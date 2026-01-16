TONDEUSE ÉLECTRIQUE SANS FIL
Sans fil ni essence, mais maniables et puissantes: les tondeuses Kärcher avec batterie interchangeable 18 V assurent une tonte parfaite tout en offrant une mobilité maximale. Inclus dans tous les kits : batterie de 5,0 Ah et chargeur rapide.
Produits
Nos tondeuses à batterie sont de vraies amies de la nature.
Puissance élevée sans enchevêtrement de câbles ni odeur d’essence – Découvre dès maintenant les caractéristiques innovantes de nos produits et l'entretien du gazon à un nouveau niveau.
MOTEUR SANS BALAIS
Le moteur sans balais est particulièrement puissant et prolonge la durée de vie de l'appareil. Même en cas d'utilisation intensive, son efficacité reste la même, puisque le moteur est sans usure et sans entretien.
iPOWER
Tonte efficace et autonomie optimale de la batterie. La commande intelligente du moteur adapte automatiquement le régime aux conditions de l'herbe pendant la tonte.
KIT DE PAILLAGE
Deux en un : le kit de paillage fourni permet de répartir l'herbe coupée comme engrais naturel sur la pelouse fraîchement tondue en un seul passage de la tondeuse. Ainsi, vous prenez soin de votre pelouse pendant la tonte sans même y penser.
GUIDE-HERBES
La tondeuse à batterie est équipée de guide-herbes supplémentaires pour tondre jusqu'en bordure de pelouse. Ils saisissent l'herbe près des bordures de massifs ou de terrasses. Ainsi, la tonte est nette et vous n'avez pas besoin de repasser derrière.
Nos tondeuses séduisent par leurs fonctions performantes
Travail sans fil
Liberté de mouvement et flexibilité maximales : la batterie interchangeable permet de travailler sans fil.
Grâce à la position optimale des batteries sur la tondeuse et à la technologie temps réel, l'autonomie restante peut être surveillée pendant la tonte (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual et LMO 5-18 Dual).
Concept d'utilisation ergonomique
Le guidon peut être réglé en hauteur et ainsi ajusté à la taille de l'utilisateur.
Guidon en mousse pour une prise en main confortable et sûre (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual et LMO 5-18 Dual).
Poignée de démarrage sur toute la largeur : position libre et confortable des mains (sur les côtés ou sur le haut) (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual et LMO 5-18 Dual).
18 V + 18 V = puissance de 36 V
Deux batteries de 18 V montées en série assurent une puissance moteur de 36 V (LMO 4-18 Dual et LMO 5-18 Dual).
Réglage confortable de la hauteur de coupe
Dans des conditions idéales, l'herbe peut pousser à un rythme de six centimètres par semaine. Toutefois, la croissance des brins d'herbe se fait à des vitesses différentes et leur longueur n'est pas homogène.
Selon les modèles, la hauteur de coupe de la tondeuse à batterie peut se régler sur quatre, cinq ou six positions au moyen d'un levier.
Remplissage optimal du bac de ramassage
Le bac de ramassage se remplit à 95 % grâce à la circulation d'air optimisée. La tonte peut ainsi durer plus longtemps, puisque le bac de ramassage doit être vidé moins souvent.
La trappe du bac de ramassage se ferme lorsqu'il est plein et qu'il faut le vider (LMO 3-18, LMO 4-18 Dual et LMO 5-18 Dual).
Transport aisé
Le guidon rabattable permet un rangement peu encombrant.
La poignée de transport intégrée permet un transport sans effort.
NOTRE POINT FORT: Tondeuse à batterie LMO 5-18 Dual.
Kärcher Battery Power 18 V
LMO 2-18
Dotée d'un moteur sans balais : la tondeuse à batterie légère et maniable LMO 2-18 d'une largeur de coupe de 32 cm s'avère particulièrement pratique pour les petites pelouses jusqu'à 250 m².
Tension de la batterie: 18 V
Largeur de coupe: 32 cm
Hauteur de coupe: 25-60 mm
Contenance du bac de ramassage: 30 l
Puissance par charge de batterie*: 250 m²
* Puissance maximale avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah.
LMO 3-18
Tondeuse à batterie 18 V légère et maniable avec un puissant moteur sans balais et une largeur de coupe de 34 cm. Le modèle LMO 3-18 Battery Set avec batterie Kärcher Battery 18 V/5,0 Ah est conçu pour les pelouses jusqu'à 350 m².
Tension de la batterie : 18 V
Tension du moteur : 18 V
Largeur de coupe : 34 cm
Hauteur de coupe : 25-60 mm
Capacité du bac de ramassage : 35 l
Rendement par charge de batterie* : 350 m²
* Rendement maximale avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah.
LMO 4-18 Dual
Puissance et mobilité hors pair : avec deux batteries de 18 V et un moteur sans balais de 36 V, le modèle LMO 4-18 Dual est idéal pour les pelouses jusqu'à 450 m².
Tension de la batterie : 2 × 18 V
Tension du moteur : 36 V
Largeur de coupe : 37 cm
Hauteur de coupe : 25-65 mm
Capacité du bac de ramassage : 40 l
Rendement par charge de batterie* : 450 m²
* Rendement maximale avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah.
LMO 5-18 Dual
Deux fois plus de puissance : avec un moteur puissant de 36 V alimenté par deux batteries de 18 V, cette tondeuse est parfaite pour les pelouses jusqu'à 550 m².
Tension de la batterie : 2 × 18 V
Tension du moteur : 36 V
Largeur de coupe : 41 cm
Hauteur de coupe : 25-70 mm
Capacité du bac de ramassage : 45 l
Rendement par charge de batterie* : 550 m²
* Rendement maximale avec la batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah.
Plateformes de batterie Kärcher Battery Power
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V englobe des produits compacts et maniables pour l'entretien des jardins et espaces verts de petite et moyenne superficies.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V
Pour les grands jardins et espaces verts, la plateforme de batterie Kärcher Battery Power 36 V offre des appareils puissants de diverses catégories pour le nettoyage et le jardinage.
