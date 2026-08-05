SB-SAUGER & FORECOURTGERÄTE

Mit SB-Saugern und Forecourtgeräten von Kärcher erhöhen Sie die Attraktivität Ihres Standortes und sichern sich attraktive Zusatzeinnahmen.

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Kärcher SB-Sauger & Forecourtgeräte

Höchstleistung für den Innenraum: die Kärcher SB-Sauger

Die Kärcher SB-Sauger verbinden Benutzerfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit in allen Leistungsklassen. Die Modelle werden jeder Anforderung gerecht, sind wartungsarm und garantieren zufriedene Kunden.

Saugdüse

Optimierte, ergonomische Saugdüse

Beste Reinigungsergebnisse sowohl auf Flächen wie in Kofferräumen als auch bei für Fahrzeuginnenräume typischen Fugen und Spalten.

Saugleistung

Konstante Saugleistung

Mit der Tact-Technologie reinigt sich der Filter selbst und garantiert so eine konstante Saugleistung.

Digitale Restzeitanzeige

Digitale Restzeitanzeige in Sekunden

Jederzeit und auf die Sekunde genau wissen Ihre Kunden, wie viel Saugzeit noch verbleibt.

Elektronischer Münzprüfer

Elektronischer Münzprüfer

Durch die individuelle und einfache Programmierung erfassen Sie unterschiedliche Münz- und Wertmarkentypen mit nur einem Münzprüfer.

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Beratung, Service und Verkauf

Kärcher Waschanlagen können ausschliesslich direkt bei Kärcher erworben werden.

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