Porsche Zentrum Zürich
„Man schaut das an und denkt: clever.“ Das Prosche Zentrum Zürich machte sich im 2018 auf die Suche nach einer neuen Waschanlage – und fand schliesslich die innovative Portalwaschanlage Klean!Star iQ von Kärcher.
Über das Projekt
Bei einer nicht verlässlich funktionierenden Waschanlage können die Ausfallzeiten und Wartungsarbeiten schnell teuer werden. Dies war der Fall beim Prosche Zentrum Zürich und der Grund warum sie einen neuen Anbieter suchten.
So war es bei der Auswahl wichtig, dass die Waschanlage zuverlässig läuft sowie ein guter Service mit schnellen Reaktionszeiten gewährleistet werden kann. Wobei dies nicht die einzigen Argumente für Kärcher und die Klean!Star iQ waren:
Denn mit der innovativen Technik der Portalwaschanlage kann ein Auto mit nur einem Durchlauf sauber gewaschen sowie beim Rücklauf getrocknet werden. Mit ca. 40 - 50 PKWs pro Waschanlage an einem Tag kann das Porsche Zentrum so viel Zeit gewinnen. Schlussendlich sind die Kunden, mit einem sauberen Auto, sowie das Porsche Zentrum, mit einer zuverlässigen Klean!Star iQ, zufrieden.
(Auf dem Bild zusammen mit unseren Waschanlagen-Experten Marcel Beljean und Michael Hagen)
Impressionen
Quelle: AUTOINSIDE
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