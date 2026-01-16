AKKU-RASENMÄHER

Ohne Kabel oder Benzin, dafür wendig und leistungsstark: Die 18-Volt-Rasenmäher mit Wechselakku von Kärcher ermöglichen das perfekte Schnittbild bei höchster Mobilität. In allen Sets enthalten: 5,0 Ah Akku und Schnellladegerät.

Akku-Rasenmäher

unsere Akku-Rasenmäher sind echte Naturfreunde.

Starke Leistung ohne Kabelgewirr und Benzingeruch – Entdecke jetzt die innovativen Features unserer Produkte und erlebe Rasenpflege auf einem neuen Level.

BÜRSTENLOSER MOTOR

Der bürstenlose Motor ist besonders leistungsstark und sorgt für eine längere Lebensdauer des Geräts. Selbst nach häufigem Gebrauch lässt die Effizienz nicht nach, da der Motor quasi verschleißfrei ist und nicht gewartet werden muss.

Bürstenloser Motor Kärcher Akku-Rasenmäher

iPOWER

Effizientes Mähen und optimierte Akkulaufzeit. Dank der intelligenten Motorsteuerung passt sich die Drehzahl beim Mähen automatisch an die Grasbedingungen an.

Effizientes Mähen Akku-Rasenmäher

MULCHKIT

Zwei in einem: Durch das enthaltene Mulchkit ist es in einem Arbeitsschritt möglich, das geschnittene Gras als natürlichen Dünger auf dem Rasen zu verteilen. Quasi nebenbei wird der Rasen während des Mähens optimal gepflegt.

Mulchkit Kärcher Akku-Rasenmäher

RASENKÄMME

Für randloses Mähen ist der Akku-Rasenmäher mit zusätzlichen Rasenkämmen ausgestattet. Diese erfassen randnah wachsendes Gras an Beeten oder Terrassen. Das sorgt für ein sauberes Mähen ohne jeglichen Mehraufwand.

randnah Mähen durch zusätzliche Rasenkämme

Unsere Rasenmäher überzeugen mit leistungsstarken Funktionen

Bewegungsfreiheit dank Wechselakku im Kärcher Akku-Rasenmäher

Arbeiten ohne Kabel

Maximale Bewegungsfreiheit und Flexibilität: Verlängerungskabel ist dank des Wechselakkus nicht notwendig.

Dank optimaler Platzierung der Akkus im Rasenmäher und Real Time Technology kann die Restlaufzeit während des Rasenmähens abgelesen werden (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual und LMO 5-18 Dual).

Kärcher Akku-Rasenmäher Führungsholm in Höhe verstellbar

Ergonomisches Bedienkonzept

Führungsholm ist in der Höhe verstellbar und lässt sich somit an die Körpergröße anpassen.

Durchgängiger Schaumstoffgriff für komfortablen und sicheren Griff (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual und LMO 5-18 Dual).

Durchgängiger Einschaltbügel: bequeme Handstellung nach Belieben des Anwenders (seitlich oder von oben) (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual und LMO 5-18 Dual).

2 18 V Akkus Kärcher Akku-Rasenmäher

18 V + 18 V = 36 V Power

Zwei in Reihe geschaltete 18-Volt-Akkus sorgen für eine kraftvolle 36-Volt-Motorleistung (LMO 4-18 Dual und LMO 5-18 Dual).

Schnitthöhe einstellen Akku-Rasenmäher

Komfortable Schnitthöhenverstellung

Bei idealen Voraussetzungen kann ein Rasen wöchentlich um bis zu 6 Zentimeter wachsen. Allerdings wachsen die Grashalme unterschiedlich schnell, sodass uneinheitliche Halmlängen entstehen.

Bei den Akku-Rasenmähern lässt sich die Schnitthöhe je nach Modell in 4, 5 oder 6 Stufen mit nur einem Handgriff einstellen.

Grasfangbehälter Akku-Rasenmäher

Optimale Befüllung des Grasfangbehälters

Dank des optimierten Strömungssystems füllt sich der Grasfangsack bis zu 95 Prozent. So kann länger am Stück gemäht werden, da der Fangsack seltener geleert werden muss.

Die Klappe am Grasfangbehälter schließt sich, wenn dieser vollständig gefüllt ist und geleert werden muss (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual und LMO 5-18 Dual).

müheloses Transportieren Akku-Rasenmäher

Einfacher Transport

Lässt sich platzsparend zusammenklappen.

Integrierter Tragegriff ermöglicht ein müheloses Transportieren des Geräts.

UNSER HIGHLIGHT: Akku-Rasenmäher LMO 5-18 Dual.

Rasenpflege ohne Herzrasen

Angetrieben von 2 18-Volt-Akkus und bürstenlosem 36-Volt-Motor ist der LMO 5-18 Dual auch auf großen Rasenflächen bis 550 Quadratmeter gern zu Hause. Leicht und wendig lässt sich der Mäher mühelos über unebenes Gelände und um Hindernisse herum führen. Die Arbeitsbreite beträgt 41 Zentimeter, eine zentrale Schnitthöhenverstellung ermöglicht die Anpassung der Schnitthöhe in 6 Stufen von 25 bis 70 Millimeter. Dabei sorgt die iPower-Funktion dank intelligenter Motorsteuerung dafür, dass sich die Drehzahl beim Mähen automatisch an die Grasbedingungen anpasst.

18 V Kärcher Battery Power

LMO 2-18

Mit bürstenlosem Motor: Der leichte und wendige Akku-Rasenmäher LMO 2-18 ist mit einer Schnittbreite von 32 cm besonders praktisch für kleinere Rasenflächen bis 250 m².

Akkuspannung: 18 V
Schnittbreite: 32 cm
Schnitthöhe: 25–60 mm
Fassungsvermögen Grasfangbehälter: 30 l
Leistung je Akkuladung*: 250 m²

* Maximale Leistung mit 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.

 

LMO 3-18

Leichter und wendiger 18-V-Akku-Rasenmäher mit kraftvollem, bürstenlosen Motor und einer Schnittbreite von 34 cm. Der LMO 3-18 Battery Set mit 18 V/ 5,0 Ah Kärcher Battery-Akku ist für Rasenflächen bis zu 350 m² geeignet.

Akkuspannung: 18 V
Motorspannung: 18 V
Schnittbreite: 34 cm
Schnitthöhe: 25–60 mm
Fassungsvermögen Grasfangbehälter: 35 l
Leistung je Akkuladung*: 350 m²

* Maximale Leistung mit 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.

LMO 4-18 Dual

Leistungsstark und sehr mobil: Angetrieben von 2 18-V-Akkus und bürstenlosem 36-V-Motor ist der LMO 4-18 Dual die ideale Lösung für Rasenflächen bis 450 m².

Akkuspannung: 2 × 18 V
Motorspannung: 36 V
Schnittbreite: 37 cm
Schnitthöhe: 25–65 mm
Fassungsvermögen Grasfangbehälter: 40 l
Leistung je Akkuladung*: 450 m²

* Maximale Leistung mit 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.

LMO 5-18 Dual

Mit doppelter Kraft: Der leistungsstarke 36-V-Motor wird von 2 18-V-Akkus angetrieben – ideal für den Rasenschnitt auf großen Flächen bis zu 550 m².

Akkuspannung: 2 × 18 V
Motorspannung: 36 V
Schnittbreite: 41 cm
Schnitthöhe: 25–70 mm
Fassungsvermögen Grasfangbehälter: 45 l
Leistung je Akkuladung*: 550 m²

* Maximale Leistung mit 18 V / 5,0 Ah Kärcher Battery Power-Wechselakku.

Kärcher Battery Power Akkuplattformen

18 V Kärcher Battery Power Akkuplattform

Die 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform umfasst kompakte und handliche Produkte zur Pflege kleinerer und mittlerer Gärten, Aussenanlagen und Flächen.

18 V Plattform Home & Garden

36 V Kärcher Battery Power Akkuplattform

Für grosse Gärten und Flächen bietet die 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform kraftvolle Geräte diverser Kategorien zur Reinigung und Gartenarbeit.
 

36 V PLATTFORM HOME & GARDEN
