärchertypisch bestmöglichen Reinigungsergebnissen. Für ein sauberes Fahrzeug und ein reines Gewissen.
Weil die inneren Werte zählen
Portalwaschanlagen: Nachhaltigkeit auf Knopfdruck
Pro Wäsche lassen sich dank der Wassersparfunktion & der WRB Bio circa 120 Liter Frischwasser einsparen.
Beim Waschvorgang kommt recyceltes Wasser zum Einsatz & reines Frischwasser wird nur für den finalen Spülvorgang verwendet.
Nutzfahrzeugwaschanlagen: grosse Wäsche, grosse Verantwortung
Durch die integrierte Wassersparfunktion lassen sich bei der Lkw-Wäsche circa 400 Liter Frischwasser pro Wäsche einsparen, bei der Buswäsche werden circa 300 Liter Frischwasser pro Wäsche gespart.
SB-Waschanlagen: Gut dosiert ist viel gespart
- Unser Dosiersystem ermöglicht eine ideale Feindosierung für einen sparsamen Wassereinsatz. Besonderheit: Jede Pumpe verfügt hierbei über ein eigenes Dosierungssystem. Mit unserer jahrzehntelangen Erfahrung haben wir die effizienteste Lösung am Markt entwickelt.
- Effizienter Energiesparmodus: Jedes Programm kann wahlweise auch mit Kaltwasser gefahren werden. Das spart Energie und reduziert Betriebskosten. Am Beispiel einer 4-Platz-Anlage bedeutet dies ein Einsparpotenzial von mindestens 55 Prozent. Alle Kunden können somit selbst entscheiden, wie viel Energie bei der Wäsche gespart werden soll.
- Unsere Pumpen sind stark und zuverlässig im Einsatz. Sie arbeiten um 60 Prozent energieeffizienter im Vergleich zu handelsüblichen Pumpen.
- Die Verwendung von Trockenschaum ermöglicht 90 Prozent weniger Wasser- und Chemieeintrag sowie 75 Prozent zusätzliche Energieeinsparung.
Wasseraufbereitung
Nicht nur reden – einfach tun.
Die Rückgewinnung bzw. Aufbereitung von Schmutzwasser, das in Fahrzeugwaschanlagen und bei der gewerblichen Hochdruckreinigung entsteht, ist oft gesetzlich vorgeschrieben.
Mit den Kärcher Recyclingsystemen WRP und WRB Bio:
✔ Erfüllen Sie problemlos gesetzliche Normen und Vorschriften
✔ Reduzieren Sie gleichzeitig den Verbrauch und die Kosten für Frischwasser und Reinigungsmittel erheblich
✔ Dies bedeuten hohe Ersparnisse an Frischwasser und Reinigungsmitteln
"Unsere Kunden sollen zufrieden sein – mit allem, was wir bieten"
Qualität und Reinigungsergebnisse der Kärcher Waschanlagen überzeugen: Gerne stellen wir Ihnen nachfolgend einige unserer realisierten Projekte vor.
Autop & Stützliwösch AG in Aarau & Villmergen
Die Autop & Stützliwösch AG setzt auf Qualität: Um weiterhin stets optimale Waschresultate für ihre Kunden zu garantieren, investiert die «Stützliwösch» in Portalwaschanlagen von Kärcher.
TCS Freiburg in Granges-Paccot
Nachhaltig und innovativ: Der TCS Freiburg hat seit August 2021 eine neue Waschanlage Klean!Star iQ inkl. SB-Plätzen und SB-Saugern in Granges-Paccot – und das alles aus Kärcher Hand.
Landi Zola AG in Illnau
"Das Waschcenter Illnau ist ein Vorzeigeobjekt für Landi und Kärcher." Das im 2019 eröffnete Autopflegecenter umfasst eine Selbstbedienungswaschanlage & eine Portalwaschanlage Klean!Star iQ.
Cleaning Competence Center in Rümlang
Das Cleaning Competence Center wurde im August 2020 eröffnet. Neben einem Kärcher-Shop, einer Tankstelle sowie zwei SB-Waschplätzen umfasst das Center auch die Waschanlage Klean!Star iQ.
Porsche Zentrum Zug
Effizienz in seiner schönsten Form: Erfahren Sie hier, wie das Porsche Zentrum mit der Klean!Star iQ nicht nur viele Arbeitsstunden gewinnt, sondern auch reichlich Frischwasser einspart.
Porsche Zentrum Zürich
„Man schaut das an und denkt: clever.“ Das Prosche Zentrum Zürich machte sich im 2018 auf die Suche nach einer neuen Waschanlage – und fand schliesslich die innovative Portalwaschanlage Klean!Star iQ von Kärcher.
