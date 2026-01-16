Travail sans fil

Liberté de mouvement et flexibilité maximales : la batterie interchangeable permet de travailler sans fil.

Grâce à la position optimale des batteries sur la tondeuse et à la technologie temps réel, l'autonomie restante peut être surveillée pendant la tonte (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual et LMO 5-18 Dual).