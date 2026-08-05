SB-SAUGER & FORECOURTGERÄTE
Mit SB-Saugern und Forecourtgeräten von Kärcher erhöhen Sie die Attraktivität Ihres Standortes und sichern sich attraktive Zusatzeinnahmen.
Höchstleistung für den Innenraum: die Kärcher SB-Sauger
Die Kärcher SB-Sauger verbinden Benutzerfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit in allen Leistungsklassen. Die Modelle werden jeder Anforderung gerecht, sind wartungsarm und garantieren zufriedene Kunden.
Optimierte, ergonomische Saugdüse
Beste Reinigungsergebnisse sowohl auf Flächen wie in Kofferräumen als auch bei für Fahrzeuginnenräume typischen Fugen und Spalten.
Konstante Saugleistung
Mit der Tact-Technologie reinigt sich der Filter selbst und garantiert so eine konstante Saugleistung.
Digitale Restzeitanzeige in Sekunden
Jederzeit und auf die Sekunde genau wissen Ihre Kunden, wie viel Saugzeit noch verbleibt.
Elektronischer Münzprüfer
Durch die individuelle und einfache Programmierung erfassen Sie unterschiedliche Münz- und Wertmarkentypen mit nur einem Münzprüfer.
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Beratung, Service und Verkauf
Kärcher Waschanlagen können ausschliesslich direkt bei Kärcher erworben werden.
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