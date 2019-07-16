Kärcher Battery Power Akkuplattform

Im Aussenbereich fehlt der Stromanschluss? Keine Lust auf Kabelsalat im Garten? Kein Problem für die akkubetriebenen Garten- und Reinigungsgeräte mit dem Wechselakkusystem Kärcher Battery Power. Dank zweier verschiedener Akkuplattformen, mit 18 oder 36 Volt, ist für jede Leistungsanforderung und jedes Anwendungsgebiet das passende Gerät dabei. Maximale Flexibilität in bewährter Kärcher Qualität.

 

Battery Power Akkuplattform

Kärcher Battery Universe: galaktische Kraft. Unendliche Möglichkeiten.

Ein ganzes Universum voller Akkupower. Der 18 V Kärcher Battery Power-Akku passt in alle 18-V-Geräte von Kärcher. Und das nicht nur bei den Home & Garden-, sondern auch bei den Kärcher Professional-Produkten. Für noch mehr Power gibt es die 36 V Kärcher Battery Power-Plattform. Die 36 V Battery Power-Akkus sind ebenfalls sowohl in den Home & Garden- als auch in den Professional-Produkten einsetzbar.

18 V Kärcher Battery Power Akkuplattform

Die 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform umfasst kompakte und handliche Produkte zur Pflege kleinerer und mittlerer Gärten, Aussenanlagen und Flächen.

18 V Plattform Home & Garden

36 V Kärcher Battery Power Akkuplattform

Für grosse Gärten und Flächen bietet die 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform kraftvolle Geräte diverser Kategorien zur Reinigung und Gartenarbeit.
 

36 V PLATTFORM HOME & GARDEN
18 V Plattform Professional
36 V Plattform Professional

Entdecke unsere Real Time Technology, die dich nie im Stich lässt

Die einzigartige Kärcher Real Time Technology bietet Anwendern optimale Orientierung. Im Vergleich zu herkömmlichen LED-Anzeigen werden Betriebs- und Ladezustände detailliert abgebildet.

Kärcher Akku Display Real Time Technology

Restlaufzeit in Minuten

Während der Nutzung hat der Anwender fortwährend Kenntnis über die Restlaufzeit und weiss somit auf die Minute genau, wann der Akku gewechselt oder geladen werden muss. Die Laufzeit passt sich gerätespezifisch an.

Kärcher Akku Display Real Time Technology

Akkukapazität in Prozent

Die Akkukapazität kann auf einen Blick abgelesen werden.

Kärcher Akku Display Real Time Technology

Restladezeit in Minuten

Während des Ladevorgangs wird die Restladezeit auf dem Display angezeigt. So weiss der Anwender genau, wann er wieder mit der Arbeit loslegen kann.

Features Kärcher Battery Power

Spritzwasserschutz, automatischer Lagermodus, intelligente Zellüberwachung, effizientes Temperaturmanagement: Diese und weitere Features zeichnen alle Kärcher Battery Power-Akkus der 18-V- und der 36-V-Akkuplattform aus. Lernern Sie hier die besonderen Eigenschaften und Vorteile der Hochleistungs-Lithium-Ionen-Akkus von Kärcher kennen.

Hochleistungs-Lithium-Ionen-Zellen sowie perfekt aufeinander abgestimmte
Elektronik machen Kärcher Akkus besonders leistungsfähig. Ohne lästiges Kabel bieten akkubetriebene Geräte maximale Bewegungsfreiheit und sind im Handumdrehen einsatzbereit. Dabei bestehen die Akkus auch unter extremen Bedingungen, denen sie im Einsatz in Reinigungs- und Gartengeräten ausgesetzt sind. Auch im Kontakt mit Spritzwasser in Hoch- und Mitteldruckreinigern oder bei kurzfristigen Belastungsspitzen wie etwa in den Kettensägen stellen die Kärcher Akkus eine stabile und sichere Energiequelle dar.

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Die Kärcher Battery Power-Plattformen

Lieber maximale Power oder weniger Gewicht? Kärcher bietet für jede Leistungsanforderung die passende Akkuplattform. Grundsätzlich gilt: Die 36 V Kärcher Battery Power-Akkus haben überall dort die Nase vorn, wo Höchstleistungen gefragt sind oder grosse Flächen bearbeitet werden sollen. Die 18-Volt-Akkus sind dafür leichter, kompakter und preiswerter. Der Vorteil des Kärcher Battery Universe: Innerhalb einer Voltklasse können Geräte und Akkus beliebig kombiniert werden. Auch mit Kärcher Professional-Geräten und -Akkus.

18 V Kärcher Battery Power Akkuplattform

Ob Kärcher Akku-Heckenschere oder Akku-Nass-/Trockensauger: Bei den Geräten der 18 V Kärcher Battery Power Akkuplattform können überall die 18 V Kärcher Battery Power Wechselakkus eingesetzt werden.

18 V Plattform Home & Garden

36 V Kärcher Battery Power Akkuplattform

Für höchste Ansprüche: Die Geräte der 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform sind kraftvoll und kompatibel mit den beiden 36 V Kärcher Battery Power-Akkus.

36 V Plattform Home & Garden

Produkte der Kärcher Battery Power-Akkuplattformen

Ob zur Gartenpflege oder in Reinigungsgeräten: Die 18 V und 36 V Battery Power-Akkus finden Einsatz in unterschiedlichsten Kärcher Produkten. Lernen Sie die Geräte kennen und finden Sie das passende Produkt zu Ihrem Akku.

Akku-Mitteldruckreiniger

Schlauch anschliessen und los geht's: mit dem innovativen Kärcher KHB 6 Battery mit 18 V Kärcher Battery Power-Wechselakku für die schnelle, vielseitige Zwischenreinigung rund ums Haus – ohne Stromanschluss.

AKKU-MITTELDRUCKREINIGER

Akku-Laubbläser und -sauger

Erobern den herbstlichen Garten im Sturm. Die akkubetriebenen Kärcher Laubbläser und Laubsauger sorgen in Windeseile für ordentliche Wege und Gärten.

AKKU-LAUBBLÄSER UND -SAUGER

Akku-Hochdruckreiniger

Gewohnte Kärcher Hochdruckreinigung mit ungewohntem Antriebskonzept: grenzenlose Sauberkeit mit dem K 2 Battery dank Wechselakku der Kärcher Battery Power-Akkuplattform.

AKKU-HOCHDRUCKREINIGER

Akku-Nass-/Trockensauger

Kein Kabel. Kein Limit. Mit den Kärcher Battery Power-Wechselakkus und den vielfältigen Akku-Nass-/Trockensaugern jederzeit nassen und trockenen Schmutz aufsaugen – auch an Orten, wo es keine Steckdose gibt.

Akku-Nass-/Trockensauger

Akku-Rasenmäher

Die wendigen 18-Volt-Rasenmäher eignen sich besonders für kleine bis mittlere Rasenflächen. Für grössere Rasenflächen sind die leistungsstarken 36-Volt-Rasenmäher die ideale Wahl.

AKKU-RASENMÄHER

Akku-Rasentrimmer

Für sauber geschnittene Ecken und eine schöne Rasenkante sorgen die Kärcher Akku-Rasentrimmer. Von leicht bis kraftvoll bietet Kärcher für jedes Anwendungsfeld die richtige Lösung.

AKKU-RASENTRIMMER

Akku-Heckenscheren

Perfekt für den Form- und Rückschnitt von Hecken und Büschen. Dank Akkuantrieb besonders leise, handlich und ohne störendes Kabel.

AKKU-HECKENSCHEREN

Akku-Gras- und Strauchschere

Mit der akkubetriebenen Grasschere geht das Kürzen von Rasenkanten leicht von der Hand. Und mit einem einfachen Messerwechsel wird das Gerät zur Strauchschere für das präzise Modellieren von Sträuchern.

AKKU-GRAS- UND STRAUCHSCHERE

Akku-Kettensägen

Mit einfacher Kettenspannung, automatischer Kettenschmierung und kraftvollen Schnittleistungen erzeugen die Kärcher Akku-Kettensägen ein ausgezeichnetes Ergebnis bei komfortabler Bedienbarkeit.

AKKU-KETTENSÄGEN

Akku-Astschere und -Astsäge

Mühelose Baumpflege auch bei schwer erreichbaren Ästen. Mit der Akku-Astschere oder der Akku-Astsäge von Kärcher kein Problem.

Akku-Astschere und -Astsäge

Akku-Unkrautentferner

Gegen den Akku-Unkrautentferner ist kein Unkraut gewachsen. Damit lassen sich mühelos und rückenschonend trockenes Moos und Unkräuter oberflächlich entfernen.

Akku-Unkrautentferner

Akku-Asche- und Trockensauger

Für komfortables Saugen von Asche mit lang anhaltender Saugkraft: Der AD 2 Battery ohne Kabel. Passend für den Kärcher Wechselakku 18 V, zur einfachen Beseitigung von Asche, mit lang anhaltender Saugkraft dank ReBoost-Funktion.

Akku-Asche- und Trockensauger

Akku-Drucksprüher

Pflanzenschutz und -pflege auf Knopfdruck: Der Akku-Drucksprüher düngt Pflanzen mit seinem feinen, gleichmässigen Sprühnebel, bekämpft zielgerichtet Schädlinge und Unkraut und bewässert bequem Setzlinge.

Akku-Drucksprüher

Akku-Fasspumpe

Die Akku-Fasspumpe ermöglicht es, auch in Gärten ohne Stromanschluss kostbares Regenwasser aus dem Fass zu nutzen. Das spart nicht nur Trinkwasser, sondern auch Geld.

Akku-Fasspumpe

Akku-Terrassenreiniger

Der akkubetriebene Terrassenreiniger säubert Holzterrassen flexibel und, dank seiner rotierenden Walzen und der integrierten Wasserausbringung, effektiv und rückstandsfrei.

Akku-Terrassenreiniger

Akku-Waschsauger

Wenn die bewährte Kärcher Sprühextraktions-Technologie auf die 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform trifft, sind Flexibilität und Einsatzmöglichkeiten nahezu grenzenlos. Damit löst und entfernst du selbst tief sitzenden Schmutz in einem Arbeitsgang effizient und fasertief.

Akku-Waschsauger

Akkus und Ladegeräte

Mehr Power gefällig? Hier gibt's die passenden Schnellladegeräte und Akkus unterschiedlicher Kapazitäten. Damit die Garten- und Reinigungsgeräte des Kärcher Battery Universe immer energiegeladen bleiben.

Akkus und Ladegeräte

FAQs Battery Universe

Wie lange ist die Akkulaufzeit? Welche Akkus sind mit welchen Geräten kompatibel? Wie funktioniert die Kärcher Real Time Technology? Antworten auf diese und weitere Fragen zu den Kärcher Wechselakkuplattformen finden Sie hier in den Frequently Asked Questions.

Allgemein

  • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Ein Wechselakku kann in mehreren Geräten einer Akkuplattform verwendet werden. Das spart nachhaltig Kosten und schont Ressourcen, da nicht für jedes Gerät ein Akku gekauft werden muss.
  • Maximale Flexibilität und Bewegungsfreiheit: ohne lästige Stromkabel. Das Laden ist zudem unabhängig von der Geräteaufbewahrung möglich.
  • Arbeiten bis alles sauber ist: Die Akkulaufzeit kann durch die Verwendung von mehreren Akkus deutlich verlängert werden.
  • Kompakter, leistungsfähiger und mit den neuesten Features: Unsere Kunden profitieren von der fortschreitenden Akku- und Gerätetechnik.

Während der Anwendung zeigt die Kärcher Real Time Technology dem Nutzer über ein eingebautes Display die Restlaufzeit des jeweiligen Geräts an. Eingesteckt am Ladegerät weist das Display zudem auf die verbleibende Ladezeit hin. Befindet sich der Akku weder in der Anwendung noch im Ladegerät, wird die Restkapazität in Prozent angezeigt.

Um eine optimale Berechnung der Laufzeit zu gewährleisten, empfiehlt Kärcher, einen neuen Akku zunächst auf 100 % aufzuladen und dann in der Anwendung komplett zu entladen, bis das Gerät ausgeht. Somit stellt sich der Akku ein und die Anzeige der Real Time Technology funktioniert einwandfrei.

Battery Power:
18 V / 2,5 Ah
18 V / 5,0 Ah
36 V / 2,5 Ah
36 V / 5,0 Ah

 

Battery Power+:
18 V / 3,0 Ah
36 V / 6,0 Ah
36 V / 7,5 Ah

Überblick Battery Power

Kärcher bietet 2 Plattformen an, um den unterschiedlichen Anforderungen und Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden.

Die 18 V Kärcher Akkuplattform umfasst kompakte und handliche Produkte zur Pflege und Reinigung kleinerer/mittlerer Gärten und Oberflächen wie unter anderem Hartflächen und textile Beläge.

Für grosse Bereiche bietet die 36 V Kärcher Akkuplattform kraftvolle Geräte diverser Kategorien an. Diese sind insbesondere für die Gartenarbeit, professionelle Grünpflege und Reinigung im Haus, im Hotel, auf Baustellen oder in öffentlichen Gebäuden und Einrichtungen geeignet.

Nein, das ist nicht möglich. Die Akkus sind codiert, sodass 18-V-Akkus nur in 18-V-Geräten verwendet werden können und nicht in einem 36-V-Gerät. Gleiches gilt für 36-V-Akkus und 36-V-Geräte. Manche Ladegeräte können sowohl 18-V- als auch 36-V-Akkus laden. Dies ist dann gesondert vermerkt.

Ja, innerhalb einer Voltklasse sind alle Geräte und Akkus von Kärcher miteinander kompatibel. Das heisst, dass ein 18 V Battery Power-Gerät auch mit einem 18 V Battery Power+-Akku betrieben werden kann.

FAQs Kompatibilität Battery Universe

Battery Power+-Akkus sind für den Einsatz im professionellen Bereich konzipiert, Battery Power-Akkus eignen sich ideal für Privatanwender. Die beiden Akkus unterscheiden sich farblich: Die Battery Power Akkus sind gelb, die Battery Power+-Akkus dagegen anthrazit. Da im Privatumfeld in der Regel die Akkus weniger regelmässig angewendet werden, haben die Battery Power-Akkus einen automatischen Lagermodus. Diese Funktion schützt die Akkuzellen vor schneller Alterung und erhöht die Lebensdauer: Der Lagermodus aktiviert sich und entlädt den Akkupack auf 70 %, falls dieser mehr als 21 Tage nicht verwendet wurde. Alle Battery Power+-Akkus sowie die 36 V Battery Power-Akkus haben einen Softgrip, das sorgt für einen guten Halt und kein Verrutschen auf glatten und schrägen Oberflächen. Battery Power+-Akkus liefern zudem erweiterte Kommunikationsmöglichkeiten und höhere Kapazitäten.

Nein, es gibt hier keinen technischen Unterschied. 20-V-Akkus entsprechen technisch 18-V-Akkus, 40-V-Akkus entsprechen technisch 36-V-Akkus. Gemäss einer Herstellervereinbarung haben sich die meisten Hersteller darauf geeinigt, die Spannung so anzugeben, wie sie der nominalen Zellspannung entspricht. Eine übliche Lithium-Ionen-Batterie-Zelle hat eine Nennspannung von ca. 3,6 Volt. Somit hat ein Akku mit 5 solcher Zellen 18 Volt Nennspannung; ein Akku mit 10 solcher Zellen hat dann 36 Volt. 20 V und 40 V sind somit reine Marketingwerte.

Eine höhere Voltangabe bedeutet, dass das Gerät entsprechend leistungsfähiger ist. Je nach Anwendungsfall kann das von Vorteil sein, man kann aber nicht pauschal sagen, dass mehr Volt immer besser ist. Bei Akkugeräten sind, neben der Spannung, allerdings noch weitere Parameter wie unter anderem die Laufzeit und das Gerätegewicht (inkl. Akku) relevant. Dementsprechend muss auch immer die Kapazität bzw. die Energie in Wattstunden (Wh) betrachtet werden, die sich aus der Spannung in Volt mal der Kapazität in Ah zusammensetzt. Die 18-V- und 36-V-Geräte von Kärcher sind ideal auf die verschiedenen Anwendungsgebiete und individuellen Bedürfnisse der Kunden abgestimmt.

Laufzeiten

empfohlener Akku (in fett)

kompatibler Akku

LMO 18-33 Battery

  • Battery Power 18/25: max. 12 min / 125m² 
  • Battery Power 18/50: max. 24 min / 250m²
  • Battery Power+ 18/30: max. 14 min / 150m² 

LMO 18-36 Battery

  • Battery Power 18/25: max. 12 min / 175m² 
  • Battery Power 18/50: max. 24 min / 350m²
  • Battery Power+ 18/30: max. 14 min / 210m² 

LMO 36-40 Battery

  • Battery Power 36/25: max. 15 min / 275 m² 
  • Battery Power 36/50: max. 30 min / 550 m²
  • Battery Power+ 36/60: max. 36 min / 660 m²

LMO 36-46 Battery

  • Battery Power 36/25: max. 15 min / 325 m² 
  • Battery Power 36/50: max. 30 min / 650 m²
  • Battery Power+ 36/60: max. 36 min / 780 m²

LM 530/36 Bp

  • Battery Power 36/50: max. 30 min / 375 m²
  • Battery Power+ 36/60: max. 40 min / 450 m²
  • Battery Power+ 36/75: max. 55 min / 550 m²

WD 1 Compact Battery

  • Battery Power 18/25: max. 10 min
  • Battery Power 18/50: max. 20 min
  • Battery Power+ 18/30: max. 12 min

AD 2 Battery

  • Battery Power 18/25: max. 12 min
  • Battery Power 18/50: max. 25 min
  • Battery Power+ 18/30: max. 15 min

HV 1/1 Bp Fs

  • Battery Power 18/25: max. 35 min / 100 m²
  • Battery Power+ 18/30: max. 42 min / 120 m²

WD 3 Battery und WD 3 Battery Premium

  • Battery Power 36/25: max. 15 min / 70 m²
  • Battery Power 36/50: max. 30 min / 140 m²
  • Battery Power+ 36/60: max. 36 min / 168 m²

T 9/1 Bp

  • Battery Power 36/50: max. 42 min / 100 m²
  • Battery Power+ 36/60: max. 51 min / 120 m²
  • Battery Power+ 36/75: max. 64 min / 150 m²

NT 22/1 Ap Bp L

  • Battery Power 36/50: max. 20 min / 100 m²
  • Battery Power+ 36/60: max. 24 min / 120 m²
  • Battery Power+ 36/75: max. 31 min / 150 m²

BVL 5/1 Bp

  • Battery Power 36/50: max. 42 min / 100 m²
  • Battery Power+ 36/60: max. 51 min / 120 m²
  • Battery Power+ 36/75: max. 64 min / 150 m²

CVS 65/1 BP

  • Battery Power 36/50: max. 40 min / 1.200 m²/h
  • Battery Power+ 36/60: max. 48 min / 1.440 m²/h
  • Battery Power+ 36/75: max. 60 min / 1.800 m²/h

KHB 6 Battery

  • Battery Power 18/25: max. 12 min
  • Battery Power 18/50: max. 24 min
  • Battery Power+ 18/30: max. 14 min

K 2 Battery

  • Battery Power 36/50: max. 14 min
  • Battery Power+ 36/60: max. 16 min 

HD 4/11 C Bp Pack Plus

  • Battery Power 36/50: max. 20 min
  • Battery Power+ 36/60: max. 24 min
  • Battery Power+ 36/75: max. 30 min

WRE 18-55

  • Battery Power 18/25: max. 15 min / 15 m²
  • Battery Power 18/50: max. 30 min / 30 m²
  • Battery Power+ 18/30: max. 18 min / 18 m²

LTR 18-25 Battery

  • Battery Power 18/25: max. 30 min / 300 m
  • Battery Power 18/50: max. 60 min / 600 m
  • Battery Power+ 18/30: max. 36 min / 360 m

LTR 18-30 Battery

  • Battery Power 18/25: max. 30 min / 350 m
  • Battery Power 18/50: max. 60 min / 700 m
  • Battery Power+ 18/30: max. 36 min / 420 m

LTR 36-33 Battery

  • Battery Power 36/25: max. 35 min / 600 m
  • Battery Power 36/50: max. 70 min / 1.200 m
  • Battery Power+ 36/60: max. 84 min / 1.440 m

LT 380/36 BP

  • Battery Power 36/50: max. 30 min / 250 m²
  • Battery Power+ 36/60: max. 35 min / 300 m²
  • Battery Power+ 36/75: max. 45 min / 380 m²

BCU 260/36 Bp

  • Battery Power 36/50: max. 45 min / 375 m²
  • Battery Power+ 36/60: max. 55 min / 450 m²
  • Battery Power+ 36/75: max. 70 min / 580 m²

HGE 18-45 Battery

  • Battery Power 18/25: max. 35 min / 250 m
  • Battery Power 18/50: max. 70 min / 500 m
  • Battery Power+ 18/30: max. 42 min / 300 m

HGE 18-50 Battery

  • Battery Power 18/25: max. 40 min / 325 m
  • Battery Power 18/50: max. 80 min / 650 m
  • Battery Power+ 18/30: max. 48 min / 390 m

PHG 18-45 Battery

  • Battery Power 18/25: max. 35 min / 250 m
  • Battery Power 18/50: max. 70 min / 500 m
  • Battery Power+ 18/30: max. 42 min / 300 m

GSH 18-20 Battery

  • Battery Power 18/25: max. 110 min / Gras: 650 m; Strauch: 450 m
  • Battery Power 18/50: max. 220 min / Gras: 1.300 m; Strauch: 900 m
  • Battery Power+ 18/30: max. 132 min / Gras: 780 m; Strauch: 540 m

HGE 36-60 Battery

  • Battery Power 36/25: max. 85 min / 600 m
  • Battery Power 36/50: max. 170 min / 1200 m
  • Battery Power+ 36/60: max. 204 min / 1.440 m 

HT 650/36 Bp

  • Battery Power 36/25: max. 30 min / 160 m²
  • Battery Power 36/50: max. 65 min / 330 m²
  • Battery Power+ 36/60: max. 80 min / 400 m²
  • Battery Power+ 36/75: max. 100 min / 500 m²

CNS 18-30 Battery

  • Battery Power 18/50: max. 20 min / 70 Schnitte

PSW 18-20 Battery

  • Battery Power 18/25: max. 15 min / 80 Schnitte
  • Battery Power 18/50: max. 30 min / 160 Schnitte
  • Battery Power+ 18/30: max. 18 min / 96 Schnitte

CNS 36-35 Battery

  • Battery Power 36/50: max. 50 min / 200 Schnitte
  • Battery Power+ 36/60: max. 60 min / 240 Schnitte

CS 400/36 Bp

  • Battery Power+ 36/60: max. 25 min / 170 Schnitte 
  • Battery Power+ 36/75: max. 30 min / 230 Schnitte

 

TLO 18-32 Battery

  • Battery Power 18/25: max. 20 min / 375 Schnitte
  • Battery Power 18/50: max. 40 min / 750 Schnitte
  • Battery Power+ 18/30: max. 24 min / 450 Schnitte

LBL 2 Battery

  • Battery Power 18/25: max. 22 min / 400 m²
  • Battery Power 18/50: max. 44 min / 800 m²
  • Battery Power+ 18/30: max. 26 min / 480 m²

BLV 18-200 Battery

  • Battery Power 18/50: max. 30 min / 850 m² Blasmodus / 90 l Saugmodus

LBL 4 Battery

  • Battery Power 36/25: max. 15 min / 550 m² 
  • Battery Power 36/50: max. 30 min / 1.100 m²
  • Battery Power+ 36/60: max. 36 min / 1.320 m²

BLV 36-240 Battery

  • Battery Power 36/50: max. 20 min / 1.100 m² Blasmodus / 150 l Saugmodus
    Battery Power+ 36/60: max. 24 min / 1.320 m² Blasmodus / 180 l Saugmodus

LB 930/36 Bp

  • Battery Power 36/25: max. 15 min / 500 m²
  • Battery Power 36/50: max. 30 min / 1000 m²
  • Battery Power+ 36/60: max. 40 min / 1200 m²
  • Battery Power+ 36/75: max. 50 min / 1500 m²

LBB 1060/36 Bp

  • Battery Power 36/50: max. 25 min / 750 m²
  • Battery Power+ 36/60: max. 30 min / 900 m²
  • Battery Power+ 36/75: max. 40 min / 1200 m²

MT 36 Bp + MT CS 250/36

  • Battery Power 36/25: max. 15 min / 165 Schnitte
  • Battery Power 36/50: max. 35 min / 330 Schnitte
  • Battery Power+ 36/60: max. 45 min / 400 Schnitte
  • Battery Power+ 36/75: max. 55 min / 500 Schnitte

MT 36 Bp + MT HT 550/36

  • Battery Power 36/25: max. 40 min / 130 m²
  • Battery Power 36/50: max. 80 min / 260 m²
  • Battery Power+ 36/60: max. 100 min / 320 m²
  • Battery Power+ 36/75: max. 125 min / 400 m²

BP 2.000-18 Barrel

  • Battery Power 18/25: max. 25 min
  • Battery Power 18/50: max. 50 min
  • Battery Power+ 18/30: max. 30 min

Ladezeiten

 

Ladezeiten mit dem Schnellladegerät Battery Power 36 V:

Plattform: 36 V
Ladestrom: 2,5 A
Ladezeiten:
36 V / 2,5 Ah: 80 %: 48 min, 100 %: 78 min
36 V / 5,0 Ah: 80 %: 98 min, 100 %: 138 min
36 V / 6,0 Ah: 80 %: 108 min, 100 %: 148 min
36 V / 7,5 Ah: 80 %: 139 min, 100 %: 190 min

 

Ladezeiten mit dem Universalladegerät: 

Plattform: 18 V und 36 V
Ladestrom: 6,0 A
Ladezeiten:
18 V / 2,5 Ah: 80 %: 32 min, 100 %: 63 min
18 V / 3,0 Ah: 80 %: 40 min, 100 %: 63 min
18 V / 5,0 Ah: 80 %: 39 min, 100 %: 63 min
36 V / 2,5 Ah: 80 %: 35 min, 100 %: 60 min
36 V / 5,0 Ah: 80 %: 40 min, 100 %: 68 min
36 V / 6,0 Ah: 80 %: 45 min, 100 %: 76 min
36 V / 7,5 Ah: 80 %: 58 min, 100 %: 92 min

Ladezeiten mit dem Schnellladegerät Battery Power+ 18 V:

Plattform: 18 V
Ladestrom: max. 6 A
Ladezeiten:
18 V / 3,0 Ah: 80 %: 40 min, 100 %: 63 min
18 V / 5,0 Ah: 80 %: 39 min, 100 %: 63 min

 

Ladezeiten mit dem Schnellladegerät Battery Power+ 36 V:

Plattform: 36 V
Ladestrom: max. 6 A
Ladezeiten:
36 V / 5,0 Ah: 80 %: 40 min, 100 %: 68 min
36 V / 6,0 Ah: 80 %: 45 min, 100 %: 76 min
36 V / 7,5 Ah: 80 %: 58 min, 100 %: 92 min

 

Ladezeiten mit dem Universallladegerät Battery Power+:

Plattform: 18 V und 36 V
Ladestrom: max. 6 A
Ladezeiten:
18 V / 3,0 Ah: 80 %: 40 min, 100 %: 63 min
18 V / 5,0 Ah: 80 %: 39 min, 100 %: 63 min
36 V / 5,0 Ah: 80 %: 40 min, 100 %: 68 min
36 V / 6,0 Ah: 80 %: 45 min, 100 %: 76 min
36 V / 7,5 Ah: 80 %: 58 min, 100 %: 92 min

Die Ladezeit ist nicht linear. Schon nach ca. zwei Drittel der Zeit ist der Akku zu ca. 80 % geladen und kann verwendet werden. Für die letzten 20 % wird überproportional viel Zeit benötigt. Dies ist notwendig, um die Zellen vor Überspannung und Überladung zu schützen und somit die Lebensdauer zu erhöhen. Bei akuter Zeitnot empfiehlt Kärcher, den Akku nur bis 80 % aufzuladen und dann zu verwenden.

Lebensdauer

Die Lebensdauer ist abhängig von verschiedenen externen Faktoren, unter anderem dem verwendeten Gerät, der Temperatur während der Nutzung, der Lagerung, dem Laden und Ladeverhalten. Die Langlebigkeit unserer Akkus ist ideal auf die Verwendung mit unseren Akkuplattformgeräten abgestimmt.

Es werden Zellen verwendet, die Kärcher nach höchsten Qualitäts- und Leistungsansprüchen ausgewählt hat. Der automatische Lagermodus (nur bei Battery Power) ist so konzipiert, dass er die Lebensdauer der Akkus verlängert. Zudem haben alle Akkus ein effizientes Temperaturmanagement sowie eine intelligente Zellenüberwachung. Das wirkt sich ebenfalls positiv auf die Lebensdauer aus.

Den Akku nicht mit 0 % Kapazität (d. h. komplett leer) lagern, sondern vor dem Lagern aufladen (idealerweise auf 70 %). Kärcher Battery Power-Akkus besitzen einen automatischen Lagermodus, der nach 21 Tagen Nichtverwendung den Akku automatisch auf 70 % entlädt und so die Lebensdauer der Zellen erhöht.

Ausserdem darf der Akku nur in der angegebenen Temperaturspanne gelagert, aufgeladen und verwendet werden: Betriebstemperatur von 0 bis 40 °C; Aufladetemperatur von 4 bis 40 °C, Lagertemperatur von −20 bis 60 °C. Zudem wirkt es sich positiv aus, wenn der Akku unter 20 °C und trocken gelagert wird.

Erste Nutzung

Vor der ersten Inbetriebnahme befindet sich der Akkupack im Schlafmodus, der erste Ladevorgang aktiviert das Display. Neue Akkupacks von Kärcher sind nur vorgeladen und müssen vor der ersten Nutzung vollständig geladen werden.

Sie erreichen die volle Kapazität nach ca. 5 Lade- und Entladezyklen.

Abbildung A
Akkupack lagern: Bei Nichtverwendung zeigt das Display den Ladezustand des Akkupacks in Prozent an.


Abbildung B
Akkupack verwenden: Während der Anwendung zeigt das Display die Restlaufzeit des Akkupacks in Minuten an.


Abbildung C
Akkupack laden: Während des Ladevorgangs zeigt das Display die Restlaufzeit des Akkupacks in Minuten an.


Abbildung D
Akkupack laden: Das Display zeigt an, sobald der Akkupack vollständig geladen ist.


Abbildung E
Fehleranzeige: Das Display zeigt an, sobald die Akkupacktemperatur ausserhalb des zulässigen Temperaturbereichs liegt oder ein Kurzschluss vorliegt. Das Symbol erlischt, sobald der Akku wieder einsatzbereit ist.


Abbildung F
Fehleranzeige: Das Display zeigt an, dass die Akkupack defekt und zur Sicherheit gesperrt ist. Der Akku darf nicht weitergeladen und muss umgehend entsorgt werden.

Animation Batterieanzeige

Laden

Die Aufladetemperatur sollte zwischen 4 und 40 °C sein.

Auch teilentladene Akkus können geladen und der Akku vor der 100%igen Ladung entnommen werden, ohne Memory-Effekt.

Kärcher Universalladegeräte können sowohl 18-V- als auch 36-V-Akkus laden. Alle anderen Ladegeräte sind jeweils nur für eine spezielle Voltklasse ausgelegt. Es ist immer eindeutig beim Ladegerät angegeben, wofür dieses passend ist.

Lagern und Pflege

Wenn der Akku vor der Lagerung zu mindestens 70 % geladen wurde, besteht keine Gefahr einer Tiefenentladung, selbst über Jahre hinweg. In diesem Fall ist ein gelegentliches Nachladen nicht notwendig.

Der Akku sollte nicht im Gerät oder aufgesteckt auf dem Ladegerät gelagert werden. Wenn der vollgeladene Akkupack bis zur Verwendung auf dem Ladegerät bleibt, besteht zwar keine Gefahr der Überladung, allerdings sollte unnötiger Energieverbrauch vermieden werden. Daher ist es zu empfehlen, das Ladegerät auszustecken, wenn der Akkupack vollständig geladen ist. Beachten Sie in Bezug auf die Lagerung auch die Hinweise in der Bedienungsanleitung.

Das Display benötigt ca. 1 % Kapazität pro Monat. Zum Vergleich: Die natürliche Selbstentladung eines Akkus ohne Display beträgt ca. 0,5 % pro Monat. Wenn der Akku zu leer ist, dann geht das Display aus und schützt den Akkupack so vor Tiefenentladung.

Garantie, Reparatur und Entsorgung

Die Garantiebestimmungen finden Sie hier.

Akkupacks und Ladegeräte bedürfen keiner Wartung und können nicht repariert werden. Defekte Akkupacks und Ladegeräte müssen umgehend, gemäss den geltenden nationalen Vorschriften, entsorgt werden. Sollte das abnehmbare Netzteil des Ladegeräts defekt sein, kann es ausgetauscht werden.

Für Akkus gelten aufgrund der enthaltenen Materialien spezielle Entsorgungsvorschriften, die je nach Land unterschiedlich sein können. Daher bitte im jeweiligen Land Informationen zu den geltenden Regeln für die Entsorgung von Akkus einholen und entsprechend handeln. Ladegeräte sind wie Elektrogeräte zu entsorgen. Grundsätzlich gilt: Akkus und Ladegeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Sicherheit und Funktionsfähigkeit

Die Kärcher Battery Power- und Battery Power+-Akkus haben eine integrierte intelligente Zellenüberwachung, die den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung schützt.

Folgende Temperaturbereiche gelten für die Nutzung und Lagerung der Akkupacks:

Laden: zwischen 4°C und 40 °C,

Nutzung zwischen − 0 und 40 °C,

Lagerung zwischen −20 und 60 °C, wobei wir empfehlen, unter 20 °C zu lagern.

Zudem müssen Akkus immer trocken gelagert werden. Hohe Temperaturen haben einen negativen Einfluss auf die Lebensdauer des Akkupacks.

Beim Laden entsteht Wärme und daher ist es normal, dass sich der Akku und das Ladegerät während des Ladevorgangs erwärmen. Falls die Temperatur zu hoch werden sollte, erscheint das Temperatursymbol auf dem Akkudisplay und der Ladevorgang wird unterbrochen. Sobald sich die Temperatur wieder im Normbereich befindet, wird automatisch weitergeladen.

Kärcher Battery Power- und Battery Power+-Akkus haben leistungsstarke Lithium-Ionen-Zellen. Diese garantieren eine konstante Leistung, mit geringer Selbstentladung und ohne Memory-Effekt. Letzterer trat bei der Vorgängertechnologie mit Nickel-Cadmium-Zellen (NiCd) auf.

Nein, aufgrund der Spannungsüberwachung der Einzelzellen ist ein Überladen des Akkus während des Ladevorgangs nicht möglich. Die intelligente Zellenüberwachung schaltet den Akku zuvor ab und schützt ihn damit vor Überladung.

Aufgrund der Spannungsüberwachung der Einzelzellen ist ein Tiefentladen des Akkus während der Anwendung nicht möglich. Die intelligente Zellenüberwachung schaltet den Akku zuvor ab und schützt ihn damit vor Tiefenentladung. Das Display auf dem Akkupack zeigt in diesem Fall 0 Minuten bzw. 0 % an.

Wir empfehlen, den Akku vor der Lagerung zu laden. Somit besteht kein Risiko für Tiefenentladung – selbst über einen sehr langen Zeitraum von mehreren Jahren.

Hilfe bei Störungen

In den Bedienungsanleitungen können Sie im Bereich „Hilfe bei Störungen“ alle Details nachlesen. Diese sind auch online im Servicebereich und direkt am Produkt einsehbar. Falls Ihr Anliegen damit nicht geklärt werden kann, wenden Sie sich gerne jederzeit an unseren Kundendienst.

Wenn der Akku fast leer ist, schaltet sich das Display ab und schützt den Akku somit vor Tiefenentladung. In diesem Zustand lässt sich der Akku noch mehrere Monate lagern. Kärcher empfiehlt, den Akku vor der Lagerung und nach jedem Gebrauch aufzuladen. Dies wirkt sich positiv auf die Lebensdauer des Akkus aus. Sollte das Display aus sein, kann es wieder aktiviert werden, indem man den Akku ins Ladegerät steckt und den Akku auflädt. Sollte das Display in diesem Fall nach 2 Minuten nicht angehen, dann ist der Akku defekt und muss umgehend vorschriftsmässig entsorgt werden.

Kärcher Battery Power- und Battery Power+-Akkus zeigen bei einem Defekt das „Defektsymbol“ an. Nach einiger Zeit kann das Display vollständig erlöschen. Wenn das Display nicht innerhalb von 2 Minuten aktiviert werden kann, sobald der Akku an das Ladegerät angeschlossen ist, dann ist der Akku defekt und muss vorschriftsmässig entsorgt werden.

Videos

Beratung, Service und Verkauf

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