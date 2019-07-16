Kärcher Battery Power Akkuplattform
Im Aussenbereich fehlt der Stromanschluss? Keine Lust auf Kabelsalat im Garten? Kein Problem für die akkubetriebenen Garten- und Reinigungsgeräte mit dem Wechselakkusystem Kärcher Battery Power. Dank zweier verschiedener Akkuplattformen, mit 18 oder 36 Volt, ist für jede Leistungsanforderung und jedes Anwendungsgebiet das passende Gerät dabei. Maximale Flexibilität in bewährter Kärcher Qualität.
Kärcher Battery Universe: galaktische Kraft. Unendliche Möglichkeiten.
Ein ganzes Universum voller Akkupower. Der 18 V Kärcher Battery Power-Akku passt in alle 18-V-Geräte von Kärcher. Und das nicht nur bei den Home & Garden-, sondern auch bei den Kärcher Professional-Produkten. Für noch mehr Power gibt es die 36 V Kärcher Battery Power-Plattform. Die 36 V Battery Power-Akkus sind ebenfalls sowohl in den Home & Garden- als auch in den Professional-Produkten einsetzbar.
18 V Kärcher Battery Power Akkuplattform
Die 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform umfasst kompakte und handliche Produkte zur Pflege kleinerer und mittlerer Gärten, Aussenanlagen und Flächen.
36 V Kärcher Battery Power Akkuplattform
Für grosse Gärten und Flächen bietet die 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform kraftvolle Geräte diverser Kategorien zur Reinigung und Gartenarbeit.
Entdecke unsere Real Time Technology, die dich nie im Stich lässt
Die einzigartige Kärcher Real Time Technology bietet Anwendern optimale Orientierung. Im Vergleich zu herkömmlichen LED-Anzeigen werden Betriebs- und Ladezustände detailliert abgebildet.
Restlaufzeit in Minuten
Während der Nutzung hat der Anwender fortwährend Kenntnis über die Restlaufzeit und weiss somit auf die Minute genau, wann der Akku gewechselt oder geladen werden muss. Die Laufzeit passt sich gerätespezifisch an.
Akkukapazität in Prozent
Die Akkukapazität kann auf einen Blick abgelesen werden.
Restladezeit in Minuten
Während des Ladevorgangs wird die Restladezeit auf dem Display angezeigt. So weiss der Anwender genau, wann er wieder mit der Arbeit loslegen kann.
Features Kärcher Battery Power
Spritzwasserschutz, automatischer Lagermodus, intelligente Zellüberwachung, effizientes Temperaturmanagement: Diese und weitere Features zeichnen alle Kärcher Battery Power-Akkus der 18-V- und der 36-V-Akkuplattform aus. Lernern Sie hier die besonderen Eigenschaften und Vorteile der Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akkus von Kärcher kennen.
Die Kärcher Battery Power-Plattformen
Lieber maximale Power oder weniger Gewicht? Kärcher bietet für jede Leistungsanforderung die passende Akkuplattform. Grundsätzlich gilt: Die 36 V Kärcher Battery Power-Akkus haben überall dort die Nase vorn, wo Höchstleistungen gefragt sind oder grosse Flächen bearbeitet werden sollen. Die 18-Volt-Akkus sind dafür leichter, kompakter und preiswerter. Der Vorteil des Kärcher Battery Universe: Innerhalb einer Voltklasse können Geräte und Akkus beliebig kombiniert werden. Auch mit Kärcher Professional-Geräten und -Akkus.
18 V Kärcher Battery Power Akkuplattform
Ob Kärcher Akku-Heckenschere oder Akku-Nass-/Trockensauger: Bei den Geräten der 18 V Kärcher Battery Power Akkuplattform können überall die 18 V Kärcher Battery Power Wechselakkus eingesetzt werden.
36 V Kärcher Battery Power Akkuplattform
Für höchste Ansprüche: Die Geräte der 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform sind kraftvoll und kompatibel mit den beiden 36 V Kärcher Battery Power-Akkus.
Produkte der Kärcher Battery Power-Akkuplattformen
Ob zur Gartenpflege oder in Reinigungsgeräten: Die 18 V und 36 V Battery Power-Akkus finden Einsatz in unterschiedlichsten Kärcher Produkten. Lernen Sie die Geräte kennen und finden Sie das passende Produkt zu Ihrem Akku.
Akku-Mitteldruckreiniger
Schlauch anschliessen und los geht's: mit dem innovativen Kärcher KHB 6 Battery mit 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku für die schnelle, vielseitige Zwischenreinigung rund ums Haus – ohne Stromanschluss.
Akku-Laubbläser und -sauger
Erobern den herbstlichen Garten im Sturm. Die akkubetriebenen Kärcher Laubbläser und Laubsauger sorgen in Windeseile für ordentliche Wege und Gärten.
Akku-Hochdruckreiniger
Gewohnte Kärcher Hochdruckreinigung mit ungewohntem Antriebskonzept: grenzenlose Sauberkeit mit dem K 2 Battery dank Wechselakku der Kärcher Battery Power-Akkuplattform.
Akku-Nass-/Trockensauger
Kein Kabel. Kein Limit. Mit den Kärcher Battery Power-Wechselakkus und den vielfältigen Akku-Nass-/Trockensaugern jederzeit nassen und trockenen Schmutz aufsaugen – auch an Orten, wo es keine Steckdose gibt.
Akku-Rasenmäher
Die wendigen 18-Volt-Rasenmäher eignen sich besonders für kleine bis mittlere Rasenflächen. Für grössere Rasenflächen sind die leistungsstarken 36-Volt-Rasenmäher die ideale Wahl.
Akku-Rasentrimmer
Für sauber geschnittene Ecken und eine schöne Rasenkante sorgen die Kärcher Akku-Rasentrimmer. Von leicht bis kraftvoll bietet Kärcher für jedes Anwendungsfeld die richtige Lösung.
Akku-Heckenscheren
Perfekt für den Form- und Rückschnitt von Hecken und Büschen. Dank Akkuantrieb besonders leise, handlich und ohne störendes Kabel.
Akku-Gras- und Strauchschere
Mit der akkubetriebenen Grasschere geht das Kürzen von Rasenkanten leicht von der Hand. Und mit einem einfachen Messerwechsel wird das Gerät zur Strauchschere für das präzise Modellieren von Sträuchern.
Akku-Kettensägen
Mit einfacher Kettenspannung, automatischer Kettenschmierung und kraftvollen Schnittleistungen erzeugen die Kärcher Akku-Kettensägen ein ausgezeichnetes Ergebnis bei komfortabler Bedienbarkeit.
Akku-Astschere und -Astsäge
Mühelose Baumpflege auch bei schwer erreichbaren Ästen. Mit der Akku-Astschere oder der Akku-Astsäge von Kärcher kein Problem.
Akku-Unkrautentferner
Gegen den Akku-Unkrautentferner ist kein Unkraut gewachsen. Damit lassen sich mühelos und rückenschonend trockenes Moos und Unkräuter oberflächlich entfernen.
Akku-Asche- und Trockensauger
Für komfortables Saugen von Asche mit lang anhaltender Saugkraft: Der AD 2 Battery ohne Kabel. Passend für den Kärcher Wechselakku 18 V, zur einfachen Beseitigung von Asche, mit lang anhaltender Saugkraft dank ReBoost-Funktion.
Akku-Drucksprüher
Pflanzenschutz und -pflege auf Knopfdruck: Der Akku-Drucksprüher düngt Pflanzen mit seinem feinen, gleichmässigen Sprühnebel, bekämpft zielgerichtet Schädlinge und Unkraut und bewässert bequem Setzlinge.
Akku-Fasspumpe
Die Akku-Fasspumpe ermöglicht es, auch in Gärten ohne Stromanschluss kostbares Regenwasser aus dem Fass zu nutzen. Das spart nicht nur Trinkwasser, sondern auch Geld.
Akku-Terrassenreiniger
Der akkubetriebene Terrassenreiniger säubert Holzterrassen flexibel und, dank seiner rotierenden Walzen und der integrierten Wasserausbringung, effektiv und rückstandsfrei.
Akku-Waschsauger
Wenn die bewährte Kärcher Sprühextraktions-Technologie auf die 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform trifft, sind Flexibilität und Einsatzmöglichkeiten nahezu grenzenlos. Damit löst und entfernst du selbst tief sitzenden Schmutz in einem Arbeitsgang effizient und fasertief.
Akkus und Ladegeräte
Mehr Power gefällig? Hier gibt's die passenden Schnellladegeräte und Akkus unterschiedlicher Kapazitäten. Damit die Garten- und Reinigungsgeräte des Kärcher Battery Universe immer energiegeladen bleiben.
FAQs Battery Universe
Wie lange ist die Akkulaufzeit? Welche Akkus sind mit welchen Geräten kompatibel? Wie funktioniert die Kärcher Real Time Technology? Antworten auf diese und weitere Fragen zu den Kärcher Wechselakkuplattformen finden Sie hier in den Frequently Asked Questions.
Allgemein
Laufzeiten
empfohlener Akku (in fett)
kompatibler Akku
Ladezeiten
Lebensdauer
Erste Nutzung
Laden
Lagern und Pflege
Garantie, Reparatur und Entsorgung
Sicherheit und Funktionsfähigkeit
Hilfe bei Störungen
Videos
Beratung, Service und Verkauf
Händlersuche: Sei es für Produkte oder Services – finden Sie Ihren Kärcher Fachhändler in der Nähe.
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